"Российский офицер предложил сдаться. Наш раненый выполз, и его сразу добили", - военкор Ухман рассказал о неравном бое "Донбасса" с оккупантами в 2014 году. ВИДЕО
23 мая 2014 года бойцы батальона "Донбасс" попали в засаду российских оккупантов в Карловке и приняли свой первый бой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал военный корреспондент Михаил Ухман.
В том бою погибло пять бойцов "Донбасса" и получили ранения шесть человек. По словам Ухмана, 25 бойцов батальона вели бой несколько часов против сотни оккупантов. Украинские воины были вынуждены отступить, и их отход прикрывали четверо бойцов. Получив тяжелые ранения, только двое из них смогли спастись.
"Российский офицер предложил сдаться. Один из наших раненых - Федор, начал сползать со второго этажа, а когда выполз из помещения, то его сразу добили. Рейдер погиб, ведя бой с позиции в кафе", - рассказывает военкор о гибели украинских воинов.
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Хороший кацап - дохлий кацап.
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор
Но - УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА.
ПАПА, УБЕЙ КАЦАПА ! (С)
После этого только командиры...и коммисары..без чести...и совести...
У меня кум служил под Станицей Луговой в разгар боевых действий, так к ним один раз с той стороны пришел капитан (за звание не ручаюсь, уже не помню) и сказал, что у него приказ открыть по позициям огонь из Градов через пару часов и попросил уйти ВРЕМЕННО с позиций. А укрыться от массированного обстрела было особо негде. Отошли и оставленные позиции перепахали так, что останься они и живых, наверное, не осталось бы.
Потом вернулись.
- Иди *****.
- Мне кажется, мы говорим на разных языках.
- Ой, справді. Пішов *****!
сами и понавыбирали - поверили....
28й раз на грабли? ето тока мы умеем....