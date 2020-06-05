Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев. ВИДЕО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу утром отчитывается перед народными депутатами по происшествию в Кагарлыке Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"МВД и Нацполиция является отображением … украинского общества. Принципиально, как система реагирует на это", - отметил министр.

По словам Авакова "Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего".

Глава МВД напомнил, что расследованием инцидента занимается Государственное бюро расследований, полиция проводит внутреннее расследование, а само отделение полиции расформировано.

"По итогам анализа этого инцидента… приняты решения… во всех подразделениях полиции… будет введена полная фиксация следственных действий в отделениях полиции", - рассказал он.

"Обращаюсь к вам, не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев", - подчеркнул Аваков.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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