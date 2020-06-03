Более 20 участников одиночных пикетов против полицейского произвола задержали в Москве. ВИДЕО

У здания главного управления МВД Москвы на Петровке, 38 проходит серия пикетов против полицейского насилия.

Как сообщает корреспондент "Настоящего времени" с места событий, задержали не менее 20 человек, передает Цензор.НЕТ.

Одним из первых задержали пресс-секретаря движения "Гражданское общество" Егора Илюшкина, а также Милу Земцову, феминистку Лусинэ Минасян, активистку Марию Черных и других.

Также была задержана пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич, которая держала плакат "Свободу Илье Азару". Молодого человека с плакатом "Беспредел - язык номенклатуры" силовики унесли на руках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России назвали условия применения ядерного оружия

Серия одиночных пикетов была анонсирована после того, как в Екатеринбурге во время спецоперации сотрудники Росгвардии убили мужчину, подозревавшегося в краже нескольких рулонов обоев. В ведомстве объяснили это тем, что подозреваемый "держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие".

Организатор пикетов, инициатор хештега #RussianLivesMatter и член Либертарианской партии России Михаил Светов во время эфира программы "Вечер" на "Настоящем времени" сказал, что для России тема полицейского произвола и насилия - актуальна, она же сможет объединить гражданское общество.

Ранее пикеты на Петровке проходили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара, который также выходил на акцию протеста, чтобы поддержать арестованного создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Полиция Москвы 29 мая заявила, что в период режима карантина в Москве запрещено проводить любые акции протеста, в том числе одиночные пикеты.

Также читайте: Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не видит оснований для возвращения России в G7