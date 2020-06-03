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"Я хорошо думаю про Путина - он армию воссоздал. Путин - молодец. Я доволен, что он Крым вернул", - камчатский пенсионер, живущий в полуразрушенной коммуналке на мизерную пенсию. ВИДЕО

Российский пенсионер из Петропавловска-Камчатского Анатолий Капалкин очень высокого мнения о руководстве РФ, несмотря на свои жилищные и материальные проблемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет о пенсионере стал частью новой программы российского блогера Юрия Дудя "Камчатка – полуостров, про который забыли / вДудь".

Капалкин живет в коммуналке. Дом где находится его комната не ремонтировался более 50 лет. Часть пенсии у него отбирают по решению суда из-за долгов по кооммунальным услугам.

"Я хорошо думаю про Путина - он армию воссоздал, восстановил. Это он молодец... Радовался, когда Крым вернул...Доволен даже... Путин забрал свою землю, что России принадлежала", - говорит Капалкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Агентство "повара Путина" Пригожина выпустило в РФ ролик с призывом голосовать за поправки к Конституции: "Иначе детей будут усыновлять геи". ВИДЕО

Автор: 

Крым (26380) оккупация (10137) пенсия (2161) россия (95515)


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Топ комментарии
+93
Це зовсім не новина. Справа не в путіні, а в росіянах - вони давно хотіли української крові, і нарешті її дочекались..
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03.06.2020 17:42
+85
"Я хорошо думаю про Путина - он армию воссоздал. Путин - молодец. Я доволен, что он Крым вернул", - камчатский пенсионер, живущий в полуразрушенной коммуналке на мизерную пенсию - Цензор.НЕТ 2449
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03.06.2020 17:48
+63
Це думка переважної більшості %95 козломордого поголів"я.
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03.06.2020 17:48
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в топку тот хамон и как её там моцареллу!я лучше обычного мяса на костре пожарю.и шо такое моцарелла?
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03.06.2020 21:21 Ответить
А ты, старый пень, доволен тем, что Путин утопил весь экипаж подлодки Курск? А потом ещё и чмырил все семьи погибших, которые требовали возмездия?
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03.06.2020 20:04 Ответить
Старый вертухай и подохнет с именем главбеса. Параша - это оплот дьявола. Все идет по Писанию. Ад для кацапов не страшен - они в нем живут.
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03.06.2020 20:13 Ответить
нет ,не так они его создали
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03.06.2020 20:16 Ответить
Для пидносского флага там не хватает полосок.
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03.06.2020 20:26 Ответить
вдудь или не вдуть в вдудь вот в чем вопрос
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03.06.2020 20:33 Ответить
хтось іще хоче до цих людиноподібних істот?
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03.06.2020 21:20 Ответить
осталось добавить изыг и гундяя, и ху будет вторым пэпой.
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03.06.2020 21:39 Ответить
Таких дебилов в России полно.С ними не надо разговаривать,что-то объяснять,их просто молча надо вести на конюшню и пороть до потери пульса.Примут как должное.Обезьяны в Африке и то смышленей.
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03.06.2020 22:00 Ответить
И что? Нам бы поучиться у этого пенсионера, как родину любить надо. А то большая часть украинцев говорят, что никакой войны нет, а конфликт развязали олигархи. Так что нечего тут ерничать. Украинец за сало родину готов продать. Только малая часть умирает за зелебобиков. Так что рты позатыкайте.
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03.06.2020 22:04 Ответить
то что эта престарелая жертва телевизора рассказывает про ***** и Крым это понятно, но чего ты **** с 1972года пока там живешь себе ремонты и порядки не делал? Типичный **** кацап, все ему должны, а он может только гордится и в лифте срать
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03.06.2020 22:16 Ответить
Краще показаних https://www.youtube.com/watch?v=v8bzpk-C2Fk ніж в цьому відео рашиків ще не бачив. Якщо хтось бачив краще - покажіть.
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03.06.2020 22:21 Ответить
Камчатка ! ооо-это странное место Камчатка! Ну да ладно ,лирики ....
эти ****** из поганой рассеи даже те кто живет в ростовской области !!!!! (не говоря уже о ханты мансы и камчатке и бурятии ) не знают что в нескольких десятках километров от
Украинского Донецка находится ихний гуковский донецк .... представляю, как там , на ямалах, на кухнях сидели -слыхали?хохлы донецк отжали ? а киселевское гавно из телевизора показывает карты вблизи поганого города гуково )))
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03.06.2020 22:29 Ответить
Швондеры
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03.06.2020 22:31 Ответить
"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив. Путін - молодець. Я задоволений, що він Крим повернув", - камчатський пенсіонер, який живе в напівзруйнованій комуналці на мізерну пенсію - Цензор.НЕТ 1148
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03.06.2020 22:45 Ответить
Кацапов могила исправит.
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03.06.2020 22:57 Ответить
главное дед даже не чувствует,шо он на бутылке
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03.06.2020 23:02 Ответить
Гордый великой победой великий расиянец в своём жилье в великой расие
и побеждённый фриц, покаранной, разрушенной Германии Зигфрид Л., в своей камере в тюрьме в Билефельде
"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив. Путін - молодець. Я задоволений, що він Крим повернув", - камчатський пенсіонер, який живе в напівзруйнованій комуналці на мізерну пенсію - Цензор.НЕТ 4360
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03.06.2020 23:09 Ответить
В отделении для престарелых осужденных в JVA в Вальдхайме (Саксония)

"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив. Путін - молодець. Я задоволений, що він Крим повернув", - камчатський пенсіонер, який живе в напівзруйнованій комуналці на мізерну пенсію - Цензор.НЕТ 9910
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03.06.2020 23:12 Ответить
Так а хера тут удивляться? старый пердун хвалит путлера, поскольку при сралине он бы мог жить в ГУЛАГе, а не комуналке. А комуналка, хоть и убитая, в разы лучше шконки в ГУЛАГе.
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03.06.2020 23:32 Ответить
КАкцАП да ты кРЫМ СОДЕРЖИШЬ. вОЙНу НА дОНБАСЕ СПОНСИРУЕШЬ.
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03.06.2020 23:35 Ответить
Пыня будет править пока не вымрут такие долбодеды.
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03.06.2020 23:59 Ответить
Не зря Моисей свой народ 40 лет по пустыне водил ,чтоб рабство из голов выветрилось. Мокшанам такая прогулка врядли поможет.
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04.06.2020 00:08 Ответить
Ну это как было видео как у прохожих спрашивали про х-ла!!!!
ВСЕ довольны! Только когда спрашивали а что он сделал для страны и их города - все зависали!
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04.06.2020 12:14 Ответить
Дед на жириновсого похож... И в башке то же самое.
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04.06.2020 12:54 Ответить
Vata vulgaris.
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04.06.2020 12:54 Ответить
таким пенсіонерам коронавірус їм у поміч
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04.06.2020 15:43 Ответить
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