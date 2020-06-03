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Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалоб бизнеса: Примите решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них нет денег. ВИДЕО

После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

Это произошло на рабочей встрече президента Зеленского с представителями бизнесом в Хмельницке, передает Цензор.НЕТ.

Предприниматели жаловались президенту, что в течение месяца пытались реструктуризировать кредит общаясь с членам правления банка. После первого телефонного разговора членов делегации президента с Мецгером, тот заявил, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницке Татьяна Лундышева, однако этот ответ не устроил бизнесменом.

После этого Зеленский лично позвонил Мецгеру.

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"Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы", - заявил Зеленский.

"... У вас нет решения в банковской системе, о том, что вы людям даете отсрочки, например, на год. Когда вы это сделаете и прокоммунициируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

бизнес (1620) Зеленский Владимир (20348) кредит (2378) Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+58
Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалоб бизнеса: Примите решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них нет денег - Цензор.НЕТ 6166
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03.06.2020 17:07
+47
Звиздец, уровень президента. Чертом хоть не назвал?
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03.06.2020 17:08
+46
клоун
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03.06.2020 17:08
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Страница 2 из 2
Шо? Закон? Какой Закон? Моника не знает никакого Закона! Отстаньте от мальчика со своими Законами!
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03.06.2020 18:47 Ответить
Ганебний популізм. Зеленський працює не на Україну, а виключно на свій рейтинг, користуючись ну повним ідіотизмом українців. Не знаю, хто більше винний.
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03.06.2020 18:48 Ответить
А можно мне тоже все номера телефонов? А то купил в Фокстроте ТВ с доставкой. В квартиру не пустил курьера из-за карантина. В итоге ТВ оказался битый. Уже больше 2 месяцев морозятся. А так у меня будет список телефонов нужных людей, позвонил, по доброму наругал, и они все сделали. Прям, как путин практически на всех его так званных встречах со звонками для публики. Тоже хочу почувствовать себя царем.
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03.06.2020 18:55 Ответить
Моя знайома збиралася буквально завтра покласти в Укрексім чималу суму грошей. Вчасно попередив її.
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03.06.2020 18:59 Ответить
Зеленский думает, что банкам можно не возвращать кредит?

А за чей счёт? За счёт депозитов, за счёт блокировки переводов больше 5000, за счёт контроля и блокировок счетов?

Он хочет положить банковскую систему, ограбить людей?
Добро за чужой счёт? Как он в универе учился либо он не адекватен либо полностью продался и то что он там не ворует сказки от него, человек абсолютно не осознает и не хочет осознавать последствий своего управления.
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03.06.2020 18:59 Ответить
Ну, позвонил. Ну, что-то сказал. А что ответил банк? Решение где? Каков результат? Все в стиле Зе - поговорить ...
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03.06.2020 19:18 Ответить
- Тааваріщ прапорщік! Астанавітє поєзд!
- Поєзд Стой! Ррраз-двааа!
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03.06.2020 19:19 Ответить
Зосталось тільки домовитися з вкладниками банку, щоб вони теж не забирали свої депозити ще як мінімум рік. Або най бубочка підкине грошенят від продажу власних активів.
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03.06.2020 19:43 Ответить
Вот это выбор. Очумелая отара 73%,вы гордитесь?
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03.06.2020 19:50 Ответить
Отара справді пишається. Бо ці 73 не розуміють наслідків таких дзвінків для економіки, а побачать лиш можливість не повертати кредит.
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03.06.2020 21:37 Ответить
Зеленський зателефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу: Ухваліть рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них немає грошей - Цензор.НЕТ 4947
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03.06.2020 19:52 Ответить
В оригіналі не =дружок=
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04.06.2020 01:47 Ответить
А убытки банка в размере 7-8 % за год от суммы кредита, Зеленский из своего кармана компенсирует?
И 2-й вопрос - если гривна упадет к доллару за этот год, то курсовые убытки кто покрывать будет? Зеленский лично? Бюджет? Или банк должен обанкротиться?
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03.06.2020 19:58 Ответить
ЗЕ-бидло, на свою голову вибираючи ЗЕ-лайно, отримало «пригоди на свою задницю…».
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04.06.2020 05:24 Ответить
THE--такой же продукт расчеловечивания Кварталами,как и подчиненное ему население. Такой звонок мог бы совершить диктатор Сталин,в авторитарной стане,но несмотря на то,что Сталин был людоедом,он не был невигласом. И поэтому ни один руководитель,ни демократической, ни авторитарной страны таких звонков не совершал и не совершает. Это поступок на поталу люмпену,обнимающему банку самогона. Вот эти люмпены и выбирали THE.
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03.06.2020 20:26 Ответить
надо звонить по секретной партийной вертушке через 9ку а так прослушивает загнивающий север разговор
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03.06.2020 20:42 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWhCrJjtxX60jktHYq7kEgSkMC1Ar5kx4O-1FOALfVj4sH43yYFabERIzG7LDV2O_2tzRb9zWevWGIrM73hukqL9EkJfFcAp9Hvo6ZNonKlFRdwPV40U86uVrp6fLjDvgY&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

48 мин.
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Сначала Зеленский назначает Юлию Мецгер, подружку Елены Кравец из 95 Квартала в Наблюдательный совет Привата, затем ее мужа Евгения Мецгера делают главой Укрэксимбанка. Потом Зеленский прямо под камеры журналистов ему звонит и дает коррупционные указания по хозяйственной деятельности.

Вопрос: сколько статей УК светит должностному лицу, которое звонит, в этом случае?
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03.06.2020 22:15 Ответить
є велике *****, а це - маленьке.
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03.06.2020 23:01 Ответить
"Маленьке" - це "********"...
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04.06.2020 05:17 Ответить
Зеленський зателефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу: Ухваліть рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них немає грошей - Цензор.НЕТ 4355
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03.06.2020 22:55 Ответить
Одне зельоне тіло пізньої осені зайшло в відділення Укрексімбанку в Кривому Розі зняти стипендію, дівчата касири попросили зачинити двері за собою, бо надворі було холодно. Тіло (це був якийсь єврейчик-студент-жартівник) вирішило пожартувати і прогундосило: двері залишаються відкритими - це пограбування!!! дівчина касир натиснула кнопку під столом, за хвилину була міліція, жартівника скрутили, відвезли у криворізький райвідділ і зробили з зельоним тілом те, що зазвичай роблять у Врадіївці та Кагарлику зараз лише з дівчатами. Аж раптом Зеленський зателефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу
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03.06.2020 23:47 Ответить
Тобто, воно усім =тикає= ?
Нічого собі "юрист" з диплЬОмою ...
Квартальне бидло.
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04.06.2020 01:40 Ответить
Перед розвалом Союзу проходив Всесоюзний з"їзд вчителів. І там хтось вимовив фразу: "Нами управляють "двієчники"!...". На що одна вчителька відповіла: "Не "двієчники", а "трієчники"... Гроші рахувать, ми їх, все-таки, навчили... От тільки вони рахують лише свої...".
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04.06.2020 05:31 Ответить
"Це неприпустимо" - економіст Сергій Фурса про дзвінок Зеленського директору "Укрексімбанку"

Економіст Сергій Фурса в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментував дзвінок Володимира Зеленського голові "Укрексімбанку" на нараді у Хмельницькому.
"Думаю, що це дуже подобається людям. Більшість, напевно, дивіться і думає, що батько-президент має так робити, щоб захистити нас від свавілля банкірів. Але це неприпустимо. Саме для цього робилася реформа корпоративного управління. Щоб політики не втручалися в роботу державних банків", - сказав Фурса.
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/tse-neprypustymo-fursa-pro-dzvinok-zelenskoho-dyrektoru-ukreksimbanku-216513.html
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04.06.2020 01:45 Ответить
Голова "Укрексімбанку" зателефонував Зеленському через скарги бізнесу: Ухваліть рішення, щоб люди могли погашати кредити. У них немає грошей.
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04.06.2020 06:23 Ответить
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