"П#здец! Вот это катастрофа нах#й! Чистая солярка!" - 17 тысяч тонн дизтоплива вылилось из резервуара в российском Норильске. ВИДЕО

В Красноярском крае на севере России произошла масштабная утечка нефтепродуктов. Ущерб от катастрофы оценивается в десятки млрд рублей. Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Экологи опасаются, что под угрозой загрязнения также река Далдыкан, которая тоже впадает в море.

Видеозапись начала аварии опубликовал Telegram-канал Baza. На ней видно, как "дизель" хлещет на землю из поврежденной цистерны. "Чистая соляра!" – говорит голос за кадром.

3 июня президент России Владимир Путин решил объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в Норильске.

По данным прокуратуры, только на дорогу к ТЭЦ-3 вылилось 17 тысяч тонн дизтоплива, а всего разлилось около 20 тысяч, площадь загрязнения в Норильске после разлива топлива из хранилища ТЭЦ-3 составила 180 тысяч квадратных метров. Уточняется, что сдержать дальнейшее распространение топлива удалось с помощью заградительных бонов, установленных на реках.

В настоящее время по факту разлива нефтепродуктов в Норильске возбуждены три уголовных дела, задержан один подозреваемый — начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, который пока отказался от дачи показаний.

Вице-президент "Норникеля" Сергей Дяченко рассказал, что на устранение последствий ЧП потребуется две недели. По его словам, сейчас эксперты решают, как поступить с собранным топливом.

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Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске, где произошел разлив топлива в результате аварии на ТЭЦ-3, превышена в десятки тысяч раз: "Отобрано порядка 25 проб. Установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз в настоящий момент в водных объектах".

Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем.

Однако другие экологи склонны винить работников самой ТЭЦ, то есть заурядный человеческий фактор. "Таяние вечной мерзлоты – естественный процесс, который происходит очень медленно.

"Реальные подвижки грунта возникают там, где нарушаются технологии строительства на вечномерзлых грунтах. Значит, какие-то нарушения были при эксплуатации этого объекта", – сказал координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF Алексей Книжников.

В Greenpeace назвали аварию одной из самых масштабных в истории Арктики, сравнив ее с гибелью танкера "Эксон Валдиз" в 1989 году у берегов Аляски.

Экологический ущерб от разлива топлива в Норильске может составлять миллиарды рублей, считает организация "Гринпис" (Greenpeace). Как заявили в российском отделении организации, из-за разлива нефтепродуктов в Норильске в реки попало 15 тысяч тонн дизельного топлива. По расчетам организации, ущерб одним только водным объектам Таймыра может превысить 6 млрд рублей. Кроме этого произошли выбросы в воздух загрязняющих веществ и был причинен ущерб почве.

Пока неясно, куда девать собранное топливо. Часть экспертов опасается, что его придется попросту сжечь. По Telegram-каналам, распространяется видео, на котором мужчина зачерпывает воду из Амбарной, а затем поджигает смесь. Но как сжечь такое огромное количество "дизеля" – никто не знает. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин уже выступил категорически против, поскольку такой колоссальный пожар также превратится в экологическую катастрофу, только уже не в воде, а в воздухе.