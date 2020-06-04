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Заседание Верховной Рады: в повестке дня кадровые назначения в Кабмин. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада сегодня, 4 июня, проводит очередное пленарное заседание.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания ВР.

Согласно повестке дня, Рада сегодня ланирует отправить на доработку Программу деятельности правительства, а также рассмотрит вопросы об увольнении и назначении членов Кабинета Министров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит Программу деятельности правительства и кадровые назначения в Кабмин

Кроме того, Рада планирует внести изменения в избирательное законодательство, а также рассмотреть законопроекты о таможенном тарифе Украины и о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу.

Автор: 

ВР (29245) избирательный закон (230) Кабмин (14027) заробитчане (587)


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По моему - РАДА уже не актуально, нужно говорить Кнессет
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04.06.2020 10:18 Ответить
шмигль ппц((( і саме розуміє і продовжує нести пургу...
чому я змушений утримувати цих дебілів-самоучок?
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04.06.2020 10:21 Ответить
ПіСі: що ви думаєте про цю ...доту, пан Ярош? Мож вже час, і не дуже жарко?
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04.06.2020 10:28 Ответить
Добре вбачається що недоразумков намагається дистанціюватися від зе-цьірку, козел.
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04.06.2020 11:00 Ответить
 
 