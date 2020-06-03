РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11415 посетителей онлайн
Новости Видео
11 341 59

Годовалый ребенок умер в нелегальных частных яслях в Запорожье, - СМИ. ВИДЕО

В Запорожье 1-летняя девочка умерла в нелегальном детском саду, который работал в обычной квартире многоэтажки. Ребенку стало плохо и воспитательница решила положить ее спать. Уже через несколько минут девочка умерла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что это был первый день посещения нелегального заведения. Родители привели дочку в ясли в 9:00, а уже вечером хотели просмотреть все документы и подписать соглашение с собственником. Однако до вечера ребенок не дожил.

Как выяснилось, девочка поссорилась со сверстником, который сильно укусил ее. Та заплакала и от стресса у нее началась рвота. Тогда воспитательница решила положить ее спать. По предварительным данным, ребенок захлебнулся.

Правоохранители расследуют дело о смерти ребенка как убийство и проверяют законность деятельности яслей. По предварительным данным, ни соответствующего образования, ни разрешения на работу такого заведения у хозяйки не было.

Читайте также: Правила Минздрава для детсадов: воспитатели в масках, родители за порогом, температурный скрининг на входе и запрет на мягкие игрушки

детсад (429) Запорожье (2651) смерть (9222)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Родители идиоты! Какой может быть "садик" в 1 год? Да еще и в квартире многоэтажки!
показать весь комментарий
03.06.2020 10:59
+7
Ужас! Зачем вообще рожать ребёнка, если в год отдавать его в ясли. Ребёнку мать в этом возрасте нужна по всем показателям и психологическим и физическим.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:04
+6
И родители виноваты и "ясли". Бесспорно.
А где причина? НИ яслей нет достаточного количества, ни садиков, про очереди, взятки и условия я вообще молчу.
Что делать родителям которые не только должны ***@нить на работе с утра до вечера что бы себя и ребенка прокормить? Дают помощь на ребенка - засуньте в жопу те копейки.
Обеспечение населения дошкольными учреждениями - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ государства. И никаких нелегальных яслей не нужно будет.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ужас просто,но надо учитывать что в этом возрасте все дети кусаются.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:50 Ответить
А в чем нелегальность? Baby sitting - вполне распространенная подработка в цивилизованном мире. Как, пардон, выгул собак... не устраивает? Не нанимай для "посидеть с ребенком"...
Более того, о нелегальности... вопрос: если "садик" нелегальный, какие документы родители намеревались подписывать вечером??? Нелегальные? Т.о., они сами становятся пособниками "бандитизма"...
Думать бы научились... использовать голову не только для ношения шляпы, приема пищи и еще стесняюсь сказать при админе чего...
показать весь комментарий
03.06.2020 11:10 Ответить
Родители идиоты! Какой может быть "садик" в 1 год? Да еще и в квартире многоэтажки!
показать весь комментарий
03.06.2020 10:59 Ответить
А як нянькам віддавали і віддають? Таке й в державних садках трапляється, на жаль.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:06 Ответить
причем тут садики- садики это одно и там на сколько я помню с трех лет.. тут у нас садиков на районе десятки...при чем одно к квартире частной какой то маромойки которая деньги зарабатывает..и что с ней не так бвло в год обычное поведение ребенка наверно
показать весь комментарий
03.06.2020 11:10 Ответить
Які тут всі розумні позбиралися. Якщо батьки віддали 1-но річну дитину в ясла, то ситуація була мабуть критична.
Чим довше будуть грати вар'ята з тим корона вірусом і тримати садочки закритими, тим більше шансів на такі випадки, бо після 3-х місяців карантину і без роботи люди мусять щось їсти-пити.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:03 Ответить
И родители виноваты и "ясли". Бесспорно.
А где причина? НИ яслей нет достаточного количества, ни садиков, про очереди, взятки и условия я вообще молчу.
Что делать родителям которые не только должны ***@нить на работе с утра до вечера что бы себя и ребенка прокормить? Дают помощь на ребенка - засуньте в жопу те копейки.
Обеспечение населения дошкольными учреждениями - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ государства. И никаких нелегальных яслей не нужно будет.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:04 Ответить
Для такої малечі ясла ще пошукати треба, сидіти вдома не всі мають можливість.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:08 Ответить
Если бы в этой стране комуто нужны были бы причинно следственные связи,
то были бы уже в ЕС, а так все заняты киданием каках, жалобами и ожиданием что прийдет совковый дядя и всё запретит, и возьмет всё, поделит, и всё будет бесплатно и все будет в кайф. Естественно не прилагая на это свое время и усилия дальше высера.
показать весь комментарий
03.06.2020 13:23 Ответить
шарЫк, ты хоть вдумываешься иногда в смысл того что ты пишешь?
показать весь комментарий
03.06.2020 16:12 Ответить
Ужас! Зачем вообще рожать ребёнка, если в год отдавать его в ясли. Ребёнку мать в этом возрасте нужна по всем показателям и психологическим и физическим.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:04 Ответить
тем более не знакомым или родственникам с детьми а кому то левому ...
показать весь комментарий
03.06.2020 11:11 Ответить
скажите , если быдло не будет плодиться, за что судьи нажираться будут ?
показать весь комментарий
03.06.2020 11:30 Ответить
Анєчка, вам і вашому чоловікові видно в житті дуже повезло. Бо мене віддали в три!!! місяці в яслі. Як і більшість моїх однолітків. У 1957 три місяці в декреті, а потім втратиш робоче місце. Ви навіть не чули про так звані молочні кухні.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:21 Ответить
Во-первых, я вам не Анечка. Во-вторых, сейчас не 1957 год.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:49 Ответить
Та не обижайтеся Ви так на старого зануду Зараз не 1957 рік. Але допомога на дитину, якщо мати сидить в декреті, такого розміру, що навіть при абсолютно здоровому способі життя тих грошей вистачить лише на памперси і супутні товари для дитини. А якщо татко дітей на бюджетній зарплаті, то навіть двадцятого розряду (досить висока зарплата вважається) їм не вистачить для цілком достойного життя. Про класифікацію розрядів і привязку першого розряду до суми значно меншої від мінімальної зарплати гугліть самі. Якщо взагалі Вас цікавить життя співгромадян. До такого становища доложили руку і депутати попередніх скликань. Чи Ви так не вважаєте?
показать весь комментарий
04.06.2020 09:24 Ответить
https://www.061.ua/news/2779521/v-zaporoze-v-kvartirnom-detskom-centre-umerla-godovalaa-devocka-v-policii-otkryli-ugolovnoe-delo так это было ещё 29 мая.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:04 Ответить
отдать ребенка в квартиру кому то это фиаско братан сам виноват каким дуракам детей дает рожать природа или кто там
показать весь комментарий
03.06.2020 11:08 Ответить
почему кому то ? в легальном саду всё иначе ?
показать весь комментарий
03.06.2020 11:29 Ответить
по факту это обычная платная няня.
А родители теперь пытаются сделать ее "яслями".
показать весь комментарий
03.06.2020 11:25 Ответить
По действующему законодательству, в Украине ни один частный садик не может быть легальным. Вопросы только в "крыше" у разных "частных" садиков.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:28 Ответить
мусора мрази конченые, больше сказать нечего
показать весь комментарий
03.06.2020 11:28 Ответить
хм, отведу ка я ребенка в нелегальный детский садик, а гарантии, какие гарантии там все ******
куплю ка я колбаски домашней у бабки в подворотне ребенка домашней едой порадовать
обращусь к бабке знахарке с проблемой у ребенка со здоровъем
буду лечится пирамидой ющинсе
возьму ребенка на подледную рыбалку
грибочков с рук сушеных куплю

теперь родителям самовыпилится и премия Дарвина в этом году их, несмотря на репродуктивность умудрились угробить потомство наиглупейшим способом
показать весь комментарий
03.06.2020 11:32 Ответить
вы наверное харчуетесь с рук нардепа Украины ?
по лексикону очень похоже
показать весь комментарий
03.06.2020 11:36 Ответить
к сожалению депутатско/президентская падаль наполняющая Украину
в данном случае лишь поживиться за счёт этой трагедии ею же и организованной
султан омана не захотел оплатить садик
ему больше по душе оплачивать перелёты зеленского и его жены
показать весь комментарий
03.06.2020 11:35 Ответить
Кто-то помнит, как тут орали в поддержку нелегальных садиков?! Когда один их них закрыли .
Вот результат
показать весь комментарий
03.06.2020 11:37 Ответить
в легальных с детьми ничего не случается ?
например в СШ№ 6 город Кременчуг пару раз были массовые отравления ,
это не повод поорать ?
показать весь комментарий
03.06.2020 11:45 Ответить
Если в легальном детсаду, где куча проверок, профессиональные сотрудники и надзор,такое случается. Можете представить какая помойка эти ваши нелегальные садики
показать весь комментарий
03.06.2020 12:16 Ответить
На яких підставах в нас працюють звичайні няні?
Скількох дітей має доглядати одна доросла людина? Скільки дітей було в цьому "садку"? Освіта доглядаючих?
Ще пам'ятаю няню, яка лупцювала дитину з ДЦП і щось не можу пригадати, щоб коментаторів якось хвилювали її документи.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:53 Ответить
Звичайно, Зебіли орали, бо вони - Зебіли. Вони не відрізняють добро від лиха.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:26 Ответить
30 лет зеленские с ярмаками строили детсады,
а быдло не желает туда детей отдавать
показать весь комментарий
03.06.2020 11:43 Ответить
Жуть....
показать весь комментарий
03.06.2020 12:24 Ответить
Не знаю. Я б никогда не доверил незнакомому челу свою малявку в принципе, да ещё в таком возрасте- чуть больше годика (!!!)
Судить надо мразь по всей строгости. Хотя ребёнка это не вернёт.....
показать весь комментарий
03.06.2020 14:22 Ответить
Мамка з татком якісь пришелепкуваті, нічого дивного, що вони віддали свою дитинку невідомо кому.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:31 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
03.06.2020 14:35 Ответить
Соціальна держава вам няню надала... І "муніцепальну" і "інвестиційну"... А ви водете дітей в "незаконні" яслі...

Менше 40 відсотків витрат родини покриває держпрограма «Муніципальна няня».

https://pl.suspilne.media/news/11903
показать весь комментарий
03.06.2020 15:23 Ответить
Дякую на посилання. Бо я не чув. Цікаво, якщо бабуся у внуків - безробітна, то може вона бути в цій програмі? Тим більше, що бувша вихователька дитсадка.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:27 Ответить
Особисто я вважаю всі ці соціальні держпрограми - популізмом.... Саме тому люди водять дітей в "сірі", нелегальні дитсадки (яслі) бо немає ніяких "муніципальних нянь" (хіба що тільки на папері та для відмивання бюджетних коштів)...
показать весь комментарий
04.06.2020 20:51 Ответить
Достало это отношение следователей к делу. Она не созналась и все? Понять и простить?!
Вы за что деньги получаете?
показать весь комментарий
05.06.2020 21:59 Ответить
 
 