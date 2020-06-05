Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: "Нет полицейскому государству!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 5 июня, под зданием Верховной Рады проходят несколько акций с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Народные депутаты сегодня должны заслушать главу МВД Арсена Авакова с докладом о резонансных криминальных событиях, в частности относительно перестрелки в Броварах и изнасилования женщины в полицейском участке в Кагарлыке.Под стенами ВР прорходят акции "Авакова в отставку" и "Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!". Организаторами акций выступили партия "Голос" и "Правый сектор". Митингующие требуют отставки министра внутренних дел. Активисты держат плакаты со своими требованиями.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Киевляне, я так понимаю, проигнорили ивент.. Чорт, видя, что мяч на его поле, устроил цирк для лохов в исполнении Белого Вошьдя. Откуда взялся размалеванный бобик, если весь квартал с вечера был под контролем беркуто-мусоров? Штош, сидите дальше.. Мало вас 0ваков ипёт.