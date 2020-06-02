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Кулеба о визите в Берлин: Пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе, чтобы коллеги понимали, что нам противостоят российские командиры. ВИДЕО

Глава МИД рассказал о первых результатах сегодняшнего визита украинской делегации в столицу Германии.

Украинская делегация в Германии встретилась сегодня с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и "с конкретными фактами, доказательствами и документами" объяснила ей ситуацию на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook-стриме из Берлина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Мы в ТКГ разговариваем с Россией. Рассказали о нашем видении по границе и, знаете, на картах конкретно пальцем показали, где и что происходит, чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры; а не так называемые донецкие или луганские", - сказал министр.

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Союзникам рассказали, как РФ отправляет на минские встречи "представителей ДНР/ЛНР" с российскими паспортами. По словам главы МИД, 99% времени разговор шел о Донбассе, и "легендарная АКК", соратница канцлера Ангелы Меркель, подтвердила "полную поддержку Украины".

"Мы почти весь разговор, 99% времени, говорили о ситуации по безопасности на Донбассе. И глава офиса президента Андрей Ермак, вице-президент Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран конкретными фактами, доказательствами, документами проинформировали министра обороны Германии о том, что на самом деле происходит на Донбассе. А вы отлично знаете, что там происходит: это системные нарушения перемирья со стороны оккупационных сил и, собственно, нежелание России, к сожалению, идти на конструктивный диалог в Трехсторонней контактной группе, несмотря на то, что Украина рядом шагов показала, что мы то как раз настроены максимально серьезно", - отметил Кулеба.

Автор: 

Германия (6953) переговоры (4939) россия (95515) Донбасс (26956) Кулеба Дмитрий (2880) Крамп-Карренбауэр Аннегрет (24)


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Топ комментарии
+13
Ермак фотку брата показывал?...
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02.06.2020 12:20
+10
Кулеба про візит до Берліна: Пальцем на мапі показали, що відбувається на Донбасі, щоб колеги розуміли, що нам протистоять російські командири - Цензор.НЕТ 747
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02.06.2020 12:29
+8
на словах то все красиво, но по сути как агент ФСБ и стремный МО Украины могут отстоять интересы нашей страны?!
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02.06.2020 12:20
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Они всё знают . Союзники в Берлине ? Смешно .
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02.06.2020 12:19 Ответить
Ну, кацапам вже не досміху. ПП-2 німці кастрували, Грязьпром тепер не може особисто транспортувати чи продавати.
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02.06.2020 12:34 Ответить
Ермак фотку брата показывал?...
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02.06.2020 12:20 Ответить
весь год показывает , а на 9 мая -даже на палке носит
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02.06.2020 12:23 Ответить
на словах то все красиво, но по сути как агент ФСБ и стремный МО Украины могут отстоять интересы нашей страны?!
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02.06.2020 12:20 Ответить
а то они не знают, тыкать надо чаще - а не раз в году
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02.06.2020 12:20 Ответить
Аж бесит выражение "пальцем показали". Неужели в генштабе ВСУ не могли подготовить карту с месторасположением парашенских войск, техники и вооружения и показать не только на переговорах но и опубликовать во всех СМИ, так нагляднее была бы видна угроза от раши-параши. Переговоры на пальцах!
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02.06.2020 12:22 Ответить
Не треба тільки тут всю вину спихувати на кацапів, українських скацаплених там повно. За кордоном будь ласка, а серед своїх не потрібно кокєтнічати.
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02.06.2020 12:37 Ответить
Заблудилось?
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02.06.2020 12:44 Ответить
Собрать пресс-конференцию и донести жителям Европы кацапскую агрессию - ума не хватает!?
Беря пример с Янелоха-патрона решил выдать видосик - дятел от дятла падает недалеко!
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02.06.2020 12:23 Ответить
"чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры; а не так называемые донецкие или луганские"

Лопоухі наївні німці цього не знали - Кулеба їм очі відкрив.
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02.06.2020 12:23 Ответить
Кулеба про візит до Берліна: Пальцем на мапі показали, що відбувається на Донбасі, щоб колеги розуміли, що нам протистоять російські командири - Цензор.НЕТ 747
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02.06.2020 12:29 Ответить
Полезньій визит , в плане подготовки новой встречи на вьісшем уровне в Нормандском формате. Чего очень не хочет Москва...
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02.06.2020 12:43 Ответить
Хай Буде.
Можливо попри дебілізм клоунів-95 люди щось таки зроблять...
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02.06.2020 12:43 Ответить
Этот визит нужно использовать в гибридной войне против нашего врага - мокселей. Каждый слышал в новостях заголовки типа "лавров и меркель обсудили Украину" или "путин и макрон обсудили Украину". Это неприемлимо, когда две страны обсуждают третью страну, так как означает "объектность" вместо "субъектности". По-этому в ходе визита Кулебы в Германию нужно обязательно обсудить россию как "объект" и после визита в СМИ необходимо в новостях указать, что "в ходе визита Кулеба и Маас" Украина/Германия в том числе обсудили и россию или еще лучше проблему россии". Нужно подчеркивать при любой возможности, что россия это уже не субъект, а все лишь "объект" на международной арене. Надо бить врага точечно и больно.
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02.06.2020 13:10 Ответить
Ну вот что он делает? Вот как после этого порохоботам зраду разгонять? Как теперь говнопольскому с портниковым говном исходить на маргинальных каналах?
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02.06.2020 13:10 Ответить
 
 