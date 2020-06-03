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Бельгийский королевский оперный театр Ла Монне использовал драки украинских депутатов в парламенте для рекламной кампании нового сезона. ВИДЕО

Бельгийский королевский оперный театр Ла Монне использовал драки украинских депутатов в парламенте для рекламной кампании нового сезона

Как сообщает Цензор.НЕТ, рекламный ролик опубликован на youtube-канале театра. Рекламная кампания ведется под слоганом "Once Upon Now" (ред.- Однажды сейчас). На рекламных кадрах видны украинские нардепы разных созывов и от разных партий во время потасовок и конфликтов в парламенте.

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Бельгия (399) депутат (3315) драка (2019) опера (63)


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+26
Плакат до китайського панк-рок фестивалю:
Бельгийский королевский оперный театр Ла Монне использовал драки украинских депутатов в парламенте для рекламной кампании нового сезона - Цензор.НЕТ 5400
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03.06.2020 16:42
+25
Это и есть экспорт украинской культуры в Европу!
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03.06.2020 16:40
+22
шпану уже в иностранных рекламах пользуют.. бедная Украина..
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03.06.2020 16:38
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шпану уже в иностранных рекламах пользуют.. бедная Украина..
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03.06.2020 16:38 Ответить
Наши депутаты уже как макаки в рекламах, им бы еще и красные зады пририсовали. Позорищи.
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03.06.2020 16:54 Ответить
элита, ...уле
за шо нам это наказание....
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03.06.2020 17:20 Ответить
РЕГИОНЬІ.
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03.06.2020 18:59 Ответить
Это лицо Украины.
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03.06.2020 21:06 Ответить
от же хитрожопі буржуї, ніде не затримались, щоб авторські права не порушувати... Царьовупу дали мало, а шкода.
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03.06.2020 18:16 Ответить
👍
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03.06.2020 16:39 Ответить
А Царёв в роли Цезаря )))
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03.06.2020 16:39 Ответить
Бельгійський королівський оперний театр Ла Монне використав бійки українських депутатів у парламенті для рекламної кампанії нового сезону - Цензор.НЕТ 9684
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03.06.2020 17:08 Ответить
Олєжку на царствіє!
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03.06.2020 20:09 Ответить
опозорились на весь мир наши дебилаты!!!
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03.06.2020 16:40 Ответить
им пох
а вот страну на дно опускают
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03.06.2020 17:21 Ответить
Это и есть экспорт украинской культуры в Европу!
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03.06.2020 16:40 Ответить
Кращі геноциди країни! (С)
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03.06.2020 16:41 Ответить
те, що ти рідкісний к..ел я і так знаю... Але, щоб де-небудь пхати слово геноцид- ще й падлом треба бути. Біжи жалійся потвора.
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03.06.2020 18:20 Ответить
Ти 1бонутий?

«Тут зібралися кращі геноциди країни!», - Заявив Віктор Янукович. Помічники лідера Партії регіонів поправили: «Не геноциди, а генофонд». «Так, і генофонд теж», - не розгубився Віктор Янукович.

Піди "накаті" та заспокойся!
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03.06.2020 18:42 Ответить
одне лайно, прикрилося іншим, рідкісним казлом його цитуючи? Ще підкажи коли ржати, бо саме Зе! цю тему теж смакувало на сцені?
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03.06.2020 19:02 Ответить
Бельгійський королівський оперний театр Ла Монне використав бійки українських депутатів у парламенті для рекламної кампанії нового сезону - Цензор.НЕТ 4514
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04.06.2020 09:22 Ответить
реклама у них вийшла не фонтан. але царьову в диню добре зацідили
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03.06.2020 16:41 Ответить
с первого дубля получилось удачно снять.

вот что значит гениальный артист
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03.06.2020 17:50 Ответить
Сами выбираем нечего пенять на кого-то.
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03.06.2020 16:41 Ответить
это правда...
но мы выбираем из предлагаемого, а там....худшие из худших
негативная селекция рулит
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03.06.2020 17:22 Ответить
королевский вроде оперный...а говно собирает.....
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03.06.2020 16:42 Ответить
Плакат до китайського панк-рок фестивалю:
Бельгийский королевский оперный театр Ла Монне использовал драки украинских депутатов в парламенте для рекламной кампании нового сезона - Цензор.НЕТ 5400
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03.06.2020 16:42 Ответить
PUNK NOT DEAD
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03.06.2020 17:23 Ответить
Як давно це було.
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03.06.2020 20:08 Ответить
2016 рік, на плпкаті
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04.06.2020 01:47 Ответить
членограйство було б більше в тему
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03.06.2020 16:42 Ответить
а вот єто совсєм другоє тєчєніє в культурє )))
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03.06.2020 16:50 Ответить
дерутся, но все на лимузинах.
странно - я думал они православные и должны заботиться за нар. массы
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03.06.2020 16:44 Ответить
бггг
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03.06.2020 17:00 Ответить
Это признание.
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03.06.2020 16:44 Ответить
только как это вяжется с Бельгийским Королевским оперным театром...
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03.06.2020 16:45 Ответить
Може там музики як у нас депутати? Бельгийский королевский оперный театр Ла Монне использовал драки украинских депутатов в парламенте для рекламной кампании нового сезона - Цензор.НЕТ 473 Бельгийский королевский оперный театр Ла Монне использовал драки украинских депутатов в парламенте для рекламной кампании нового сезона - Цензор.НЕТ 473Бельгийский королевский оперный театр Ла Монне использовал драки украинских депутатов в парламенте для рекламной кампании нового сезона - Цензор.НЕТ 8317
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03.06.2020 16:56 Ответить
не, ну такой спектакль, где бьют морду царьову, я бі пошел! а вот если шуфричу - то єто надо в і-мах идти
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03.06.2020 16:59 Ответить
ну, наверное противопоставление
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03.06.2020 17:01 Ответить
Где там Кива?
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03.06.2020 16:48 Ответить
ага, Киву что-то забыли.
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03.06.2020 17:02 Ответить
Так и хочется сказать Це Европа!))Это и правда Европа, где показывают, как дикие туземцы...эм..гамселять, по-другому и не придумать, друг друга за деньги.
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03.06.2020 16:50 Ответить
в Японии женщин мутузят как мужиков, что ж не называешь их туземцами
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03.06.2020 17:01 Ответить
https://censor.net/user/374708 Ні,це рівні права.
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03.06.2020 17:06 Ответить
Там на відео депутати "Партії регіонів" на чолі з Ельбрусом Тедеєвим казяться.
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03.06.2020 17:11 Ответить
Здобули!
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03.06.2020 16:53 Ответить
Ну і куди дивляться зубуїни? Хай подають авторські права і кришують це відео!
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03.06.2020 16:57 Ответить
Єт они еще украинского "президента" не видели в коронном номером с роялем)
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03.06.2020 16:58 Ответить
Тьху, яка гидота.
До чого це у театрі ?! Як це пов'язано зі світовою класикою??
Бельгія, а чи ви спитали в українців дозволу на використання наших бабуїнів??
Якась антиукраїнська провокація
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03.06.2020 17:05 Ответить
А це щоб лохи дивилися та й казали -
Лохи понад усе!
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03.06.2020 20:33 Ответить
Не знаю как сейчас, но раньше постоянно натыкался в ютьюб на видосики типа "топ 10 лучших драк в Раде". Сейчас кажется дерутся гораздо реже.
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03.06.2020 17:06 Ответить
Це відео розмістили на Ю-туб каналі цього театру ще 18 березня.
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03.06.2020 17:08 Ответить
І Вагнером припечатали )))
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03.06.2020 17:09 Ответить
Да уж, супротив Вагнера не попрёшь, вот уж аргумент так аргумент)) Можно, правда, к чертям его запретить как в Израиле, но запрет это полумера.
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03.06.2020 17:18 Ответить
Та убили ))) Генрих VIII, Фальстаф .
Сен Санс и Верди в гробу переворачиваются ))
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03.06.2020 17:21 Ответить
Ну, то что наши депутаты ведут себя неподобающе - факт общеизвестный.
Но я как-то не проникся художественным замыслом создателя рекламы. Набор кадров, из которого не улавливаешь, почему же надо приходить именно в этот театр . . . Типа наоборот - не ходите к нам, у нас скучно, идите лучше посмотрите на политиков - там интереснее.
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03.06.2020 17:13 Ответить
Нема в Раді "Свободи",нема кому "Жопоблоківцям" морди начистити.
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03.06.2020 17:30 Ответить
Гордость за срану!
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03.06.2020 17:32 Ответить
Ганьба малоросам, голосовавшим и продолжающим голосовать за всякую про-российскую сволочь. От этого и драки в парламенте.
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03.06.2020 17:33 Ответить
Це дослівний переклад. Але він відповідає усталеному вислову: "В некотором царствє, в некотором государствє...".
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03.06.2020 17:37 Ответить
Тогда было бы : " Once upon a time " 😋
Я бы перевела как : А где-то в это время.
Кстати тогда эта дебильная реклама хоть как-то объяснима
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03.06.2020 17:54 Ответить
Згоден
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03.06.2020 18:48 Ответить
Once upon a time - це стереотипна фраз, з якої починаються казки, і перекладається вона - "одного разу" або російською "однажди". А "Once Upon Now" краще перекласти - "одного разу, в наш час ...". Тут нема прив'язки до місця чи до конкретного моменту часу.
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03.06.2020 19:09 Ответить
Согласилась бы , но "однажды в наше время" или "однажды сейчас" корявенько звучат. По-украински еще ничего.
Мой перевод более литературный 😉
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03.06.2020 19:30 Ответить
А что делать, если такой уровень людей у власти....
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03.06.2020 17:42 Ответить
не выбирать такое г*но!!
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03.06.2020 18:25 Ответить
Десь читала, що у бельгійців зовсім відсутнє почуття гумору. Цей рекламний ролик цьому доказ.
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03.06.2020 17:42 Ответить
Это нарушение авторских прав!
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03.06.2020 17:47 Ответить
а где ещё найдёшь такой непостановочный абсурд ???
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03.06.2020 17:50 Ответить
а з чого ви взяли, що він не постановчий?
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03.06.2020 18:26 Ответить
ну тогда колись и поподробнее.....
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03.06.2020 18:55 Ответить
А давайте снимем ролик про Пуаро - про его ориентацию или отпавшие усы.
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03.06.2020 18:20 Ответить
Боже, какой позор! как стыдно!!! за этих вонючих дегенератов, "элиту нации", которая ославилась на весь мир, в Раде где нардепы дрочат и вызывают проституток! где выбирают комика-идиота, который абсолютно ни на что не спопосбен, где на выборах каждый год наступают на те же грабли, и выбирают очередное дно!

кто-то тут уже писал, страшно подумать, кого мы выберем в след. раз президентом: насильника, педофила, путина, серийного убийцу?? ибо воры и клоуны уже были....
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03.06.2020 18:24 Ответить
Да ладно, не преувеличивайте. Потасовки в парламентах не такая уж и редкость, даже в таких демократических государствах как Италия это происходит регулярно, https://www.youtube.com/watch?v=HVMSQ0rS5Wo https://www.youtube.com/watch?v=HVMSQ0rS5W . Я абсолютно не оправдываю наших клоунов, но почему именно они попали в этот рекламный ролик не понятно.
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03.06.2020 18:55 Ответить
потому что мы постоянно позоримся и попадаем в антирейтинги! потому что мне обидно за Украину - не все у нас дебилы, идиоты и коррупционеры!
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03.06.2020 22:07 Ответить
Ждут с нетерпением нас в Европе.
Наверное тоже хотят перенять наш опыт и потягать друг дружку за чубы.
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03.06.2020 18:41 Ответить
Хто вудкі нє піє - тен сє дзєльнє нє біє.
Вже Європа нам заздрить, не перевелись ще козаки в раді і козацька слава ще жива.
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03.06.2020 19:20 Ответить
"Элита" что сказать.... это они ещё мало показали. Более расширенная версия с ограничение по возрасту, в гл.роли И. Кива.
PS/ Высмеивают. Показывают странных и непонятных неандертальцев и их пороки.
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03.06.2020 19:26 Ответить
скучно жевете пани Бельгійці
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03.06.2020 19:35 Ответить
це день, коли було закладено вибухівку, яка мала взірватися обов язково
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03.06.2020 20:06 Ответить
А у мене ностальгія.В тих скликаннях хоч життя буяло,а в цьому все покрито зеленою пліснявою.Ще трохи і повний одобрямс.
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03.06.2020 20:21 Ответить
Весельлі ми бульльи ...
Бельгійський королівський оперний театр Ла Монне використав бійки українських депутатів у парламенті для рекламної кампанії нового сезону - Цензор.НЕТ 6887
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03.06.2020 21:08 Ответить
Во умора ))) а вкомментарияхжлобы есь , недовольные )))) Читатели цензора це лохи , те что понад усе )))
Лохи понад усе !
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03.06.2020 20:28 Ответить
Креатив говно
Автор мудак
А исполнители вообще нЕлюди. Поубивал бы мотыгой в голову.
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03.06.2020 23:24 Ответить
Нормально, в Европе все так делают.
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03.06.2020 23:35 Ответить
Тавриде нормальный микс вышел... хотя можно было и веселее
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04.06.2020 01:44 Ответить
Всё симпатиченько,креативненько,по европейски. За продажу авторских прав с бриттов ещё "бабла срубят". Будет стимул продолжить.
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04.06.2020 08:46 Ответить
 
 