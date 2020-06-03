"Я хорошо думаю про Путина - он армию воссоздал. Путин - молодец. Я доволен, что он Крым вернул", - камчатский пенсионер, живущий в полуразрушенной коммуналке на мизерную пенсию. ВИДЕО

Российский пенсионер из Петропавловска-Камчатского Анатолий Капалкин очень высокого мнения о руководстве РФ, несмотря на свои жилищные и материальные проблемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет о пенсионере стал частью новой программы российского блогера Юрия Дудя "Камчатка – полуостров, про который забыли / вДудь".

Капалкин живет в коммуналке. Дом где находится его комната не ремонтировался более 50 лет. Часть пенсии у него отбирают по решению суда из-за долгов по кооммунальным услугам.

"Я хорошо думаю про Путина - он армию воссоздал, восстановил. Это он молодец... Радовался, когда Крым вернул...Доволен даже... Путин забрал свою землю, что России принадлежала", - говорит Капалкин.

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