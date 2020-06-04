Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США. ВИДЕО

Для наведения порядка на улицах американских городов армия, полиция и представители территориальной обороны объединили усилия.

Данный факт демонстрирует нарезка из роликов Tik Tok, опубликованная грузинским добровольцем Вано Надирадзе, передает Цензор.НЕТ.

На кадрах в частности показывают улицы города Сан-Диего, штат Калифорния.

Читайте также: Трамп - первый президент, который не пытается объединить американский народ, а разделяет его, - экс-глава Пентагона Мэттис

Как известно в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков. В самой Миннесоте впервые после Второй мировой войны в полном составе активирована Нацгвардия штата — больше десяти тысяч человек.