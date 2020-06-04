Тимошенко в Раде переписывалась про "государство" Авакова и "полный провал в Германии": "Отвоевал Родину для мамы?". ВИДЕО
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в зале Рады читала сообщения о том, как Арсен Аваков построил государство в государстве со столицей на улице Богомольца.
Переписку заснял корреспондент #Букв, передает Цензор.НЕТ.
"Коррупционный бизнес, рекет, наркоторговля, незаконные стройки, частные армии – все это сегодня принадлежит Авакову", – скролит Тимошенко в телефоне.
Она отсылает сообщение некому Илье Осадчуку, который рассказывает ей о событиях в Германии.
"Полный провал в Германии. Выявили желание воевать с Россией и просили политической и финансовой поддержки. Также просили оружие. Отказ", – написал Тимошенко Осадчук в ответ на вопрос "Отвоевал Родину для мамы?"
Вполне возможно, что Осадчук пишет о последнем визите Андрея Ермака в Германию. Сейчас некоторые анонимные Telegram-каналы сообщают, что Германия не дала согласие на апгрейд Минских соглашений или организацию встречи в "нормандском формате" до выполнения всех пунктов Парижского меморандума.
Сам глава ОП несколько иначе подвел итоги своей поездки в Германию.
"Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался", – сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак журналистам во вторник в Берлине.
Илья Осадчук имеет своей профиль в Facebook и позиционирует себя как советник Горбачева.
Несколько его интервью без всякого уточнения, кто он такой, вышли на сайте "Хвыля". Поэтому его стали считать вымышленным персонажем или аферистом. Тем не менее, этот человек часто пишет политической тусовке в личку и представляется как международный лоббист и друг Трампа. Некоторые СМИ даже ссылались на него в новости о назначении Мендель.
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Видите ли, "умные женшины" в тюрьмах не сидят...
тапочки хоть поменяй , в которые тебе наделала баба Юля)))))
по сравнению с бабой Юлей ты просто дорожная пыль)))))
о Б-же, незрiвнянна, бАхiня!!!
по сравнению с тем говном политическим которое есть сейчас в Украине, баба юля не самый плохой вариант. членограй - бедосик просто нервно курит в стронке . те кто за него голосовал уже чешут репу , да поздно))) то ли еще будет. достаточно посмотреть и послушать правительство зеленых дегенератов. волосы дыбом у нормальных людей , о зеленой шобле слуг сброда я промолчу))) такого откровенного говна в парламенте еще не было)))
интересно, сколько извилин в мозгум у зеленого гены крокодила?))))