Наемники РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток до 12.30 учтены 2 вражеских обстрела на Луганском направлении.

Противник открывал огонь утром - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия у Орехово и из пулемета большого калибра - неподалеку Новгородского. Наши воины на эти провокации ответили адекватно.

За текущие сутки ни один из украинских воинов не погиб и не был ранен. Потери противника уточняются.

Объединенные силы держат ситуацию под полным контролем и готовы жестко пресекать любые попытки оккупантов ее дестабилизировать.

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