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"П#здец! Вот это катастрофа нах#й! Чистая солярка!" - 17 тысяч тонн дизтоплива вылилось из резервуара в российском Норильске. ВИДЕО

В Красноярском крае на севере России произошла масштабная утечка нефтепродуктов. Ущерб от катастрофы оценивается в десятки млрд рублей. Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Экологи опасаются, что под угрозой загрязнения также река Далдыкан, которая тоже впадает в море. 

Видеозапись начала аварии опубликовал Telegram-канал Baza. На ней видно, как "дизель" хлещет на землю из поврежденной цистерны. "Чистая соляра!" – говорит голос за кадром.

3 июня президент России Владимир Путин решил объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в Норильске.

П#здец! Вот это катастрофа нах#й! Чистая солярка! - 17 тысяч тонн дизтоплива вылилось из резервуара в российском Норильске 01

По данным прокуратуры, только на дорогу к ТЭЦ-3 вылилось 17 тысяч тонн дизтоплива, а всего разлилось около 20 тысяч, площадь загрязнения в Норильске после разлива топлива из хранилища ТЭЦ-3 составила 180 тысяч квадратных метров. Уточняется, что сдержать дальнейшее распространение топлива удалось с помощью заградительных бонов, установленных на реках.

В настоящее время по факту разлива нефтепродуктов в Норильске возбуждены три уголовных дела, задержан один подозреваемый — начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, который пока отказался от дачи показаний.

Вице-президент "Норникеля" Сергей Дяченко рассказал, что на устранение последствий ЧП потребуется две недели. По его словам, сейчас эксперты решают, как поступить с собранным топливом.

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Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске, где произошел разлив топлива в результате аварии на ТЭЦ-3, превышена в десятки тысяч раз: "Отобрано порядка 25 проб. Установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз в настоящий момент в водных объектах".

П#здец! Вот это катастрофа нах#й! Чистая солярка! - 17 тысяч тонн дизтоплива вылилось из резервуара в российском Норильске 02

Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем.

Однако другие экологи склонны винить работников самой ТЭЦ, то есть заурядный человеческий фактор. "Таяние вечной мерзлоты – естественный процесс, который происходит очень медленно.

"Реальные подвижки грунта возникают там, где нарушаются технологии строительства на вечномерзлых грунтах. Значит, какие-то нарушения были при эксплуатации этого объекта", – сказал координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF Алексей Книжников.

В Greenpeace назвали аварию одной из самых масштабных в истории Арктики, сравнив ее с гибелью танкера "Эксон Валдиз" в 1989 году у берегов Аляски.

П#здец! Вот это катастрофа нах#й! Чистая солярка! - 17 тысяч тонн дизтоплива вылилось из резервуара в российском Норильске 03

Экологический ущерб от разлива топлива в Норильске может составлять миллиарды рублей, считает организация "Гринпис" (Greenpeace). Как заявили в российском отделении организации, из-за разлива нефтепродуктов в Норильске в реки попало 15 тысяч тонн дизельного топлива. По расчетам организации, ущерб одним только водным объектам Таймыра может превысить 6 млрд рублей. Кроме этого произошли выбросы в воздух загрязняющих веществ и был причинен ущерб почве.

Пока неясно, куда девать собранное топливо. Часть экспертов опасается, что его придется попросту сжечь. По Telegram-каналам, распространяется видео, на котором мужчина зачерпывает воду из Амбарной, а затем поджигает смесь. Но как сжечь такое огромное количество "дизеля" – никто не знает. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин уже выступил категорически против, поскольку такой колоссальный пожар также превратится в экологическую катастрофу, только уже не в воде, а в воздухе.

катастрофа (427) россия (95515) экология (1608)


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Топ комментарии
+59
"П#здец! Вот это катастрофа нах#й! Чистая солярка!" - 17 тысяч тонн дизтоплива вылилось из резервуара в российском Норильске - Цензор.НЕТ 2075
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04.06.2020 11:25
+56
Слава Україні!
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04.06.2020 11:12
+41
"П#здец! Вот это катастрофа нах#й! Чистая солярка!" - 17 тысяч тонн дизтоплива вылилось из резервуара в российском Норильске - Цензор.НЕТ 890
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04.06.2020 11:16
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Страница 2 из 2
первая фраза в видео это навека как грица
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04.06.2020 13:30 Ответить
"П#здець! Ось це катастрофа нах#й! Чиста солярка!" - 17 тисяч тонн дизпалива вилилося з резервуара в російському Норильську - Цензор.НЕТ 9002
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04.06.2020 13:35 Ответить
1 Тепер в російських окупантів буде менше солярки, щоб заправляти свої танки. ... 2 Треба світовій спільноті вимагати від росіян відшкодування за екологічну шкоду нашій планеті.
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04.06.2020 14:00 Ответить
У Краснодарському краї на півночі Росії, у Норильську!
Джерело: https://censor.net/ua/v3199968
БЛ_Д, редактори, вчіть географію! Або, виправте на Красноярський) - один Хy@/
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04.06.2020 14:06 Ответить
У московській версії правильно. Це перекладачі недороблені...
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04.06.2020 20:35 Ответить
крепостным классно, теперь можно заправляться прямо с речки.
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04.06.2020 14:19 Ответить
Кацарылые дикари!!!
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04.06.2020 14:21 Ответить
Знову бандерівці та піндоси шкодять скрепним!
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04.06.2020 14:30 Ответить
Да и хер на макак макшанских. Пусть там хоть все погорят от соляры и бояры.
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04.06.2020 14:50 Ответить
каком нахрен красноДарском крае?! Краснодарский это Кубань , рядом с нашим оккупированым Крымом. Где цензор таких бездарей находит?!
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04.06.2020 15:31 Ответить
пердаки на кацапии так пылают, шо топят вечную мерзлоту.
кстати о глобальном потеплении...
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04.06.2020 15:32 Ответить
Соляровые речки и солидольные берега... Лепота!
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04.06.2020 16:52 Ответить
Отличная новость. Просто праздник какой-то.
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04.06.2020 16:58 Ответить
для них це--Бояришнік
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04.06.2020 17:40 Ответить
прокляття шамана Габишева.
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04.06.2020 17:43 Ответить
Через пару дней рыба всплывет - будут сушить и на зиму запасать - печи топить расийские вяликие!
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04.06.2020 18:02 Ответить
Теперь они могут на этой речушке построить не имеющую аналахав в мире гидросоляроэлектростанцию, где поток соляры с водой будет крутить турбину. Блин! Поспешил, проболтался. Надо было сначала запатентовать.
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04.06.2020 18:32 Ответить
К чертям собачьим их убытки! Природу загубили,идиоты! На мерзлоте и так экосистема очень хрупкая-годами восстанавливается нарушенный покров и биологическое равновесие...Мало того,что пол-Сибири сожгли в прошлом году вместе с животными и птицами,так ещё и водных обитателей решили угробить! Там же нерестовые угодья рыбы! Тьфу,варвары лаптеногие и жопорукие! Когда же вы повыздыхаете окончательно ?!
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04.06.2020 18:52 Ответить
....банально СТЫРЫЛИ соляру , а спишут на АВАРИЮ !!!
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04.06.2020 19:20 Ответить
Може они так цены на нефть поднимают?
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04.06.2020 19:21 Ответить
яка сумна новина
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04.06.2020 20:43 Ответить
"П#здець! Ось це катастрофа нах#й! Чиста солярка!" - 17 тисяч тонн дизпалива вилилося з резервуара в російському Норильську - Цензор.НЕТ 1423
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04.06.2020 20:57 Ответить
" ипанул-бы бутылку боярочки - черпанул-бы ведёрко солярочки "
(свежая норильская пагаворка)
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04.06.2020 23:16 Ответить
Короче , ту территорию с которой кацапы уже не в состоянии справляться давно пора Китаю отдать и даже кацапам живущим там будет куда легче.
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05.06.2020 00:08 Ответить
Чекаємо на оприлюднення призвищ чергових Героїв України.
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05.06.2020 00:52 Ответить
Матушка-Роися так богата, что любой желающий может абсолютно бесплатно дизтопливо ведром из реки зачерпнуть.

Теперь дизтопливо безмозмездно будет поставляться нуждающимся по всей территории Роиси бесплатно самотеком. Как раньше древесину сплавляли по рекам.
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05.06.2020 02:57 Ответить
Эти реки текут в никуда,
Текут никуда не впадая.
Эти реки текут в никуда,
Текут никуда не впадая.
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05.06.2020 06:38 Ответить
А на ПаРаше все бочки такие гнилые.... Нефтяные реки никогда не обмелеют.... А на ПаРаше всё такое гнилое - и унитазы, и продукты питания , и ядерные боеголовки, и люди....Страна сплошного гнилья и тухляка... И монарх этой опарышной кучи - шизанутая лобковая вошь путин...
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05.06.2020 10:33 Ответить
А потом удивляются, почему столько дебилов на России.
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05.06.2020 13:34 Ответить
Ачётакова,пля,расія,****- щедрая душа! Пущай себе течёть!
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05.06.2020 14:39 Ответить
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