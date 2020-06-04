"Незачет. Идите домой и делайте домашнее задание", - "слуга народа" Качура раскритиковал программу правительства Шмыгаля. ВИДЕО
"Слуга народа" Александр Качура раскритиковал программу правительства и поддержал решение комитета ВР отправить ее на доработку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Качура заявил во время заседания парламента с трибуны ВР.
"Нам предложили документ, на который мы бессмысленно тратим время. Сегодня незачет по вашей программе. Идите домой и делайте домашнее задание, чтобы вернуться, и мы поставим вам "пятерку", - сказал нардеп.
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+19 Игорь Емец
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А без цих звіряток "прібарахліться" щоб "і внукам хватіло" не виходить? Он де ви вже створили економічну кризу, медицини рятувати хтять, зростили енергетичну кризу та й про рятування культури вже щось патякають... А "прібарахліться" все ніяк не виходить? Лаври Радуцького спокою не дають?
Згадайте обіцянку найвеличнішого сцикуна про відставку та йдіть з влади усім скопом самі з миром... Але ніхто не гарантує, що вам не будуть бити ваші пики та рила у звичайному повсякденному житті