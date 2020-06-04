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Полицейские угрожали несовершеннолетнему и его другу: "Ты сопляк ##аный, щенок засцатый. ... Ты такое подпишешь, что ох#еешь нах#й. Тут еще и не такое подписывали". ВИДЕО

Полиция Ивано-Франковской области начала служебное расследование действий правоохранителей, грубивших и угрожавших двум молодым горожанам. Внимание! Ненормативная лексика!

Об угрозах со стороны полицейских сообщило местное издание "Галка", информирует Цензор.НЕТ.

К журналистам обратился местный житель Владислав Сукенник. Он рассказал, что 30 мая его несовершеннолетнего сына Максима с товарищем задержали в центре города полицейские. Молодые люди в шутку затеяли драку. Полицейские расценили это как нарушение общественного порядка и доставили их в участок.

По словам Сукенника, его сына с другом заставили раздеться до белья, унижали, сфотографировали их татуировки, взяли отпечатки пальцев. При этом полицейские ругались матом и угрожали молодым людям. Одного их них они ударили в грудь, другого били по лицу.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7

Молодым людям удалось записать общение с правоохранителями на диктофон. На записи слышны брань и угрозы, в том числе полицейский говорит, что "таких, как ты, хаваю на завтрак", а также уверяет, что "и не такие подписывали".

В секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области сообщили, что к ним обратился гражданин, с которым "полицейские нетактично общались".

Также на Цензор.НЕТ: За 1,5 года по фактам нарушения прав граждан со стороны полицейских начато 94 уголовных производства, 4 из них - за пытки, - Цуцкиридзе

"Руководством ГУНП в области инициировано служебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям работников Ивано-Франковской полиции. ... Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру города Ивано-Франковска", — сказано в сообщении.

Автор: 

Ивано-Франковск (830) Нацполиция (16459) произвол (37)


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Топ комментарии
+74
Отличный министр МВД и конкурсы интересные
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04.06.2020 16:54
+49
Государство - системный враг украинского народа.
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04.06.2020 16:50
+45
Блін, і це під час сьогоднішнього візиту до міста сонцесяйного блазня така інформація!
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04.06.2020 16:47
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....аваковская полиция РУЛИТ !!!
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04.06.2020 19:14 Ответить
Аваков провалил все! Зато с бывшими беркутами охраняет рыгов.
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04.06.2020 19:42 Ответить
Панове громадяни України ,ласкаво просимо на службу в поліцію України.В 2015 в Івано Франківську було 27 чоловік на одне місце в патрульній,зараз нікого силою не затягнеш,а це можливість поспілкуватись з такими дітками.
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04.06.2020 20:01 Ответить
А знаете почему никто не хочет,система старая,и работать надо по старому,моя сестра два года выдержала в этом мусорском гадючнике,и половина ребят которая с ней набиралась,тоже уволилась.А как горели ее глаза когда взяли в новую полицию))
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04.06.2020 20:47 Ответить
А давай всі звільнемось з гадюшника.Хай жеве анархія.
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05.06.2020 21:59 Ответить
У мусоров считается нормой всё, что не докажешь.
Кто же знал, что у них диктофон?
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04.06.2020 20:21 Ответить
Вот потому они и сцутся минивидеокамер в продаже, и ручек-диктофонов.
"Незаконные средства наблюдения и получения информации", видишь-ли ...
Чтобы народ, который они "з а щ и щ а ю т" ничего не мог доказать.
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04.06.2020 20:29 Ответить
Вот потому и Янукович и Порошенко были категорически против идеи Тимошенко признать видео и аудиозаписи, сделанные без разрешения суда, как доказательства в суде.
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05.06.2020 15:25 Ответить
Сопляки которых он хавает на завтрак, записали его профи на диктофон,и разнесли на всю Украину)))))))))
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04.06.2020 20:42 Ответить
ватная полиция рюкзакова во всей красе! От слов "Майдан" и "Европа" они звереют)))

интересно, есть область в Украине, где полициянты авакова еще не зашкварились?
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04.06.2020 21:02 Ответить
это не персональные "поліціянти Авакова" а наши родственники, соседи, бывшие сослуживцы, одноклассники и соседи по подъезду.
только дилетанту "фсьо ястно" что виноват министр. думают что сменив Авакова на Макакова в отделениях полиции сразу все станут культурными и вежливыми
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05.06.2020 15:34 Ответить
Дивишся на ці мусорські огидні пики і лишній раз переконуєшся - в міліцію ідуть виключно миліці0нери. Ними не стають, ними народжуються. Нормальним людям треба виборювати місце під сонцем а для цих потрохів все готове, за державний кошт. Може десь, чи колись, туди приходили нормальні люди, тільки не в Україні останні 30 років. Звісно, виключення трапляються скрізь.
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04.06.2020 21:03 Ответить
нажаль, поодинокі виключення тільки підкреслюють взягалом огидне становице в поліціі та не людске ставлення зі сторони поліціі до громадян
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05.06.2020 15:36 Ответить
Поправка V

... ни одно лицо не должно за одно и то же правонарушение дважды подвергаться угрозе лишения жизни или телесного наказания, не должно принуждаться в каком-либо уголовном деле свидетельствовать против себя, не должно лишаться жизни, свободы либо собственности без должной правовой процедуры...
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04.06.2020 21:36 Ответить
Слов нет,сколько таких уродов у власти сидит,вылезло чмо с голопыздынець,одело корону,почему то я уверен,что весь криминал,это и есть правохранительные органы,так они себя называют.
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04.06.2020 21:47 Ответить
Молодым людям удалось записать общение с правоохранителями на диктофон. На записи слышны брань и угрозы.....

======
Просто проФФесианалы...я думаю что ментов нужно немедленно переоформить в СБУ и ГУР и отправить нелегально в качестве резидентов за границу...
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04.06.2020 21:52 Ответить
Казалось бы причем тут Аваков, причем тут Зеленский...

Но почему-то зацвело все это говно буйным цветом именно после 21.04.2019.
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04.06.2020 22:11 Ответить
Я тебя умоляю. Не считая 2015 года, когда пытались сделать новую полицию, кого-то там переаттестовывали (и что быстро кончилось пшиком) - мусора всегда были мусорами. Всё по-прежнему.
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05.06.2020 09:52 Ответить
А вы про Врадиевку, Николаевской области уже забыли? А украинцы не забыли.

А как при том же Порошенко, полицаи помогали бандитам собирать урожай фермеров и ветераны АТО отбивали фермеров и активистов, от полицаев, которые пытались их вывезти в другую область.
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05.06.2020 15:28 Ответить
Протесты во Врадиевке в период с 30 июня по 15 августа 2013 года

Не. Не забыл.
И пример Врадиевки только подтверждает, что ЗЕ всего за год привел все государственные институции в состояние времен Януковича.
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05.06.2020 15:46 Ответить
Зеленский такой же бездельник, как и Ющенко.

При Порошенко полицаи помогали отжимать урожаи у фермеров (например, перестрелки в Кировоградской области, скосили урожай в пяти км от Новоград-Волынского...), у гражданина США Житомирскую кондитерскую фабрику...

Или скажете что этого не было? Так в сети осталась куча информации.
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05.06.2020 15:55 Ответить
вони таки випросять щось на зразок Міннеаполісу
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04.06.2020 22:27 Ответить
>> сфотографировали их татуировкиИсточник: https://censor.net/v3200075
То есть, молодые тот ещё контингент.
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04.06.2020 22:28 Ответить
Поліцейські погрожували неповнолітньому та його другові: "Ти шмаркач ##аний, щеня засцате. ... Ти таке підпишеш, що ох#їєш нах#й. Тут ще й не таке підписували" - Цензор.НЕТ 312
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04.06.2020 22:50 Ответить
Чем-то напоминает киногероя из бара "Голубая устрица"
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05.06.2020 13:27 Ответить
мой любимый момент танец тарарарарара))
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06.06.2020 01:11 Ответить
тум тум турумпум пам парам пам пам лалалалалааааа оооо донт ювонт ми бейби ..ааа..Поліцейські погрожували неповнолітньому та його другові: "Ти шмаркач ##аний, щеня засцате. ... Ти таке підпишеш, що ох#їєш нах#й. Тут ще й не таке підписували" - Цензор.НЕТ 9615
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04.06.2020 22:52 Ответить
Пиарились по полной программе, а теперь типа не при делах и виновна Деканоидзе. Да, Деконаидзе так же виновата, как и подсунувшие ее Саакашвили и Сакварелидзе.
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05.06.2020 15:29 Ответить
Тут недавно защищали копов, которые собаку подстрелили и за "потенциального подозреваемого" начали мужика крутить.. Причем начала конфликта не выложили, только то, что им выгодно... Где их сраные защитнички?
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04.06.2020 23:30 Ответить
Ну как раз начало событий с собакой потом появилось в сети. Там на 100% виноват хозяин собаки - он провоцировал полицейских, а кроме того их вызвали граждане, чьих детей напугала собака в жопу пьяного владельца.
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05.06.2020 15:31 Ответить
если не затруднит, ссылку на начало... получается я зря копов гнобил за незнание или неумение донести правозаконность своих действий(
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05.06.2020 22:20 Ответить
Поищите пожалуйста сами, там оно на следующий день появилось. Я смотрел, но закладки не делал - не на работе же.

А копов (в данном случае) все гнобили зря, я потому стараюсь не торопиться с выводами. Сначала, как заядлый любитель собак, были сам возмущен, правда гнобить не торопился, но копы мысленно у меня уже были виноватыми.
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05.06.2020 22:53 Ответить
Гнати з поліції разом з авакяшкою.
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04.06.2020 23:42 Ответить
Блин , изнасиловать не успели! А Геращенко говорит, что Аваков хороший и реформу за 7 лет обалденную сделал! Врет наверное!
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05.06.2020 03:19 Ответить
А в ФБ Геращенко кричит, что он с Авакяном ни при делах, это все грузины с Деконоидзе виноваты, мол это они недореформировали.
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05.06.2020 15:40 Ответить
Рогулі розмовляють на рідній соловїній
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05.06.2020 04:57 Ответить
А диктофон ребята в трусах видимо прятали, раз уж смогли записать угрозы полицейского стоя в нижнем белье.
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05.06.2020 09:28 Ответить
Диктофон в телефоне работает с отключеним екраном .Даже если его изьяли- файл останется...Я уже так пользовалсчя.
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05.06.2020 11:13 Ответить
Статья ни о чём!!!Начало ареста и причина ареста не зафиксирована камерой!Кто такой этот "несовершолетний" тоже не указан(привлекался ли ранее)...знавал я таких "несовершеннолетних"-они были более жестокими безпредельщиками,ворами и наркоманами-чем отсидевшие зэки! Запись на диктофон"ментовского безпридела" тоже(для суда) ничего не подтверждает-мало ли какие жесты показывали задержанные копам(факи,дули...),что бы вызвать их "вой"!!!
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05.06.2020 09:55 Ответить
Где парниша прятал микрофон, если его раздели до трусов? А я понял!
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05.06.2020 10:57 Ответить
"Проффффесионалы положили его на стол, в том помещении, где прессовали, тут и к гадалке не ходи.
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05.06.2020 15:33 Ответить
"Пострадавшие от майдана" мстят несовершеннолетним, которые 6 лет назад были детьми.
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05.06.2020 13:12 Ответить
а шо там кримінального? Маладьож абнаглєла - протокол не хоче підписувати - ото розсердився чоловік. Другий мовчки вперіщив би гумою межи плечі бєз слов і волнєній - тоді п хльопчики не прикалувались би більше
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05.06.2020 13:39 Ответить
Безусловно полиция - это срез нашего украинского общества. В большинстве своем это безкультурное, тупое, необразованное быдло. Те нормальные ребята которые пришли на волне реформы в патрульную полицию в 90% уже уволились! А уволились они тогда когда ими остались руководить карьеристы, "недолюстрированные" гаишники, старые милиционеры, работники ради "галочки и показухи", когда заствляли намеренно фальсифицировать нарушения и ставить их на поток ради показателей! Так что мы сейчас хотим от полиции если по сути она осталась та же что и была? Когда коррупционер-полицейский после взятки восстанавливается по суду и продолжает и дальше брать деньги и при этом еще и руководит пацанами которые пришли в полицию честно служить и защищать граждан, что мы хотим от такой полиции?
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05.06.2020 15:38 Ответить
Мене, коли згребли в 2009-ом, то говорили: " у нас генералы рыдали".. А то, на секунду, була по типу дільниче відділення. Грозили, мовляв усе розкажеш, та покажеш. Ми тебе швидко виведемо на чисту водицю. Як не підеш на розмову, то підвісимо і будемо далі запитувати. Грюкали там залізом, орали в коридорі, але....
Ні, не заридав, за ніч відпустили, ще через добу вибачались. Але осад зостався.
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05.06.2020 16:13 Ответить
Шпана в погонах в шутку играет в полицейских.: https://censor.net/v3200075
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06.06.2020 01:55 Ответить
Как в анекдоте про психиатров.
Кто первый форму надел, тот и полицейский.
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08.06.2020 16:04 Ответить
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