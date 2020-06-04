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Рада поддержала во втором чтении законопроект о ворах в законе. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

 "За" проголосовали 236 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским. В пояснительной записке к нему сказано, что он разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности воров в законе.

Преступное сообщество определяется как стойкое иерархическое объединение из пяти и более лиц, в котором участвует вор в законе; также предлагается дать определение понятию вора в законе.

Также читайте: За статус "вор в законе" 7-10 лет лишения свободы, за участие в сходке - от 3 до 5, - МВД подготовило законопроект о криминальных авторитетах. ВИДЕО

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе вор в законе; обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление или любым способом повлиять на третьих лиц; организация и проведение "сходки" участников преступных сообществ.

За создание преступной организации и руководство ею будет грозить тюремный срок от семи до 20 лет с конфискацией имущества, за участие в ней - срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества. Организация "сходки" будет караться сроком от трех до шести лет. Пребывание в статусе вора в законе - лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

2 декабря 2019 года Зеленский внес в Раду законопроект о ворах в законе.

19 декабря 2019 года Рада поддержала законопроект в первом чтении.

4 февраля Рада отправила на повторное второе чтение закон об уголовной ответственности за статус вора в законе.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": За год в Украине задержали 21 вора в законе, - МВД. ВИДЕО

вор в законе (314) ВР (29245)


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Топ комментарии
+12
это правильное решение
только б лазеек не оставили, как обычно
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04.06.2020 13:31
+8
вор в законе: депутаты прокуроры судьи чиновники президент с его офисом ... как то так
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04.06.2020 13:32
+7
Рада поддержала во втором чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 7374
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04.06.2020 13:31
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ошибаетесь
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04.06.2020 13:32 Ответить
да где они есть эти воры в законе? Весь криминал в руках ментов и чиновников. "Конкурентов" у них просто нет. Мелкие банды которых рано или поздно крутят - не в счет.
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04.06.2020 13:35 Ответить
https://lb.ua/society/2020/03/09/452061_god_ukraine_zaderzhali_21_vora.html
например
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04.06.2020 13:45 Ответить
По ссылке - там задерживали, потому что в розыске за преступления.
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04.06.2020 13:56 Ответить
ну вы ж отрицаете их наличие
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04.06.2020 14:23 Ответить
это правильное решение
только б лазеек не оставили, как обычно
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04.06.2020 13:31 Ответить
Не совсем понятно - что правильно? Что мешает теперь любую встречу объявить сходкой и посадить кого хочешь вообще просто так?
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04.06.2020 13:51 Ответить
Все мешает!
Подобный закон уже успешно работает в Грузии!
Просто обьявить тебя или кого то вором в законе не получиться! Для этого ты должен сам сказать или подписать что ты "вор в законе"!
Если ты и на самом деле вор в законе, и откажешься от этого статуса то по воровским законам тебя разкоронуют и скорее всего грохнут!
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04.06.2020 14:02 Ответить
нам надобно не как в грузии , а как в азиатских республиках бывшего совка , там собирали всех воров на собрание ( типо местный УКа ) почитать , и усе , обратно не приходил ни кто
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04.06.2020 19:12 Ответить
Скорее всего это продвигает Саакашвилли!
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04.06.2020 13:59 Ответить
да без разницы, пускай этих уродов(депутатов) , хоть палкой бьют для принятия добрых дел
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04.06.2020 14:21 Ответить
Рада поддержала во втором чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 7374
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04.06.2020 13:31 Ответить
вор в законе: депутаты прокуроры судьи чиновники президент с его офисом ... как то так
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04.06.2020 13:32 Ответить
У тебя видать о ворах в законе понятия не больше чем у барана об апельсинах, раз порохоботишь ничего не зная о том кто это и что это.
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04.06.2020 14:48 Ответить
Теперь, помимо диванных вирусологов, специалистов по космонавтике добавились и диванные ворозаконологи. И вы один из них.
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04.06.2020 15:02 Ответить
я смотрю ты очень великий знаток нука просвети кто такие воры, в каком они законе, что жулик клал на законы, и один тебе контрольный вопрос, журавель броварской вор? и если я порохобот то чей бот ты? под клоуном ходишь?
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04.06.2020 18:36 Ответить
Хоть щось розумне подав.
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04.06.2020 13:33 Ответить
Вангую, как любит говорить Бабченко. В законе статус вора в законе, определение сходки и участника преступного сообщества будет выписано так, что наша доблестная полиция никогда не составит обвинительное заключение так, чтобы адвокаты и самый честный и независимый суд в мире не нашли 1001 зацепку и зацепищу для опротестования. Наверняка, очередной зеленый пук. Вот не люблю фразу "Не читал, но осуждаю", но в этом случае ...
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04.06.2020 15:03 Ответить
**** там вангувать.Розумні люди вже проаналізували чергову творчість зелених,і зробили висновок:ПРОФАНАЦІЯ.Вже є з десяток статей,наприклад:
https://texty.org.ua/articles/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy-99611/ Довічне з конфіскацією за "злочинний вплив". «Слуги» завтра ухвалюють закон, за яким зможуть садити будь-кого

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/01/21/7237982/ Законопроєкт про "злодіїв в законі": хотіли краще, а вийшло як завжди, по-російськи

https://texty.org.ua/fragments/99476/Shho_ne_tak_iz_vvedennam_zlodijiv_u-99476/ Що не так із введенням «злодіїв у законі» в законодавство, та як це розв'яже руки Авакову
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04.06.2020 17:16 Ответить
Давно потрібний закон... як він буде виконуватись? чи викорчують ним ворів-законників? - риторичне запитання...
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04.06.2020 13:33 Ответить
Теперь заживем
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04.06.2020 13:36 Ответить
в старом УК было понятие ООР - особо опасный рецидивист, и правоохранителям было плевать вор не вор в законе или загоне, потом декриминизировали, сейчас дошли до маразма мусора сами будут решать кто вор а кто нет??? или назначать? по какому принципу, поделился с мусорами значит не вор не поделился значит ... все через жопу
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04.06.2020 13:37 Ответить
Всё просто,если ты называешь себя "вор в законе",но им не являешься,тебя свои же накажут
Если публично откажешься,то свои же накажут и тех кто рекомендовал.Если признаешь,то срок.В Украине им находиться теперь опасно.
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04.06.2020 14:29 Ответить
Вірите в казочки про воровской закон і понятія ?
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04.06.2020 16:59 Ответить
перед мусорами вор отвечать не должен, а братва и так знает, вопрос зачем эта клоунада, ответ прост что б неугодных загонять под формулировку...
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04.06.2020 18:33 Ответить
А у Петра Олексійовича чомусь часу не вистачило на цей закон. Дуже дивно.
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04.06.2020 13:38 Ответить
ну, так Петро Олексійович з росією воював, міжнародну підтримку напрацьовував, армію відтворював.
А у зелебоба одне заняття - причандалом на роялі грати. Тому і часу в нього завались.
Хоча, ні, ще він доріжки будує...
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04.06.2020 13:45 Ответить
Ще й податки регулярно платив кацапам, - вільного часу не було взагалі.
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04.06.2020 13:51 Ответить
а Зебоба відразу ж перестав їх платити кацапам, як тільки булаву в руки взяв!
Це, мабуть, Порошенко його "Сватів" на кацапських каналах крутить, щоб бубочку підставити!
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04.06.2020 13:55 Ответить
Так-так воював одного разу бачив у нього пістолет був у штанів прицеплений. Гадаю не одного ворога вбив ним.
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04.06.2020 14:51 Ответить
За закон про "злодіїв в законі" не голосувала партія ЄС в повному складі. Проти себе не голосують ?
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04.06.2020 13:45 Ответить
Коли Томос нам давали, Петрушка в церкві з кримінальним авторитетом Наріком лоби хрестили.
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04.06.2020 13:49 Ответить
Вообще то тот авторитет - знакомый Филарета и давно был в той тусовке. Надо было не создавать украинскую независимую церковь теперь? Или надо было там указывать кому ходить а кому нет туда?
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04.06.2020 13:55 Ответить
Бачу ти теж "ровный пацан" )))
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04.06.2020 13:59 Ответить
Мола , то не ровный пацан , а типичный петробот , вечерами на его портрет д,,,очит
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04.06.2020 19:04 Ответить
вам термоса давали, як бубочка сказав, а Томос отримала Православна церква України.
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04.06.2020 13:58 Ответить
Вангую, как любит говорить Бабченко. В законе статус вора в законе, определение сходки и участника преступного сообщества будет выписано так, что наша доблестная полиция никогда не составит обвинительное заключение так, чтобы адвокаты и самый честный и независимый суд в мире не нашли 1001 зацепку и зацепищу для опротестования. Наверняка, очередной зеленый пук. Вот не люблю фразу "Не читал, но осуждаю", но в этом случае ...
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04.06.2020 15:05 Ответить
ага, лучше ничего совсем не менять, а то путен нападе
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04.06.2020 15:12 Ответить
Бо закон малоефективний.Після його прийняття зрозумієте.
Пам'ятаєте,як тріумфально кидали чепчики після прийняття закону про скасування депутатської недоторканності ? І шо ?
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04.06.2020 13:48 Ответить
І шо? Кого треба було сажати?
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04.06.2020 14:54 Ответить
Того,хто порушив закон.
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04.06.2020 16:55 Ответить
А с чего бы они должны за любую зеленую хрень голосовать?
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04.06.2020 13:53 Ответить
За закон про землю соєві ж проголосували. Аж бігом.
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04.06.2020 13:54 Ответить
Закон в честь себя ему в западло принимать.
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04.06.2020 14:15 Ответить
Да- да...И кто это все будет доказывать? Надо давать от 10 лет, за сам факт того, что человек - "законник", как в Грузии.
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04.06.2020 13:39 Ответить
Это все малоэффективно. Это классический вор в законе не может по своим понятиям отрицать. А у нас большая часть вообще сами менты.
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04.06.2020 13:58 Ответить
Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про злодіїв у законі - Цензор.НЕТ 4140 https://censor.net/user/396372Нет. На других хватит обычных статей. А "законников" тяжело привлечь, т. к . они сами ничего не совершают, а остальное доказать почти невозможно.
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04.06.2020 23:09 Ответить
Та хай драпають тільки на расєю, на мордор
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04.06.2020 13:52 Ответить
Хихи и хаха! Тут с цыганской "ордой" посередине Киева не могут справится-а решили выкорчёвывать воров в законе...у которых в подчинении кучи вооружённой братвы, адвокатов и продажных ментов!
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04.06.2020 13:44 Ответить
Вор в законе это пассивный ******** с петушиным стадом.
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04.06.2020 13:57 Ответить
Вангую, как любит говорить Бабченко. В законе статус вора в законе, определение сходки и участника преступного сообщества будет выписано так, что наша доблестная полиция никогда не составит обвинительное заключение так, чтобы адвокаты и самый честный и независимый суд в мире не нашли 1001 зацепку и зацепищу для опротестования. Наверняка, очередной зеленый пук. Вот не люблю фразу "Не читал, но осуждаю", но в этом случае ...
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04.06.2020 15:06 Ответить
Теперь Артура Палатного-Вафлю и других, признают официально во власти ворами в законе
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04.06.2020 13:45 Ответить
А у него удостоверение или справка есть Шо он вор в законе?
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04.06.2020 13:51 Ответить
Его слово ,это и есть справка.
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04.06.2020 14:38 Ответить
А гетьманів в законі коли почнуть щемити? )))
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04.06.2020 13:56 Ответить
пока только пукают в его сторону.надеюсь пока...
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04.06.2020 14:19 Ответить
Давно пора урок в тюрьмы отправить.
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04.06.2020 13:56 Ответить
Вангую, как любит говорить Бабченко. В законе статус вора в законе, определение сходки и участника преступного сообщества будет выписано так, что наша доблестная полиция никогда не составит обвинительное заключение так, чтобы адвокаты и самый честный и независимый суд в мире не нашли 1001 зацепку и зацепищу для опротестования. Наверняка, очередной зеленый пук. Вот не люблю фразу "Не читал, но осуждаю", но в этом случае ...
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04.06.2020 14:54 Ответить
Какой то бред реально как для меня.... А до этого что не несли ответственност за создание группировки ?! Сходка это у них негласное, они же не кричат через прессу о мы севодня делаем сходку в таком то ресторане приходите и влепите нам строк... Все СБУ прекрасно знает как они передвигаются но если нет как гражданину что предьявить им на встрече в ресторане то это уже называется лишения прав человека....
В уголовном кодексе нужно менять сроки уголовной ответственности на большие- террорихм и измена государству - пожизненное без права пересмотра и тд ... Тогда со временем что то будет меняться
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04.06.2020 14:55 Ответить
ви пошлете етот коментар , тогда янапишу ,скажите а кто , вори в законе ,по моим понятиям , ето так називаемие ,алигархи бандити ,ведь они же ,украли у нас все ,заводи , фабрики,ел енергию газ , воду ,воздух отравили с домених печей ,попалили леса ,чтоб на том месте себе что то построить , квартири которие ми покупаем ,ми должни им платить сумашедшие деньги, за что ,теперь во власти ,почти все вори ,продолжают остальное дорозворовивать , так сади их что слабо ,,,,
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04.06.2020 15:10 Ответить
неужели , и с какого числа закон вступит в силу
но зная зеленых чет не верится
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04.06.2020 19:00 Ответить
Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про злодіїв у законі - Цензор.НЕТ 1412
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04.06.2020 19:04 Ответить
Круто - даже в совке такой жести не было. За статус вора в законе срок не давали, но боролись иначе - заставляли воров в законе писать публичную отказную от статуса в добровольно-принудительном порядке (сажали в пресс-камеру и там петушили, если вор не писал отказную).
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07.06.2020 11:37 Ответить
 
 