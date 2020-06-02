Выходцы из Сирии устроили стрельбу и драку на рынке "7-й километр" из-за мест на парковке, задержаны 10 человек, - полиция. ВИДЕО

Стрельбе и погрому магазина тканей на рынке "7-й километр" предшествовал конфликт из-за места на парковке между выходцами из Сирии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Одесчины, информирует Цензор.НЕТ.

В результате стрельбы ранения получили двое мужчин. Их доставили в больницу.

Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли к их магазину, где разбили окна.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, прекратили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10-х человек. Для установления местонахождения и задержания этих лиц в действие был введен оперативный план "Перехват".

Сейчас событие квалифицировано по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления.

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