Глава СБУ Баканов и трое его заместителей впервые показали свое имущество. ВИДЕО

Декларации руководителей СБУ впервые стали публичными. До этого они отчитывались сами себе: просто заполняли отчеты и оставляли их в СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о них идет речь в сюжете "5 канала".

По новому законодательству, до 1 июня все руководство Службы безопасности должно было отчитаться о доходах семьи.

"Глава ведомства Иван Баканов в прошлом году заработал более 600 тыс. грн. К тому же его доход в СБУ в пять раз выше, чем в "95 квартале". Заработки жены главного эсбэушника - около полумиллиона гривен. Банкам супруги не доверяют, задекларировали 170 тыс. долларов наличными.

Владеет семья Ивана Баканова тремя квартирами, четырьмя земельными участками и недостроенным особняком.

Не указал глава СБУ в своей декларации испанский фирму. По данным журналистов, он до сих пор занимает в ней руководящую должность. А это запрещено законодательством", - говорится в сюжете.

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Отчитаться до 1 июня должны были и пятеро заместителей Баканова.

"2 квартиры, 2 земельных участка, 1 паркоместо. А еще - дачный дом на 250 квадратов и 3 автомобиля. Все это собственность Руслана Баранецкого. За прошлый год первый заместитель председателя СБУ заработал 800 тыс. грн. А еще получил 7 тыс. в виде социальных пособий. Доход дочери эсбэушника - более полутора миллионов. Жена заработала 100 тыс. Наличными держат более полутора миллиона гривен.

У Владимира Горбенко - еще одного заместителя председателя СБУ - 1 квартира, 2 недостроенных дома, 3 участка, 2 автомобиля. А еще коллекция оружия и ценные часы. Доход семьи за 2018-й - около 800 000 гривен. Наличными хранят почти 40 тыс. долларов, более 20 тыс. евро и более 200 тыс. грн.

Скромнее декларация у Сергея Андрущенко. Его семья владеет 3 квартирами, земельным участком. В прошлом году заместитель председателя СБУ заработал более полумиллиона грн. Доходы жены не указаны. Наличными семья сберегает 50 тыс. грн.", - отмечают журналисты.

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В то же время, они добавляют, что на данный момент на сайте пока нет отчетов еще двух заместителей главы ведомства. Речь идет о Василии Малюке и Александре Якушеве.