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Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ на Донбассе, провели под посольством Франции в Киеве акцию "Я имею право быть свободным" с целью получить поддержку со стороны Парижа в вопросе освобождения украинцев из плена российских террористов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 2 июня, под зданием посольства Франции в Киеве прошла акция родных украинцев, удерживаемых в плену наемниками РФ на Донбассе. Близкие пленных пришли просить руководство Франции, в частности президента Макрона, о поддержке в освобождении украинцев из плена российских террористов. Они держали плакаты с фотографиями украинских пленных. Также они развернули баннер, на котором призвали президента Франции Макрона "озвучить имена наших родных в нормандском формате. Их невозможно освободить в минском формате".

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К митингующим вышел представитель посольства и принял их обращение.

"Мы стремимся привлечь внимание всего мирового сообщества к огромной совместной гуманитарной миссии по освобождению из плена заложников так называемых "ДНР / ЛНР", которые были захвачены в результате военного конфликта на Востоке Украины, и которых много лет не выпускают из секретных тюрем. Люди были похищено с мешками на головах на оккупированной территории и брошены в тюрьмы, но в ТКГ в Минске российские террористы даже не подтверждают сам факт их нахождения в плену. Есть пленные, семьям которых их местонахождение не сообщают годами!" - заявили организаторы акции.

Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 01
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 02
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 03
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 04
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 05
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 06
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 07
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 08
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 09
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 10
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 11
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 12
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 13
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 14
Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) посольство (1081) Франция (3506) пленные (2139) Макрон Эмманюэль (1302)


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Топ комментарии
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В Україні діє злочинна група, яка продає місця в списках на обмін полоненими - "СтопРеванш". За даними журналістів, за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів

https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-diie-zlochynna-hrupa-iaka-prodaie-mistsia-v-spyskakh-na-obmin-polonenymy-stoprevansh-215681.html В Україні діє злочинна група, яка продає місця в списках на обмін полоненими. Сенсаційне розслідування провів журналіст-криміналіст Володимир Бойко. Подробиці дивіться в програмі "СтопРеванш" .

"Починаючи з грудня 2019-го року, процес обміну утримуваних осіб просто був перетворений владою на відвертий, примітивний бізнес, коли за включення в список на обмін утримувані особи на території так званих Л/ДНР вони змушені платити чималі гроші. Людина, котра організовує цей обмін добре відома. Це генерал-майор СБУ Генадій Кузнецов", - стверджує Володимир Бойко.
Бойко каже, що за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів. Ця інформація також підтверджується з інших джерел.
"Це не люди умовного Медведчука, чи ще когось, який розказував, що він своїми каналами когось там міняв. Це люди, які наближені до офіційної переговорної групи. Вони казали, що для того, щоб пришвидшити цей обмін і повернути ваших рідних, треба якась там певна сума", - розповів Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
У програмі зазначають, що в прес-службі СБУ поки не готові коментувати скандал.
"Зрозумійте, просто на кожну публічну заяву СБУ не реагує", - відповідають у відомстві.
"Очевидно, немає сенсу рекламувати цей процес обміну полонених, оскільки іде просто тупе заробляння грошей. Цей процес буде нескінченним. А бійців включають для проформу, щоб це хоча б ззовні трішечки виглядало на реальне звільнення наших бійців ув'язнених", - пояснює Володимир Бойко.
"Мені здається, що СБУ щонайменше повинно цим зацікавитися, провести якесь розслідування і з'ясувати, хто вимагає ці гроші, кому потім вони ідуть", - додав Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
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02.06.2020 15:26
+3
полонених жаль, родичив їх - теж. Але очильник Франції мІкрон весь час вперто ******** *****.
Тому питання: яку підтримку очікують протестувальники?
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02.06.2020 15:20
+1
Посольство Франции уже больше решает чем всенародно избранный зебобик и полный парламент зебобиков?
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02.06.2020 15:18
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Правила форума Совет форумчан
Посольство Франции уже больше решает чем всенародно избранный зебобик и полный парламент зебобиков?
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02.06.2020 15:18 Ответить
полонених жаль, родичив їх - теж. Але очильник Франції мІкрон весь час вперто ******** *****.
Тому питання: яку підтримку очікують протестувальники?
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02.06.2020 15:20 Ответить
СПРАВА НАЛЕВО. МИКРОН- МАКРОН- МЕРКЕЛЬ- МОНИКА
Рідні українців, утримуваних у полоні найманців РФ, прийшли під посольство Франції в Києві просити про допомогу у звільненні їхніх близьких - Цензор.НЕТ 618
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02.06.2020 15:24 Ответить
ні: *****-мікрон-меркель-зєлуп
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03.06.2020 09:49 Ответить
захватите 4х граждан РФии одному отрежте голову остальным по кисти и отправляйте части тела в ********. Чеченцы и дагестанцы так делали,- помогало.
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02.06.2020 15:24 Ответить
ЭТОМУ ЗЕЛЕНОМУ УДОДУ------народ уже НЕ ВЕРИТ !!!!!!!!!!
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02.06.2020 18:21 Ответить
В Україні діє злочинна група, яка продає місця в списках на обмін полоненими - "СтопРеванш". За даними журналістів, за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів

https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-diie-zlochynna-hrupa-iaka-prodaie-mistsia-v-spyskakh-na-obmin-polonenymy-stoprevansh-215681.html В Україні діє злочинна група, яка продає місця в списках на обмін полоненими. Сенсаційне розслідування провів журналіст-криміналіст Володимир Бойко. Подробиці дивіться в програмі "СтопРеванш" .

"Починаючи з грудня 2019-го року, процес обміну утримуваних осіб просто був перетворений владою на відвертий, примітивний бізнес, коли за включення в список на обмін утримувані особи на території так званих Л/ДНР вони змушені платити чималі гроші. Людина, котра організовує цей обмін добре відома. Це генерал-майор СБУ Генадій Кузнецов", - стверджує Володимир Бойко.
Бойко каже, що за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів. Ця інформація також підтверджується з інших джерел.
"Це не люди умовного Медведчука, чи ще когось, який розказував, що він своїми каналами когось там міняв. Це люди, які наближені до офіційної переговорної групи. Вони казали, що для того, щоб пришвидшити цей обмін і повернути ваших рідних, треба якась там певна сума", - розповів Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
У програмі зазначають, що в прес-службі СБУ поки не готові коментувати скандал.
"Зрозумійте, просто на кожну публічну заяву СБУ не реагує", - відповідають у відомстві.
"Очевидно, немає сенсу рекламувати цей процес обміну полонених, оскільки іде просто тупе заробляння грошей. Цей процес буде нескінченним. А бійців включають для проформу, щоб це хоча б ззовні трішечки виглядало на реальне звільнення наших бійців ув'язнених", - пояснює Володимир Бойко.
"Мені здається, що СБУ щонайменше повинно цим зацікавитися, провести якесь розслідування і з'ясувати, хто вимагає ці гроші, кому потім вони ідуть", - додав Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
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02.06.2020 15:26 Ответить
 
 