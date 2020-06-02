Кулеба о визите в Берлин: Пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе, чтобы коллеги понимали, что нам противостоят российские командиры. ВИДЕО
Глава МИД рассказал о первых результатах сегодняшнего визита украинской делегации в столицу Германии.
Украинская делегация в Германии встретилась сегодня с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и "с конкретными фактами, доказательствами и документами" объяснила ей ситуацию на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook-стриме из Берлина, передает Цензор.НЕТ.
"Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Мы в ТКГ разговариваем с Россией. Рассказали о нашем видении по границе и, знаете, на картах конкретно пальцем показали, где и что происходит, чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры; а не так называемые донецкие или луганские", - сказал министр.
Союзникам рассказали, как РФ отправляет на минские встречи "представителей ДНР/ЛНР" с российскими паспортами. По словам главы МИД, 99% времени разговор шел о Донбассе, и "легендарная АКК", соратница канцлера Ангелы Меркель, подтвердила "полную поддержку Украины".
"Мы почти весь разговор, 99% времени, говорили о ситуации по безопасности на Донбассе. И глава офиса президента Андрей Ермак, вице-президент Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран конкретными фактами, доказательствами, документами проинформировали министра обороны Германии о том, что на самом деле происходит на Донбассе. А вы отлично знаете, что там происходит: это системные нарушения перемирья со стороны оккупационных сил и, собственно, нежелание России, к сожалению, идти на конструктивный диалог в Трехсторонней контактной группе, несмотря на то, что Украина рядом шагов показала, что мы то как раз настроены максимально серьезно", - отметил Кулеба.
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Беря пример с Янелоха-патрона решил выдать видосик - дятел от дятла падает недалеко!
Лопоухі наївні німці цього не знали - Кулеба їм очі відкрив.
Можливо попри дебілізм клоунів-95 люди щось таки зроблять...