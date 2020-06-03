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За сутки COVID-19 заболели 44 ребенка и 103 медработника, всего 1 791 ребенок и 4 785 медиков, - Степанов. ВИДЕО
За минувшие сутки в Украине проведены 16 085 исследований на COVID-19, из них 9880 методом ПЦР и 6205 ИФА-тестов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 483 человека, из них 44 ребенка и 103 медработника. Были госпитализированы 152 человека. Зафиксированы восемь летальных случаев. Выздоровели 362 человека. Всего с начала пандемии в Украине заболели 24 823 человека, из них 1791 ребенок и 4785 медика. За минувшие сутки всего проведены 16 085 исследований, из них 9880 методом ПЦР и 6205 ИФА-тестов", - рассказал Степанов.
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Говорят, что к осени коронавирус мутирует и надо будет мыть и ноги.....
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