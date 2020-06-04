Рада поддержала во втором чтении законопроект о ворах в законе. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

"За" проголосовали 236 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским. В пояснительной записке к нему сказано, что он разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности воров в законе.

Преступное сообщество определяется как стойкое иерархическое объединение из пяти и более лиц, в котором участвует вор в законе; также предлагается дать определение понятию вора в законе.

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Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе вор в законе; обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление или любым способом повлиять на третьих лиц; организация и проведение "сходки" участников преступных сообществ.

За создание преступной организации и руководство ею будет грозить тюремный срок от семи до 20 лет с конфискацией имущества, за участие в ней - срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества. Организация "сходки" будет караться сроком от трех до шести лет. Пребывание в статусе вора в законе - лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

2 декабря 2019 года Зеленский внес в Раду законопроект о ворах в законе.

19 декабря 2019 года Рада поддержала законопроект в первом чтении.

4 февраля Рада отправила на повторное второе чтение закон об уголовной ответственности за статус вора в законе.

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