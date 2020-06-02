Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. ВИДЕО

В Вашингтоне полиция прогнала протестующих из сквера возле Белого дома с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Против мирных демонстрантов у Белого дома в Вашингтоне применили слезоточивый за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп произнес речь в Розовом саду, объявив, что он мобилизует американские вооруженные силы, чтобы положить конец "беспорядкам и беззаконию"", - говорится в комментарии.

В сюжете отмечается, что Трамп мог выступить с речью в самом Белом доме, чтобы избежать применения силы против протестующих.

Также следует отметить, что после выступления Трамп вышел за территорию Белого дома, пересек парк-площадь Лафайет и сфотографировался с Библией возле епископальной церкви святого Иоанна. Фотосессия длилась около 17 минут.

В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

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Как сообщалось, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.