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Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут. ВИДЕО

Народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина рассказала, как министр здравоохранения Максим Степанов проводил собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом она сказала с трибуны парламента 3 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Я вчера была на так называемых собеседованиях на главу этой институции (НСЗУ. - Ред.), которая, напомню, распоряжается 100 млрд грн... Во-первых, собеседования проводились по 10-15 минут. Вы себе представляете собеседование на распорядителя 100 млрд грн 10 мин?", - заявила она.

Читайте также: Степанов обвинил нардепа "Голоса" Стефанишину в срыве собеседований с кандидатами на главу НСЗУ: "Ей очень хотелось шоу"

Стефанишина также заявила, что министр "демонстративно не слушал докладчиков". Она считает, что ему были не интересны ответы кандидатов, поскольку он якобы уже решил, кто должен победить.

"Когда я пыталась транслировать эти собеседования для людей, потому что многие хотели увидеть, как это происходит, министр выгнал меня из Минздрава. Он просто не дал этого сделать. Хотя я хотела прозрачности", - объясняет представительница "Голоса".

Депутат заявила, что Степанов не должен занимать эту должность, поэтому напомнила о постановлении о его увольнении и призвала всех его подписать.

Во время брифинга 3 июня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что народный депутат Стефанишина, которая 2 апреля зашла в его кабинет, где он проводил собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины, просто "хотела шоу".

Степанов Максим (2062) Стефанишина Ольга нардеп (79) НСЗУ (171)


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Топ комментарии
+4
о как заговорил, шакалы. а кто тогда были которые их каждого утюга вещали про свинарчуков и барыг
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03.06.2020 15:25
+3
А сколько по её мнению должно длится собеседование, 15 минут более чем достаточно чтоб сложилось мнение о кандидате.
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03.06.2020 15:16
+3
Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут - Цензор.НЕТ 6139
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03.06.2020 15:16
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03.06.2020 15:14 Ответить
Запись собеседования, полагаю, велась?Пусть ВП создаст временную комиссию, пусть посмотрят видосы, и решат: кто тут брешет, а кто клевещет. Всьо.
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03.06.2020 15:14 Ответить
ВР т.е.
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03.06.2020 15:15 Ответить
ну как говорится, благими намерениями выстлана дорога в ад... Этак если каждый депутат станет лезь на какие захочет собеседования, то зачем они нужны в такой стадионной форме?
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03.06.2020 15:27 Ответить
Сірьозно ? Ось тільки вона трішки в темі шо таке НСЗУ та і взагалі мед реформа Нардепка "Голосу" Стефанишина про співбесіди на главу НСЗУ: ​​Степанов не слухав кандидатів, розмова тривала не більше 15 хвилин - Цензор.НЕТ 6892
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03.06.2020 16:13 Ответить
отож...бо що "трішки"))
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04.06.2020 10:10 Ответить
комиссию?!
Скрепа, ты сомневаешься, что так и было, что Степанов уже имел бумажку с фамилией "победителя"?
Да если б было у зелени иначе, не появлялись бы всякие гончаруки и шмыгали.
Хотя, "какая вам разница", лишь бы не Порох!
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03.06.2020 15:39 Ответить
Я о элементарной проверке того, кто врёт, министр или депутат. А тебя понесла нелёгкая с рассуждениями "всьокуплено, дагаварняк".
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03.06.2020 15:45 Ответить
но главное упомянуть "зелень" и "лишь бы не Порох", без этого высер неполноценный))
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04.06.2020 10:08 Ответить
Удивительно, что он вообще присутствовал....
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03.06.2020 15:15 Ответить
А сколько по её мнению должно длится собеседование, 15 минут более чем достаточно чтоб сложилось мнение о кандидате.
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03.06.2020 15:16 Ответить
видимость "конкурса". нормальная система не должна зависеть от человека - тесты, набрал столько-то балов и вперед
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03.06.2020 15:27 Ответить
тем более собеседование может быть в несколько этапов
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03.06.2020 15:29 Ответить
А поцікавтеся процедурою співбесіди наприклад в IT на "молодшого спеціаліста" с єп 300 - 700 доларів
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03.06.2020 19:00 Ответить
Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут - Цензор.НЕТ 6139
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03.06.2020 15:16 Ответить
Степанов взагалі-то міністр. Міністр відповідає за кадрові дії своєю репутацію і тому може приймати рішення одноосібно. Без "прозорості" і шакалів-общєствєнників. До того ж 10-15 хвилин для співбесіди вистачає з головою.
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03.06.2020 15:17 Ответить
о как заговорил, шакалы. а кто тогда были которые их каждого утюга вещали про свинарчуков и барыг
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03.06.2020 15:25 Ответить
Мені на зелених плювати, як і на соєвих політиків. Компрадори. Мене завжди цікавили лише інтереси Українського народу, хоча би тому, що я його частиною.

Доречі, свинарчука за які заслуги зробили почесним консулом Сейшелів?
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03.06.2020 15:42 Ответить
так плювати шо аж прибежал сюда его защищать за его 15 минут конкурс...
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03.06.2020 15:45 Ответить
рівно стільки тебе "співбесідували" в зелений бордель?
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03.06.2020 15:42 Ответить
Погодьтеся, що між зеленим і соєвим борделем різниця невелика. І там, і там є бандерша, сидять курви (за вашою же логікою.) А свою позицію я висловив вище.
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03.06.2020 15:45 Ответить
я в жодному борделі участі не брав, так що, вам видніше.
Але, як на мене, із зеленого борделю завтра виженуть всіх повій на чолі із Шмигалем, як вигнали попередніх на чолі із Гончаруком.
І зникне Степанов, що особисто відповідає за кадри, як зникли Скалєцкая і Ємєц.
Але хер з бугра, якого він протягне, не сам, звичайно, залишиться розподіляти 100 мільярдів бюджетних грошей.
Ти на це давав зеленим карт бланш?
Хоча, вам "какая разніца".
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03.06.2020 15:56 Ответить
Зелені і так політичні трупи. В своєму дописі мені не сподобалась схема Степанишиної.
Наприклад, вас призначили директором заводу, ви призначаєте замів. До вас вривається циганка і починає пояснювати, що ваше рішення мусить бути узгоджене з кимось. Але "кимось" жодної відповідальності не несе, а ви несете, персональну.
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03.06.2020 16:08 Ответить
ви плутаєте грішне з праведним.
Керівник служби здоров*я не підлеглий міністра, і призначає його Рада, а не Степанов.
І на засідання прийшла не циганка, а народний депутат, який в Раді буде голосувати.
Що тут не так?
А от наслідки кулуарного призначення ми відчуємо на собі, адже НСЗУ є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Діяльність НСЗУ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я.
Мова йде не про підприємство, а про орган влади. На підприємстві повноваження визначаються Статутом, в державі - Конституцією. Статут пишуть засновники, Конституцію - народ.
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03.06.2020 16:30 Ответить
Ну так і призначили би, навіщо мучити чиновника. Навіщо співбесіда? І якщо на співбесіді Степанов сказав "я не бу.." , можна було би плюнути і проголосувати без нього. Щось не сходиться. Хоча, тут є і ваша правда, призначає КМУ, а КМУ - колегіальний орган, а значить безвідповідальний.
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03.06.2020 17:29 Ответить
співбесіда для форми,а кандидат який отримає посаду з бюджетом 72 мільярди гривень вже певно відомий в ОП.
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03.06.2020 15:19 Ответить
Слухати можна того, кому є що сказати...
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03.06.2020 15:21 Ответить
какой может быть конкурс когда зеленые везде расставили своих, и везде пихают своих вопреки тому что они заливали про эпоху кумовства
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03.06.2020 15:22 Ответить
кандидаты подбираются по принципу лояльности, значит все зависит от головы, а зеленая голова уже нарешала до того что все угробила
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03.06.2020 15:24 Ответить
Всех кто голосовал за "СН", следует лишить государственной медпомощи. Такие идиоты никому не нужны; они просто опасны.
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03.06.2020 15:28 Ответить
Я лично уже давно положил с прибором на наших терапевтов,GP и тд. Застолбился в районной больничке у лепилы в 2018, ибо Супрун сказала столбиться и усе.
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03.06.2020 15:36 Ответить
Зато он слушал брата Ермака.
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03.06.2020 16:04 Ответить
Зеленские молча отсекают от власти в Украине самих украинцев.
Принимают своих, невзирая на опыт и способности, потому что главное -
чтобы не было чужих свидетелей, которые могут разгласить что там творится.
Это диктатура.
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03.06.2020 16:33 Ответить
Не верить представителю незашквареной партии нет. Ну а степанов это рыг.
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03.06.2020 17:09 Ответить
коли натовп увірветься у Смольний, достатньо сказати - я нардепка ГОЛОСУ ОЛЬГА СТЕФАНИШИН. вхід до слуг урода - рівень нижче праворуч
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04.06.2020 00:13 Ответить
 
 