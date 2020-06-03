"Я хорошо думаю про Путина - он армию воссоздал. Путин - молодец. Я доволен, что он Крым вернул", - камчатский пенсионер, живущий в полуразрушенной коммуналке на мизерную пенсию. ВИДЕО
Российский пенсионер из Петропавловска-Камчатского Анатолий Капалкин очень высокого мнения о руководстве РФ, несмотря на свои жилищные и материальные проблемы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет о пенсионере стал частью новой программы российского блогера Юрия Дудя "Камчатка – полуостров, про который забыли / вДудь".
Капалкин живет в коммуналке. Дом где находится его комната не ремонтировался более 50 лет. Часть пенсии у него отбирают по решению суда из-за долгов по кооммунальным услугам.
"Я хорошо думаю про Путина - он армию воссоздал, восстановил. Это он молодец... Радовался, когда Крым вернул...Доволен даже... Путин забрал свою землю, что России принадлежала", - говорит Капалкин.
Топ комментарии
+93 Анатолій Звєрєв
показать весь комментарий03.06.2020 17:42
+85 HartmannEri
показать весь комментарий03.06.2020 17:48
+63 Виктор Ли #292636
показать весь комментарий03.06.2020 17:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
эти ****** из поганой рассеи даже те кто живет в ростовской области !!!!! (не говоря уже о ханты мансы и камчатке и бурятии ) не знают что в нескольких десятках километров от
Украинского Донецка находится ихний гуковский донецк .... представляю, как там , на ямалах, на кухнях сидели -слыхали?хохлы донецк отжали ? а киселевское гавно из телевизора показывает карты вблизи поганого города гуково )))
и побеждённый фриц, покаранной, разрушенной Германии Зигфрид Л., в своей камере в тюрьме в Билефельде
ВСЕ довольны! Только когда спрашивали а что он сделал для страны и их города - все зависали!