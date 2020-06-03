Годовалый ребенок умер в нелегальных частных яслях в Запорожье, - СМИ. ВИДЕО

В Запорожье 1-летняя девочка умерла в нелегальном детском саду, который работал в обычной квартире многоэтажки. Ребенку стало плохо и воспитательница решила положить ее спать. Уже через несколько минут девочка умерла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что это был первый день посещения нелегального заведения. Родители привели дочку в ясли в 9:00, а уже вечером хотели просмотреть все документы и подписать соглашение с собственником. Однако до вечера ребенок не дожил.

Как выяснилось, девочка поссорилась со сверстником, который сильно укусил ее. Та заплакала и от стресса у нее началась рвота. Тогда воспитательница решила положить ее спать. По предварительным данным, ребенок захлебнулся.

Правоохранители расследуют дело о смерти ребенка как убийство и проверяют законность деятельности яслей. По предварительным данным, ни соответствующего образования, ни разрешения на работу такого заведения у хозяйки не было.

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