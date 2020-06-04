Рада поддержала во втором чтении законопроект о ворах в законе. ВИДЕО
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".
"За" проголосовали 236 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроект был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским. В пояснительной записке к нему сказано, что он разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности воров в законе.
Преступное сообщество определяется как стойкое иерархическое объединение из пяти и более лиц, в котором участвует вор в законе; также предлагается дать определение понятию вора в законе.
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Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе вор в законе; обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление или любым способом повлиять на третьих лиц; организация и проведение "сходки" участников преступных сообществ.
За создание преступной организации и руководство ею будет грозить тюремный срок от семи до 20 лет с конфискацией имущества, за участие в ней - срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества. Организация "сходки" будет караться сроком от трех до шести лет. Пребывание в статусе вора в законе - лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
2 декабря 2019 года Зеленский внес в Раду законопроект о ворах в законе.
19 декабря 2019 года Рада поддержала законопроект в первом чтении.
4 февраля Рада отправила на повторное второе чтение закон об уголовной ответственности за статус вора в законе.
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например
только б лазеек не оставили, как обычно
Подобный закон уже успешно работает в Грузии!
Просто обьявить тебя или кого то вором в законе не получиться! Для этого ты должен сам сказать или подписать что ты "вор в законе"!
Если ты и на самом деле вор в законе, и откажешься от этого статуса то по воровским законам тебя разкоронуют и скорее всего грохнут!
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https://texty.org.ua/fragments/99476/Shho_ne_tak_iz_vvedennam_zlodijiv_u-99476/ Що не так із введенням «злодіїв у законі» в законодавство, та як це розв'яже руки Авакову
Если публично откажешься,то свои же накажут и тех кто рекомендовал.Если признаешь,то срок.В Украине им находиться теперь опасно.
А у зелебоба одне заняття - причандалом на роялі грати. Тому і часу в нього завались.
Хоча, ні, ще він доріжки будує...
Це, мабуть, Порошенко його "Сватів" на кацапських каналах крутить, щоб бубочку підставити!
Пам'ятаєте,як тріумфально кидали чепчики після прийняття закону про скасування депутатської недоторканності ? І шо ?
В уголовном кодексе нужно менять сроки уголовной ответственности на большие- террорихм и измена государству - пожизненное без права пересмотра и тд ... Тогда со временем что то будет меняться
но зная зеленых чет не верится