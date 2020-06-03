Годовалый ребенок умер в нелегальных частных яслях в Запорожье, - СМИ. ВИДЕО
В Запорожье 1-летняя девочка умерла в нелегальном детском саду, который работал в обычной квартире многоэтажки. Ребенку стало плохо и воспитательница решила положить ее спать. Уже через несколько минут девочка умерла.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что это был первый день посещения нелегального заведения. Родители привели дочку в ясли в 9:00, а уже вечером хотели просмотреть все документы и подписать соглашение с собственником. Однако до вечера ребенок не дожил.
Как выяснилось, девочка поссорилась со сверстником, который сильно укусил ее. Та заплакала и от стресса у нее началась рвота. Тогда воспитательница решила положить ее спать. По предварительным данным, ребенок захлебнулся.
Правоохранители расследуют дело о смерти ребенка как убийство и проверяют законность деятельности яслей. По предварительным данным, ни соответствующего образования, ни разрешения на работу такого заведения у хозяйки не было.
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Более того, о нелегальности... вопрос: если "садик" нелегальный, какие документы родители намеревались подписывать вечером??? Нелегальные? Т.о., они сами становятся пособниками "бандитизма"...
Думать бы научились... использовать голову не только для ношения шляпы, приема пищи и еще стесняюсь сказать при админе чего...
Чим довше будуть грати вар'ята з тим корона вірусом і тримати садочки закритими, тим більше шансів на такі випадки, бо після 3-х місяців карантину і без роботи люди мусять щось їсти-пити.
А где причина? НИ яслей нет достаточного количества, ни садиков, про очереди, взятки и условия я вообще молчу.
Что делать родителям которые не только должны ***@нить на работе с утра до вечера что бы себя и ребенка прокормить? Дают помощь на ребенка - засуньте в жопу те копейки.
Обеспечение населения дошкольными учреждениями - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ государства. И никаких нелегальных яслей не нужно будет.
то были бы уже в ЕС, а так все заняты киданием каках, жалобами и ожиданием что прийдет совковый дядя и всё запретит, и возьмет всё, поделит, и всё будет бесплатно и все будет в кайф. Естественно не прилагая на это свое время и усилия дальше высера.
А родители теперь пытаются сделать ее "яслями".
куплю ка я колбаски домашней у бабки в подворотне ребенка домашней едой порадовать
обращусь к бабке знахарке с проблемой у ребенка со здоровъем
буду лечится пирамидой ющинсе
возьму ребенка на подледную рыбалку
грибочков с рук сушеных куплю
теперь родителям самовыпилится и премия Дарвина в этом году их, несмотря на репродуктивность умудрились угробить потомство наиглупейшим способом
по лексикону очень похоже
в данном случае лишь поживиться за счёт этой трагедии ею же и организованной
султан омана не захотел оплатить садик
ему больше по душе оплачивать перелёты зеленского и его жены
Вот результат
например в СШ№ 6 город Кременчуг пару раз были массовые отравления ,
это не повод поорать ?
Скількох дітей має доглядати одна доросла людина? Скільки дітей було в цьому "садку"? Освіта доглядаючих?
Ще пам'ятаю няню, яка лупцювала дитину з ДЦП і щось не можу пригадати, щоб коментаторів якось хвилювали її документи.
а быдло не желает туда детей отдавать
Судить надо мразь по всей строгости. Хотя ребёнка это не вернёт.....
Менше 40 відсотків витрат родини покриває держпрограма «Муніципальна няня».
https://pl.suspilne.media/news/11903
Вы за что деньги получаете?