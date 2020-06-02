Маршрут движения подозреваемых по делу об убийстве Шеремета не изменен, - Нацполиция. ВИДЕО

Следствие опровергает обнародованные рядом СМИ данные о том, что маршрут тех, кто заложил взрывчатку под авто журналиста Павла Шеремета, был изменен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

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"Для проведения экспертных исследований следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых Антоненко и Кузьменко, в том числе видео с фасада помещений Киевского университета имени Бориса Гринченко, расположенного по ул. Бульварно-Кудрявская, д. 18/2.

В материалах уголовного производства подается схема движения подозреваемых от автомобиля до ул. Бульварно-Кудрявской, 18/2 - именно там в последний раз фигурантов зафиксировала камера видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что на схеме четко изображено, что после закладки взрывчатки подозреваемые по переулку Чеховскому вышли на улицу Бульварно-Кудрявскую, откуда и повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявской и Олеся Гончара.

"В то же время отмечаем, что в квартале, куда свернули фигуранты по адресу: ул. Олеся Гончара, 28Б, расположена квартира, которой пользовался подозреваемый Андрей Антоненко. Он лично подтвердил это во время допроса.

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Следует также заметить, что в предыдущих подозрениях маршрут движения до и после закладки взрывчатки не фигурировал - он был добавлен в текст подозрений по согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве", - отмечается в сообщении.

Напомним, в конце мая журналисты обнародовали инормацию, что полиция "сократила" маршрут подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко для того, чтобы поддержать версию, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28б. Там, по версии полиции, в то время жил музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.