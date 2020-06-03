Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалоб бизнеса: Примите решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них нет денег. ВИДЕО
После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.
Это произошло на рабочей встрече президента Зеленского с представителями бизнесом в Хмельницке, передает Цензор.НЕТ.
Предприниматели жаловались президенту, что в течение месяца пытались реструктуризировать кредит общаясь с членам правления банка. После первого телефонного разговора членов делегации президента с Мецгером, тот заявил, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницке Татьяна Лундышева, однако этот ответ не устроил бизнесменом.
После этого Зеленский лично позвонил Мецгеру.
"Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы", - заявил Зеленский.
"... У вас нет решения в банковской системе, о том, что вы людям даете отсрочки, например, на год. Когда вы это сделаете и прокоммунициируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", - резюмировал Зеленский.
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А за чей счёт? За счёт депозитов, за счёт блокировки переводов больше 5000, за счёт контроля и блокировок счетов?
Он хочет положить банковскую систему, ограбить людей?
Добро за чужой счёт? Как он в универе учился либо он не адекватен либо полностью продался и то что он там не ворует сказки от него, человек абсолютно не осознает и не хочет осознавать последствий своего управления.
- Поєзд Стой! Ррраз-двааа!
И 2-й вопрос - если гривна упадет к доллару за этот год, то курсовые убытки кто покрывать будет? Зеленский лично? Бюджет? Или банк должен обанкротиться?
48 мин.
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Сначала Зеленский назначает Юлию Мецгер, подружку Елены Кравец из 95 Квартала в Наблюдательный совет Привата, затем ее мужа Евгения Мецгера делают главой Укрэксимбанка. Потом Зеленский прямо под камеры журналистов ему звонит и дает коррупционные указания по хозяйственной деятельности.
Вопрос: сколько статей УК светит должностному лицу, которое звонит, в этом случае?
Нічого собі "юрист" з диплЬОмою ...
Квартальне бидло.
Економіст Сергій Фурса в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментував дзвінок Володимира Зеленського голові "Укрексімбанку" на нараді у Хмельницькому.
"Думаю, що це дуже подобається людям. Більшість, напевно, дивіться і думає, що батько-президент має так робити, щоб захистити нас від свавілля банкірів. Але це неприпустимо. Саме для цього робилася реформа корпоративного управління. Щоб політики не втручалися в роботу державних банків", - сказав Фурса.
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/tse-neprypustymo-fursa-pro-dzvinok-zelenskoho-dyrektoru-ukreksimbanku-216513.html