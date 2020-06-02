Помогать России с водоснабжением в оккупированном Крыму Украина не планирует, - Кулеба. ВИДЕО

Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. Полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Так, министр прокомментировал ситуацию, которая сложилась с водоснабжением в оккупированном Крыму.

"Мы следим за тем, что происходит на крымском полуострове. Безусловно, ситуация там более, чем критическая. И не имеет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта. Я подчеркиваю, что согласно международного права, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты этапировали фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" из Крыма в Россию