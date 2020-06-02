"Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд. ВИДЕО
В то время как на востоке Украины продолжаются боевые действия, большинство украинских граждан не знают о них даже половины правды.
Цензор.НЕТ начинает видеопроект "Окопная война", в котором будет показана война изнутри. Здесь вы увидите ее главных героев, рассказы ребят, которые до этого никто не слышал, и не видел. Истории о тех, кто творит наше будущее.
Для начала нашей рубрики, мы посетили поселок Жованку, недалеко от Зайцево, где находятся воины 58-й бригады ВСУ. Большинство домов в этом населенном пункте разрушены в результате обстрелов российской артиллерии. Люди, которые здесь находятся, живут в постоянном страхе. Так сложилось, что часть из них поддерживает оккупантов, другие - нашу армию.
Именно в такой напряженной атмосфере, под аккомпанемент стрелкового оружия со стороны российского агрессора, который раз за разом бил по нашим позициям из пулеметов и автоматов, нам удалось пообщаться с двумя разведчиками 58-й бригады ВСУ: Фартовым и Рэдом. Мы спрятались на одном из разбитых дворов, неподалеку от позиций, чтобы нас не задела шальная пуля, и смогли несколько минут пообщаться.
Первым на наши вопросы ответил Фартовый.
- Откуда ты сам?
- Из Украины (Смеется).
- Когда ты пришел на войну?
- Мне было 18 лет, как для меня она началась. Сначала воевал в ДУК "Правый сектор", прошел горячие бои в Марьинке, Песках, Авдеевке, было страшно, но все вытерпел.
- Что побудило тебя вступить в ряды ВСУ?
- Это не я, они меня так решили, точнее мой военкомат. Поскольку я не служил срочную службу, меня начали призывать официально. Я решил подписать контракт, ведь считаю, что каждый "мужик", если он таковым является, должен защищать свою страну. Поэтому считал неправильным "косить" от войны в таком статусе.
- Рэд, а как тебе началась война?
- 2014 год, 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Попал в артиллерийское подразделение, тогда работы хватало. Били по живым оккупантам: сепаратистам, россиянам, кадыровцам, их технике. После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена.
- С тех пор прошло 6 лет, ты сейчас воюешь в другом подразделении? Что изменилось за эти годы для тебя, не считая, что исчезла активная фаза войны?
-Появились новые командиры, опытнее тех, которые были в начале, обеспечение армии улучшилось...
- Фартовый, почему такой позывной? Потому что остаешься еще живым или что-то другое?
- Да, много раз я оставался жив после опасных столкновений с врагом.
- Что такое современный разведчик, ведь в большинстве случаев, мы знаем о них только из книг или фильмов? С чем приходилось сталкиваться?
- Постоянный сбор информации о численности врага, их техники, засады на террористов. Это постоянная опасность, постоянное движение направленное на выполнение задания. Мы, как саперы, - ошибаемся один раз. Это трудно описывать...
- Насколько близко приходилось встречаться с врагом?
- 50 метров... Это такие эмоции, что и не передать, переживания за побратимов, за себя, как вернуться невредимым.
- Рэд, что для тебя быть разведчиком?
- Такого телевизор не показывает, поэтому мне трудно об этом говорить. Надо быть отважным, хитрым...
- За сколько метров сейчас от нас противник?
- 600 метров.
- Как они себя ведут?
- Стреляют из ПТУР, минометов, тяжелых пулеметов, часто достается от них мирным жителям. Мы не молчим, тоже даем им разнос.
- Фартовый, чего не хватает нам для Победы над агрессором?
- Ума .. ума нашему командованию, ведь мы идем на уступки врагу, выполняем все его прихоти. Это наша земля, они пришли к нам, а не мы.
- Рэд, если мы будем действовать активнее, это поможет нам в войне?
- Нам нужно их уничтожать, тогда у россиян не будет выбора и они покинут Украину. Донецк будет наш, хотя он и так украинский, просто временно оккупирован.
- Фраза: "Просто перестать стрелять", на что она вас наталкивает?
- На предательство национальных интересов, мы не имеем права такого делать...
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Второй вопрос - знаю. Этоп росчет Порошенко. А ты никогда не ошибался?
различий в президенстве Порошенко и Зеленского множество - тот же Медведчук при кондитере в открытую в мацкву не летал
Тоесть чартерных рейсов из Киева в Мацкву небыло при Парашенке и народ зря возмущался тогда и активистов встречавших Мертвечука и Зурабова в аеропорту никто не избивал?
А тепер розкажіть нам про свинарчуків. Будь ласка. Суд вже був. Чим там закінчилось?
Ну і взагалі, можете перелічити річні здобутки Зеленського. Є бажання, можете порівняти їх зі здобутками Порошенка, за перший рік його правління
А 73% обижаются когда их называют БЫДЛОМ. А как вас ещё называть, после такого выбора?! Тупорылое быдло!