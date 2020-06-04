РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10641 посетитель онлайн
Новости Видео
59 847 317

Тимошенко в Раде переписывалась про "государство" Авакова и "полный провал в Германии": "Отвоевал Родину для мамы?". ВИДЕО

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в зале Рады читала сообщения о том, как Арсен Аваков построил государство в государстве со столицей на улице Богомольца.

Переписку заснял корреспондент #Букв, передает Цензор.НЕТ.

"Коррупционный бизнес, рекет, наркоторговля, незаконные стройки, частные армии – все это сегодня принадлежит Авакову", – скролит Тимошенко в телефоне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Будете зеленых п#здячить без меня", - "слуга народа" Жупанин пишет главе комитета ВР по энергетике Герусу. ВИДЕО+СКРИНШОТЫ

Тимошенко в Раде переписывалась про государство Авакова и полный провал в Германии: Отвоевал Родину для мамы? 01
Тимошенко в Раде переписывалась про государство Авакова и полный провал в Германии: Отвоевал Родину для мамы? 02

Она отсылает сообщение некому Илье Осадчуку, который рассказывает ей о событиях в Германии.

"Полный провал в Германии. Выявили желание воевать с Россией и просили политической и финансовой поддержки. Также просили оружие. Отказ", – написал Тимошенко Осадчук в ответ на вопрос "Отвоевал Родину для мамы?"

Вполне возможно, что Осадчук пишет о последнем визите Андрея Ермака в Германию. Сейчас некоторые анонимные Telegram-каналы сообщают, что Германия не дала согласие на апгрейд Минских соглашений или организацию встречи в "нормандском формате" до выполнения всех пунктов Парижского меморандума.

Сам глава ОП несколько иначе подвел итоги своей поездки в Германию.

"Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался", – сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак журналистам во вторник в Берлине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Берлине поддерживают переформатирование ТКГ в Минске, - Ермак

Илья Осадчук имеет своей профиль в Facebook и позиционирует себя как советник Горбачева.

Несколько его интервью без всякого уточнения, кто он такой, вышли на сайте "Хвыля". Поэтому его стали считать вымышленным персонажем или аферистом. Тем не менее, этот человек часто пишет политической тусовке в личку и представляется как международный лоббист и друг Трампа. Некоторые СМИ даже ссылались на него в новости о назначении Мендель.

Тимошенко в Раде переписывалась про государство Авакова и полный провал в Германии: Отвоевал Родину для мамы? 03

Автор: 

Аваков Арсен (3444) ВР (29245) Тимошенко Юлия (24590) Ермак Андрей (1262)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
https://picua.org/image/y0Jw5z Тимошенко в Раде переписывалась про "государство" Авакова и "полный провал в Германии": "Отвоевал Родину для мамы?" - Цензор.НЕТ 2395
показать весь комментарий
04.06.2020 10:22
+36
личную переписку надо вести в личное время а не на работе. к ней в дом никто не лезет. она на работе - пусть работает
показать весь комментарий
04.06.2020 10:29
+26
конечно фейк. разве нынешние могут воевать со страной в которой фильмы президента в ротации по федеральным каналам на год вперед расписаны
показать весь комментарий
04.06.2020 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
ЮВТ - очень умная женщина. Засветила то, что хотела засветить.
показать весь комментарий
05.06.2020 06:19 Ответить
Ка бы Вам объяснить так, чтобы Вы поняли.
Видите ли, "умные женшины" в тюрьмах не сидят...
показать весь комментарий
05.06.2020 07:22 Ответить
например Лена Бондаренко ...
показать весь комментарий
05.06.2020 09:22 Ответить
Она лживый низкий и подлый человек, если в ней вооще осталось что то человеческое. Настя кривое дуло, тоже говорила, что бахиня умная.
показать весь комментарий
05.06.2020 09:17 Ответить
Тимошенко в Раді листувалася про "державу" Авакова і "повний провал у Німеччині": "Відвоював Батьківщину для мами?" - Цензор.НЕТ 2623
показать весь комментарий
05.06.2020 09:23 Ответить
Подкаблучники кнопкой спам научились пользоваться, потому вынужден повторить. Есть то, что называют портрет Дориана Грея, на котором можно было увидеть истинное лицо одного персонажа,по логике событий должен появиться портрет бахини, на котором можно увидеть ее настоящее лицо, выглядеть он может примерно как на картинке под кнопкой спам.
показать весь комментарий
05.06.2020 09:30 Ответить
Вас диарея не мучает?
показать весь комментарий
05.06.2020 09:53 Ответить
авас???
показать весь комментарий
05.06.2020 10:00 Ответить
чувак что ты умеешь и чего достиг в этой жизни кроме как насиловать клаву и срать в коментах ? ))))
тапочки хоть поменяй , в которые тебе наделала баба Юля)))))

по сравнению с бабой Юлей ты просто дорожная пыль)))))
показать весь комментарий
05.06.2020 11:17 Ответить
"по сравнению с бабой Юлей ..."



о Б-же, незрiвнянна, бАхiня!!!

Тимошенко в Раді листувалася про "державу" Авакова і "повний провал у Німеччині": "Відвоював Батьківщину для мами?" - Цензор.НЕТ 3621
показать весь комментарий
05.06.2020 12:38 Ответить
придурковатые члены секты бабы жЮли в экстазе...

Тимошенко в Раді листувалася про "державу" Авакова і "повний провал у Німеччині": "Відвоював Батьківщину для мами?" - Цензор.НЕТ 6017
показать весь комментарий
05.06.2020 12:40 Ответить
Каждый должен быть хорош на своем месте, и случай с бахиней, это совсем не та ситуация,когда человек красит место, а та ситуация, когда такого подлого человека, как вона, никое место не способно украсить. Брехни не украшают никого,поверь мне.
показать весь комментарий
05.06.2020 13:29 Ответить
а с какого перепугу я должен тебе верить? ты кто такой , каким авторитетом обладаешь?))))
по сравнению с тем говном политическим которое есть сейчас в Украине, баба юля не самый плохой вариант. членограй - бедосик просто нервно курит в стронке . те кто за него голосовал уже чешут репу , да поздно))) то ли еще будет. достаточно посмотреть и послушать правительство зеленых дегенератов. волосы дыбом у нормальных людей , о зеленой шобле слуг сброда я промолчу))) такого откровенного говна в парламенте еще не было)))
показать весь комментарий
05.06.2020 13:52 Ответить
правильно гриценко сказал - юля так может запудрить мозги . что юлефилы по её приказу и яд выпьют и при этом будут кричать слава бохине .
показать весь комментарий
05.06.2020 11:27 Ответить
зеленый он и в Африке зеленый )))) сам придумал или вечно непроходимый высрал? )))

интересно, сколько извилин в мозгум у зеленого гены крокодила?))))
показать весь комментарий
05.06.2020 13:08 Ответить
Умные сидят в тюрьмах, а вот хитрые и подлые не сидят
показать весь комментарий
05.06.2020 17:19 Ответить
Страница 4 из 4
 
 