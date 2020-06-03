Агентство "повара Путина" Пригожина выпустило в РФ ролик с призывом голосовать за поправки к Конституции: "Иначе детей будут усыновлять геи". ВИДЕО

Федеральное агентство новостей опубликовало агитационный ролик "Почему поправки к Конституции России - это важно". В нем пара молодых россиян-геев усыновляет мальчика из детдома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", мальчика забирает один мужчина, а когда ребенок спрашивает про маму, в кадре появляется другой молодой человек и достает из машины платье для приемного сына.

"Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны - голосуй за поправки в Конституцию", - говорит голос за кадром на фоне текста о поправке в 72 статью, которая должна закрепить понятие семьи в РФ как союза мужчины и женщины.

Актер Александр Филимоненко, сыгравший роль матери в ролике, рассказал, что таких видео будет несколько, но он задействован только в двух.

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"Мое отношение к геям ровное, у каждого свой выбор по поводу ориентации. Главное, чтобы это меня не касалось. Сложную авторы затронули тему, мне самому неудобно, с одной стороны. Не хочется кого-то обидеть. Это всего лишь персонаж, не значит, что это моя позиция", - сказал Филимоненко. Также он заявил, что не знает, кто заказчик ролика, а сам "вне политики", но на голосование по поправкам пойдет и проголосует против - ему недавно выписали штраф за нарушение режима самоизоляции.

"Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули - сказали, что просто предупреждение будет. У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти еще и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы", - признался актер.

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РИА ФАН входит в медиагруппу "Патриот", которую возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как "повар" президента Владимира Путина. Цель медиагруппы - "максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны".

В медиагруппе выпустили заявление, в котором сказано, что "смысл данного видео не в агитации против гомосексуалистов, как пытаются показать некоторые представители оппозиции".

"Основной смысл - это не борьба с ЛГБТ-сообществом, а защита института семьи как союза мужчины и женщины. Я тоже придерживаюсь мнения, что усыновлять детей однополым родителям нельзя, - заявил глава медиагруппы Николай Столярчук.

Напомним, закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.

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Поправки были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Первоначально ожидалось, что общенациональное голосование об одобрении поправок состоится 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии COVID-19.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля, в их числе "обнуление" сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", определение брака как союза мужчины и женщины, запрет "фальсификации истории" и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.