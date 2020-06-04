Заседание Верховной Рады: в повестке дня кадровые назначения в Кабмин. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Верховная Рада сегодня, 4 июня, проводит очередное пленарное заседание.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания ВР.
Согласно повестке дня, Рада сегодня ланирует отправить на доработку Программу деятельности правительства, а также рассмотрит вопросы об увольнении и назначении членов Кабинета Министров.
Кроме того, Рада планирует внести изменения в избирательное законодательство, а также рассмотреть законопроекты о таможенном тарифе Украины и о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чому я змушений утримувати цих дебілів-самоучок?