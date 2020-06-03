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Полиция открыла еще два уголовных производства по факту погрома со стрельбой на рынке "7-й километр" на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжаются поиски лиц, участвовавших в погроме магазина на рынке "7-й километр" на Одесчине. Установлено, что разыскиваемые работают одной из охранных фирм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

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Действия правонарушителей квалифицированы по статьям 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские установили местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, и их водителей. Полицейские устанавливают причастность мужчин к указанному правонарушению. Транспортные средства изъяты и направлены на экспертизу. Продолжаются поиски других лиц, причастных к совершению правонарушения. Установлено, что разыскиваемые являются работниками одной из охранных фирм", - говорится в сообщении.

Также правоохранители усматривают нарушения закона в действиях представителей магазина, "которые, вооружившись травматическим оружием и битами, умышленно повредили имущество предпринимателя".

Полицейские установили пятерых активных участников погрома. Решается вопрос о правовой квалификации действий каждого из них, а также устанавливают причастность к преступлению других лиц.

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Полиция открыла еще два уголовных производства по факту погрома со стрельбой на рынке 7-й километр на Одесчине 01
Полиция открыла еще два уголовных производства по факту погрома со стрельбой на рынке 7-й километр на Одесчине 02

Напомним, 2 июня на рынке в Овидиопольском районе Одесской области неизвестные в масках ворвались в магазин тканей, где устроили погром со стрельбой, в результате чего ранения получили двое сотрудников торгового заведения.

По данному факту следователи начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

Одесса (7880) Одесская область (3567) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) рынок (532) силовики (2799)


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Ці охоронні фірми в 99% ОПГ.
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03.06.2020 21:01 Ответить
Всі охоронні агенції це організовані злочинні угруповання, особливо в Одесі.
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03.06.2020 21:13 Ответить
Какой охранной фирм? страна должна знать героев
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03.06.2020 21:01 Ответить
грабеж Манхэттана переместился севернее Сохо, грабили Мэдисон и Пятое авеню, все заколочено фанерой, но и ее отдирают мародеры, Нацгвардии пока нет в Нью-Йорке
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03.06.2020 21:03 Ответить
Аваков опять не причём.
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03.06.2020 21:05 Ответить
Занимаются всякой ерундой, - а у порошенка еще не все картины отжали
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03.06.2020 21:15 Ответить
вот Порошенко торгував тіпа цукерками на росії то було не так весело як зараз коли кожний день когось вбивають ОПГ
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03.06.2020 21:25 Ответить
Продолжаются поиски лиц, участвовавших в погроме магазина на рынке "7-километр" на Одесчине.Источник: https://censor.net/v3199901

Пусть поищут среди действующих ментов. И кто их крышевал. Менты на рынке 7 км ЖИИИрные.
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03.06.2020 22:46 Ответить
Так хто у Одесі керує - серби !!!!!!!!!!!!
Щось здається ************ тут не повинно обійтись.
Чи вже на гальма справу спустили!!!!!!!
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03.06.2020 23:17 Ответить
 
 