Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: "Нет полицейскому государству!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 июня, под зданием Верховной Рады проходят несколько акций с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Народные депутаты сегодня должны заслушать главу МВД Арсена Авакова с докладом о резонансных криминальных событиях, в частности относительно перестрелки в Броварах и изнасилования женщины в полицейском участке в Кагарлыке.Под стенами ВР прорходят акции "Авакова в отставку" и "Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!". Организаторами акций выступили партия "Голос" и "Правый сектор". Митингующие требуют отставки министра внутренних дел. Активисты держат плакаты со своими требованиями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Геращенко об отставке Авакова: В Украине в целом порядок, все работает честно и прозрачно



































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ