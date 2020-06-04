"Незачет. Идите домой и делайте домашнее задание", - "слуга народа" Качура раскритиковал программу правительства Шмыгаля. ВИДЕО

"Слуга народа" Александр Качура раскритиковал программу правительства и поддержал решение комитета ВР отправить ее на доработку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Качура заявил во время заседания парламента с трибуны ВР.

"Нам предложили документ, на который мы бессмысленно тратим время. Сегодня незачет по вашей программе. Идите домой и делайте домашнее задание, чтобы вернуться, и мы поставим вам "пятерку", - сказал нардеп.

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