"Обстреляли машину! Капец! Смотри - у него глаз простреленный?!" - перестрелка на "Седьмом километре" в Одессе. ВИДЕО

В сети появилась запись, на которой зафиксирован фрагмент стрельбы на одесском рынке "Седьмой километр". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно около двух десятков мужчин, которые и учинили стрельбу.

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