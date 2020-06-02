"Российский офицер предложил сдаться. Наш раненый выполз, и его сразу добили", - военкор Ухман рассказал о неравном бое "Донбасса" с оккупантами в 2014 году. ВИДЕО

23 мая 2014 года бойцы батальона "Донбасс" попали в засаду российских оккупантов в Карловке и приняли свой первый бой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал военный корреспондент Михаил Ухман.

В том бою погибло пять бойцов "Донбасса" и получили ранения шесть человек. По словам Ухмана, 25 бойцов батальона вели бой несколько часов против сотни оккупантов. Украинские воины были вынуждены отступить, и их отход прикрывали четверо бойцов. Получив тяжелые ранения, только двое из них смогли спастись.

"Российский офицер предложил сдаться. Один из наших раненых - Федор, начал сползать со второго этажа, а когда выполз из помещения, то его сразу добили. Рейдер погиб, ведя бой с позиции в кафе", - рассказывает военкор о гибели украинских воинов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Старшина батальйону "Донбас" Дмитро Бабкін (Беня) - про бій у Карлівці 2014 року: "Перед смертю Дід прокричав по рації: "До мене їдуть "чечени", кінець зв’язку"