Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ на Донбассе, провели под посольством Франции в Киеве акцию "Я имею право быть свободным" с целью получить поддержку со стороны Парижа в вопросе освобождения украинцев из плена российских террористов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 2 июня, под зданием посольства Франции в Киеве прошла акция родных украинцев, удерживаемых в плену наемниками РФ на Донбассе. Близкие пленных пришли просить руководство Франции, в частности президента Макрона, о поддержке в освобождении украинцев из плена российских террористов. Они держали плакаты с фотографиями украинских пленных. Также они развернули баннер, на котором призвали президента Франции Макрона "озвучить имена наших родных в нормандском формате. Их невозможно освободить в минском формате".

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К митингующим вышел представитель посольства и принял их обращение.

"Мы стремимся привлечь внимание всего мирового сообщества к огромной совместной гуманитарной миссии по освобождению из плена заложников так называемых "ДНР / ЛНР", которые были захвачены в результате военного конфликта на Востоке Украины, и которых много лет не выпускают из секретных тюрем. Люди были похищено с мешками на головах на оккупированной территории и брошены в тюрьмы, но в ТКГ в Минске российские террористы даже не подтверждают сам факт их нахождения в плену. Есть пленные, семьям которых их местонахождение не сообщают годами!" - заявили организаторы акции.































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ