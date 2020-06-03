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Полиция сообщила о подозрении экс-беркутовцу, жестоко избившему из-за украинской символики жителя Севастополя. ВИДЕО

Следователи полиции Крыма сообщили о подозрении бывшему беркутовцу, а ныне омоновцу за избиение в 2016 году в Севастополе украинского активиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации НПУ.

Так, в 2016 году в Севастополе действующий сотрудник российского спецподразделения ОМОН, в прошлом - работник подразделения "Беркут" МВД Украины - нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Мотивом избиения стало наличие на велосипеде потерпевшего украинской символики.

У пострадавшего была диагностирована открытая черепно-мозговая, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, переломы орбиты, закрытый перелом костей носа.

Установлено, что нападающий побил крымчанина на почве национальной ненависти, в частности к гражданам Украины.

"После избиения подозреваемый повалил потерпевшего на землю, связал руки пластиковыми стяжками и удерживал в таком положении более 3 часов, не давая возможности оказать ему медицинскую помощь. После проведения всех необходимых следственных и оперативно-розыскных действий под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым работники следственного управления полиции Крыма сообщили злоумышленнику о подозрении. Сейчас он проходит службу в подразделении ОМОН Российской Федерации", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, по ч. 2 ст. 161 (умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничения прав граждан по признакам политических и других убеждений, соединенные с насилием), ч. 2 ст. 121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости) и ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Виталий Стрижак добавил, что в настоящее время следователями решается вопрос о получении в отношении подозреваемого соответствующей санкции суда и объявления его в международный розыск.

избиение (9798) Крым (26380) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+22
не пройшло і 10 років
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03.06.2020 10:11
+22
Морду лица этого беркутовца из архивов возьмите и обнародуйте.
Эту тварь должна в лицо знать вся Украина, чтобы при встрече с ним поступили также.
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03.06.2020 10:22
+19
Оперативно сработали!
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03.06.2020 10:10
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Аваківець.
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03.06.2020 10:09 Ответить
нет
авакова тогда не было
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03.06.2020 12:30 Ответить
Не разочаровывай человека. Ну хочет он верить, что Аваков командует крымским "Беркутом".
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03.06.2020 12:56 Ответить
в 2016 році, хіба не собаков? не наполягаю, лінь шукати.
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03.06.2020 13:18 Ответить
Хм, интересно как ему сообщили о подозрении если он в раше находится?
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03.06.2020 10:10 Ответить
Ему Интерпол сообщит.
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03.06.2020 10:18 Ответить
Который скуплен рашкой на корню?
Ну, может, и сообщит. Чтоб вместе поржать.
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03.06.2020 12:21 Ответить
Оперативно сработали!
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03.06.2020 10:10 Ответить
не пройшло і 10 років
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03.06.2020 10:11 Ответить
Если бы барыга правил, то прошло бы ещё столько же...
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03.06.2020 12:24 Ответить
Так барыга сейчас как раз при власти. Порошенко уже не удел. Вы что, не в курсе ?
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03.06.2020 20:09 Ответить
Валить тварину без суда и следствия.
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03.06.2020 10:16 Ответить
ты к этому призываешь маленьких хитреньких еврейчиков из квартала?

валили только при "плохом барыге" - гиви, моторылку и т.д.
но нариду это не нравилось - нарид захотел еврейчиков.
а еврейчики никого не валят - еврейчики за воду в Крым договариваются - ручонки аж вспотели в предвкушении бабла...
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03.06.2020 10:31 Ответить
Ты дурачек ? - Порошенко дал збежать всем ни одна мразь не села - Все Мусара получили повышение ...
надо быть конченым дегенератом что бы спустя 5 лет правления Барыги топить за упыря с бровями домиком ...
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03.06.2020 11:00 Ответить
таки ой..
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03.06.2020 11:40 Ответить
Сырожа,так ты антисемит?? Ну-ка ну-ка с этого места по-подробнее....Когда...где.. при каких обстоятельствах тебе явреи яйцы-то прищемили?? Дверью али обрезанием?? А может не заплатили когда девственности через жо*у лишали?? Расскажи расскажи...пожалься
антисемитизм и ксенофобия - врождённые черты расейского уря-патриотического быдла. Всосано с заражённым алкоголем молоком мамаши. И абсолютно не имеет значение как это быдло себя именует, антифашистами, коммунистами, левыми или правыми - антисемитизм расейского быдла всегда выскакивает наружу в какие бы одежды его носители ни рядились. Евреи плечом к плечу и на Майдане и в окопах АТО...И нет никакой разницы, какой веры и национальности граждане Украины встали на защиту своей Родины!! И гибнут, отстаивая её независимость и Свободу!!!
Скажи мне -кто твой враг и я скажу тебе-Кто твой друг!!Коммунисты, исламисты,террористы и руссофашисты-злейшие в мире антисемиты! Так что, нехрен маскироваться под "патриота-антихуйло"!!!Подстилка прокремлёвская!!!
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03.06.2020 18:09 Ответить
Морду лица этого беркутовца из архивов возьмите и обнародуйте.
Эту тварь должна в лицо знать вся Украина, чтобы при встрече с ним поступили также.
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03.06.2020 10:22 Ответить
До сраки ваші провадження. Де арешт мертветчука, трухи, гепи та інших шуфричів - піховшиків ????
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03.06.2020 10:27 Ответить
московия-смертный враг для Украины и все,кто ей служит,точно так же-наши смертные враги.все рано или поздно получат по "заслугам" только бы украинский народ думал головой на выборах,а не...ну вы поняли чем
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03.06.2020 10:43 Ответить
Цікаво, після перевороту у недокраїні це звичайне явище, а десь чомусь це надзвичайна подія ?
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03.06.2020 10:50 Ответить
а сколько таких беркутят по нацполиции и корде "работает" вполне легально...
благодаря пете и вове.иных имен не называть.
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03.06.2020 11:54 Ответить
Значить, українська символіка - екстремізм, а те що у цих крис у всіх українські паспорти збережені, так то нічого, то можна((((
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03.06.2020 12:05 Ответить
Нажаль це правда - расєйський народ це кончений народєц, у минулому https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html?fbclid=IwAR1y40a7uqtMQ0-l3soNH-aClIYJnt7x-MnlKDzmpoxseWVKtTd1PNL7xmA нащадки андрофагів (канібалів) які підтримують любу війну проти любої держави аби тільки кров пролити
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03.06.2020 12:25 Ответить
Геращенко - ПУБЛІКУЙ ФОТО КОЛАБОРАНТІВ І СЕПАРАТИСТІВ ЩОБ ЇХ ЗНАЛА ВСЯ УКРАЇНА, А НЕ НОМЕРИ АВТІВОК
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03.06.2020 12:22 Ответить
Смотрите, не перепутайте, где настоящий фашизм.
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03.06.2020 12:37 Ответить
Представляю, в какой ужас пришел работающий в российском ОМОНе чувак, узнав, что грозная украинская полиция объявила его в розыск. Не позорились бы уже(
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03.06.2020 12:58 Ответить
он теперь из засрашки никуда віехать не может - закріт в єтом курятника навсегда
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03.06.2020 13:22 Ответить
Рашкинские силовики и так не имеют права выезжать за пределы рашки, еще с 2011-го года. Во-вторых - ну объявила Литва в розыск офицеров Альфы и ОМОНа за события в Вильнюсе и что? Ездят без проблем. Тем более, что по запросу украинского МВД даже Шария отказались выдавать.
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03.06.2020 13:49 Ответить
а может таких нужно ликвидировать спецслужбам - как делает израиль
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03.06.2020 13:21 Ответить
при минулій владі такі колоритні персонажі гинули при загадкових обставинах, при цій - понять и простить
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03.06.2020 17:04 Ответить
Не памятаю щоб українських ватніків калічили за колорадку або триколор. Мертвечуковські, гордоновські, рабиновічівські, бойковскі, шарійовські відсмоктувачі і дрочери вас би відправи в любімиє крим, раху щоб відчули на власній сраці що таке фашизм.
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03.06.2020 13:21 Ответить
Боюсь що для них кожен хто говорить українською бандит-бандерівець, яких вони ненавидять як і росіяни.
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03.06.2020 17:06 Ответить
а толку? в самом крыму ему ничего не сделали.
что ему от этого?
где наши патриоты, которые таких предателей уничтожать должны?
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03.06.2020 13:47 Ответить
маловато 10 годков...25-за терроризм.
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03.06.2020 14:15 Ответить
а стяжки в кармане-случайно носило...
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03.06.2020 14:45 Ответить
а фамилия, где фамилия этого подкопченного на Майдане беркута?
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03.06.2020 15:36 Ответить
Каждый день и ночь я думал бы только цука о нём, как его ******* молотком.
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03.06.2020 16:40 Ответить
Україна зараз кіломеровими кроками йде до того що скоро так будуть українців в київі лупцювати за українську мову, у владі не залишилось людей які за українське, зе з командою судячи зі всого вирішили в україні будувати альтернативний трохи ліберальніший русскій мір.
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03.06.2020 17:03 Ответить
розбити сєпару-беркутівцю голову!
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03.06.2020 17:37 Ответить
Це треба показувати "патріоту України" і любителю мишобратів Сашкові Усику.
Щоправда, той ******** від цього не перестане ляпати "Крим - ета Крим!"
Але тикати його носом у кацапське лайно все одно треба.
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03.06.2020 20:27 Ответить
лет так через 100 вынесут приговор
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04.06.2020 07:41 Ответить
 
 