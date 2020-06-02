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Новости Видео Агрессия России против Украины
17 118 27

"Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд. ВИДЕО

В то время как на востоке Украины продолжаются боевые действия, большинство украинских граждан не знают о них даже половины правды.

Цензор.НЕТ начинает видеопроект "Окопная война", в котором будет показана война изнутри. Здесь вы увидите ее главных героев, рассказы ребят, которые до этого никто не слышал, и не видел. Истории о тех, кто творит наше будущее.

Для начала нашей рубрики, мы посетили поселок Жованку, недалеко от Зайцево, где находятся воины 58-й бригады ВСУ. Большинство домов в этом населенном пункте разрушены в результате обстрелов российской артиллерии. Люди, которые здесь находятся, живут в постоянном страхе. Так сложилось, что часть из них поддерживает оккупантов, другие - нашу армию.

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Именно в такой напряженной атмосфере, под аккомпанемент стрелкового оружия со стороны российского агрессора, который раз за разом бил по нашим позициям из пулеметов и автоматов, нам удалось пообщаться с двумя разведчиками 58-й бригады ВСУ: Фартовым и Рэдом. Мы спрятались на одном из разбитых дворов, неподалеку от позиций, чтобы нас не задела шальная пуля, и смогли несколько минут пообщаться.

Первым на наши вопросы ответил Фартовый.

- Откуда ты сам?

- Из Украины (Смеется).

- Когда ты пришел на войну?

- Мне было 18 лет, как для меня она началась. Сначала воевал в ДУК "Правый сектор", прошел горячие бои в Марьинке, Песках, Авдеевке, было страшно, но все вытерпел.

- Что побудило тебя вступить в ряды ВСУ?

- Это не я, они меня так решили, точнее мой военкомат. Поскольку я не служил срочную службу, меня начали призывать официально. Я решил подписать контракт, ведь считаю, что каждый "мужик", если он таковым является, должен защищать свою страну. Поэтому считал неправильным "косить" от войны в таком статусе.

- Рэд, а как тебе началась война?

- 2014 год, 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Попал в артиллерийское подразделение, тогда работы хватало. Били по живым оккупантам: сепаратистам, россиянам, кадыровцам, их технике. После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена.

- С тех пор прошло 6 лет, ты сейчас воюешь в другом подразделении? Что изменилось за эти годы для тебя, не считая, что исчезла активная фаза войны?

-Появились новые командиры, опытнее тех, которые были в начале, обеспечение армии улучшилось...

- Фартовый, почему такой позывной? Потому что остаешься еще живым или что-то другое?

- Да, много раз я оставался жив после опасных столкновений с врагом.

- Что такое современный разведчик, ведь в большинстве случаев, мы знаем о них только из книг или фильмов? С чем приходилось сталкиваться?

- Постоянный сбор информации о численности врага, их техники, засады на террористов. Это постоянная опасность, постоянное движение направленное на выполнение задания. Мы, как саперы, - ошибаемся один раз. Это трудно описывать...

- Насколько близко приходилось встречаться с врагом?

- 50 метров... Это такие эмоции, что и не передать, переживания за побратимов, за себя, как вернуться невредимым.

- Рэд, что для тебя быть разведчиком?

- Такого телевизор не показывает, поэтому мне трудно об этом говорить. Надо быть отважным, хитрым...

- За сколько метров сейчас от нас противник?

- 600 метров.

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- Как они себя ведут?

- Стреляют из ПТУР, минометов, тяжелых пулеметов, часто достается от них мирным жителям. Мы не молчим, тоже даем им разнос.

- Фартовый, чего не хватает нам для Победы над агрессором?

- Ума .. ума нашему командованию, ведь мы идем на уступки врагу, выполняем все его прихоти. Это наша земля, они пришли к нам, а не мы.

- Рэд, если мы будем действовать активнее, это поможет нам в войне?

- Нам нужно их уничтожать, тогда у россиян не будет выбора и они покинут Украину. Донецк будет наш, хотя он и так украинский, просто временно оккупирован.

- Фраза: "Просто перестать стрелять", на что она вас наталкивает?

- На предательство национальных интересов, мы не имеем права такого делать...

Автор: 

Донбасс (26956) 58 отдельная мотопехотная бригада (115) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+41
А теперь у власти уставшие от войны клоуны, зебилы "какая разница" и в Раде сидит кум главного врага Украины.
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02.06.2020 11:54
+20
"Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд - Цензор.НЕТ 4192
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02.06.2020 12:07
+17
"Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд - Цензор.НЕТ 9020
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02.06.2020 11:57
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Правила форума Совет форумчан
А теперь у власти уставшие от войны клоуны, зебилы "какая разница" и в Раде сидит кум главного врага Украины.
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02.06.2020 11:54 Ответить
Вроде как кум главного врага Украины все время сидел там же и даже был назначен главным переговорщиком от Украины, Не помнишь кто его назначил?
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02.06.2020 12:20 Ответить
ответ на первый вопрос - нет не всегда. с 2014 по 2019 точно.
Второй вопрос - знаю. Этоп росчет Порошенко. А ты никогда не ошибался?
различий в президенстве Порошенко и Зеленского множество - тот же Медведчук при кондитере в открытую в мацкву не летал
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02.06.2020 12:29 Ответить
тот же Медведчук при кондитере в открытую в мацкву не летал
Тоесть чартерных рейсов из Киева в Мацкву небыло при Парашенке и народ зря возмущался тогда и активистов встречавших Мертвечука и Зурабова в аеропорту никто не избивал?
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02.06.2020 12:41 Ответить
Это продолжение все той же песни. Да Петя ошибся, но тогда Медведчук летал по поручению Порошенко. А сейчас что Зеленский поручал Медведчуку? Когда?
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02.06.2020 13:19 Ответить
Медведчук не был переговорщиком, он был курьером.
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02.06.2020 12:34 Ответить
помню! наливайченко назначил
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02.06.2020 14:36 Ответить
При Президентові Зеленському вистачає проблем та недоліків, бо він не ідеальний, як кожний із нас. Але при ньому немає свинарчуків, іловайської та дебальцевської поразок...
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02.06.2020 12:32 Ответить
ПрезЕдент Зеленський, за рік, поставив Україну на край прірви.
А тепер розкажіть нам про свинарчуків. Будь ласка. Суд вже був. Чим там закінчилось?
Ну і взагалі, можете перелічити річні здобутки Зеленського. Є бажання, можете порівняти їх зі здобутками Порошенка, за перший рік його правління
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02.06.2020 12:47 Ответить
Ватный рашистский длбб ,ты такой дурак по вторникам или как?Думаю,что ты олигофрен по жизни . Баран ,это свинарчуки вывезли все зерно из госрезерва -2700 вагонов ? Отвечай на вопрос ,в глаза смотри ,подонок....
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02.06.2020 12:53 Ответить
Ватный длбб, это свинарчуки вывезли все средства защиты из страны во время эпидемии? Где,*****,деньги делись ,выделенные на преодоление эпидемии? И таких вопросов к зелено-малагасийской власти у меня еще много! Ну как,как тебе длббу удается жить вообще без мозга?
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02.06.2020 12:58 Ответить
Владимир Парфянов, такое может написать, только идиот или враг.
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02.06.2020 13:27 Ответить
"Нужно просто прекратить стрелять". "Какая разница". Не надоело? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/1/7254080/
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02.06.2020 15:53 Ответить
"Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд - Цензор.НЕТ 9020
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02.06.2020 11:57 Ответить
"часть из них поддерживает оккупантов, другие - нашу армию." Первой части надо обеспечить бесплатный выезд в рашу . Чего они мучаются ?
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02.06.2020 11:59 Ответить
ага... через минное поле, чтобы не одна падаль не добралась в парашу целой.
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02.06.2020 12:10 Ответить
"Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд - Цензор.НЕТ 4192
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02.06.2020 12:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vAIZBSwMad0 Смотрим ВМЕСТЕ. О ПРОДАЖНОСТИ.
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02.06.2020 12:14 Ответить
Руськомирськість це невиліковна хвороба.
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02.06.2020 13:34 Ответить
круто кацапню гасили.
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02.06.2020 12:24 Ответить
нелохоманский, сказал, надо перестать стрелять. что еще могла сказать сцикливая зеленая шмаркля ?))))
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02.06.2020 13:07 Ответить
Боже, береги наших героев. Спасибо вам хлопцы.
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02.06.2020 13:24 Ответить
Доки в нас президентом буде Зеленський, ми не переможемо.
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02.06.2020 17:34 Ответить
Четырежды уклонист!!! (не мужик) Перестать стрелять и отвести войска - предательство.
А 73% обижаются когда их называют БЫДЛОМ. А как вас ещё называть, после такого выбора?! Тупорылое быдло!
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02.06.2020 20:02 Ответить
"большинство украинских граждан не знают о них даже половины правды"....а як же вони узнають. коли цілими вечерами їх пічкають катямиосадчими. вечєрнімикварталами. іпанутими рабіновічами . мєдвєдчуками та ганапольськими з висоцьким...всі ж розказують про професійне рішення проблем з короною. дібілізм влади і всьо пропало...
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02.06.2020 20:13 Ответить
Слава Героям України!!!
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05.06.2020 08:10 Ответить
 
 