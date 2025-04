Бельгийский королевский оперный театр Ла Монне использовал драки украинских депутатов в парламенте для рекламной кампании нового сезона. ВИДЕО

Бельгийский королевский оперный театр Ла Монне использовал драки украинских депутатов в парламенте для рекламной кампании нового сезона

Как сообщает Цензор.НЕТ, рекламный ролик опубликован на youtube-канале театра. Рекламная кампания ведется под слоганом "Once Upon Now" (ред.- Однажды сейчас). На рекламных кадрах видны украинские нардепы разных созывов и от разных партий во время потасовок и конфликтов в парламенте.

