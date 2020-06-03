До 10 июня МВФ выделит транш в размере $5 млрд, - Шмыгаль. ВИДЕО
Международный валютный фонд выделит транш в размере $5 млрд Украине до 10 июня.
Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер.
По словам Шмыгаля, ему принципиально развеять мифы, которые начали распространять сторонники политических спекуляций.
"В меморандуме есть четкие структурные маяки МВФ:
- прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;
- усиление корпоративного управления госпредприятия;
- усиление и независимость Антимонопольного комитета;
- реформа таможни и налоговой;
- сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";
- приведение цены на газ для населения до рыночного уровня.
"Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране", - подытожил премьер.
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Неужели этот господин - лжец?
И чем власть уЗеленских отличается от Лукашенко, который в лоб увеличил пенсионный возраст без учёта стажа?
Я твою позицию понимаю.
За счёт чего оплачивать труд, при низкой производительности труда? Откуда взять деньги, если все уезжают на заработки из Украины, на повышение производительности труда за счёт усовершенствования технологий? Откуда взять деньги, чтобы сделать украинскую продукцию соответствующую стандартам ISO?
P.S. После твоего последнего вопроса я уверен, что ты ничего не понимал того, что делал Порошенко...
https://censor.net/user/278725
Понятно, значит то, что при Порошенко отстояли субсидии перед МВФ, это - Порошенко - вор и мародёр, а вы теперь будете приводить к рыночным ценам...
И чем власть уЗеленских отличается от Лукашенко, который в лоб увеличил пенсионный возраст без учёта стажа?
https://censor.net/comments/locate/3199754/019214e8-318b-707d-af2f-24fef46c4f2f Ответить Мне нравится 5
Ещё надо что-то объяснить, "батенька"?
главное, чтоб не зеленые макаки.
https://censor.net/video_news/3198991/5*****************************************************************************
ну да, ну да...
о том, что бубачке дадут, сам бубачка говорил не раз - и в апреле ожидали, и мае "точно должны были дать".
Бубачке и дали - но совсем не деньги
Засада для чвк вагинера рф и сил хафтара (лна) в Ливии. Окрестности Триполи. (18+) ихужетамнет. ***** в шоке)) 03.06.
https://twitter.com/i/status/1268061390138486790 https://twitter.com/i/status/1268061390138486790
https://censor.net/news/3198813/pervyyi_transh_mvf_ukraina_ojidaet_6_iyunya_shmygal
До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер. Источник: https://censor.net/v3199754
"... А что, ***, если нет?" С.Слепаков"Песня про нефть"
Транш МВФ очікується у другій половині квітня
До кінця травня МВФ надасть перший транш
Гроші від МВФ будуть виділені 6 червня
До 10 червня МВФ виділить кошти...
Яка дата наступна, Шмига?
Так, у квітні падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% (у порівнянні з 6,3% в березні). Водночас спад в промисловості заглибився до 16,2%.
"При цьому по областях вищий рівень захворюваності COVID-19 корелював з більш значним спадом промислового виробництва в регіоні, ймовірно, через більш суворе дотримання карантину і регіональні відмінності в структурі промисловості", - йдеться в огляді НБУ.
Вторинні ефекти від карантинних обмежень і низький споживчий попит поглибили спад у виробництві споживчих товарів, в тому числі харчових, а також зумовили стрімке падіння роздрібної торгівлі (до 14,9%).
У НБУ додали, що через карантин вперше в історії практично повністю припинилися пасажирські перевезення (падіння на 95,8%).
Спад в базових галузях, різке падіння обсягів імпорту і менші обсяги транзиту газу позначилися на погіршенні показників оптової торгівлі та вантажообігу.Крім того тривало падіння в будівництві на тлі обмеженого бюджетного фінансування та скорочення попиту на житло через зростання невизначеності.
https://prm.ua/v-********-priskorilos-padinnya-bazovih-galuzey-ekonomiki-nbu/
В связи с отсутствием решения кредитного комитета ( credit meeting) МВФ совет директоров МВФ принял решение перенести рассмотрение вопроса возможности выделения кредита Украине по программе stand by на более позднее время.
На заседании кредитного комитета ( credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов, при обсуждении возможности выделения кредита Украине по программе stand by, присутствовало 10 членов комиссии из 11 и 6 приглашенных. В результате равенства голосов "за" и "против" и отказа председателя комиссии использовать свой дополнительный технический голос для определения результатов голосования, комитет принял решение передать данный вопрос на решение совета директоров МВФ, приложив полный отчет о своих рекомендациях с учетом мнения всех членов комиссии.