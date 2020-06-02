Заседание Верховной Рады: в повестке дня изменения в Таможенный и Бюджетный кодексы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 2 июня, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Рада планирует обратиться к международным организациям относительно чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, сообщает Цензор.НЕТ.

Депутаты намерены рассмотреть в первом чтении президентский законопроект №3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины" и №2782 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с проведением административной реформы".

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроектов №2379 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов", №2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения" и №2077 относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

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Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроектов №3348 "О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" в отношении обеспечения суда помещением и других вопросов работы суда" и №3350 "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания оснований для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением".

Во вторник также планируется принять проект постановления №3456 относительно определения представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя АРМА и заслушать отчет Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев деятельности.