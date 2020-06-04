Полицейские угрожали несовершеннолетнему и его другу: "Ты сопляк ##аный, щенок засцатый. ... Ты такое подпишешь, что ох#еешь нах#й. Тут еще и не такое подписывали". ВИДЕО

Полиция Ивано-Франковской области начала служебное расследование действий правоохранителей, грубивших и угрожавших двум молодым горожанам. Внимание! Ненормативная лексика!

Об угрозах со стороны полицейских сообщило местное издание "Галка", информирует Цензор.НЕТ.

К журналистам обратился местный житель Владислав Сукенник. Он рассказал, что 30 мая его несовершеннолетнего сына Максима с товарищем задержали в центре города полицейские. Молодые люди в шутку затеяли драку. Полицейские расценили это как нарушение общественного порядка и доставили их в участок.

По словам Сукенника, его сына с другом заставили раздеться до белья, унижали, сфотографировали их татуировки, взяли отпечатки пальцев. При этом полицейские ругались матом и угрожали молодым людям. Одного их них они ударили в грудь, другого били по лицу.

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Молодым людям удалось записать общение с правоохранителями на диктофон. На записи слышны брань и угрозы, в том числе полицейский говорит, что "таких, как ты, хаваю на завтрак", а также уверяет, что "и не такие подписывали".

В секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области сообщили, что к ним обратился гражданин, с которым "полицейские нетактично общались".

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"Руководством ГУНП в области инициировано служебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям работников Ивано-Франковской полиции. ... Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру города Ивано-Франковска", — сказано в сообщении.