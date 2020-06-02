РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12133 посетителя онлайн
Новости Видео
1 767 9

Заседание Верховной Рады: в повестке дня изменения в Таможенный и Бюджетный кодексы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 2 июня, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Рада планирует обратиться к международным организациям относительно чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, сообщает Цензор.НЕТ.

Депутаты намерены рассмотреть в первом чтении президентский законопроект №3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины" и №2782 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с проведением административной реформы".

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроектов №2379 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов", №2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения" и №2077 относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 11 непарламентских партий требуют от Рады уменьшить залоги для участия в выборах в девять раз: "Выборы мэра не могут стоить дороже выборов президента"

Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроектов №3348 "О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" в отношении обеспечения суда помещением и других вопросов работы суда" и №3350 "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания оснований для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением".

Во вторник также планируется принять проект постановления №3456 относительно определения представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя АРМА и заслушать отчет Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев деятельности.

Автор: 

ВР (29245) лес (630) админреформа (249) крымские татары (2717) Антикоррупционный суд (1208)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АБЗАЦ
в Украине изнасиловали свидетельницу прямо в кабинете полиции , ВСЕ В РАДЕ ЖТО ЗНАЮТ И МОЛЧАТ - нет в повестке отставки министра МВД ?

Вы шо ОФУЕЛИ , дармоеды парламентские ?
показать весь комментарий
02.06.2020 10:20 Ответить
Авакян дал ослу обет верности...и преданности...его не уволят..
показать весь комментарий
02.06.2020 10:25 Ответить
Увольняет Рада
Почему молчит Голос Евросолидарность Тимошенко ? ГДЕ ВАША ЕВРОПЕЙСКОСТЬ ? Или только в Париже бабки на сумочки тратить для Вас Европа?
показать весь комментарий
02.06.2020 10:29 Ответить
Под кого из зеленого стада в этот раз хотят таможенный кодекс переписать???
показать весь комментарий
02.06.2020 10:24 Ответить
СЧИТАЮ, что заседание Рады надо остановить и сначала решить с проблему с министром МВД . Иначе ПЕРЕВЫБОРЫ РАДЫ,
показать весь комментарий
02.06.2020 10:25 Ответить
В Словакии всего одного журналиста мафиози застрелили - так весь Кабмин ушёл в отставку
А в Украине В РАЙОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ изнасиловали женщину - И все депутаты делают вид , шо их это не касается.
КАСАЕТСЯ- Вы проголосовали за жтот Кабмин , дармоеды
показать весь комментарий
02.06.2020 10:27 Ответить
Як ви гадаєте,кого призначать на заміну?
показать весь комментарий
02.06.2020 11:36 Ответить
Пэтруха присутствует?
показать весь комментарий
02.06.2020 10:29 Ответить
Карлсон Мішіко Саакашвілі спецрейсом доставив Хатію Деканоїдзе у Київ і просуває її на голову митниці. Губа не дура, як кажуть, "своя рубашка ближе к телу", а коли вона ще й на фінансових потоках...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:01 Ответить
 
 