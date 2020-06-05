Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев. ВИДЕО
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу утром отчитывается перед народными депутатами по происшествию в Кагарлыке Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"МВД и Нацполиция является отображением … украинского общества. Принципиально, как система реагирует на это", - отметил министр.
По словам Авакова "Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего".
Глава МВД напомнил, что расследованием инцидента занимается Государственное бюро расследований, полиция проводит внутреннее расследование, а само отделение полиции расформировано.
"По итогам анализа этого инцидента… приняты решения… во всех подразделениях полиции… будет введена полная фиксация следственных действий в отделениях полиции", - рассказал он.
"Обращаюсь к вам, не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев", - подчеркнул Аваков.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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невозможно реформировать только полицию
вся Украина нуждается в реформировании,
но увы, граждане превращены в Лохов
Факты пожалуйста!
я не защищаю личность, я про своё бездействие вспомнил
Если нет - то что вы сделали никого из украинцев не колышит!
только причина неХотения
не только его голова,
а и многое другое ....
А эта власть хотела реформ, кирпич?
Например, реформы судов?
02.09.19 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************
Может, знаешь, сколько Зеля снял мантий на сегодня?
Я тебе скажу: ноль целых, х#й десятых.
Так что, берись за ум, если он у тебя еще остался.
Ему, бл@дь, досталась растущая экономика, и что он с ней сделал?
Еще раз: Зе обещал снимать мантии с недоброчестных судей.
Отсутствие снятых мантий означает, что недоброчестных судей нет!
Или то, что Зе пи#добол.
Выбирай.
"МВД и Нацполиция является отображением … украинского общества
Источник: https://censor.net/n3200211
так как у населения нет стволов, а у участников есть ...
відразу уточнюйте..
і повернути яким шляхом ?ВИборів ? Я надіюсь ,ви не розглядаєте шлях революційний силами 8-ми відсотків маргіналів -порохофілів..)))
включенні лампочкизгадуванні прізвища Порошенко.
невозможно реформировать только полицию
вся Украина нуждается в реформировании,
но увы, граждане Лохи" - один из комментариев
https://censor.net/comments/locate/3200211/019214e7-3***-70e8-a1e6-************
Та тут не цих дебілів звинувачують,а тебе Рюкзакевич бо ти за ці роки цих дебілів пустив назад в міліцію
собаков, не надо переводить стрелки на общество, когда сам говно редкостное. )))))
ну про рыбу и ее голову пословицу знаете)))))
свободное владение оружием и применение его против бандитов, в том числе
судей и полиции ?
всем по°, а виноват Аваков
... Який керівник - такі й підлеглі!
ну да
а тех кто голосовал по приколу в этом ******* зеленом
Так будет правильнее...
Если миллион хороших копов не могут найти одного плохого по факту мы имеем миллион и 1 плохих копов.
За стільки років при владі Аваков, вів діловодство свого міністерства державною мовою і не спромігся вивчити українську мову...
І аваков називає себе патріотом?.. Таке враження, що ці всі роки він збирав на всіх компромат і тепер просто бояться цього "патріота" прибрати!.