Со столичных улиц с начала года убрали более 7 тыс. рекламных конструкций, - Кличко. ВИДЕО

С начала 2020 года с улиц столицы убрали более 7 тыс. рекламных конструкций и средств наружной рекламы. В том числе и с фасадов домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Думаю, все жители города могут увидеть, что мы наводим порядок с наружной рекламой. Как и обещали. И, если в 2015 году в городе было почти 12 тыс. наземных рекламных конструкций, то сегодня их - менее 5 тыс.. А к концу года, согласно схеме размещения наземных рекламных средств, количество такой рекламы будет 4 390 единиц. Как мы и договаривались с операторами рекламного рынка", - рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, работы по наведению порядка не прекращали и во время карантина.

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