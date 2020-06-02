Драка и перестрелка в магазине тканей на одесском рынке "7-й километр". ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись камер наблюдения магазина тканей на рынке "7-й километр" в Одессе, где произошла драка и перестрелка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в магазин ворвалось около двух десятков мужчин и начали избивать присутствующих. На некоторых фрагментах записи видны пистолеты в руках участников конфликта.

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