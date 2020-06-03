"Будете зеленых п#здячить без меня", - "слуга народа" Жупанин пишет главе комитета ВР по энергетике Герусу. ВИДЕО+СКРИНШОТЫ

Журналисты зафиксировали переписку между нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом и его коллегой по фракции Андреем Жупаниным.

Видео общения удалось заснять и передать TK Media журналисту Алексею Липовецкому, пишет Цензор.НЕТ.

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Как следует из переписки, Андрей Жупанин, являющийся членом комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, который возглавляет Андрей Герус, упрекает его в том, что тот "любит ходить между капель". Жупанин добавляет, что не собирается подписывать "проект по зеленым", а значит "будете тогда с Ефимовым и Совсун пизд*чить зеленых" (вероятно, речь про члена депутатской группы "Доверие" Максима Ефимова и нардепа от "Голоса" Инну Совсун. - Ред.).

На это Герус отвечает: "Это я между капель? Тебе одна смс-ка пришла, по мне немного другая ситуация, не так ли?".

Жупанин указывает Герусу на то, что его "кинули". Нардеп уверен, что Герусу обещали одно, а сейчас обманули. Герус соглашается и указывает, что это тема для отдельного разговора с лидером фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией.

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