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Выходцы из Сирии устроили стрельбу и драку на рынке "7-й километр" из-за мест на парковке, задержаны 10 человек, - полиция. ВИДЕО

Стрельбе и погрому магазина тканей на рынке "7-й километр" предшествовал конфликт из-за места на парковке между выходцами из Сирии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Одесчины, информирует Цензор.НЕТ.

В результате стрельбы ранения получили двое мужчин. Их доставили в больницу.

Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли к их магазину, где разбили окна.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, прекратили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10-х человек. Для установления местонахождения и задержания этих лиц в действие был введен оперативный план "Перехват".

Сейчас событие квалифицировано по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления.

Также читайте: Хотела "перевоспитать": на Луганщине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, девушка в больнице. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (7880) Нацполиция (16459) рынок (532) стрельба (3252)


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Топ комментарии
+25
Сирийцы должны уважать законы Украины, страны, где им дали возможность спокойно жить и работать.
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02.06.2020 16:40
+25
А зачем превращать Украину в место криминальных разборок? зачем пускать всякий сброд? Эти иноплеменники никогда не становятся цивилизованными людьми, а вот плодятся они очень быстро.
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02.06.2020 16:46
+22
Они не все сброд. Например, аднан киван - очень крупный в Одессе застройщик. Сейчас спонсирует англоязычную газету Киев пост. Что, в принципе, должно было делать государство. Газета бесплатная и абсолютно проукраинская. Дарил атошникам квартиры, не афишируя это. У моего мужа есть один деловой партнёр - бельгиец по паспорту, но вообще сириец. Так большего бандеровца вообще не найти, ненавидит путена, всегда помогал украинской армии.
Мы демократическое государство, но те, кто к нам прибывает , должны уважать нас и наши законы. Конечно, криминальные разборки нам не нужны. Полностью с вами в этом согласна.
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02.06.2020 16:57
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шо значит в масках они были?: они были на карантине!
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02.06.2020 16:39 Ответить
Сирийцы должны уважать законы Украины, страны, где им дали возможность спокойно жить и работать.
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02.06.2020 16:40 Ответить
А зачем превращать Украину в место криминальных разборок? зачем пускать всякий сброд? Эти иноплеменники никогда не становятся цивилизованными людьми, а вот плодятся они очень быстро.
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02.06.2020 16:46 Ответить
Они не все сброд. Например, аднан киван - очень крупный в Одессе застройщик. Сейчас спонсирует англоязычную газету Киев пост. Что, в принципе, должно было делать государство. Газета бесплатная и абсолютно проукраинская. Дарил атошникам квартиры, не афишируя это. У моего мужа есть один деловой партнёр - бельгиец по паспорту, но вообще сириец. Так большего бандеровца вообще не найти, ненавидит путена, всегда помогал украинской армии.
Мы демократическое государство, но те, кто к нам прибывает , должны уважать нас и наши законы. Конечно, криминальные разборки нам не нужны. Полностью с вами в этом согласна.
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02.06.2020 16:57 Ответить
Чого не Одеса пост?
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02.06.2020 16:59 Ответить
Он купил эту газету у Захура, у которого жена певица Камалия. Там уже было такое название. Захур всем отказывал покупателям потенциальным, стремясь быть уверенным в проукраинской позиции нового владельца.
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02.06.2020 17:03 Ответить
И я про это.
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02.06.2020 17:20 Ответить
это тот что кадор групп? так они всю Одессу изуродовали своими сталинскими коробками - посначить нафиг и выгнать из города
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02.06.2020 18:02 Ответить
Тетяно, вивчай державну мову, бо ніколи не стане малороська істота справжнім свідомим українцем чи українкою, якщо не розуміє необхідність публічно спілкуватися українською, так і буде хрюцьким кацапістом назавжди. А вдома, чи між друзями розмовляй то будь якою, хоч собачою, хоч свинячою, ніхто не вправі тобі дорекати...
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02.06.2020 21:27 Ответить
вот тебе украинцы...
Вихідці із Сирії влаштували стрілянину та бійку на ринку "7-й кілометр" через місця на парковці, затримано 10 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 116
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02.06.2020 23:10 Ответить
Этот Киван методично убивает Одессу застройкой.
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02.06.2020 23:18 Ответить
А разве не украинцы напали на сирийцев? И очень быстро сбежали.)
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02.06.2020 16:52 Ответить
Прямо як русня в лютому 1918, треба день сірійської армії сьогодні святкувати.
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02.06.2020 16:56 Ответить
Ти читати не вмієш? Чи так аби що написати щоб залишити коментарій? Конфлікт виник між сирійцями. Тому перечитай уважніше а тоді коментуй.
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02.06.2020 17:03 Ответить
В нього інше завдання, набрав повний писок лайна і має виплюнути, нащо йому читати.
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02.06.2020 17:06 Ответить
Пхахаха. Ни за что не поверю что эти краснорожие детины в капюшонах сирийцы.))
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02.06.2020 17:24 Ответить
Не вір. Це твоє право. А може це кацапи а не українці і ти один з них?)
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02.06.2020 17:30 Ответить
Кацапов и в Сирии гоняют.
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02.06.2020 17:34 Ответить
Что бы они уважали закон Украины им нужно вломиить хорошо и сделать пару инвалидов , а иначе никак.
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02.06.2020 17:52 Ответить
і це каже чмо Татьяна Флай , тупа істота, що української вивчити не може, мови країни, що дала тупій кацапці можливість жити й працювати.
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02.06.2020 20:35 Ответить
І що тут в Україні роблять якісь "вихідці" з тієї хрюцькой колонії, геть їх нах всіх, Аваков де ти спиш?
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02.06.2020 21:18 Ответить
може я не правий, але перша реакція на такі новини яка ще може бути?
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02.06.2020 21:33 Ответить
тобто журналісти такими повідомленнями самі провокують до проявів ксенофобії
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02.06.2020 21:36 Ответить
Сірійці союзника кремлефюрера, нехай їдуть в Бугульму торгувати.
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02.06.2020 16:43 Ответить
Мэннн , якi союзники ??, майже в кожного з эмiграцii когось з родини вбила кацапська ракета чи куля.
Спробуй у нас сирійцеві сказати что Путен це гут і паРаша це клас, яйця відріжуть нах.
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02.06.2020 17:42 Ответить
Сирійці з кацами воюють активніше українців.
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03.06.2020 09:10 Ответить
"у них був конфлікт через місця паркування автомобілів зі співвітчизниками"
Справу розкрито. Жоден мусор не засвітився, бабло не постраждало, а іноземці українці нехай не розхитують рояль.
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02.06.2020 16:45 Ответить
в днепре днем в центре города была стрельба в полицию, кубики со всем известными номерами...потом показали чела на асфальте головой вниз, типа задержали бузотера..и усе!))))
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02.06.2020 16:48 Ответить
байда про парковку слабо верится....
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02.06.2020 16:47 Ответить
Знакомые сказали, что не поделили крупного клиента. Одни переманили у других старого клиента.
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02.06.2020 16:59 Ответить
Коли обрали блазня та зброд у керівництво державою не дивуйтеся що "Цирком" стає уся країна.
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02.06.2020 16:47 Ответить
..работники торгового заведения, понимая, что до этого... Цензор! Кто у Вас таким "стилем" хворает? Прямо, удмурт боншу!
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02.06.2020 16:49 Ответить
в 24 часа депорт что бы и духу их тут не было этих выходцов таких.Пусть валят в Сирию и там фигнёй страдают.А то приютили на свою голову.
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02.06.2020 16:50 Ответить
Негайно вислати з країни з забороною вїзду на 20 років як мінімум. В чорний список тварин! Свого лайна вистачає!
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02.06.2020 16:50 Ответить
Вышвырнуть на родину с волчьим билетом. Хотя не удивлюсь, если у половины из них уже украинский паспорт.
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02.06.2020 16:56 Ответить
У следаков и адвокатов ну очень удачный день! Теперь они обе стороны так выдоят, шо будут не тканями а шнурками торговать
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02.06.2020 16:56 Ответить
Как я понял задержали сирийцев, а не этих толстячков в капюшонах, которые очень смешно бегают.) Дело раскрыто. Орден Авакову. Медаль всем кагарлыкцам.
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02.06.2020 17:01 Ответить
Там сірійці з обох боків.
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02.06.2020 17:02 Ответить
Та йому повилазило))
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02.06.2020 17:05 Ответить
Сирийцы дерутся с сирийцами? Кого вы пытаетесь обдурить?)
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02.06.2020 17:07 Ответить
нахер в сирию к асаду пусть валят...депортация,чтоб другие боялись,а завтра начнут ******* украинцев
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02.06.2020 17:01 Ответить
"********" не выросла!
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02.06.2020 17:08 Ответить
Господа полицейские,миграционная служба,СБУ поясните мне недалекому на каком основании граждане лругого государства работают в Украине,и кому они платят налоги,на каком основании иностранец творит беззаконие в этой сране.Зачем вы нам нужны чтобы взятки собирать и щеки надувать.Да вас всех как разогнать надо а по нормальному посадить за невыполнение служебных обязанностей как минимум не копаясь сильно в вашей проф деятельности
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02.06.2020 17:22 Ответить
миграционная служба Украины десятки лет продавала документы иностранцам , полицейские - в доле с ними , они помогают иностранцам , советуют как получить нужные документы . Коррупция в Украине ужасная - никаких налогов никто не платит , идин чёрный нал . В Украину болезни , из Украины -доллары . Гнать Авакова и всех мусоров поганой метлой .
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02.06.2020 17:34 Ответить
Ох ты блин!!! Нежданчик,а я думал что все по чесноку,
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02.06.2020 19:59 Ответить
арабцы!
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02.06.2020 17:27 Ответить
Всю эту черноопую шоблу нужно депортировать побыстрее домой .Пока у нас тут не началось как в Америке .Зацепи менты уху евшего чурку они потом такое тут наворотят. И не забывайте что они активно плодятся тут , а плодиться они предпочитают с нашими ,,наташьами " а потом и своих матрешек сюда перевозят потихоньку .Этот процесс уже идет давно .Не хочу чтоб Одесса превратилась со временем в Миннеаполис и похъ мне на то что среди этих есть миллиардер который очень ,,лубит Украйну " ,среди тех тоже попадаются даже Президенты США
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02.06.2020 17:40 Ответить
Негров начали завозить в Америку еще за 200 лет до возникновения США. Великобритания довела работорговлю до промышленных масштабов. Так что большинство белых появились в США уже после черных. Это белые понаехали.
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02.06.2020 18:03 Ответить
А индейцы там были еще до того как в Европе появились первые государства .Ну и что с этого ?
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02.06.2020 18:39 Ответить
Як Авакову в борщ ......Що не день стрілянина,"мінери" і т.і.А тут ще сирійці.
Невже знову викрутиться?
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02.06.2020 17:59 Ответить
копо-спикэр бебебекова ни украинского не выучил,ни паузы расставлять..
понабирали по обьявлению полицаев
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02.06.2020 17:59 Ответить
А , что эти черножопые делают в Украине!! по -моему путин у них пахан!!
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02.06.2020 19:20 Ответить
Похоже за время карантина и транспортной блокады число всяких выходцев у нас резко увеличилось.
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02.06.2020 19:47 Ответить
откуда у не граждан Украины разрешение на травматическое оружие?? У всех отморозков есть оружие, а у Граждан Украины с нормальной головой нет возможности законно оформить себе разрешение.
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02.06.2020 19:57 Ответить
положено мусорам, можно бандитам, а бидлу- зась. Аби не зашкодили першим чи другим.
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03.06.2020 09:14 Ответить
Наводнили страну кем попало, прутся сюда все кому не лень, страной правят инородцы. Скоро за Украинскую фамилию будут бить на улицах, какой то пипец...
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02.06.2020 20:22 Ответить
7-Как был,так и остался рассадник черных валютчиков и всякого сброда.И никто,кроме Михеила не наведет там порядка!!!!!
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02.06.2020 21:01 Ответить
Вихідці із Сирії влаштували стрілянину та бійку на ринку "7-й кілометр" через місця на парковці, затримано 10 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 7316
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02.06.2020 23:12 Ответить
Зеленский ввел Авакова в Национальный совет по борьбе с коррупцией, а Порошенко в ответственный момент лег под Авакова и его фракция отказалась подписывать проект постановления об отставке Авакова.
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02.06.2020 23:19 Ответить
Шо ж ты делаешь, обрыганы боты сейчас в раздумиях можно ли это лайкать, бо и спонсора и цель парафинят. Шучу, им нельзя лайкать позицию независимого украинца хозяина критикующего всех госпидаров, только плебея восхваляющего своего кумира, коих тут 90%
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02.06.2020 23:36 Ответить
За сирийцев я както не парюсь - они теряют визу или ПМЖ при нарушении и вышвыриваются без права возвращение, а вот те "наши" должны сесть в тюрьму, да вот только Одесские менты это Аваковы среди аваковых и криминал там и мусора это одна гнилая структура. Это меня больше волнует, любой криминальный нал потом работает на выборы и телеканалы по засиру мозгов, без декриминализации не может быть борьбы с коррупцией, европа это давно просекла, а мы идем своим.особо.умным путем в жопу.
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02.06.2020 23:32 Ответить
А КОГДА ЮРКУ ИВАНЮЩЕНКО ОПЗДЯТ !!!???
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03.06.2020 07:41 Ответить
А НА КАМЕРУ ПИШУТ, ПАСУТ, А ХЙ КОГДА СОСАТЬ БУДУТ ПДРЫ !?)
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03.06.2020 07:46 Ответить
Це дрібниці...Китайці з автоматами розборки роблять-море крові та чємодани відкупних поліції...
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06.07.2020 17:42 Ответить
А что сирийские беженцы уже получили гражданство Украины? Из Германии их высылают уже.
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06.07.2020 18:15 Ответить
 
 