Помогать России с водоснабжением в оккупированном Крыму Украина не планирует, - Кулеба. ВИДЕО
Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. Полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Так, министр прокомментировал ситуацию, которая сложилась с водоснабжением в оккупированном Крыму.
"Мы следим за тем, что происходит на крымском полуострове. Безусловно, ситуация там более, чем критическая. И не имеет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта. Я подчеркиваю, что согласно международного права, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант", - подчеркнул он.
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если не собираетесь..то и не надо эту тему муссировать-массировать )))
то есть может произойти "Казус белли" - "фощизъмъ!!! Украина применила по парашникам биооружие, Фсефружье!!11 ко-ко-ко"(завопят киселевы)
и думаю что лучшего варианта для нападения рашники не придумают
он это поголовье взрывал, обзывал проститутками, топил, сжигал - и шо? любят и жалуют
Без них кто его знает, что делали бы арахамии...
Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым, - Хербст.
https://censor.net/news/3198489/ukraine_sleduet_sohranyat_svoyu_politiku_v_otnoshenii_postavok_vody_v_okkupirovannyyi_krym_herbst
Когда ложилась под пуйла не знала, что без Украины Крыму кранты?
"Не планує" і "не може бути і мови до деокупації" це абсолютно різні речі!!!
Нужно было строить дамбу БЕЗ шлюзов!
Чтобы у зелёной власти соблазна не было.
Лиха беда начало.
Якби Україна змінила саме природне русло річки Дніпро і цим перекрила воду в наш але окупований кремлем Крим, то тоді нашим лютим ворогам окупантам проклятим кремлівським фашистам )(уйла ще можна було б висувати якісь свої претензії на подачу води нашим ворогам. А так як цей канал це українське штучне спорудження на території суверенної України. Так тоді вирішувати а чи потрібен Україні цей канал взагалі це тільки народу України. А не нашим лютим ворогам окупантам проклятим фашистам )(уйла і його вірним холуям виродкам при продажній анти-україйнській владі..
Пока тут все патриотические крики издавали, Расия потишоньку вышла из Женевского протокола:
Российская Федерация вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов. Соответствующий закон 12 ноября подписал президент РФ Владимир Путин, https://sozd.duma.gov.ru/bill/815671-7 говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, пишет https://gordonua.com/news/worldnews/rossiya-vyshla-iz-zhenevskoy-konvencii-o-zashchite-grazhdanskogo-naseleniya-vo-vremya-voyny-1445206.html ГОРДОН .
Согласно тексту документа, Россия больше не признает статью дополнительного протокола к конвенции про признание юрисдикции специальной комиссии ООН выполнять роль судебного органа, разбирающего нарушения.
Документ Госдума РФ утвердила 24 октября, а Совет Федерации одобрил 6 ноября.
Так, ООН больше не сможет судить Россию за нарушение прав гражданских лиц во время войны.
"Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. Полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант. Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-budet-pomogat-rossii-vodosnabzheniem-1591047754.html РБК-Украина ", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба И
брехливые отбросы
Сплошная же пошлятина!!! Вы рожи их видели? Тупые и быдловатые...