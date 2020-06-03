Более 20 участников одиночных пикетов против полицейского произвола задержали в Москве. ВИДЕО
У здания главного управления МВД Москвы на Петровке, 38 проходит серия пикетов против полицейского насилия.
Как сообщает корреспондент "Настоящего времени" с места событий, задержали не менее 20 человек, передает Цензор.НЕТ.
Одним из первых задержали пресс-секретаря движения "Гражданское общество" Егора Илюшкина, а также Милу Земцову, феминистку Лусинэ Минасян, активистку Марию Черных и других.
Также была задержана пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич, которая держала плакат "Свободу Илье Азару". Молодого человека с плакатом "Беспредел - язык номенклатуры" силовики унесли на руках.
Серия одиночных пикетов была анонсирована после того, как в Екатеринбурге во время спецоперации сотрудники Росгвардии убили мужчину, подозревавшегося в краже нескольких рулонов обоев. В ведомстве объяснили это тем, что подозреваемый "держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие".
Организатор пикетов, инициатор хештега #RussianLivesMatter и член Либертарианской партии России Михаил Светов во время эфира программы "Вечер" на "Настоящем времени" сказал, что для России тема полицейского произвола и насилия - актуальна, она же сможет объединить гражданское общество.
Ранее пикеты на Петровке проходили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара, который также выходил на акцию протеста, чтобы поддержать арестованного создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Полиция Москвы 29 мая заявила, что в период режима карантина в Москве запрещено проводить любые акции протеста, в том числе одиночные пикеты.
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Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
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шо та хочут....
у нас отборная скотовня все грабит и все палит )))
даже не сомневаюсь из грабителей - повязали больше...
а самое смешное, шо большинсво из них сутки подержат, мороженым покормят и выпустят, даже не дав копняка-досвидоса....