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Более 20 участников одиночных пикетов против полицейского произвола задержали в Москве. ВИДЕО

У здания главного управления МВД Москвы на Петровке, 38 проходит серия пикетов против полицейского насилия.

Как сообщает корреспондент "Настоящего времени" с места событий, задержали не менее 20 человек, передает Цензор.НЕТ.

Одним из первых задержали пресс-секретаря движения "Гражданское общество" Егора Илюшкина, а также Милу Земцову, феминистку Лусинэ Минасян, активистку Марию Черных и других.

Также была задержана пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич, которая держала плакат "Свободу Илье Азару". Молодого человека с плакатом "Беспредел - язык номенклатуры" силовики унесли на руках.

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Серия одиночных пикетов была анонсирована после того, как в Екатеринбурге во время спецоперации сотрудники Росгвардии убили мужчину, подозревавшегося в краже нескольких рулонов обоев. В ведомстве объяснили это тем, что подозреваемый "держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие".

Организатор пикетов, инициатор хештега #RussianLivesMatter и член Либертарианской партии России Михаил Светов во время эфира программы "Вечер" на "Настоящем времени" сказал, что для России тема полицейского произвола и насилия - актуальна, она же сможет объединить гражданское общество.

Ранее пикеты на Петровке проходили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара, который также выходил на акцию протеста, чтобы поддержать арестованного создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Полиция Москвы 29 мая заявила, что в период режима карантина в Москве запрещено проводить любые акции протеста, в том числе одиночные пикеты.

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Автор: 

москва (3073) протест (5858) россия (95515)


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Топ комментарии
+12
20 человек на всю 13-ти миллионную Москву. Показательно.
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03.06.2020 00:15
+11
Всі учасники вже зробили селфі в автозаках і виклали у соцмережі?
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03.06.2020 00:15
+10
Не треба розповідати казочки про ті мітинги. Якщо запитаєте їх про Крим чи про українську мову, то почуєте їхню справжню суть. Там нема людей.
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03.06.2020 00:28
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20 человек на всю 13-ти миллионную Москву. Показательно.
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03.06.2020 00:15 Ответить
Всі учасники вже зробили селфі в автозаках і виклали у соцмережі?
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03.06.2020 00:15 Ответить
Селфі на пляшках )))
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03.06.2020 05:46 Ответить
Якщо завдяки цим російським пікетами вам здається, що на росії є люди, то це ви просто шукаєте менше лайно серед великої купи лайна.
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03.06.2020 00:18 Ответить
Не узагальнюйте .Досить згадати мітинги в Москві в 2014 році проти війни в Україні ,на які збиралися десятки тисяч росіян.
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03.06.2020 00:26 Ответить
Не треба розповідати казочки про ті мітинги. Якщо запитаєте їх про Крим чи про українську мову, то почуєте їхню справжню суть. Там нема людей.
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03.06.2020 00:28 Ответить
украинцев он не коснулся
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03.06.2020 00:24 Ответить
Тобто ви з росії! Чому Леонид Тищенко 711***** вам ще не лайкнув?🙄
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03.06.2020 00:39 Ответить
Багато чого не так, бо ви повторюєте сої російські мантри. Ви з якого російського міста?
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03.06.2020 00:47 Ответить
Тобто брешете.
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03.06.2020 00:49 Ответить
Буває. Я тут багато років, коли вас тут не було.
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03.06.2020 00:52 Ответить
У нас з вами різний народ. Тому йдіть на русвесну і там діліться з своїм народом.
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03.06.2020 00:51 Ответить
Так з якого ви російського міста і навіщо ви пролізли на український сайт?
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03.06.2020 00:55 Ответить
А тепер ви заробили спам, бо задаєте питання на мої запитання.
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03.06.2020 00:59 Ответить
А оно не ответит.Они обычно глазки в пол тыкают,когда спрашиваешь откуда.Стесняются сильно.😂😂
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03.06.2020 01:00 Ответить
кисельно-соловьиный свист в ваших ушах вполне заменяет реальность
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03.06.2020 00:51 Ответить
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03.06.2020 01:05 Ответить
Кацапе, тобі не дано зрозуміти наш менталітет. Бо у вас, рабів у -надцятому поколінні, основа системи координат - хан, цар, генсек, *****. Проковтни мовчки, мені твої коменти нецікаві.
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03.06.2020 00:56 Ответить
20 человек? ну хоть что-то! в штатах волнения по всей стране из-за того же полицейского произвола. а тут свежак - в кагарлыке: пытки, избиение, изнасилование женщины ПОЛИЦЕЙСКИМИ и - тишина... ну да, уволили десяток ментов и... все. народ привык... нормас!
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03.06.2020 00:22 Ответить
Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!

©
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03.06.2020 00:33 Ответить
так в кацапии "интеллигенты" в "одиночных пикетах" - 20?, недобитые пока еще ******,
шо та хочут....
у нас отборная скотовня все грабит и все палит )))
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03.06.2020 00:34 Ответить
З цих 20 ви знайдете комуністів, провокаторів, дебілів... Там було кілька людей, як Немов, Новодворська..., але вони вже мертві. Тепер на росії живе 100% лайно.
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03.06.2020 00:42 Ответить
даже не сомневаюсь, но между "одиночными пиекетами" де кацапы повазали 20 одиночноков и толпой, на пограбить и пожечь все таки есть разница...
даже не сомневаюсь из грабителей - повязали больше...
а самое смешное, шо большинсво из них сутки подержат, мороженым покормят и выпустят, даже не дав копняка-досвидоса....
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03.06.2020 01:12 Ответить
Хто міг, ті вже емігрували. Наприклад, етнічний українець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%82 Юрій Нестеренко (що зокрема пише якісний хоррор та фантастику) - ще в 2010 перебрався з кацапщини до США. Тепер він джон Юрій Райт.
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03.06.2020 05:54 Ответить
Влада Путіна захиталася і через те що люди одурманені кісельовсько-соловйовською пропагандою почали прозрівати.
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03.06.2020 00:43 Ответить
Правильно пишете ***** з великої літери! Шукайте тих, які прозріли і побачили нового *****!
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03.06.2020 00:46 Ответить
Ти де прозрівших побачив??))
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03.06.2020 01:06 Ответить
Росія зараз нагадує паровий котел який от-от вибухне ,невдоволення народу колоссальне,чим скоріше там відбудуться зміни , тим швидше закінчиться війна на Донбасі і повернеться Крим, і обірвуться ті зв'язки які поєднують путінський режим і вітчизняних зрадників.
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03.06.2020 00:55 Ответить
Путінський режим змінить такий самий режим. Дарма чекаєте людського від нелюдей😲
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03.06.2020 00:58 Ответить
Росєянє не уявляют життя без доброго царя !!!))
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03.06.2020 01:12 Ответить
Як сказав згаданий мною вище Юрій Нестеренко: "Россия есть зло, причём - мирового масштаба. Зло должно быть уничтожено. Следовательно, всё, что направлено против России, есть благо".
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03.06.2020 05:56 Ответить
Там не котел, там вигрібна яма, в яку ще кинуть дріжжі.
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03.06.2020 06:39 Ответить
мусора мрази
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03.06.2020 03:08 Ответить
Прояв солідарності з демонстрантами по-російськи.
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03.06.2020 06:42 Ответить
УБИВАЙ МУСАРОВ ))))))))))))))))))))))))))))))
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03.06.2020 07:32 Ответить
 
 