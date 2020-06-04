Степанов объяснил увеличение случаев COVID-19 в Украине: смягчение карантина и несоблюдение рекомендаций Минздрава. ВИДЕО
Увеличение суточного прироста заболевших коронавирусом в Украине связано со смягчением карантинных ограничений и несоблюдением рекомендаций Минздрава.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Министр сообщил, что за минувшие сутки в Украине рекордное количество выздоровевших - 602 пациента, вместе с тем за минувшие сутки в Украине установлен антирекорд по количетсву заболевших - 588.
"Действительно, за снятием карантинных ограничений (стоит увеличение числа инфицированных. - Ред.), но с другой стороны надо соблюдать рекомендации Минздрава. В ином случае у нас увеличивается риск заболевания. Мы два дня наблюдаем - вчера было 483 человека заболевших, сегодня антирекорд. Поэтому для нас очень важно соблюдение рекомендаций, чтобы нам не нужно было усиливать карантин", - сообщил Степанов.
Он добавил, что при введении адаптивного карантина с 22 мая было понимание, что возможен риск роста количества новых случаев заболевания. Степанов призвал соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и поддерживать личную гигиену, чтобы избежать заражения.
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