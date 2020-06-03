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За сутки COVID-19 заболели 44 ребенка и 103 медработника, всего 1 791 ребенок и 4 785 медиков, - Степанов. ВИДЕО

За минувшие сутки в Украине проведены 16 085 исследований на COVID-19, из них 9880 методом ПЦР и 6205 ИФА-тестов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 483 человека, из них 44 ребенка и 103 медработника. Были госпитализированы 152 человека. Зафиксированы восемь летальных случаев. Выздоровели 362 человека. Всего с начала пандемии в Украине заболели 24 823 человека, из них 1791 ребенок и 4785 медика. За минувшие сутки всего проведены 16 085 исследований, из них 9880 методом ПЦР и 6205 ИФА-тестов", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 483 новых случая COVID-19, умерли 8 человек, всего зафиксировали 24 823 случая

Автор: 

дети (6492) карантин (16729) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Со всего мира приходят сообщения, что коронавирус идет на спад. Я извиняюсь, это мы побеждаем или люди уже заканчиваются?
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03.06.2020 09:56 Ответить
Людей становится меньше, но их суммарный вес остаётся прежним.
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03.06.2020 09:57 Ответить
Плохая новость.
Говорят, что к осени коронавирус мутирует и надо будет мыть и ноги.....
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03.06.2020 10:01 Ответить
Одужання
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03.06.2020 10:05 Ответить
МОЗ офіційно надає застарілі дані майже на добу. На 10:33 03.06.20 загальна кількість підтверджених випадків захворювання ковід-19 майже 25378, а не 24823 і відбувся великий стрибок заражень. Це може бути корельовано з початком використання міського транспорту. І що робить МОЗ? Ніхера не робить!
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03.06.2020 11:04 Ответить
Це дані по Україні з міжнародного дашборду Унівеситету Джонса Хопкінса. Раніше різниці не було, то навіщо зараз брехати?
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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03.06.2020 11:08 Ответить
 
 