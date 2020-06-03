РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10636 посетителей онлайн
Новости Видео
30 135 83

"Будете зеленых п#здячить без меня", - "слуга народа" Жупанин пишет главе комитета ВР по энергетике Герусу. ВИДЕО+СКРИНШОТЫ

Журналисты зафиксировали переписку между нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом и его коллегой по фракции Андреем Жупаниным.

Видео общения удалось заснять и передать TK Media журналисту Алексею Липовецкому, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы, - "слуга народа" Герус

Как следует из переписки, Андрей Жупанин, являющийся членом комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, который возглавляет Андрей Герус, упрекает его в том, что тот "любит ходить между капель". Жупанин добавляет, что не собирается подписывать "проект по зеленым", а значит "будете тогда с Ефимовым и Совсун пизд*чить зеленых" (вероятно, речь про члена депутатской группы "Доверие" Максима Ефимова и нардепа от "Голоса" Инну Совсун. - Ред.).

На это Герус отвечает: "Это я между капель? Тебе одна смс-ка пришла, по мне немного другая ситуация, не так ли?".

Жупанин указывает Герусу на то, что его "кинули". Нардеп уверен, что Герусу обещали одно, а сейчас обманули. Герус соглашается и указывает, что это тема для отдельного разговора с лидером фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией.

Также читайте: "Государство теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко

Будете зеленых п#здячить без меня, - слуга народа Жупанин пишет главе комитета ВР по энергетике Герусу 01
Будете зеленых п#здячить без меня, - слуга народа Жупанин пишет главе комитета ВР по энергетике Герусу 02

Читайте также: Вероятность веерных отключений электроэнергии в Украине близка к нулю, - "слуга народа" Герус

Автор: 

ВР (29245) комитет (561) энергетика (2560) Арахамия Давид (989) Герус Андрей (184) Зеленый тариф (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Мы их будем пис***ить - вместе с тобой уродом!
показать весь комментарий
03.06.2020 22:23
+41
"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу - Цензор.НЕТ 9243
показать весь комментарий
03.06.2020 23:00
+40
Их народ скоро будет п@здить!и очень сильно!головы рубать!
показать весь комментарий
03.06.2020 22:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы их будем пис***ить - вместе с тобой уродом!
показать весь комментарий
03.06.2020 22:23 Ответить
+ 100 не разбираясь в оттенках ЗЕльоного, синего и красно-белого
показать весь комментарий
03.06.2020 23:45 Ответить
Вы их будете ******* или *******?
показать весь комментарий
04.06.2020 07:22 Ответить
Надо еще подождать пока немного зебилоидов передохнет от "хуженебудет"!
показать весь комментарий
04.06.2020 09:27 Ответить
Их народ скоро будет п@здить!и очень сильно!головы рубать!
показать весь комментарий
03.06.2020 22:24 Ответить
Правільного пацана на дєньгі кинули-то сєрьйозно,пора стрєлку забивать.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:25 Ответить
Зеленые будут пи@.ть зеленых. Огласите дату плиз, я с удовольствием понаблюдаю.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:25 Ответить
Дату не знаю, но место - Стольгольм. Именно там зекоманда отправится в глубокий нокаут)))
показать весь комментарий
03.06.2020 22:43 Ответить
Я бы даже помог.. И тем, и другим. Хотя бы советами
показать весь комментарий
03.06.2020 23:00 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2020 09:02 Ответить
"Будете зеленых п#здячить без меня", - "слуга народа" Жупанин пишет главе комитета ВР по энергетике Герусу - Цензор.НЕТ 5061
показать весь комментарий
03.06.2020 22:26 Ответить
Зелёную мразоту во главе с кокаду надо вешать и стрелять.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:27 Ответить
https://twitter.com/resurrecti0n_ua

https://twitter.com/resurrecti0n_ua Х¿йовий Пропов†дник



Вчора в самому центрі Києва - навпроти Софійки мою жінку намагались пограбувати цигани.ще раз в центрі ***** столиці біля главку
https://twitter.com/MVS_UA @MVS_UA
та головного управління
https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu орудують банди циган. де правоохоронці?- а іх ніхуа нема.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:27 Ответить
Ну якби жінка була військовою в формі то аваковці б притянули її за нетолерантне ставлення до ромської меншини. Голосували за представника меншин - отримайте! Ви самі цього хотіли. За двічі несудимого вже голосували. За спадкового казнокрада теж голосували. І навіть за цирк "два в одному" - нацмен + клоун - теж проголосували. В наступний раз голосуйте за педофіла (він любить дітей!), за підараса (він любить чоловіків), за фетишиста (він любить совок і портрет сталіна)... Ну коли вже до вас дійде що не можна голосувати за "менше зло" "бо прикольний" бо воно зажди розростається до абсолюту і починає вражати все навколо...
показать весь комментарий
03.06.2020 23:23 Ответить
Пауки в банке)))
показать весь комментарий
03.06.2020 22:31 Ответить
"Жупанин" указывает Герусу на то, что его "кинули". Нардеп уверен, что Герусу обещали одно, а сейчас обманули. Герус соглашается и указывает, что это тема для отдельного разговора с лидером фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией.

Арахамия, были бы они грузины послал бы их нах. по привычке. Но они "украинцы"( ). Придётся отслюнявить и "всё будет Украина".
показать весь комментарий
03.06.2020 22:32 Ответить
АраХАМия не грузин.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:45 Ответить
Я знаю, просто он недавно Грузию "успокаивал", как-то не дипломатично.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:52 Ответить
менгрелец, их столица Зугдиди
показать весь комментарий
03.06.2020 23:05 Ответить
А не абхаз?
показать весь комментарий
04.06.2020 10:24 Ответить
нет, в Абхазии кто только не жил, у абхазов фамилии заканчиваются на -ба -ва -пш и из біло 30%, а Арахамия менгрел по фамилии подобно Аласания, Берия... тощо
показать весь комментарий
04.06.2020 21:54 Ответить
в Сухуми тоже, в частности, полно было менгрельцев))
показать весь комментарий
04.06.2020 21:56 Ответить
А вот лет этак с 30 тому назо общался я с грузином. Тогда у нас служили четверл из ГрССР. Среди них был один мегрел, так вот чмырили его остальнве трое страшно и на вопрос почему ответили, что он мегрел. Затем мне пояснили, что для того же имеритинца, к примеру, мегрел что для одесита молдован, а для молдована гагауз а для украинца москаль а для москаля мордва, т.е. русские.
показать весь комментарий
05.06.2020 14:18 Ответить
как все сложно в этом мире, но у грузинов отношение менгрельцам слегка пренебрежительное))
показать весь комментарий
05.06.2020 22:59 Ответить
Арахамия этнический трансвестит.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:24 Ответить
Они все "нужные" решения в ВР принимают только за деньги.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:32 Ответить
Вишукана манера спілкування квартальної шпани.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:34 Ответить
Бей зелёных, пока не покраснеют.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:35 Ответить
Герус и КО.. Ты дажеине представляешь какие развлечения для тебя подготовлены )) все ваше кодло зеленых импоиентов ждут времена АДА.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:38 Ответить
Они еще молодые и наивные, и жизни плохо учатся))) Плохо только то, что загонят они Украину в долги после решений арбитража, просто уйдут из власти и на этом все.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:45 Ответить
Да уж ! Бедные овечки 😥. МАРОДЕРЫ и гниды оборзевшие у корыта 🤑🤑🤢🤢🤡👺🐽🐽🐽🐽
показать весь комментарий
04.06.2020 01:43 Ответить
зеленая власть поставила новые рекорды в тотальной коррупции
показать весь комментарий
03.06.2020 22:38 Ответить
"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу - Цензор.НЕТ 9243
показать весь комментарий
03.06.2020 23:00 Ответить
Страусы жрали меньше.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:17 Ответить
Есть факты?
показать весь комментарий
04.06.2020 12:03 Ответить
Они так свободно и радостно распоряжаются народной собственностью как своей...
показать весь комментарий
03.06.2020 22:45 Ответить
Це тому що до походу у владу більші ь свого просто не мала. А мати хочеться. Дуже.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:30 Ответить
Пиз.. ячить вас будут всех. И тебя и Геруса и Вошьдя Потерпевшего. Ох и сильно будут Пиз... ячить.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:46 Ответить
Если эти петушки могли еще договорится хоть с кем-то из "зеленых", после этой новости похоже п....ть Геруса и ко будут в Стольгольме, если не угомонятся)))
показать весь комментарий
03.06.2020 22:49 Ответить
Оно и так было понятно, что гониво на Зеленый тариф - проплачено Коломойским.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:47 Ответить
Нафига одному из крупнейших игроков на рынке зеленой энергии Ахметову, оплачивать гониво на Зеленый тариф? Что за бред?
показать весь комментарий
03.06.2020 22:53 Ответить
Герус ещё с Ляшком не закончил, скотыняка.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:53 Ответить
бедосик в Хмельницком.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1268253389625925639
показать весь комментарий
03.06.2020 22:55 Ответить
https://twitter.com/CommanderAntiZe

https://twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX



- Жень, послухай мене.(с)Величайший политический деятель современности.


Сообщите ему кто-нибудь, что он уже не директор 95-го Квартала, а президент Украины. И хватит ему уже играть в Лукашенко-стайл или копировать Путина.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/3/661335/

"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу - Цензор.НЕТ 5440
показать весь комментарий
03.06.2020 22:57 Ответить
Вот это да! Поход в народ. Я в шоке. Цирк на дроті.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:19 Ответить
Новое руководство налоговой "крышует" миллионные сделки с медоборудованием - экспертСреда, 03 июня 2020, 18:35

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-06-03/novoe-rukovodstvo-nalogovoy-kryishuet-millionnyie-sdelki-s-medoborudovaniem---ekspert/199192 переглянути новину українською

После назначения Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы в ведомство массово возвращаются старые коррумпированные кадры, а с ними - старые коррупционные практики. Так, по протекции Любченко в ГУ ДПС г. Киев вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО "ТД" Азарис "позволили" прокрутить "многомиллионную аферу в сфере закупки медицинского оборудования.
Об этом в Facebook https://www.facebook.com/pavlo.kutuev/posts/1416796405165710 пишет политический эксперт, доктор социологических наук Павел Кутуев.
"Тревожные сигналы о тенденциях в налоговой системе начали поступать сразу после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. Поступает информация о вещах, которые выглядят неприемлемо, в частности о многомиллионных аферах в сфере закупки медоборудования. И это в условиях глобальной пандемии!" - пишет Павел Кутуев.
"По протекции Любченко в Киевский главк ГНС на руководящую позицию - де-факто начальника ГУ - в мае вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО" ТД "Азарис" позволили "свернуть" более 30 млн гривен НДС. В схеме городская детская больница №5 в Запорожье, Волынское областное управление здравоохранения, Винницкая областная клиническая больница имени Пирогова. Само же ООО "ТД "Азарис" имеет налоговые долги. Его бенефициарами в реестрах значатся люди, зарегистрированные на оккупированных территориях. Логично предположить, что "владельцы" является подставными лицами", - заявил Кутуев, ссылаясь на соответствующие http://www.bagnet.org/news/politics/1283129/nalogoviki-**********-naladili-masshtabnye-shemy-s-meditsinskim-oborudovaniem-dlya-detskih-bolnits сообщения в СМИ.
"Схемы становятся циничнее и откровеннее, но от того - еще более вредными для всех нас, общества и граждан", - подытожил он.
Напомним, на днях нардеп Ярослав Железняк https://www.unian.ua/economics/finance/za-18-dniv-podatkova-pid-kerivnictvom-**********-skrutila-700-milyoniv-griven-pdv-nardep-novini-ukrajina-11019542.html заявил , что всего за 18 дней после того, как 29 апреля новым председателем ГНС был назначен Алексея Любченко, госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых "скруток" с НДС.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:04 Ответить
Зеленые это солар панели что ли?
показать весь комментарий
03.06.2020 23:09 Ответить
"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу - Цензор.НЕТ 9425
показать весь комментарий
03.06.2020 23:12 Ответить
Порошенко на фоне этой ЗЕшоблы кремлёвской гетьман и патриот.
показать весь комментарий
04.06.2020 00:10 Ответить
Порох красавчик
показать весь комментарий
04.06.2020 00:15 Ответить
Хуже не будет же
показать весь комментарий
04.06.2020 10:56 Ответить
До зебілів звертатися марно, це моє питання риторичне і в повітря: а ці, прости Господи, "слуги" спілкуватися нормальною мовою взагалі здатні ? Чи їхній =язик= - то матюги і весь репертуар обсценної лексики ?
Але про що це я ...
Слуги бидла, яке їх обрало, висловлюються відповідно. Точно, як їхні виборці.
показать весь комментарий
04.06.2020 00:21 Ответить
Вичитав, недавно, на російському ресурсі, гірке висловлювання лінгвіста, доктора наук. Вона сказала про те, що люди "опускаються" у своєму розвитку. Раніше вони відчували себе ніяково, користуючись вульгаризмами, не вміючи говорить "високими" словами, а зараз стидаються вживання культурних слів... Особливо це помітно у спілкуванні по Інтернет...
показать весь комментарий
04.06.2020 07:01 Ответить
Цікаве спостереження.
Я не можу робити аж таких висновків, бо не займаюся подібним дослідженням (вона мусила опрацьовувати достатні масиви текстів різного спрямування), але певною мірою пояснила б це явище віртуальною реальністю і у в абсолютній більшості анонімністю інтернет-спілкування.
З іншого боку, якщо брати форум ЦН чи мій ФБ - то нормальні люди нормально пишуть.
І це одна з характеристик людини - стиль її викладу. Тому зразу видно: хто і що.
Але зауважують загальну тенденцію (світову) до зниження культурно-освітнього рівня широких мас, відбувається отаке спрощення в усьому і у мовленні теж. На жаль.
Широкий загал часто не здатен (це - правда) до складніших психічних процесів.
Мовлення є одним з них. От Ви знаєте, як висловлюється блазень ? (я його слухати не можу, але читаю, що люди плюються на те, як воно кострубато, а часто взагалі ніяк =висловлює свою "думку"=). А це - важливий індикатор "рівня" розвитку його психіки, зокрема.

І про =служок= те саме можна сказати.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:28 Ответить
Колись мені один знайомий розповідав, як в їх училищі (політичному), на "вченій раді", запропонували, за зразком дузовних семінарій та академій, ввести курс "риторики"... (Він, між іншим, у попів вважається одним з основних предметів). На це "головний науковець" відповів : "А разве рыбу нужно учить плавать?...".
Проблема спілкування в соцмережах в тому, що воно "знеособлене"... Ви не знаєте мене, я не знаю Вас, ні в лице, ні в буденному житті. З-за цього "знеособлення" люди, здебільшого, не стараються підібрать слова, висловлюючи свою думку, тому що не бачать їх облич і їм не відомий їх рівень інтелекту... Тому, "на сміх", за нагоди, ії, якщо і піднімуть, то не конкретну особу, а "знеособлену". От вони і "розслабляються"... А потім це входить у звичку...
А рівень "блазня" - рівень "своего, в доску, парня...". Я дебільний рівень "95-го кварталу", "містера Біна", і "Тупой, и ешё тупее", не сприймаю... Однак "наріду" він подобається... Чому? Тому, що він підсвідомо рівняє цих недоумків до себе і самозаспокоюється - "Є "тупіші мене!!!".
показать весь комментарий
04.06.2020 07:59 Ответить
А я не маю такого =знеособлення=, воно мені не властиве.

І всіх, з ким спілкуюся, уявляю, когось більше відчуваю, когось менше, сприймаю окремо.

=нарід= - то маса. Їй чим простіше - тим краще. Але за простоту можуть вважати і примітивізм та тупість. Що і бачимо.
показать весь комментарий
05.06.2020 05:28 Ответить
Ви про сентенцію "протистояння "Одиниці" і "Великого НУЛЯ", чули? Це протистояння "особистості" і "натовпу"... "Знеособлення" саме "натовпу" і стосується...
показать весь комментарий
05.06.2020 08:45 Ответить
Невже? От читаю коменти і бачу, що матюки та "обсценна лексика" здебільша властива порохоботам. Частіше у дзеркало дивитися треба.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:11 Ответить
Ви помилилися адресою.
показать весь комментарий
04.06.2020 20:51 Ответить
А ти - дивишся? Крім того, як з вами, "бидлом скацапленим", розмовлять, якщо ви нормальної лесики не розумієте? Люди змушені говорить з вами на "піджін-кацапен", бо слова з лексикону Бердяєва з Розановим і Буніна з Максиміліаном Волошиним, до вас не доходять...
показать весь комментарий
05.06.2020 08:50 Ответить
А яке Ви "бидло"? Переважно усі коменти з матюками. Причому незалежно від того, це відповідь, або висловлювання своєї думки. Що Вам так не до вподоби у Зеленському? Ві хоть щось робить. А Порошенко почав добре, а потім скурвився. Може Ви забули серпень 2015го, коли протягнули особливий статус лугандона? Або забули Іловайск, коли Порошенко приймав парад, а наші танкісти чекали тягачі у Мелітополі. Не дочекались та пішли своїм ходом. Порошенко не провів судову реформу і тепер маємо наслідки.
показать весь комментарий
05.06.2020 12:03 Ответить
Щодо "матюків" - це у мою адресу, особисто, чи "взагалі"? Щодо "Блазня" - то я маю свою думку стосовно нього, ще з того часу, коли він тільки вперше виліз у телеефір... І вона абсолютно не помінялася... Комусь подобається Данте з Петраркою, і Гулак-Артемовський з Шекспіром, а кому - Барков і балаганний "Петрушка"... І пам"ять я хорошу маю - щодо тягачів треба сказать "дякую" Кучмі, бо саме при ньому було ліквідовано полк "тралів", з тягачами "КрАЗами" у Новоград-Волинському, який, за годину-дві, "піднімав на колеса" цілу танкову дивізію... Мені це прекрасно відомо - там мій колишній однокурсник служив... Так що "не надо петь военных песен..." - мені про стан армії відомо набагато більше, ніж тобі... Чверть століття "календарних", "за плечами"... (і не прапорщиком...). Якщо вибирать між "дворовим псом і болонкою, то я вибираю "блохастого", а не "цяцьку на подушці"...
показать весь комментарий
05.06.2020 12:23 Ответить
Про матюки - то взагалі. Ви ж теж "взагалі" писали? Може полк і ліквідували, але тягачі є у кожному танковому і не лише танковому підрозділі. Мені теж "відомо".))) Можливо, що у тому підрозділі їх на той час не було - парад.Треба було реагувати, а не красуватися на параді. Якщо вибирати між тим, хто декларує зміни і тим, хто змінює, то я віддаю перевагу останньому.
показать весь комментарий
05.06.2020 12:38 Ответить
Ти про це?
"Бої за Іловайськ - бойові дії, що розгорнулися під містомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайськ Донецької області у ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України у серпні 2014 року.
18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, що значною частиною складалися з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) добровольчих батальйонів , увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-kremlin_corridor-2 [2] 29 серпня о 6:00 ранку російський офіцер прибув до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Многопілля і повідомив українській стороні, що вихід має відбуватися без зброї. Керівництво українськими збройними силами мовчки нехтувало цими вимогами. О 8:15 українські військові організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.
"Почесна капітуляція" передбачує вихід людей із зброєю... Ти цього не знав?. І, тим більше, якщо бої були з "ополченням", звідки та взявся російський офіцер? І який він мав стосунок? Росія ж, Україні, війну не оголошувала...
показать весь комментарий
05.06.2020 13:20 Ответить
Я про те, що 24.08 наші танки чекали на станції тягачі. Не дочекавшись пішли до Іловайска своїм ходом.
показать весь комментарий
05.06.2020 13:33 Ответить
І я про те саме...
показать весь комментарий
05.06.2020 13:36 Ответить
так от і я про те, що якби Порошенко не позував би на параді, а зреагував на вторгнення, то і подальшої окупації не було би. Але Порошенко притаманне хизування собою. У цьому він весь.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:12 Ответить
"Позування" Порошенка оберталося для України міжнародною підтримкою, матеріальною, фінансовою, військовою і дипломатичною допомогою... Чим обертається "позування" "Блазня"? "Відосіками"?...
показать весь комментарий
05.06.2020 17:14 Ответить
На відміну від Порошенка, Зеленський не позує. Коли був при владі Порошенко ми тільки й чули, що він то прапор десь підняв, то зустрівся з кимось, то ще щось. А реформ не було. Договорняки повернулись. Саме головне - не було содової реформи! Суд - остання інстанція, яка вирішує винен чи ні. Не можливо побороти корупцію. якшо суди корумповані.
показать весь комментарий
05.06.2020 17:36 Ответить
А знаешь, почему "Блазень" не "позирует"? Потому что "БЗДИТ"... "Бздит", чтобы по "хайлу" не получить... Он, реально, боится народа... Даже тех, кто за него голосовал, потому что он и их обманул...(кстати, "ради информации": проверь, переводя текст моего комментария, с русского на украинский, и наоборот - где больше "затруднений" и необходимости менять "раскладку"?).
показать весь комментарий
05.06.2020 18:09 Ответить
О, а чого ти це на російску перейшов? То мабуть ти москаль, та підбурюєшь тут усіх. Багато я щось почав вас москаликів тут помічати. Порошенко то та дівчинка з мультика, яка співала "кто похвалит меня лучше всех, тот получит вкусную конфету" І шов би ти москалику на свій лайф.вру. Саме там тобі й місце.
показать весь комментарий
06.06.2020 00:16 Ответить
"Гамно вопрос...". "Къеть, бала! Съын кутак каранар!!!" Тебе ТАКА мова влаштовує?..Спробуй відповісти, "НЕ москалику"....
показать весь комментарий
06.06.2020 06:54 Ответить
Москалику, мені пофіг що ти у Казахстані служив. Ти як був шолудивою собакою, так і помреш. Іди у дупу.
показать весь комментарий
06.06.2020 23:22 Ответить
В дупі нема для мене місця - ти там безвилазно сидиш... Вскочиш, гавкнеш на людей, і назад ховаєшся... А на цей раз не вийшло - вискочв - і "в диню" отримав...
показать весь комментарий
07.06.2020 03:05 Ответить
У твоїй дупі місця і для тебе, і для усіх москалів знайдеться, бо вони там кожен день бувають і тебе туди з собою беруть. Тіки дурень може вчити чужі лайки.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:43 Ответить
"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу - Цензор.НЕТ 7868
показать весь комментарий
04.06.2020 01:40 Ответить
натыцкал краснопузый....
та в два цвета вас херачить будут...
показать весь комментарий
04.06.2020 07:05 Ответить
 
 