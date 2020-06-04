Заседание Верховной Рады: в повестке дня кадровые назначения в Кабмин. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада сегодня, 4 июня, проводит очередное пленарное заседание.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания ВР.

Согласно повестке дня, Рада сегодня ланирует отправить на доработку Программу деятельности правительства, а также рассмотрит вопросы об увольнении и назначении членов Кабинета Министров.

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Кроме того, Рада планирует внести изменения в избирательное законодательство, а также рассмотреть законопроекты о таможенном тарифе Украины и о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу.