Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут. ВИДЕО

Народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина рассказала, как министр здравоохранения Максим Степанов проводил собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом она сказала с трибуны парламента 3 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Я вчера была на так называемых собеседованиях на главу этой институции (НСЗУ. - Ред.), которая, напомню, распоряжается 100 млрд грн... Во-первых, собеседования проводились по 10-15 минут. Вы себе представляете собеседование на распорядителя 100 млрд грн 10 мин?", - заявила она.

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Стефанишина также заявила, что министр "демонстративно не слушал докладчиков". Она считает, что ему были не интересны ответы кандидатов, поскольку он якобы уже решил, кто должен победить.

"Когда я пыталась транслировать эти собеседования для людей, потому что многие хотели увидеть, как это происходит, министр выгнал меня из Минздрава. Он просто не дал этого сделать. Хотя я хотела прозрачности", - объясняет представительница "Голоса".

Депутат заявила, что Степанов не должен занимать эту должность, поэтому напомнила о постановлении о его увольнении и призвала всех его подписать.

Во время брифинга 3 июня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что народный депутат Стефанишина, которая 2 апреля зашла в его кабинет, где он проводил собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины, просто "хотела шоу".