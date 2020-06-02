Неизвестные в масках ворвались в магазин тканей на Одесчине и расстреляли работников: два человека ранены, - полиция. ВИДЕО

Одесской области правоохранители проводят расследование по факту стрельбы на промтоварном рынке.

"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения", - указывается в сообщении полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

В результате двое мужчин были ранены. Они были госпитализированы.

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Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобилях.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные.