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До 10 июня МВФ выделит транш в размере $5 млрд, - Шмыгаль. ВИДЕО

Международный валютный фонд выделит транш в размере $5 млрд Украине до 10 июня.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, ему принципиально развеять мифы, которые начали распространять сторонники политических спекуляций.

"В меморандуме есть четкие структурные маяки МВФ:

- прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;
- усиление корпоративного управления госпредприятия;
- усиление и независимость Антимонопольного комитета;
- реформа таможни и налоговой;
- сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";
- приведение цены на газ для населения до рыночного уровня.

"Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране", - подытожил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта

Автор: 

МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+10
Слышь ты, на*бщик. Не транш а кредит. Ето как радоваться, кричать ура, ура, наш папа взял кредит в банке. теперь мама пойдет на панель отрабатывать
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03.06.2020 14:00
+8
https://censor.net/user/466486, страны.уа про внешнее управление начитался или на сРу ресурсах комментарии от Деркача?
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03.06.2020 13:59
+7
" приведение цены на газ для населения до рыночного уровня" ? Какой рынок , если монополия ?
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03.06.2020 13:53
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" приведение цены на газ для населения до рыночного уровня" ? Какой рынок , если монополия ?
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03.06.2020 13:53 Ответить
Ну такой вот рынок из одного продавца. "Походи, поторгуйся" (с)
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03.06.2020 14:01 Ответить
А Дубинский чуть не обосрался, крича шо выделяют 1.9млрд. и кроме того это пойдет только на проценты и тарифы на отопление и эл-во станут просто космическими
Неужели этот господин - лжец?
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03.06.2020 13:55 Ответить
Понятно, значит то, что при Порошенко отстояли субсидии перед МВФ, это - Порошенко - вор и мародёр, а вы теперь будете приводить к рыночным ценам...
И чем власть уЗеленских отличается от Лукашенко, который в лоб увеличил пенсионный возраст без учёта стажа?
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03.06.2020 13:56 Ответить
Між підвищенням пенсійного віку і підвищенням страхового стажу, що надає право на пенсію - слід обирати перший варіант, оскільки другий варіант вимагає не лише чекати певний час до пенсії, а ще й працювати впродовж нього.
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03.06.2020 14:00 Ответить
Конечно, ведь если человек работал с 18 лет, то при солидарной пенсионной системе он платил в пенсионный фонд до 63 лет 45 лет, а если человек бездельничал или работал, не платя налоги, то ему достаточно и пол этого срока отработать и уйти в 63 года...
Я твою позицию понимаю.
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03.06.2020 14:05 Ответить
Не свисти. Виробив потрібний стаж і можеш чекати пенсійного віку, якщо буде за що жити.
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03.06.2020 14:06 Ответить
Звичайно, особливо коли пенсійний стаж приблизно співпадає по строку настання пенсійного віку, і "виробити" його значно раніше, якщо ти не якийсь мусорок - неможливо.
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03.06.2020 14:17 Ответить
Брехня. В 60 років у мене було стажу 43 роки.
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03.06.2020 14:20 Ответить
Ну якщо з 17 років працювати безперервно до 60 - то звичайно. А якщо необхідний страховий стаж становить 35 років, а пенсійний вік 60 років, то для звичайної людини після закінчення навчання у 22-23 роки треба буде працювати до.... 57-58 років щоб через 2-3 роки мати право на пенсію.
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03.06.2020 14:26 Ответить
Поставщик услуги в конечно итоге получает рыночную цену, а каким образом это уже не важно для него. Все должно иметь рыночную цену в том числе и оплату труда. А вот с этим пока проблемы. По этому люди и едут зарабатывать в страны ЕС.
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03.06.2020 14:14 Ответить
А какова рыночная цена труда? Как США или Южной Корее? Как в Германии или в Китае?
За счёт чего оплачивать труд, при низкой производительности труда? Откуда взять деньги, если все уезжают на заработки из Украины, на повышение производительности труда за счёт усовершенствования технологий? Откуда взять деньги, чтобы сделать украинскую продукцию соответствующую стандартам ISO?
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03.06.2020 14:21 Ответить
Значит за бугром, куда едут украинцы и белорусы в том числе, там их производительность устраивает и все хорошо раз платят им зарплату которая их устраивает. А приезжая в Украину или Беларусь то у них сразу падает производительность? А может дело не в производительности, а в жадности работодателей и драконовских налогах?
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03.06.2020 14:43 Ответить
Производительность труда - это мера результативности, эффективности труда человека. Производительность труда выражается двумя показателями: выработкой одного работника и трудоемкостью единицы продукции. Выработка - это объем продукции, произведенный одним работником в единицу времени (час, день, месяц, год).
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03.06.2020 14:52 Ответить
Ну и?... Значит у людей работающих на западе с этим все в порядке. Тогда почему они там получают в разы больше чем у себя дома?
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03.06.2020 15:06 Ответить
Я тебе всё объяснил в двух постах. Что ещё необходимо объяснить?

P.S. После твоего последнего вопроса я уверен, что ты ничего не понимал того, что делал Порошенко...
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03.06.2020 15:34 Ответить
Не включай кацапа. Ты тоже всё понял...
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03.06.2020 16:08 Ответить
Хорошо, а теперь попытаемся заменить человека-работника на робота, в чём западные технологии весьма успешно преуспели...
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03.06.2020 15:57 Ответить
Что такое постиндустриальная эпоха?
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03.06.2020 16:27 Ответить
Об том и речь!
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03.06.2020 16:31 Ответить
А чтобы она настала - сколько необходимо средств вложить и откуда их взять, если все мечтают ожидать её наступления в чужой стране?
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03.06.2020 16:33 Ответить
Их надо не "взять", а создать, и для этого нужны соответствующие предпосылки для ведения бизнеса, т.е. соответсвующие институты демократии, чтобы в страну потянулись иостранные инвестиции. Не секрет, что в странах, ставших на демократический путь развития, прогресс происходит стремительно. Надеюсь, что как только мир справится с кремлёвской чумой, Украину, в экономике и не только, ожидают хорошие перспективы.
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03.06.2020 17:21 Ответить
И за сколько лет в Польше, при иностранных инвестициях, зарплата выросла до нынешнего уровня?
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03.06.2020 17:27 Ответить
А сколько лет прошло с тех пор как Польша сбросила совковые оковы?
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03.06.2020 17:42 Ответить
За пять лет, да ещё при отражении агрессии паРаши, Порошенко мог обеспечить такие зарплаты?
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03.06.2020 17:58 Ответить
Вы, батенька, смещаете акценты на личности, хотя речь шла не об этом. Но по этому поводу отвечу, что не считаю Порошенко худшим из президентов! Не подобает всё смешивать в одну кучу.
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03.06.2020 18:13 Ответить
Пост нулевого уровня

https://censor.net/user/278725
Понятно, значит то, что при Порошенко отстояли субсидии перед МВФ, это - Порошенко - вор и мародёр, а вы теперь будете приводить к рыночным ценам...
И чем власть уЗеленских отличается от Лукашенко, который в лоб увеличил пенсионный возраст без учёта стажа?
https://censor.net/comments/locate/3199754/019214e8-318b-707d-af2f-24fef46c4f2f Ответить Мне нравится 5

Ещё надо что-то объяснить, "батенька"?
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03.06.2020 18:17 Ответить
Оооооо.... Єєєєє Шо пиляти...
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03.06.2020 13:57 Ответить
Цікаво що МВФ нібито спочатку "вимагав" лише закон про землю і закон про банки, а тут вже говорять про якийсь меморандум з багатьма пунктами - стосовно медицини, тарифів, державного управління та ін. Відчуття що Україну поступово зливають під повний зовнішній контроль.
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03.06.2020 13:58 Ответить
https://censor.net/user/466486, страны.уа про внешнее управление начитался или на сРу ресурсах комментарии от Деркача?
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03.06.2020 13:59 Ответить
с таким "управлением", как у 95 квартала - то лучше уж управление МВФ.
главное, чтоб не зеленые макаки.
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03.06.2020 14:02 Ответить
Лахта и полезные хочят выдать приведение Украинского законодательства к Европейскому за внешнее управление...
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03.06.2020 14:06 Ответить
29.05.20 23:26 5 июня ожидаем подписание договора и получение транша от МВФ, - Шмыгаль. ВИДЕО

https://censor.net/video_news/3198991/5*****************************************************************************
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03.06.2020 13:58 Ответить
Слышь ты, на*бщик. Не транш а кредит. Ето как радоваться, кричать ура, ура, наш папа взял кредит в банке. теперь мама пойдет на панель отрабатывать
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03.06.2020 14:00 Ответить
Транш,это часть кредита.
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03.06.2020 16:45 Ответить
Лет через десять Ростов превратят в Монако .
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03.06.2020 14:00 Ответить
а-а-а-а, так решения на сегодня таки НЕТ?

ну да, ну да...
о том, что бубачке дадут, сам бубачка говорил не раз - и в апреле ожидали, и мае "точно должны были дать".

Бубачке и дали - но совсем не деньги
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03.06.2020 14:00 Ответить
Дали біля сраки понюхать.
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03.06.2020 14:08 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

Засада для чвк вагинера рф и сил хафтара (лна) в Ливии. Окрестности Триполи. (18+) ихужетамнет. ***** в шоке)) 03.06.

https://twitter.com/i/status/1268061390138486790 https://twitter.com/i/status/1268061390138486790
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03.06.2020 14:01 Ответить
Каким боком к траншу?
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03.06.2020 16:54 Ответить
" приведение цены на газ для населения до рыночного уровня."
До 10 июня МВФ выделит транш в размере $5 млрд, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3303
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03.06.2020 14:01 Ответить
Чему радоваться? Ети бабки поделят наверу а нам срыгнут сверху повышение тарифов, цен и налогов.
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03.06.2020 14:02 Ответить
А шо такоє? Кріза прийшла папізже?
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03.06.2020 14:14 Ответить
Пущай работаець железная пила! не для того меня маманя родила!
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03.06.2020 14:16 Ответить
Точно 10,раньше ж казав шостого? Зуб даешь,зелений балабол???
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03.06.2020 14:19 Ответить
а это шо?!
https://censor.net/news/3198813/pervyyi_transh_mvf_ukraina_ojidaet_6_iyunya_shmygal
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03.06.2020 14:20 Ответить
А ничего. Оказалось что на 5 число в заседании МВФ по их оф. пресс-релиз слова "Украина" нет в повестке дня, значит будет когда то папизже., Мы им должны кучу бабла, ну и пусть молчат, когда то язык у них то развяжется. Вообще то за МВФ говорят,типа, деньги будут,что мол все договорено, вот-вот, на днях, а то и раньше уже с год говорят, так что не переймайтеся
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03.06.2020 14:35 Ответить
До 10 июня МВФ выделит транш в размере $5 млрд, - Бутусов.
До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер. Источник: https://censor.net/v3199754
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03.06.2020 14:30 Ответить
аплодирую стоя!! Международный валютный фонд выделит транш в размере $5 млрд Украине до 10 июня. Источник: https://censor.net/v3199754
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03.06.2020 14:34 Ответить
Люди часто видають бажане за дійсне,тому після 10го стане зрозуміло дадуть чи ні
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03.06.2020 14:41 Ответить
что то нас даже в повестке МВФ нет
До 10 червня МВФ виділить транш у розмірі $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1231
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03.06.2020 14:53 Ответить
а ну нагадай, скільки ви пробачили рашці на минулому тижні??? якщо не помиляюся то це 7,4 млрд
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03.06.2020 15:03 Ответить
надо запомнить этот твит
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03.06.2020 15:09 Ответить
На п'ятницю, на п'яте число в порядку денному засідання директорату МВФ питання України не значиться. Значить, якнайскоріше це питання буде в п'ятницю, 12-го. Значить, Шмигаль збрехав: гроші можуть бути тільки після п'ятнадцятого.
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03.06.2020 15:24 Ответить
Так як і до 6 так і до 10 червня ні хера не буде,доки не виконають домашнє завдання- перелік досить великий
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03.06.2020 16:03 Ответить
Пять лярдов - это капля того молока, которым западные гаранты должны вскармливать и лелеять Украину, как мать младенца, если их подписи чего-то стоят.
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03.06.2020 16:03 Ответить
зеленский с ярмаком нехило поживятся за счёт лохобанов
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03.06.2020 16:10 Ответить
"До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд"

"... А что, ***, если нет?" С.Слепаков"Песня про нефть"
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03.06.2020 16:21 Ответить
МВФ надасть гроші до кінця грудня
Транш МВФ очікується у другій половині квітня
До кінця травня МВФ надасть перший транш
Гроші від МВФ будуть виділені 6 червня
До 10 червня МВФ виділить кошти...

Яка дата наступна, Шмига?
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03.06.2020 17:06 Ответить
В Україні прискорилось падіння базових галузей економіки - НБУ. Протягом другого місяця карантину в Україні прискорилося падіння базових галузей економіки.Про це йдеться в огляді https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2020-05_ua.pdf?v=4 Національного банку.

Так, у квітні падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% (у порівнянні з 6,3% в березні). Водночас спад в промисловості заглибився до 16,2%.
"При цьому по областях вищий рівень захворюваності COVID-19 корелював з більш значним спадом промислового виробництва в регіоні, ймовірно, через більш суворе дотримання карантину і регіональні відмінності в структурі промисловості", - йдеться в огляді НБУ.
Вторинні ефекти від карантинних обмежень і низький споживчий попит поглибили спад у виробництві споживчих товарів, в тому числі харчових, а також зумовили стрімке падіння роздрібної торгівлі (до 14,9%).
У НБУ додали, що через карантин вперше в історії практично повністю припинилися пасажирські перевезення (падіння на 95,8%).
Спад в базових галузях, різке падіння обсягів імпорту і менші обсяги транзиту газу позначилися на погіршенні показників оптової торгівлі та вантажообігу.Крім того тривало падіння в будівництві на тлі обмеженого бюджетного фінансування та скорочення попиту на житло через зростання невизначеності.

https://prm.ua/v-********-priskorilos-padinnya-bazovih-galuzey-ekonomiki-nbu/
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03.06.2020 17:50 Ответить
3.06.20
В связи с отсутствием решения кредитного комитета ( credit meeting) МВФ совет директоров МВФ принял решение перенести рассмотрение вопроса возможности выделения кредита Украине по программе stand by на более позднее время.
На заседании кредитного комитета ( credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов, при обсуждении возможности выделения кредита Украине по программе stand by, присутствовало 10 членов комиссии из 11 и 6 приглашенных. В результате равенства голосов "за" и "против" и отказа председателя комиссии использовать свой дополнительный технический голос для определения результатов голосования, комитет принял решение передать данный вопрос на решение совета директоров МВФ, приложив полный отчет о своих рекомендациях с учетом мнения всех членов комиссии.
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04.06.2020 00:56 Ответить
 
 