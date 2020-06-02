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Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. ВИДЕО

В Вашингтоне полиция прогнала протестующих из сквера возле Белого дома с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Против мирных демонстрантов у Белого дома в Вашингтоне применили слезоточивый за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп произнес речь в Розовом саду, объявив, что он мобилизует американские вооруженные силы, чтобы положить конец "беспорядкам и беззаконию"", - говорится в комментарии.

В сюжете отмечается, что Трамп мог выступить с речью в самом Белом доме, чтобы избежать применения силы против протестующих.

Также следует отметить, что после выступления Трамп вышел за территорию Белого дома, пересек парк-площадь Лафайет и сфотографировался с Библией возле епископальной церкви святого Иоанна. Фотосессия длилась около 17 минут.

В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Читайте также: В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час

Как сообщалось, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

протест (5858) США (26637) Вашингтон (92) Трамп Дональд (5204)


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Топ комментарии
+40
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 8086
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02.06.2020 12:42
+22
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 8403
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02.06.2020 12:42
+9
Надто вже хвилююсь за "протестувальників" - хоч всі магазини в околицях встигли обнести перед розгоном?
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02.06.2020 12:32
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Надто вже хвилююсь за "протестувальників" - хоч всі магазини в околицях встигли обнести перед розгоном?
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02.06.2020 12:32 Ответить
майданUSA это вам не майданUA
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02.06.2020 12:35 Ответить
майданUSA это вам не майданUSA
Как сказать ... там бунты про подходящих условиях или просчетах власти - ого-го, не чета украинским.
Ну и государство USA - это не UA: там в результате бунта скинуть преза ни разу не удавалось.
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02.06.2020 13:48 Ответить
А в Україні у 2014 президента не скидували.
Янукович сам втік, з допомогою своїх русскіх хазяїв.
А всі українські президенти живуть в Україні.
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02.06.2020 14:22 Ответить
Так стріляти.. Їх треба було не резиною!!! Ця валоч вугільна і різні меншинства.. Як пухлина на тілі США
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02.06.2020 12:54 Ответить
Черномазые и узкоглазые забыли,что Трамп БЕЛЫЙ президент,он вам не Абама-черномазая обезьяна.Так что черномазые свиньи готовьтесь к системе апартеида.Забыли как в 60-70-х чёрный с белым не мог в одном автобусе ездить?
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02.06.2020 13:00 Ответить
ну що трампуся- пора воду зливати! ні жорстке придушення бунтів, ні призначення винни в пройопах в боротьбі з ковід 19 китаю та вооз, ні іран та антисеміти, ні швидка анексія ізраїлем палестинських земель, навіть дружання пуйло(агенти якого через соцмережі поширюють расистські тези)! тому підчищайте документи, готуйте адвокатів. ************. після вашого відходу справа про російське втручання зацвіте по новому
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02.06.2020 12:33 Ответить
Іміджмейкери Трампа швиденько знімуть місцевий варіант "Слуги народа" і буде пересічним американцям щастя...
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02.06.2020 12:40 Ответить
похоже ты придурок
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02.06.2020 14:04 Ответить
Похоже трампофакеры это тупой скот котрый не понимает что украинцам ПО ХРЕ НУ на втунтернние дела США пока эти дела не касаются Украины. А если президент США уже не знает как еще подлизнуть х_y_йлу, то с точки зрения украинского патриота такой президент нашего союзника - херовый президент и для украинского патриота лучше чтобы он пошел как можно скорее в джеппу, не смотря на все лишнехромосомные подвывание про заговоры масонов-соросов и прочих негро-антифа.
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02.06.2020 15:28 Ответить
похоже ты тоже
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02.06.2020 16:11 Ответить
Ніколи ця країна мені не подобалась,природа гарна,а люди в більшості своїй- тупе лайно пихате.
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02.06.2020 12:39 Ответить
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 8403
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02.06.2020 12:42 Ответить
И шо?
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02.06.2020 12:51 Ответить
А то, що у тебе, IQ, як у тої кацапки.
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02.06.2020 14:24 Ответить
Ще одне рогате бидло,я вас буду в колекцію заносити,пиши исчо)
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02.06.2020 14:27 Ответить
І шо?
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02.06.2020 14:32 Ответить
Як ти гарно описав 73% населення України.
А США це велика держава, з великим майбуднім!
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02.06.2020 12:51 Ответить
Скільки за Кошулинського проголосувало?от стільки в нас людей,все інше то непотріб зі свиней та навозних зЕлених мух,якщо моя думка не співпадає з вашою,то тикайте рогом в собі подібних,американці в своїй більшості-тупе та пихате лайно.
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02.06.2020 13:01 Ответить
Ти, соціаліст сраний!
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02.06.2020 13:54 Ответить
Ще одне,звідки ви вилазите йолопи,сраний в тебе твій чорний ротяка повний лайна,відлізь від мене бидло.
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02.06.2020 14:02 Ответить
За Кошулинського/Тягнибока, з їх программою: «За всьо хорошее, протів всєго плохого !» ,проголосували 1,2%.
За Порошенка, з його программою: Україна, Армія, Мова, Віра, смерть рашистським оккупантам, проголосувало у 16 разів більше.
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02.06.2020 14:29 Ответить
Ти читало ту програму чортило примітивне,відповзи від мене бидло,ти не цікаве взагалі,типове совкове бидло,яке вірить у казочки рошенів,каломойш та іншому лайну воруватому,ще раз-йди геть від мене.
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02.06.2020 14:41 Ответить
Порошенко, патріот України.
І до того, реаліст.
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02.06.2020 15:14 Ответить
Звичайно реаліст,все життя на державних посадах та міліардер,справжній реаліст та патріот,смішно)
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02.06.2020 15:21 Ответить
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 8086
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02.06.2020 12:42 Ответить
Кожному адекватному Українцю теж потрібно мати зброю!!
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02.06.2020 12:56 Ответить
При этом этот чувак против произвола полиции и поддерживает протесты.

Но он поддерживает протесты, а не грабежи и марадерство.
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02.06.2020 13:02 Ответить
Ну, у мужичка з ліва на грудях не зовсім типова картинка але здається наче там є "самітня зірка" та голова буйвола. Тож не дивно.
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02.06.2020 13:21 Ответить
Тому він вночі у темних окулярах.
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02.06.2020 14:10 Ответить
Тебе не приходило в голову, что очки могли надеть во время съемки, чтобы вспышка не слепила, а так очки просто все время на голове весь день были?
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02.06.2020 14:20 Ответить
Не, не приходило: вспышка слепит тех, у кого рога на груди и кто хочет скрыть лицо.
В темноте в тёмных очках не всегда видно который час ручных на часах,
не говоря о том, чтобы целиться.
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02.06.2020 14:25 Ответить
Они разве в кого-то целятся на снимке?
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02.06.2020 14:26 Ответить
А зачем тогда автоматы ? Есть вилы, лопаты, бейсбольные биты.
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02.06.2020 15:31 Ответить
https://censor.net/user/392489 А що, хтось не дає купляти зброю?
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02.06.2020 13:45 Ответить
Показово що, американці непагано розуміють звязок між антіфою та грабунками.
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02.06.2020 13:28 Ответить
Это очень хорошо.
Если еще власти пробьют связи и финансирование "антифа", то вообще многое сразу встанет на свои места и будет понятно, что надо не за черномазыми по улицам гоняться, а мочить все, что имеет хоть какие-то связи с Роисей.
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02.06.2020 13:31 Ответить
Это называется не прикосновенность частной собственности! И защищают всеми доступными методами!
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02.06.2020 13:35 Ответить
поставьте себе мысленный эксперемент, - аналогичная ситуация в масцкве. менты задушивают коренного моцквочеченца. что будут делать остальные коренные жители мацквабада? и их удалённодоступный вошьдь? ))
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02.06.2020 12:46 Ответить
станут на колени и будут бунтовать.
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02.06.2020 12:56 Ответить
Когда уже Трамп реализует свои угрозы и разгонит этих чёрных мародеров!
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02.06.2020 12:47 Ответить
Мародерство и первая смерть: в США протесты из-за смерти Джорджа Флойда https://www.youtube.com/watch?v=RsJH5eaJo48&feature=emb_logo
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02.06.2020 12:50 Ответить
А у нас во время Майдана такого не было. Нигеры есть нигеры. Впрочем это не значит что их можно безнаказанно убивать.
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02.06.2020 13:17 Ответить
Они же дети. Кровавый американский режим ждет Гаагский трибунал.
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02.06.2020 12:56 Ответить
Какие дети я видел ежих детей дебил
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02.06.2020 12:58 Ответить
опять биндеры русскоязычных негров в трусиках распинают
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02.06.2020 13:04 Ответить
Ето не протестанты ето быдло и криминал
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02.06.2020 12:57 Ответить
бунтуют в основном демократические штаты,левые идеи до добра не доведут
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02.06.2020 13:07 Ответить
Прям рашка 2.0
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02.06.2020 13:03 Ответить
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 5441
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02.06.2020 13:09 Ответить
Странная херня получается, если мусора убили нигера так идите громите полицейские участки, зачем магазины трогать?
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02.06.2020 13:11 Ответить
Это свидетельство вскрытия более широкого комплекса проблем.
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02.06.2020 13:35 Ответить
А вот и фотофакт на коне для гааги подъехал http://www.radikal.ru Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 5423
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02.06.2020 13:13 Ответить
"Против мирных демонстрантов", одразу відчуається стиль. Передвиборча гонка в розпалі.
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02.06.2020 13:15 Ответить
какая прелесть. что-то мне напоминает)
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02.06.2020 13:20 Ответить
Якось не так. В інших країнах не можна застосовувати силу, проти демонстрантів, як говорили представники США, а в самих США- можна. Подвійні стандарти?
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02.06.2020 13:48 Ответить
CNN = фэйк ньюз
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02.06.2020 13:53 Ответить
Я взагалі думаю що ці безпорядки комусь потрібні в кервництві спецслужб, або їх трамп дістав і вони хочуть його присадити, або цей цирк потрібний Трампу, хоче наприклад шоу зробити як він навів порядок і підняти собі рейтинг...
Реально так ці погроми не є анархічними, з магазина витягують техніку, організовано підїзджають автомобілі все грузиться всі один одного знають тому що мигають фарами поступаються дорогою...
Штати не Україна там специ мають доступ до гугла, айфонів і фесбука, до переписок в месенджерах і всіх хто там витягував техніку можна б було по телефонах вичислити тим більше що це знімалось в прямому ефірі...
З неграми і мексами там реально великі проблеми, в тих кварталах звідки пішли протести підстрілити когось це як за хлібом сходити..
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02.06.2020 13:56 Ответить
Так вот почему американские хайвеи бетонированные - брукивку не выдернешь.
Если бы ТВ показало виновного в соплях раскаявшимся - был бы другой коленкор.
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02.06.2020 14:03 Ответить
_Раскаявшимся? Разве что притворился бы. То животное сознательно душило закованного в наручники и лишенного возможности защитить свою жизнь пленного негра. Вот этот беспредел фашистов в форме и взбесил людов.
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02.06.2020 14:57 Ответить
Даже один вид это "героя" в наручниках и смягчил бы ситуацию.
Но не было даже этого, потому и такой результат.
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02.06.2020 15:28 Ответить
Дикие люди эти американцы!
Напомню всем, что 2014 году при всех горящих баррикадах пострадал один-единственный магазин на Европейской площади, и тот случайно загорелся!
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02.06.2020 16:43 Ответить
 
 