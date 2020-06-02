"Обстреляли машину! Капец! Смотри - у него глаз простреленный?!" - перестрелка на "Седьмом километре" в Одессе. ВИДЕО
В сети появилась запись, на которой зафиксирован фрагмент стрельбы на одесском рынке "Седьмой километр". Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно около двух десятков мужчин, которые и учинили стрельбу.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные в масках ворвались в магазин тканей на Одесчине и расстреляли работников: два человека ранены, - полиция. ВИДЕО
Топ комментарии
+86 GoodWin
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+60 Привет
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+52 vitaliymkua
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Так что истерика необоснована. Теперь их прижмут , сами себе сделали хуже. Это не рэкет даже.
Информация от людей, торгующих на седьмом тканями.
Ваш пример некорректен.
ещё есть скот, который можно призвать в армию,
траву красить ....
.
Ну собрались патриоты, немного пошумели, имеют право свободно выражать свою позицию...
Или НЕТ?!!!
Мусор не пались,твоя краснозеленая жопа через стены видна!
На, вот прочти само себе о себе: "Начиная с Кагарлицкого РВ?
Мусор не пались, твоя краснозеленая жопа через стены видна!"