Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. ВИДЕО
В Вашингтоне полиция прогнала протестующих из сквера возле Белого дома с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Против мирных демонстрантов у Белого дома в Вашингтоне применили слезоточивый за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп произнес речь в Розовом саду, объявив, что он мобилизует американские вооруженные силы, чтобы положить конец "беспорядкам и беззаконию"", - говорится в комментарии.
В сюжете отмечается, что Трамп мог выступить с речью в самом Белом доме, чтобы избежать применения силы против протестующих.
Также следует отметить, что после выступления Трамп вышел за территорию Белого дома, пересек парк-площадь Лафайет и сфотографировался с Библией возле епископальной церкви святого Иоанна. Фотосессия длилась около 17 минут.
В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.
Как сообщалось, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
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Как сказать ... там бунты про подходящих условиях или просчетах власти - ого-го, не чета украинским.
Ну и государство USA - это не UA: там в результате бунта скинуть преза ни разу не удавалось.
Янукович сам втік, з допомогою своїх русскіх хазяїв.
А всі українські президенти живуть в Україні.
А США це велика держава, з великим майбуднім!
За Порошенка, з його программою: Україна, Армія, Мова, Віра, смерть рашистським оккупантам, проголосувало у 16 разів більше.
І до того, реаліст.
Но он поддерживает протесты, а не грабежи и марадерство.
В темноте в тёмных очках не всегда видно который час ручных на часах,
не говоря о том, чтобы целиться.
Если еще власти пробьют связи и финансирование "антифа", то вообще многое сразу встанет на свои места и будет понятно, что надо не за черномазыми по улицам гоняться, а мочить все, что имеет хоть какие-то связи с Роисей.
Реально так ці погроми не є анархічними, з магазина витягують техніку, організовано підїзджають автомобілі все грузиться всі один одного знають тому що мигають фарами поступаються дорогою...
Штати не Україна там специ мають доступ до гугла, айфонів і фесбука, до переписок в месенджерах і всіх хто там витягував техніку можна б було по телефонах вичислити тим більше що це знімалось в прямому ефірі...
З неграми і мексами там реально великі проблеми, в тих кварталах звідки пішли протести підстрілити когось це як за хлібом сходити..
Если бы ТВ показало виновного в соплях раскаявшимся - был бы другой коленкор.
Но не было даже этого, потому и такой результат.
Напомню всем, что 2014 году при всех горящих баррикадах пострадал один-единственный магазин на Европейской площади, и тот случайно загорелся!