Со столичных улиц с начала года убрали более 7 тыс. рекламных конструкций, - Кличко. ВИДЕО
С начала 2020 года с улиц столицы убрали более 7 тыс. рекламных конструкций и средств наружной рекламы. В том числе и с фасадов домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Думаю, все жители города могут увидеть, что мы наводим порядок с наружной рекламой. Как и обещали. И, если в 2015 году в городе было почти 12 тыс. наземных рекламных конструкций, то сегодня их - менее 5 тыс.. А к концу года, согласно схеме размещения наземных рекламных средств, количество такой рекламы будет 4 390 единиц. Как мы и договаривались с операторами рекламного рынка", - рассказал Кличко.
По словам мэра Киева, работы по наведению порядка не прекращали и во время карантина.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Европейский опыт просто принять? У нас свой путь бортнический.
Я конечно понимаю что еще в +-1900 80% киевлян были приезжими, коренных практически не существует, но что можно ожидать, вонючая масква и Минск так фасады не засирают. Жлобы и селюки у руля - жлобство на фасадах и с рекламой.