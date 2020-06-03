Полиция открыла еще два уголовных производства по факту погрома со стрельбой на рынке "7-й километр" на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжаются поиски лиц, участвовавших в погроме магазина на рынке "7-й километр" на Одесчине. Установлено, что разыскиваемые работают одной из охранных фирм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

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Действия правонарушителей квалифицированы по статьям 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские установили местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, и их водителей. Полицейские устанавливают причастность мужчин к указанному правонарушению. Транспортные средства изъяты и направлены на экспертизу. Продолжаются поиски других лиц, причастных к совершению правонарушения. Установлено, что разыскиваемые являются работниками одной из охранных фирм", - говорится в сообщении.

Также правоохранители усматривают нарушения закона в действиях представителей магазина, "которые, вооружившись травматическим оружием и битами, умышленно повредили имущество предпринимателя".

Полицейские установили пятерых активных участников погрома. Решается вопрос о правовой квалификации действий каждого из них, а также устанавливают причастность к преступлению других лиц.

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Напомним, 2 июня на рынке в Овидиопольском районе Одесской области неизвестные в масках ворвались в магазин тканей, где устроили погром со стрельбой, в результате чего ранения получили двое сотрудников торгового заведения.

По данному факту следователи начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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