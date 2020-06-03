До 10 июня МВФ выделит транш в размере $5 млрд, - Шмыгаль. ВИДЕО

Международный валютный фонд выделит транш в размере $5 млрд Украине до 10 июня.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, ему принципиально развеять мифы, которые начали распространять сторонники политических спекуляций.

"В меморандуме есть четкие структурные маяки МВФ:



- прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;

- усиление корпоративного управления госпредприятия;

- усиление и независимость Антимонопольного комитета;

- реформа таможни и налоговой;

- сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";

- приведение цены на газ для населения до рыночного уровня.

"Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране", - подытожил премьер.

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