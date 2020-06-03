Полиция сообщила о подозрении экс-беркутовцу, жестоко избившему из-за украинской символики жителя Севастополя. ВИДЕО

Следователи полиции Крыма сообщили о подозрении бывшему беркутовцу, а ныне омоновцу за избиение в 2016 году в Севастополе украинского активиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации НПУ.

Так, в 2016 году в Севастополе действующий сотрудник российского спецподразделения ОМОН, в прошлом - работник подразделения "Беркут" МВД Украины - нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Мотивом избиения стало наличие на велосипеде потерпевшего украинской символики.

У пострадавшего была диагностирована открытая черепно-мозговая, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, переломы орбиты, закрытый перелом костей носа.

Установлено, что нападающий побил крымчанина на почве национальной ненависти, в частности к гражданам Украины.

"После избиения подозреваемый повалил потерпевшего на землю, связал руки пластиковыми стяжками и удерживал в таком положении более 3 часов, не давая возможности оказать ему медицинскую помощь. После проведения всех необходимых следственных и оперативно-розыскных действий под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым работники следственного управления полиции Крыма сообщили злоумышленнику о подозрении. Сейчас он проходит службу в подразделении ОМОН Российской Федерации", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, по ч. 2 ст. 161 (умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничения прав граждан по признакам политических и других убеждений, соединенные с насилием), ч. 2 ст. 121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости) и ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Виталий Стрижак добавил, что в настоящее время следователями решается вопрос о получении в отношении подозреваемого соответствующей санкции суда и объявления его в международный розыск.