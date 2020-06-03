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Со столичных улиц с начала года убрали более 7 тыс. рекламных конструкций, - Кличко. ВИДЕО

С начала 2020 года с улиц столицы убрали более 7 тыс. рекламных конструкций и средств наружной рекламы. В том числе и с фасадов домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Думаю, все жители города могут увидеть, что мы наводим порядок с наружной рекламой. Как и обещали. И, если в 2015 году в городе было почти 12 тыс. наземных рекламных конструкций, то сегодня их - менее 5 тыс.. А к концу года, согласно схеме размещения наземных рекламных средств, количество такой рекламы будет 4 390 единиц. Как мы и договаривались с операторами рекламного рынка", - рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, работы по наведению порядка не прекращали и во время карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы инициируют законопроект о противодействии дискриминации в рекламе. ФОТО

Автор: 

Киев (25518) Кличко Виталий (4640) реклама (643)


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И поставили еще больше своих)))
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03.06.2020 12:34 Ответить
Мало.
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03.06.2020 12:36 Ответить
Открой для прохода пр Маяковского Дебил недобитый
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03.06.2020 13:22 Ответить
А код городского дизайна до сих пор туалетная бумага, витрины заклеены, глаза выедают лампы пластиковых красных, зеленых вывесок, уродующих фасад - ярче светофоров, и рекламы как в смерти эпилептика.
Европейский опыт просто принять? У нас свой путь бортнический.
Я конечно понимаю что еще в +-1900 80% киевлян были приезжими, коренных практически не существует, но что можно ожидать, вонючая масква и Минск так фасады не засирают. Жлобы и селюки у руля - жлобство на фасадах и с рекламой.
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03.06.2020 13:29 Ответить
Как бы там не было но это деньги в городской бюджет.
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03.06.2020 13:36 Ответить
Можно продавать героин, доходы в бюджет возрастут в 1000 раз
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03.06.2020 16:11 Ответить
Для начала реклама тупо раздражает, особенно когда плотность рекламных щитов такова что один щит загораживает другой. И потом, кто этой рекламой пользуется? Кто потребители? Вспомните последний раз когда вы что то покупали увидев рекламу товара на бигборде или растяжке?
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03.06.2020 16:10 Ответить
 
 