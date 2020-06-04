Наемники РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО
Российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток до 12.30 учтены 2 вражеских обстрела на Луганском направлении.
Противник открывал огонь утром - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия у Орехово и из пулемета большого калибра - неподалеку Новгородского. Наши воины на эти провокации ответили адекватно.
За текущие сутки ни один из украинских воинов не погиб и не был ранен. Потери противника уточняются.
Объединенные силы держат ситуацию под полным контролем и готовы жестко пресекать любые попытки оккупантов ее дестабилизировать.
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