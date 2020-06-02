Драка и перестрелка в магазине тканей на одесском рынке "7-й километр". ВИДЕО камер наблюдения
В сети опубликована видеозапись камер наблюдения магазина тканей на рынке "7-й километр" в Одессе, где произошла драка и перестрелка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в магазин ворвалось около двух десятков мужчин и начали избивать присутствующих. На некоторых фрагментах записи видны пистолеты в руках участников конфликта.
Топ комментарии
+51 Who’s Here
показать весь комментарий02.06.2020 16:26
+29 кацахол
показать весь комментарий02.06.2020 16:26
+23 Yakov Nemo
показать весь комментарий02.06.2020 16:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так шо не токо ткани жОсткий бизнес.
;Хужє нє будєт;.
И все было бы гуд
Пиковых на ножи
Вместе с аваковым
канєшна жи Авакав, наш магучій арьол!
Зачем столько там качков сидит, они что все непрерывно и в поте лица батист продают?! Труженики ножниц и метра...
Бачу в Одессі все запущено...