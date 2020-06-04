Полицейские угрожали несовершеннолетнему и его другу: "Ты сопляк ##аный, щенок засцатый. ... Ты такое подпишешь, что ох#еешь нах#й. Тут еще и не такое подписывали". ВИДЕО
Полиция Ивано-Франковской области начала служебное расследование действий правоохранителей, грубивших и угрожавших двум молодым горожанам. Внимание! Ненормативная лексика!
Об угрозах со стороны полицейских сообщило местное издание "Галка", информирует Цензор.НЕТ.
К журналистам обратился местный житель Владислав Сукенник. Он рассказал, что 30 мая его несовершеннолетнего сына Максима с товарищем задержали в центре города полицейские. Молодые люди в шутку затеяли драку. Полицейские расценили это как нарушение общественного порядка и доставили их в участок.
По словам Сукенника, его сына с другом заставили раздеться до белья, унижали, сфотографировали их татуировки, взяли отпечатки пальцев. При этом полицейские ругались матом и угрожали молодым людям. Одного их них они ударили в грудь, другого били по лицу.
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Молодым людям удалось записать общение с правоохранителями на диктофон. На записи слышны брань и угрозы, в том числе полицейский говорит, что "таких, как ты, хаваю на завтрак", а также уверяет, что "и не такие подписывали".
В секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области сообщили, что к ним обратился гражданин, с которым "полицейские нетактично общались".
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"Руководством ГУНП в области инициировано служебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям работников Ивано-Франковской полиции. ... Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру города Ивано-Франковска", — сказано в сообщении.
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Кто же знал, что у них диктофон?
"Незаконные средства наблюдения и получения информации", видишь-ли ...
Чтобы народ, который они "з а щ и щ а ю т" ничего не мог доказать.
интересно, есть область в Украине, где полициянты авакова еще не зашкварились?
только дилетанту "фсьо ястно" что виноват министр. думают что сменив Авакова на Макакова в отделениях полиции сразу все станут культурными и вежливыми
... ни одно лицо не должно за одно и то же правонарушение дважды подвергаться угрозе лишения жизни или телесного наказания, не должно принуждаться в каком-либо уголовном деле свидетельствовать против себя, не должно лишаться жизни, свободы либо собственности без должной правовой процедуры...
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Просто проФФесианалы...я думаю что ментов нужно немедленно переоформить в СБУ и ГУР и отправить нелегально в качестве резидентов за границу...
Но почему-то зацвело все это говно буйным цветом именно после 21.04.2019.
А как при том же Порошенко, полицаи помогали бандитам собирать урожай фермеров и ветераны АТО отбивали фермеров и активистов, от полицаев, которые пытались их вывезти в другую область.
Не. Не забыл.
И пример Врадиевки только подтверждает, что ЗЕ всего за год привел все государственные институции в состояние времен Януковича.
При Порошенко полицаи помогали отжимать урожаи у фермеров (например, перестрелки в Кировоградской области, скосили урожай в пяти км от Новоград-Волынского...), у гражданина США Житомирскую кондитерскую фабрику...
Или скажете что этого не было? Так в сети осталась куча информации.
То есть, молодые тот ещё контингент.
А копов (в данном случае) все гнобили зря, я потому стараюсь не торопиться с выводами. Сначала, как заядлый любитель собак, были сам возмущен, правда гнобить не торопился, но копы мысленно у меня уже были виноватыми.
Ні, не заридав, за ніч відпустили, ще через добу вибачались. Але осад зостався.
Кто первый форму надел, тот и полицейский.