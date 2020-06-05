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Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: "Нет полицейскому государству!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 июня, под зданием Верховной Рады проходят несколько акций с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Народные депутаты сегодня должны заслушать главу МВД Арсена Авакова с докладом о резонансных криминальных событиях, в частности относительно перестрелки в Броварах и изнасилования женщины в полицейском участке в Кагарлыке.Под стенами ВР прорходят акции "Авакова в отставку" и "Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!". Организаторами акций выступили партия "Голос" и "Правый сектор". Митингующие требуют отставки министра внутренних дел. Активисты держат плакаты со своими требованиями.

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Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 01
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 02
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 03
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 04
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 05
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 06
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 07
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 08
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 09
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 10
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 11
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 12
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 13
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 14
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 15
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 16
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 17
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 18
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 19
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 20
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 21
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 22
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 23
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 24
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 25
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 26
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 27
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 28
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 29
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 30
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 31
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 32
Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: Нет полицейскому государству! 33

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Аваков Арсен (3444) ВР (29245) митинг (2556) отставка (3154) Правый сектор (855) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+16
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: "Ні поліцейській державі!" - Цензор.НЕТ 3367
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05.06.2020 10:13
+13
Засиделся. Огромное финансирование, каждый год увеличение. Ппытка переименовать в полицию, возврат по рнгрессу...полиция....менты.... и опять мусора. ну и толку от люстрации, типа конкурсов? Коррмпировано снизу и Доверху! Нафиг с поля верхушку ВСЮ!!!
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05.06.2020 10:01
+13
Аваков це людина олігархів... А партія "слуга народу" і Зеленський належать олігархам. Вони не проголосують за відставку Авакова. Точніше вірменина Авакяна.
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05.06.2020 10:04
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*жодного* мовою.
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05.06.2020 11:03 Ответить
Интересно, эти бастующие сегодня прогуляли работу? или они безработные?
В Европе бастуют в выходные.
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05.06.2020 11:01 Ответить
он щас поставит там вместо себя кого-то и продолжит ним рулить, там в 95ом угаре ещё актёров полно
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05.06.2020 11:20 Ответить
?
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: "Ні поліцейській державі!" - Цензор.НЕТ 8123
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05.06.2020 11:24 Ответить
ДАПАШЛИВЫ...
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05.06.2020 11:33 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1268821526381580288 27 мин

Киевляне, я так понимаю, проигнорили ивент.. Чорт, видя, что мяч на его поле, устроил цирк для лохов в исполнении Белого Вошьдя. Откуда взялся размалеванный бобик, если весь квартал с вечера был под контролем беркуто-мусоров? Штош, сидите дальше.. Мало вас 0ваков ипёт.
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05.06.2020 11:54 Ответить
а что толку в одном авакове ,если на его место зеля портнова посадит? Пусть этот "кочегар", который очень рьяно вел земразь к власти в тви, сам хоть раз выйдет и за собой уберет
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05.06.2020 13:07 Ответить
Говно, которое думает, что оно непотопляемое, повторит судьбу "овоща". Я вижу полицейскую коррупцию каждый день из окна: цыгане торгуют наркотой в открытую, никого не стесняясь, другой дилер был повязан ОБНОНом с наркотиками на хате, признал вину и... феерия... отпущен на свободу. Копы ловят наркоторговцев только, чтобы рубануть бабла, то что торчки под кайфом могут кого-то грохнуть не рассматривается априори... Этого чорта давно надо щиссен как говорят немцы
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05.06.2020 11:59 Ответить
Не везёт что-то последнее время мусорянам, вот и до главного добрались.
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05.06.2020 20:07 Ответить
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