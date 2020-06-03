Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут. ВИДЕО
Народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина рассказала, как министр здравоохранения Максим Степанов проводил собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины.
Об этом она сказала с трибуны парламента 3 июня, передает Цензор.НЕТ.
"Я вчера была на так называемых собеседованиях на главу этой институции (НСЗУ. - Ред.), которая, напомню, распоряжается 100 млрд грн... Во-первых, собеседования проводились по 10-15 минут. Вы себе представляете собеседование на распорядителя 100 млрд грн 10 мин?", - заявила она.
Стефанишина также заявила, что министр "демонстративно не слушал докладчиков". Она считает, что ему были не интересны ответы кандидатов, поскольку он якобы уже решил, кто должен победить.
"Когда я пыталась транслировать эти собеседования для людей, потому что многие хотели увидеть, как это происходит, министр выгнал меня из Минздрава. Он просто не дал этого сделать. Хотя я хотела прозрачности", - объясняет представительница "Голоса".
Депутат заявила, что Степанов не должен занимать эту должность, поэтому напомнила о постановлении о его увольнении и призвала всех его подписать.
Во время брифинга 3 июня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что народный депутат Стефанишина, которая 2 апреля зашла в его кабинет, где он проводил собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины, просто "хотела шоу".
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Скрепа, ты сомневаешься, что так и было, что Степанов уже имел бумажку с фамилией "победителя"?
Да если б было у зелени иначе, не появлялись бы всякие гончаруки и шмыгали.
Хотя, "какая вам разница", лишь бы не Порох!
Доречі, свинарчука за які заслуги зробили почесним консулом Сейшелів?
Але, як на мене, із зеленого борделю завтра виженуть всіх повій на чолі із Шмигалем, як вигнали попередніх на чолі із Гончаруком.
І зникне Степанов, що особисто відповідає за кадри, як зникли Скалєцкая і Ємєц.
Але хер з бугра, якого він протягне, не сам, звичайно, залишиться розподіляти 100 мільярдів бюджетних грошей.
Ти на це давав зеленим карт бланш?
Хоча, вам "какая разніца".
Наприклад, вас призначили директором заводу, ви призначаєте замів. До вас вривається циганка і починає пояснювати, що ваше рішення мусить бути узгоджене з кимось. Але "кимось" жодної відповідальності не несе, а ви несете, персональну.
Керівник служби здоров*я не підлеглий міністра, і призначає його Рада, а не Степанов.
І на засідання прийшла не циганка, а народний депутат, який в Раді буде голосувати.
Що тут не так?
А от наслідки кулуарного призначення ми відчуємо на собі, адже НСЗУ є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Діяльність НСЗУ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я.
Мова йде не про підприємство, а про орган влади. На підприємстві повноваження визначаються Статутом, в державі - Конституцією. Статут пишуть засновники, Конституцію - народ.
Принимают своих, невзирая на опыт и способности, потому что главное -
чтобы не было чужих свидетелей, которые могут разгласить что там творится.
Это диктатура.