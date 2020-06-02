Маршрут движения подозреваемых по делу об убийстве Шеремета не изменен, - Нацполиция. ВИДЕО
Следствие опровергает обнародованные рядом СМИ данные о том, что маршрут тех, кто заложил взрывчатку под авто журналиста Павла Шеремета, был изменен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Для проведения экспертных исследований следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых Антоненко и Кузьменко, в том числе видео с фасада помещений Киевского университета имени Бориса Гринченко, расположенного по ул. Бульварно-Кудрявская, д. 18/2.
В материалах уголовного производства подается схема движения подозреваемых от автомобиля до ул. Бульварно-Кудрявской, 18/2 - именно там в последний раз фигурантов зафиксировала камера видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что на схеме четко изображено, что после закладки взрывчатки подозреваемые по переулку Чеховскому вышли на улицу Бульварно-Кудрявскую, откуда и повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявской и Олеся Гончара.
"В то же время отмечаем, что в квартале, куда свернули фигуранты по адресу: ул. Олеся Гончара, 28Б, расположена квартира, которой пользовался подозреваемый Андрей Антоненко. Он лично подтвердил это во время допроса.
Следует также заметить, что в предыдущих подозрениях маршрут движения до и после закладки взрывчатки не фигурировал - он был добавлен в текст подозрений по согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве", - отмечается в сообщении.
Напомним, в конце мая журналисты обнародовали инормацию, что полиция "сократила" маршрут подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко для того, чтобы поддержать версию, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28б. Там, по версии полиции, в то время жил музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.
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