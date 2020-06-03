Полиция сообщила о подозрении экс-беркутовцу, жестоко избившему из-за украинской символики жителя Севастополя. ВИДЕО
Следователи полиции Крыма сообщили о подозрении бывшему беркутовцу, а ныне омоновцу за избиение в 2016 году в Севастополе украинского активиста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации НПУ.
Так, в 2016 году в Севастополе действующий сотрудник российского спецподразделения ОМОН, в прошлом - работник подразделения "Беркут" МВД Украины - нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Мотивом избиения стало наличие на велосипеде потерпевшего украинской символики.
У пострадавшего была диагностирована открытая черепно-мозговая, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, переломы орбиты, закрытый перелом костей носа.
Установлено, что нападающий побил крымчанина на почве национальной ненависти, в частности к гражданам Украины.
"После избиения подозреваемый повалил потерпевшего на землю, связал руки пластиковыми стяжками и удерживал в таком положении более 3 часов, не давая возможности оказать ему медицинскую помощь. После проведения всех необходимых следственных и оперативно-розыскных действий под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым работники следственного управления полиции Крыма сообщили злоумышленнику о подозрении. Сейчас он проходит службу в подразделении ОМОН Российской Федерации", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, по ч. 2 ст. 161 (умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничения прав граждан по признакам политических и других убеждений, соединенные с насилием), ч. 2 ст. 121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости) и ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.
Виталий Стрижак добавил, что в настоящее время следователями решается вопрос о получении в отношении подозреваемого соответствующей санкции суда и объявления его в международный розыск.
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авакова тогда не было
Ну, может, и сообщит. Чтоб вместе поржать.
валили только при "плохом барыге" - гиви, моторылку и т.д.
но нариду это не нравилось - нарид захотел еврейчиков.
а еврейчики никого не валят - еврейчики за воду в Крым договариваются - ручонки аж вспотели в предвкушении бабла...
надо быть конченым дегенератом что бы спустя 5 лет правления Барыги топить за упыря с бровями домиком ...
антисемитизм и ксенофобия - врождённые черты расейского уря-патриотического быдла. Всосано с заражённым алкоголем молоком мамаши. И абсолютно не имеет значение как это быдло себя именует, антифашистами, коммунистами, левыми или правыми - антисемитизм расейского быдла всегда выскакивает наружу в какие бы одежды его носители ни рядились. Евреи плечом к плечу и на Майдане и в окопах АТО...И нет никакой разницы, какой веры и национальности граждане Украины встали на защиту своей Родины!! И гибнут, отстаивая её независимость и Свободу!!!
Скажи мне -кто твой враг и я скажу тебе-Кто твой друг!!Коммунисты, исламисты,террористы и руссофашисты-злейшие в мире антисемиты! Так что, нехрен маскироваться под "патриота-антихуйло"!!!Подстилка прокремлёвская!!!
Эту тварь должна в лицо знать вся Украина, чтобы при встрече с ним поступили также.
благодаря пете и вове.иных имен не называть.
что ему от этого?
где наши патриоты, которые таких предателей уничтожать должны?
Щоправда, той ******** від цього не перестане ляпати "Крим - ета Крим!"
Але тикати його носом у кацапське лайно все одно треба.