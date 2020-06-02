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Драка и перестрелка в магазине тканей на одесском рынке "7-й километр". ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись камер наблюдения магазина тканей на рынке "7-й километр" в Одессе, где произошла драка и перестрелка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в магазин ворвалось около двух десятков мужчин и начали избивать присутствующих. На некоторых фрагментах записи видны пистолеты в руках участников конфликта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Обстреляли машину! Капец! Смотри - у него глаз простреленный?!" - перестрелка на "Седьмом километре" в Одессе. ВИДЕО

Автор: 

Одесса (7880) рынок (532) стрельба (3252)


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Топ комментарии
+51
Украина при зебиле погружается в девяностые
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02.06.2020 16:26
+29
90-ті повернулися.
;Хужє нє будєт;.
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02.06.2020 16:26
+23
Инвестиционные няни пришли в гости У меня приятель спрашивает на работе , можно ли в Украину вкладывать деньги , квартиру купить в Одессе ,
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02.06.2020 16:28
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журналисты с резинками статью не поделили.............
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02.06.2020 16:25 Ответить
я так и не понял,кто там по очкам победил?
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02.06.2020 21:08 Ответить
Что на этот раз не поделили?В Броварах хоть пассажиров, а тут что, ситец и крепдешин?))
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02.06.2020 16:25 Ответить
Кажуть місце на парковці. Важко уявити що буде якщо не поділять щось вагоміше, на танках приїдуть.
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02.06.2020 16:46 Ответить
Аваков пораздавал столько оружия, что теперь у нас любая перестрелка - законная.
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02.06.2020 16:25 Ответить
Продажа тканей - это такой жёсткий бизнес, по крайней мере в Одессе, судя по всему.
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02.06.2020 16:26 Ответить
в Украине любой бизнесс -Жесткий ибо туту нужно либо платить налоги (дань) либор платить дань кураторам предприятия из бывших налоговых, полицейских, энергетиков, газовиков, канализационщиков - вот это жесть!
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02.06.2020 16:32 Ответить
Знаю лично весьма кровожадного и агрессивного очень загорелого гражданина с Троещинского рынка, который там торгует трусами.
Так шо не токо ткани жОсткий бизнес.
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02.06.2020 16:40 Ответить
ну как в 20-ые! налёты на склад мануфактуры, каверкот там, габардин...
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02.06.2020 17:36 Ответить
все в лучших традициях Мишки Япончика
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02.06.2020 20:09 Ответить
Украина при зебиле погружается в девяностые
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02.06.2020 16:26 Ответить
До того ж в турборежимі.
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02.06.2020 16:28 Ответить
А моя жена уже достала своим нытьем о возвращении в эту Сомали, уж очень ей мама и бабушка нужны, тьфу.
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02.06.2020 16:37 Ответить
в америку хочет вернуться?
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02.06.2020 16:53 Ответить
А ти, кацапська свиня, що тут розрокхалась?
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02.06.2020 19:03 Ответить
ты же кацапнутее на порядок
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02.06.2020 20:04 Ответить
ага..а США во времена Гражданской войны ))))
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02.06.2020 19:34 Ответить
а до этого все было супер))))смешной ты,порохобот.это ж надо -где только можно зебилить)))
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03.06.2020 05:53 Ответить
90-ті повернулися.
;Хужє нє будєт;.
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02.06.2020 16:26 Ответить
Гірше вже було при Порошенку
Бійка і стрілянина в магазині тканин на одеському ринку "7-й кілометр" - Цензор.НЕТ 1709
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02.06.2020 16:29 Ответить
нє-нє, от тепер точно гірше не буде! починайте відраховувати 100 днів
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02.06.2020 16:48 Ответить
почему, еще могут быть 30е, 40е, 50е. Там было хуже. Зебилы этого не сделают, их погонят раньше, но мне кажется, у них другая задача. А именно подготовить почву для уже бескомпромиссных ставленников кремля. Для этого нужно ушатать экономику, демотивировать армию, деморализовать гражданское общество, а мудрый нарид наголосует все, что нужно.
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02.06.2020 17:21 Ответить
Так и есть, причем чем дальше, тем виднее неворуженным глаом
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02.06.2020 19:55 Ответить
Европейское государство, кули.
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02.06.2020 16:27 Ответить
зеленское государство
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02.06.2020 16:44 Ответить
В данному випадку ні, бо це громадяни Сірії, але чомусь не поїхали жити і працювати на Московію, гидують.
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02.06.2020 16:49 Ответить
И под Киевом перестрелку видимо так же сирийцы устроили. Или кацапы. Чтобы дискредитировать.
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02.06.2020 16:50 Ответить
Вибачте, я подумав що ви коментуєте одеські події, якщо київські то трохи не там.
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02.06.2020 16:52 Ответить
Ну да, ведь Киев и Одесса не в одном государстве находятся, вообще никак не связаны...
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02.06.2020 16:59 Ответить
8 чел, где там 2 десятка? и подозрительно, что в магазе уже сидит 7 человек, ждали?
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02.06.2020 16:27 Ответить
шашлык башлык на ткань пришли посмотреть.
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02.06.2020 19:20 Ответить
Зе повернув Україну в 90-ті....
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02.06.2020 16:27 Ответить
а где же Аваков, неужели на самоизоляции?
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02.06.2020 16:27 Ответить
люди вышли на созданные правительством рабочие места с достойной зарплатой... чему удивляться?
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02.06.2020 16:28 Ответить
Инвестиционные няни пришли в гости У меня приятель спрашивает на работе , можно ли в Украину вкладывать деньги , квартиру купить в Одессе ,
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02.06.2020 16:28 Ответить
Правопорядок в Украине крепнет и усиливается с каждым днём! (А.Аваков)
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02.06.2020 16:28 Ответить
Нажаль, спостерігаємо резульатати економічної кризи в країні. Голодна молодь в пошуках куска хліба змушена прислуговуватись бімбесменам, які почали ділити ринки.
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02.06.2020 16:29 Ответить
если б куска хлеба, а то либо на наркоту либо за кредит отдать за последний айфон, который разбил/украли/забрали на улице (нужное подчеркнуть)
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02.06.2020 16:40 Ответить
https://censor.net/user/111138 Почему Будет , потом пойдут 80-е
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02.06.2020 16:30 Ответить
А там і до 33-го недалеко...
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02.06.2020 16:51 Ответить
Бригада рекетирів поїхала відпочити з Борисполя до Одеси через Кагарлик і Врадієвку.
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02.06.2020 16:30 Ответить
Ежедневная граната сменилась ежедневной перестрелкой. Как-то уже привычно.
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02.06.2020 16:32 Ответить
а незабаром вуличні бої за буханку хліба
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02.06.2020 16:32 Ответить
Пистолет дали и крутись как хочешь)))
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02.06.2020 16:35 Ответить
Опять Зелю Ава отчитает, уволят милиционера Винницы и все будет как всегда ... Жопа!
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02.06.2020 16:35 Ответить
Интересно, это уже полная перемога майдану или еще нет?
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02.06.2020 16:35 Ответить
Цікавий хід думок, а яким чином громадяни Сірії до Майдану?
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02.06.2020 16:50 Ответить
Вы напрасно с этим ушлепком ведете беседу, просто спамьте и все.
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02.06.2020 17:25 Ответить
вон оно шо карантін животворящий дєлаєт
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02.06.2020 16:35 Ответить
Да карантин здесь до сраки, такое творилось ещё до, и ещё дальше такое будет, пока правит зе с авакяном.
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02.06.2020 20:21 Ответить
ой, не успели даже пиф-паф сделать в ответ, во как в жизни бывает даешь легализацию для упырей-активистов, "настоящих мужчин" с маленькими карнишонами чтобы разбойничать было удобнее!
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02.06.2020 16:36 Ответить
Пеніс_Хорьков, а ти рембак всіх своїм причандалом розкидав
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02.06.2020 20:31 Ответить
таким як ти навіть за гроші пістолета не дають, альоххха_лохтон? нічого, в середовищі пі***ів ти з макетом станеш їхнім королем
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03.06.2020 14:11 Ответить
це якийсь Пеніс_Хорьков щось там вищить
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03.06.2020 22:26 Ответить
А надо было накрыть хоть двоих хачей
И все было бы гуд
Пиковых на ножи
Вместе с аваковым
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02.06.2020 16:37 Ответить
Спасибо Авакидзе!!! Украина стала бандитским притоном.
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02.06.2020 16:40 Ответить
Так давно-же известно, что авакян - ЧЁРТ!!!
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02.06.2020 20:17 Ответить
Вишліть всіх цих сірійців на Московію.
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02.06.2020 16:45 Ответить
рьіжий с пистолетиком всем раздал люлей и спас контору, повьісить ему зп в 2 раза и вьідать премию
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02.06.2020 16:52 Ответить
такие себе погромщики )) даже ноутбуки не пострадали
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02.06.2020 16:53 Ответить
Чувак со стволом красава
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02.06.2020 17:04 Ответить
3 вістрела - 3 попадания, еще и четвертому стволом по черепушке навалял )) реально разогнал гопников
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02.06.2020 17:14 Ответить
Да, мужик бодрячком
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02.06.2020 18:03 Ответить
Зачем в Украине это вонючее, дикое чурбаньё?
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02.06.2020 17:07 Ответить
О том, что в Киеве на Печерске в пятницу тоже имела место драка со стрельбой двух нехилых банд, доблестная полиции даже сообщать боится.
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02.06.2020 17:10 Ответить
Самым эффективным оказался обороняющийся в синей футболке
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02.06.2020 17:11 Ответить
Ще раз повторю: головна ціль зелупенфюрера і його кодла - виконати замовлення *****, тобто, хаос і громадянське протистояння в Україні. І все до того йде. День за днем, крок за кроком. Зебіли, можете гордитись, вам то вдалось, ви зробили Україну, разом, пілять!
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02.06.2020 17:14 Ответить
По красоте чистая самооборона
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02.06.2020 17:29 Ответить
ой, а хто жи нас защітіт ат бандітав?
канєшна жи Авакав, наш магучій арьол!
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02.06.2020 17:31 Ответить
охранник возле двери слехка получил по **@лу а потон стоял смотрел даже женщина и то вмешалась
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02.06.2020 17:42 Ответить
При Зебиле и собАкове в стране полный беспредел.
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02.06.2020 18:02 Ответить
Подождите, - толи ещё будет...
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02.06.2020 20:11 Ответить
Дикий дикий захід!
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02.06.2020 18:07 Ответить
откуда у сирийца резиноплюй? Казак сирийский или журналист текстильный?
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02.06.2020 18:44 Ответить
Ахренеть "магазин тканей".
Зачем столько там качков сидит, они что все непрерывно и в поте лица батист продают?! Труженики ножниц и метра...
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02.06.2020 18:54 Ответить
Ну так что авакян, уменьшилась твоя преступность, о которой так громко высказывался? Вся преступность берёт начало из твоего кабинета.
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02.06.2020 20:08 Ответить
Те кто вошли были в медицинских масках и соблюдали карантин, а внутри все были без масок. За это и получили.
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02.06.2020 20:34 Ответить
Громадяни, сподівайтеся тільки на себе.Бійка і стрілянина в магазині тканин на одеському ринку "7-й кілометр" - Цензор.НЕТ 5894
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02.06.2020 21:40 Ответить
УБИЙЦАМ СМЕРТЬ !!!
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03.06.2020 08:31 Ответить
Охранника громилу одним с левой деактивировали, жесть Мужик в белой рубахе попал под молотки бедалага, а парниша в белых кроссовках красава, сражался как лев Ткани видать золотом прошиты, целая толпа сидит в конторе, с дутым охранником, мутный "текстильный" бизнес
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02.06.2020 23:58 Ответить
https://censor.net/resonance/3130683/kak_yura_enakievskiyi_otjal_u_menya_rynok_7yi_kilometr_a_gpu_zakryla_delo
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03.06.2020 08:29 Ответить
у нас також араби і пакінстанці пробували в банди організовуватись це все кришували аваковські, але місцеві по ночам цим всім бандам показали що Україна не Європа і цим все закінчилось...
Бачу в Одессі все запущено...
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03.06.2020 09:38 Ответить
 
 