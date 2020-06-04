РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11269 посетителей онлайн
Новости Видео
17 255 80

Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США. ВИДЕО

Для наведения порядка на улицах американских городов армия, полиция и представители территориальной обороны объединили усилия.

Данный факт демонстрирует нарезка из роликов Tik Tok, опубликованная грузинским добровольцем Вано Надирадзе, передает Цензор.НЕТ.

На кадрах в частности показывают улицы города Сан-Диего, штат Калифорния.

Читайте также: Трамп - первый президент, который не пытается объединить американский народ, а разделяет его, - экс-глава Пентагона Мэттис

Как известно в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков. В самой Миннесоте впервые после Второй мировой войны в полном составе активирована Нацгвардия штата — больше десяти тысяч человек.

армия (8496) протест (5858) США (26637) тероборона (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+54
Проклятые рассисты! Мешают обездоленным афроамериканцам трощить магазы!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:53
+22
Майдан и мародёрство это не одно и тоже
показать весь комментарий
04.06.2020 17:16
+21
США величайшая страна из когда либо существовавших!
Боже, Благослови Америку (и Украину)!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какое Сан Диего. Это Лос Анджелес, бульвар Голливуд.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:51 Ответить
Ну, по крайней мере кадр с улицей со звездами - это действительно Лос Анжелес. На остальных отрывках непонятные местности, ни одного лендмарка - никакой привязки к городу не возникает. Хотя с меня слабый знаток Сан Диего
показать весь комментарий
04.06.2020 17:17 Ответить
с одной поправкой, то Нацгвардия там и ее техника
показать весь комментарий
04.06.2020 21:25 Ответить
https://twitter.com/JamesOKeefeIII

там видео - смотрите до конца...

https://twitter.com/JamesOKeefeIII Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США - Цензор.НЕТ 5926 James O'Keefe

https://twitter.com/JamesOKeefeIII @JamesOKeefeIII


BREAKING:
https://twitter.com/Project_Veritas @Project_Veritas
INFILTRATED ANTIFA "Practice things like an eye gouge. It takes very little pressure to injure someone's eyes." "It's not boxing, it's not kickboxing, it's like destroying your enemy." https://twitter.com/hashtag/EXPOSEANTIFA?src=hashtag_click #EXPOSEANTIFA

https://twitter.com/Project_Veritas @Project_Veritas
ИНФИЛЬТРОВАННАЯ АНТИФА «Практикуйте такие вещи, как взбивание глаз. Требуется очень небольшое давление, чтобы повредить чьи-то глаза ». «Это не бокс, это не кикбоксинг, это как уничтожение врага». https://twitter.com/hashtag/EXPOSEANTIFA?src=hashtag_click #EXPOSEANTIFA
ВИДЕО

https://twitter.com/i/status/1268527969586360320


показать весь комментарий
04.06.2020 16:51 Ответить
ку-клус-клан прям!!))))
показать весь комментарий
04.06.2020 16:52 Ответить
США величайшая страна из когда либо существовавших!
Боже, Благослови Америку (и Украину)!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:53 Ответить
Проклятые рассисты! Мешают обездоленным афроамериканцам трощить магазы!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:53 Ответить
Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США - Цензор.НЕТ 4751
показать весь комментарий
04.06.2020 16:55 Ответить
Тероборона и Американское Ополчение(Militia) - абсолютно разные вещи. Тероборона в Украине - часть МО, а Ополчение в США - абсолютно независимая от государства Гражданская организация.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:59 Ответить
Але вона мусить комусь підпорядковуватися в тому плані, щоб не йшлося про порушення законів, чи не так, Максиме ?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:13 Ответить
владі штату місцева
показать весь комментарий
04.06.2020 21:26 Ответить
Нi, це цiлком Громадянске об'еднання, згiдно Констiтуцii, ст. 2.
показать весь комментарий
04.06.2020 21:36 Ответить
https://www.facebook.com/PennsylvaniaStateMilitia/
показать весь комментарий
04.06.2020 21:41 Ответить
Mission

-Mission Statement -

We are a community of citizen patriots organized, trained and well regulated to support local constitutional government in times of crisis and to secure a good standing reputation with the people of this Commonwealth and Great Nation.

Our mission is to watch over and defend our Commonwealth and Country from all enemies, both foreign and domestic, who would challenge our God given right to Liberty and Freedom as defined in our Constitution.

We endeavor to defend our land from all those who attempt to usurp our freedom, liberty and property, and we commit to give aid to our fellow Citizens, Law Enforcement, Emergency Services Personnel and Military in time of need.

Inasmuch as the Constitution of the Commonwealth of Pennsylvania reiterates and reinforces the Second Amendment of the Bill of Rights within the Constitution of the United States, we embrace the foundational belief of our Founding Fathers that, "The right of the citizens to bear arms, in defense of themselves and the State, shall not be questioned." (Section 21, Article I; The Pennsylvania Constitution).
показать весь комментарий
04.06.2020 21:44 Ответить
Клас !
показать весь комментарий
05.06.2020 05:22 Ответить
Никогда не сомневался в Маттисе и тех других 4х зведочных генералах,
шо его поддержали...
рыжий утомил весь личный состав - впоть до 4х зведочных...- ето провал.
показать весь комментарий
05.06.2020 05:28 Ответить
у нас 6 год война,а отрядов Самообороны массово как не было,так и нет.
саботажные потуги военкоматов-полная херня и показуха.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:02 Ответить
Є самооборони .Самооборона Січ , легальна організація ,в яка разом з спілкою ветеранів АТО--ООС місто Сміла , більше 300 чоловік , стількі ж і легальної зброї . І таких по всіх містах України достатньо.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:15 Ответить
достатньо?!
по 300 бійців з мисливською зброєю на 100 тис.місто?
ну Сміла ще молодці.є цифри по теробороні на таке-ж місто в 20 бійців...
показать весь комментарий
05.06.2020 14:42 Ответить
Походу наполнят тюрьмы нигерами и латиносами. И на улицах станет поспокойней.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:03 Ответить
заждались...
Армія, поліція і тероборона об'єдналися для наведення порядку на вулицях США - Цензор.НЕТ 1404
показать весь комментарий
04.06.2020 17:13 Ответить
ваши комментарии такие же как при Майдане, заждались. Хотя все может быть хуже
показать весь комментарий
04.06.2020 17:34 Ответить
Very good!! Наведите порядок в конце-то концов, а то макаки грабить сами не остановятся
показать весь комментарий
04.06.2020 17:15 Ответить
можливо армії злякаються.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:15 Ответить
Якби в нас існувала така тероборона, то в кацапні не було би шансів.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:15 Ответить
Майдан и мародёрство это не одно и тоже
показать весь комментарий
04.06.2020 17:16 Ответить
а навіщо їм влаштовувати Майдан ?
хтось готує окупацію штатів, а влада їм всіляко допомагає?
показать весь комментарий
04.06.2020 17:16 Ответить
«Грязь, вонь, клопы и тараканы,
И надо всем хозяйский кнут,
И это русские болваны
Святым отечеством зовут».
- Д. В. Веневитинов, поэт (1805 - 1827 гг.)
показать весь комментарий
04.06.2020 17:23 Ответить
Как вовремя был убит афроамериканец - забыто все: Требования ареста Билла Гейтса, Обамагейт и ложная пандемия seattletimes.com Сложно назвать назвать грабежи и поджоги протестами в честь памяти Флойда. Однако, замечают эксперты - как же все удачно сложилось. И именно в тот момент, когда больше всего общественность требовала ареста Билла Гейтса, стали всплывать аферы с коронавирусом, подтасовки результатов тестирования, завышения количества жертв, факты о ненужности объявления пандемии, преднамеренное массовое убийство пожилых людей (напоминаем, демократы-губернаторы штатов направляли больных COVID-19 в дома престарелых).

Когда стали известны подробности Обамагейт - преступления демократов Обамы, Украингейт - Джо Байдена… Трамп пообещал призвать всех к правосудию и как же идеально сошлись звезды на небе, что именно в этот критический для всех преступников момент в Штатах разгораются разгромные мероприятия. Кто сейчас вспомнит об Обамагейт или Билле Гейтсе?
Демократам на руку разжигание расовых страстей - в этом их спасение и таким образом подрываются позиции Трампа. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо раскритиковал президента Дональда Трампа за отправку военных против американцев.
Президент призывает американских военных выступить против американских граждан. Он использует армию, чтобы задавить мирный протест, чтобы он мог провести фотосессию в церкви. Это все для него просто реалити-шоу - заявил Куомо в Twitter. "Мирный протест"?!
И это говорит человек, который пачками отправлял коронавирусных больных в дома престарелых. Трамп незадолго до этого дал распоряжение проверить, что там происходило в этих домах. Куомо переживал и боялся за себя один день, а сейчас он снова на коне - кто помнит о его преступлениях? Зато очень удобно критиковать президента.
показать весь комментарий
04.06.2020 23:38 Ответить
Там и власть не творит такой фигни, чтобы Майдан начинался.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:24 Ответить
чтобы навести порядок надо загнать под плинтус нахер антифа с белыми либералами ублюдками да и в прочем всю демпартию
показать весь комментарий
04.06.2020 17:16 Ответить
а може нігерів спершу ?
показать весь комментарий
04.06.2020 17:17 Ответить
Расистка? Они же афроамереканцы)))
показать весь комментарий
04.06.2020 17:27 Ответить
нигеры сцыкуны они на такое никогда не пошли бы, да и сними договорится легко и оны против этого. А от это ублюдки, это они все раздувают , на деньги Сороса, потому что демократы в полном дерьме и выиграть по нормальному не могут выборы. Я лично сам видел как приезжие от города к городу ездят разжигают все и сливаются быстро. Это похоже на желтые жилеты во франции, не удивлюсь если кацапы к этому активно прилагают руки, уж больно все похоже и сдерижировано
показать весь комментарий
04.06.2020 17:28 Ответить
Якби про Сороса не згадав,може б і сприйняли всерйоз...
показать весь комментарий
04.06.2020 18:23 Ответить
чувак ты просто мелко плаваешь еще, я здесь прожил больше чем ты ча белом свете, знаю кто чем дышит, с возрастом ты все поймешь, жаль что поздно только
показать весь комментарий
04.06.2020 18:27 Ответить
Интересно, послы Ж7 обратились к Трампу с напоминанием о неприменении силы против протестующих, как это было во время майдана в Киеве?
показать весь комментарий
04.06.2020 17:18 Ответить
В Киеве протестующие грабили магазины?
показать весь комментарий
04.06.2020 17:24 Ответить
Після майдану всяке було..
показать весь комментарий
04.06.2020 17:49 Ответить
«Русские хоть и белые, но у них есть свойства негров. Они не работают более, чем нужно, и без принуждения». - Густав Дитцель, немецкий писатель
показать весь комментарий
04.06.2020 17:26 Ответить
це мародери, а не протестуючі.
до того ж, вбито близь ста поліцейських.
а вата все намагається прирівняти ці безчинства та злочини до Майдану.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:46 Ответить
ну не 100 Но Как Они Это ОСТАНОВЛЯТ!111!?
показать весь комментарий
04.06.2020 20:52 Ответить
90 з чимось.
показать весь комментарий
04.06.2020 21:02 Ответить
лапоть,не прирівнюй мародерів до протестуючих на Майдані.
показать весь комментарий
05.06.2020 00:03 Ответить
Давно пора. А під час президентських виборів, нагадати, як дєрьмократи розгойдували ситуацію за принципом "чим гірше, тим краще".
показать весь комментарий
04.06.2020 17:22 Ответить
а в Украине мусора пытают, убивают и насилуют,
и вооружаются за счёт «военного сбора» с лохов
показать весь комментарий
04.06.2020 17:25 Ответить
сейчас тебе напишут "по тебе тюрма заждалась"
показать весь комментарий
04.06.2020 17:35 Ответить
Забавно, украинские патриоты пишут про протестующих в США то же самое что и путинские тролли во время Евромайдана.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:33 Ответить
замочили негра. негры начали бунтовать, получите еще больше пулеметов против негров. демократия епт =) у нас .... говно по трубам, слюни пузырями ...
показать весь комментарий
04.06.2020 17:36 Ответить
а я тебя уже на заметку взяли романтика-революционера
показать весь комментарий
04.06.2020 17:48 Ответить
Вы только представьте ситуацию из-за которой Возник этот балаган ,негр Флоид под наркотой ,пытается втюхать в магазине фальшивую двадцатку ,у него уже 3-4 ходки за плечами. Его пытается задержать полицейский ,который меньше его по размерам ,а негр при этом не хочет выполнять команду просто лежать🙁 Это какаето породив на здравый смысл, левые уже просто задолбали играми в таллерантность и политкорректность.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:37 Ответить
если это говорит еврей, то точно обманывает по черному.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:47 Ответить
5 ходок.
показать весь комментарий
04.06.2020 21:14 Ответить
Породия
показать весь комментарий
04.06.2020 17:38 Ответить
Вільні люди, заможня країна...В усіх зброя на рука...ніхто навіть не думає один в одного стріляти... Може і в Україні колись таке буде...

Ps. Бандит завжди знайде зброю, а потерпілий його беззахисна жертва.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:48 Ответить
Армія, поліція і тероборона об'єдналися для наведення порядку на вулицях США - Цензор.НЕТ 8733
показать весь комментарий
04.06.2020 17:51 Ответить
скоро и трамп будет с...ть.И то нормально?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:46 Ответить
Ну шо тебе сказать Жуков ,есть такие районы в Нью-Йорке ,Бруклин и Гарлем так вот Гарлем в последнее время сильно напрягает🙁
показать весь комментарий
04.06.2020 17:57 Ответить
а когда афроамериканцы были рабами это не напрягало? а да я забыл, тогда было интересное наказание для раба выступившего против. Его забивали как непослушного собаку, а потом выводили перед бараками рабов, собрав заранее всех, дальше надсморторщик начинал его душить веревкой или обессилившего на земле раба давил ему на шею, он просил пощады за свою не покорность, но на поучение другим его медлено убивали. Вот такая история часто случалось с предквами афроамериканцев
показать весь комментарий
04.06.2020 18:25 Ответить
І що ?
Всім білим тепер пожиттєво каятися, просити вибачення і стояти навколішки перед кожним чорним рецидивістом ?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:16 Ответить
Американці, самі того не бажаючи, "разом з брудною водою вихлюпнули дитину...". Однак, вина лежить не тільки на "білих"... Вони свій обов"язок, згідно Конституції, свою частину "роботи", виконали - поставили "чорних" на один щабель з собою... Біда в тому, що багато "чорних" ставать на цей щабель, не побажали... Бидло є в будь-якій нації, расі, і це не залежить від кольору шкіри чи мови... Адже "падать" завжди легше, ніж "лізти вгору"... Основна ж маса - інертна... Вона хоче сидіть, склавши руки, і нічого не робить. Приведу приклад з нашого "буття":

"Восток Саратовской области, 1986 год. Человек с Украины приходит по делу к местному жителю. Двора, как такового, нет. Просто недалеко от дороги, на пустыре, стоит дом с хозяйственными постройками. Весь двор зарос циклахеной, (сорняком, подлежащим фитосанитарному карантину, как сильнейший аллерген), под два метра высотой. Через заросли к дому, как и к сараюшкам, тропинки тянутся.
Хозяин дома. На улице жара под 40 градусов в тени. Хозяин угощает квасом. Попивая квас, гость, между глотками, задает вопрос:
- Послушай, а чего ты эти заросли не вырубишь?...
- А на хрена?
- Ну, жена цветы насадит… (Привык гость у себя, в Украине, к палисадникам с цветами перед домом…)
- А на хрена?
- Ну, чтобы красиво было…
- А на хрена?
Решил «подкусить»:
- Ну, не цветы, так какие-нибудь овощи посадишь, «закусь» всегда под рукой будет, на огород ехать далеко не надо. А зима придет, тоже будет с чем картошку есть, помидоры с огурцами насолишь или в банки закатаешь ...
- А на хрена? Твои «хохлы», с Украины, пришлют в банках, консервированные, так я в магазине куплю…
(Кстати, там же, на территории военного городка, на краю солончакового болота, был массив небольших огородиков. Весной, после подсыхания вскопанного осенью огорода, он блестел после рассвета, как изморозью покрытый - кристаллы соли проявлялись. Однако, всё росло, только пропалывай и поливай. Помидоры были - как кулаки. И сладкие такие, что некоторые хозяйки из мякоти, очистив от кожицы и семян, варенье варили… Так вот, хозяйничали там белорусы, украинцы и выходцы из этих республик. «Русских», из самой РСФСР, не было…).
показать весь комментарий
05.06.2020 06:20 Ответить
у демократов в америке от демократии осталось одно название только. Это левые радикалы с привкусом гомосятины, у которых на уме только построить коммунизм типа ссср-северная корея где оны будут правящем классом вместе с извращенцами ЛГБТ, закрыть церкви, забрать оружие у законопослушных граждан чтобы не возникали, конфисковать все у умных работающих людей и раздать даже не бедным а ленивым или извращенцам. Тоже самое либералы америки ничего общего с либералами россии не имеют, тут это ублюдки хуже демократов, которые проповедуют толерантность хотя сами только терпят себе подобных. Черные по сравнению с ними ангелы
показать весь комментарий
04.06.2020 17:59 Ответить
А росия уже ввела войска или гумконвой хоть отправила?
показать весь комментарий
04.06.2020 18:10 Ответить
Сан-Антонио, штат Техас. Шествие в знак протеста против жестокости полиции под присмотром.)
Армія, поліція і тероборона об'єдналися для наведення порядку на вулицях США - Цензор.НЕТ 6965
показать весь комментарий
04.06.2020 18:24 Ответить
Марьяна , там по ходу наоборот , граждане защищаются от мародеров ( белые тож там есть )
и оборонятся есть чем ( в отличии от нас )
у черных сейчас золотое время ( но оно быстро закончится ) , а потом их перестанут брать на работу , и вобще с ними связыватся никто не будет
оружие на руках ( до ротного пулемета ) вносит свои коррективы , в Техасе вобще лафа на законодательном уровне
показать весь комментарий
04.06.2020 18:46 Ответить
Так этот снимок как раз об этом. Эти люди (члены TITFF) защищают кенотаф Аламо от вандалов мирных протестующих.) А закончилось все мирно, без стрельбы. Ну, потом, правда, немного побили стекла в магазинах (протестующие, не радикалы), но это уже было вечером и без фанатизма. Такого мародерства, как в Нью-Йорке - не было. Как сказал мой знакомый, который жил в Далласе - и не будет, потому что там чуть ли не в каждой лавке пулемет (образно говоря) и соответственно владелец - уважаемый человек.)))
показать весь комментарий
04.06.2020 19:43 Ответить
Андрюша тебе ,что черных наркоманов не хватает ,так пригласи их к себе в гости .А я с ними рядом живу ,и перекинь они нифига не работают ,существуют на пособие🙇🙁
показать весь комментарий
04.06.2020 18:34 Ответить
https://censor.net/user/437040 на работу не будут брать, ха ха ха , да они и так не работают в третьем поколении
показать весь комментарий
04.06.2020 19:34 Ответить
Самое крутое ,это граждане с оружием.
показать весь комментарий
04.06.2020 19:49 Ответить
Поправка II Поскольку надлежащим образом организованная милиция необходима для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно ограничиваться
показать весь комментарий
04.06.2020 21:32 Ответить
Сподіваюсь, любителів халяви швидко вгамують і зроблять висновки на майбутнє.
показать весь комментарий
04.06.2020 20:07 Ответить
 
 