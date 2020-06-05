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Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев. ВИДЕО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу утром отчитывается перед народными депутатами по происшествию в Кагарлыке Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"МВД и Нацполиция является отображением … украинского общества. Принципиально, как система реагирует на это", - отметил министр.

По словам Авакова "Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего".

Глава МВД напомнил, что расследованием инцидента занимается Государственное бюро расследований, полиция проводит внутреннее расследование, а само отделение полиции расформировано.

"По итогам анализа этого инцидента… приняты решения… во всех подразделениях полиции… будет введена полная фиксация следственных действий в отделениях полиции", - рассказал он.

"Обращаюсь к вам, не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев", - подчеркнул Аваков.

Читайте также: ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Также смотрите: Заседание Верховной Рады: в повестке дня отчет Авакова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Аваков Арсен (3444) ВР (29245) изнасилование (917) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+32
Это чмо сорвало реформу милиции, но я не думаю, что это сделал только он один, если бы та власть хотела реформ, то авакяна бы убрали и реформу довели бы до конца. Посмотрим, что будет делать нынешняя власть.
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05.06.2020 10:42
+26
Завели и насиловали, бедная женщина кричала и взывало о помощи, и никто не помог ??? И виновато всего несколько негодяет ??? Это полный п... !!! Просто твари, а не негодяии все и их руководители, что из-за них такое возможно !!! 😣
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05.06.2020 10:47
+21
Аваков - один из немногих, кто способен на реальные дела. Вот только есть мааааленькое НООО! Он способен, но он не ХОЧЕТ. У него было абсолютно все, для реформ и время и ресурс и поддержка. Но он вместо реформ вернул почти все люстрированных ментов, фактически восстановил милицию, придумал себе карманную армию - нацгвардию, создал карательные отряды и возглавил титушек. Он неплох ... для себя, но не для Украины.
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05.06.2020 11:21
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Дон Аваконе
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05.06.2020 10:42 Ответить
Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників - Цензор.НЕТ 8294
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05.06.2020 11:42 Ответить
Я би швидше сказав - "не можна мусорів називати поліцейськими через кількох нормальних співробітників на весь гадюшник". І це я не про Кагарлик.
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05.06.2020 15:08 Ответить
Это чмо сорвало реформу милиции, но я не думаю, что это сделал только он один, если бы та власть хотела реформ, то авакяна бы убрали и реформу довели бы до конца. Посмотрим, что будет делать нынешняя власть.
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05.06.2020 10:42 Ответить
Аваков не так плох на своей должности,
невозможно реформировать только полицию
вся Украина нуждается в реформировании,
но увы, граждане превращены в Лохов
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05.06.2020 10:49 Ответить
И что же оно сделало на своей должности?
Факты пожалуйста!
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05.06.2020 10:53 Ответить
могу сказать одно, я лично сделал ещё меньше
я не защищаю личность, я про своё бездействие вспомнил
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05.06.2020 12:46 Ответить
Вы министр МВД с 6 летним опытом?
Если нет - то что вы сделали никого из украинцев не колышит!
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05.06.2020 12:54 Ответить
Да понятно, что он сделал. Зеленок-воров протащил во власть.
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05.06.2020 18:44 Ответить
превращены? нет, скорее они такими родились
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05.06.2020 11:01 Ответить
нет, такими воспитали
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05.06.2020 12:47 Ответить
Почитайте, уважаемый "Республику ШКИД" и найдите момент, когда воришка, укравший хлеб у товарищей доказывает, что он хороший, но жить нормально ему не дают "родимые пятна капитализма". Так и вы, ищете виновных вокруг, не понимая, что именно благодаря вам рождаются аваковы.
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05.06.2020 13:11 Ответить
Аваков - один из немногих, кто способен на реальные дела. Вот только есть мааааленькое НООО! Он способен, но он не ХОЧЕТ. У него было абсолютно все, для реформ и время и ресурс и поддержка. Но он вместо реформ вернул почти все люстрированных ментов, фактически восстановил милицию, придумал себе карманную армию - нацгвардию, создал карательные отряды и возглавил титушек. Он неплох ... для себя, но не для Украины.
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05.06.2020 11:21 Ответить
согласен, полностью,
только причина неХотения
не только его голова,
а и многое другое ....
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05.06.2020 12:44 Ответить
Аваков угробил реформу полиции за что Кокаду и оставил его на посту министра. Если б выборы выиграл Порошенко то авакова уже давно б турнули с поста. Как минимум...
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05.06.2020 10:53 Ответить
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05.06.2020 11:11 Ответить
комусь реформа- це жорстке підпорядкування в одних руках... Як вважаєте, Аваков справився? Реформував та підпорядкував?
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05.06.2020 11:14 Ответить
Нынешняя власть уже боьше года х#йнёй занимается. Одни скандалы. Ты че только проснулся.
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05.06.2020 10:56 Ответить
Нинішня влада лишила його міністром (при тому ДВІЧІ!) під особисту відповідальність ЗЕ!
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05.06.2020 10:57 Ответить
посмотрим?! ещё не насмотрелся? я знал, что ты тупое, но не думал, что настолько.
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05.06.2020 11:00 Ответить
Посмотрим?!
А эта власть хотела реформ, кирпич?
Например, реформы судов?
02.09.19 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************
Может, знаешь, сколько Зеля снял мантий на сегодня?
Я тебе скажу: ноль целых, х#й десятых.
Так что, берись за ум, если он у тебя еще остался.
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05.06.2020 11:03 Ответить
Не надо спрігивать с темі. Это не ЗЕ сорвал реформу милиции, судов, медицины и т.д. Это ему такое досталось. А ну назви сколько мантий сняла предыдущая власть? Вся реформа предыдущей власти свелась к тому, что доступ к судам для простых людей стал сложнее и запутаней. И я пока не вижу из проходных тех, кто хочет делать реформы. Они есть среди непроходных, но они же не проходные.
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05.06.2020 11:17 Ответить
Досталось?!
Ему, бл@дь, досталась растущая экономика, и что он с ней сделал?
Еще раз: Зе обещал снимать мантии с недоброчестных судей.
Отсутствие снятых мантий означает, что недоброчестных судей нет!
Или то, что Зе пи#добол.
Выбирай.
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05.06.2020 11:28 Ответить
не говорите, что нам делать)
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05.06.2020 10:43 Ответить
был бы Чел...- статья найдется - все осталось....
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05.06.2020 10:44 Ответить
думаю Аваков прав
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05.06.2020 10:45 Ответить
виноваты не только полицейские
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05.06.2020 10:46 Ответить
Засиделся.....Как говорил батька Лука...Я перетрахивал и перетрахивать буду. зажирели и тело и мозгии "счета " в забугорных банках. А рыба гниёт сголовы и так же себя подчинённые ведут. Превращение в мафиозную структуру закрытого типа.
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05.06.2020 10:46 Ответить
Полностью согласен, нельзя ставить клеймо на тысячи людей, там очень много тех кто честно работает, особенно среди молодежи.
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05.06.2020 10:46 Ответить
Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників - Цензор.НЕТ 2585
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05.06.2020 10:47 Ответить
Завели и насиловали, бедная женщина кричала и взывало о помощи, и никто не помог ??? И виновато всего несколько негодяет ??? Это полный п... !!! Просто твари, а не негодяии все и их руководители, что из-за них такое возможно !!! 😣
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05.06.2020 10:47 Ответить
Вы не поняли.

"МВД и Нацполиция является отображением … украинского общества
Источник: https://censor.net/n3200211
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05.06.2020 10:49 Ответить
тут да, Аваков вынужден покрывать соучастников,
так как у населения нет стволов, а у участников есть ...
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05.06.2020 10:52 Ответить
Для стволов нужны ещё и яйца, которых у населения, как оказалось нет.
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05.06.2020 11:00 Ответить
Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників - Цензор.НЕТ 5127
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05.06.2020 13:43 Ответить
Спочатку треба повернути уряд , парламент та президента , які були до квітня 2019 року .
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05.06.2020 10:47 Ответить
Хаха, так тогда Аваков и был, и вполне устраивал этого вашего президента..
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05.06.2020 10:49 Ответить
тоді міністрів обирала парламентська кооліція, а не як сьогодні президент
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05.06.2020 10:54 Ответить
Ющенко,Кравчука,Кучму чи Януковича ?(порошенко не розглядається у звязку з рекордним антирейтингом)
відразу уточнюйте..

і повернути яким шляхом ?ВИборів ? Я надіюсь ,ви не розглядаєте шлях революційний силами 8-ми відсотків маргіналів -порохофілів..)))
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05.06.2020 10:53 Ответить
Только Порох. Сцыкло зеленое уже себя показало. Если кто то и дальше поддерживает Зеленского, то это трагедия. Давай слюнь шо я такой сякой Порохобот))) лучше быть порохоботом чем сцыкливым клоуном который отводит войска и сцытся привиде пуйла))
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05.06.2020 11:11 Ответить
Павло, майже нормальний чоловік, поки не вмикається в ньому дубра при включенні лампочки згадуванні прізвища Порошенко.
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05.06.2020 11:21 Ответить
Так вроде уже было. И что то не хочется повторения
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05.06.2020 10:54 Ответить
Повторєнія - не хочеться , ПОВТОРУ - ТАК !
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05.06.2020 14:39 Ответить
Ну конечно. Коллектив же не знал что в соседнем кабинете насилуют и избивают
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05.06.2020 10:52 Ответить
Виновато руководство, которое допустило таких ублюдков к службе в полиции! Потому Авакова первым надо спрашивать, сколько еще таких служат в полиции!
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05.06.2020 10:55 Ответить
расследование по бездействию мусоров при штурме музея гбр-овцами уже провёл, чёрт?
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05.06.2020 10:56 Ответить
Согласен: "Аваков не так плох на своей должности,
невозможно реформировать только полицию
вся Украина нуждается в реформировании,
но увы, граждане Лохи" - один из комментариев
https://censor.net/comments/locate/3200211/019214e7-3***-70e8-a1e6-************
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05.06.2020 10:56 Ответить
Всем известно, рыба воняет с головы, и рыба мвд уже провонялась от головы насквозь, и не подлежит употреблению, антибиотики не помогут.
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05.06.2020 11:00 Ответить
За всім треба стежити, там ще таких купок негодяїв до чорта і більше. Навіть у штатах один випадок до чого призвів, тому тільки 100 відсодків внутрішня безпека, а потім все інше.
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05.06.2020 11:01 Ответить
99% таких пид...сов
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05.06.2020 11:02 Ответить
негодяй у руля задает тон и просит не обвинять. рыба гниет с головы, а не с хвоста. а если голова - сабаков, атброськин и голубан, то там сплошная гниль, другого нет ничего.
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05.06.2020 11:02 Ответить
Мне тоже непонятно, зачем сажают тех, кто на шухере стоял? По сравнению с теми, кто грабил и убивал, они порядочные люди!
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05.06.2020 11:06 Ответить
Кого замість Авакова, панове? Портнова?
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05.06.2020 11:08 Ответить
Та ні, ти що - Рюкзакеви незамінний як Солнце чи Луна на небі
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05.06.2020 11:45 Ответить
Пропонуєте царя з дворянами та наслідне право аби не думати кого вибирати?
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05.06.2020 12:10 Ответить
у авакова вообще судимость в Италии за УБИЙСТВО!
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05.06.2020 11:11 Ответить
Пока эту бабу насиловали, все остальные слышали и ничего не сделали *****
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05.06.2020 11:11 Ответить
значит аваков и есть гпавный негодяй
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05.06.2020 11:14 Ответить
Арсюша, ты хочешь нас убедить что обитатели соседних кабинетов ничего не знали?
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05.06.2020 11:21 Ответить
"Нескольких тысяч негодяев"
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05.06.2020 11:38 Ответить
" Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев. "

Та тут не цих дебілів звинувачують,а тебе Рюкзакевич бо ти за ці роки цих дебілів пустив назад в міліцію
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05.06.2020 11:44 Ответить
вопрос к шановному панству: кто то верит, что подчиненые мусора будут прессовать людей, заниматся пытками и изнасилованиями, нарушением законов, если бы знали что начальник порядочный и за такие художества помножит на нуль, а коллеги сдадут за такие дела, будут презирать и не подадут руки? как вы думаете мразота пошла бы работать в мусарню при таких условиях? пошли бы работать в полицию только порядочные нормальные люди.

собаков, не надо переводить стрелки на общество, когда сам говно редкостное. )))))

ну про рыбу и ее голову пословицу знаете)))))
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05.06.2020 11:59 Ответить
Не варто дискутувати гарний Аваков чи поганий, для цього було 6 років. Тепер він для початку має піти.
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05.06.2020 12:08 Ответить
Аваков чорт.
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05.06.2020 12:18 Ответить
где миллион граждан с мирным требованием разрешить
свободное владение оружием и применение его против бандитов, в том числе
судей и полиции ?
всем по°, а виноват Аваков
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05.06.2020 12:50 Ответить
і таке є, але вину з Авакова це не знімає. Він давно обіцяв сприяти прийняттю закону про зброю та, поступив як завжди- попіарився тільки.
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05.06.2020 13:13 Ответить
В провалі реформи поліції є винним міністр внутрішніх справ, який не здатен забезпечити дотримання Закону України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України"!
... Який керівник - такі й підлеглі!
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05.06.2020 13:02 Ответить
У Авакова, из-за безнаказанности полностью сорвало крышу. Пойми, безумец, именно из-за того, что в райотделе круговая порука, возможна ситуация, когда пытают и насилуют не отходя от кассы. Мрази и негодяи были уверены, что их прикроют другие сотрудники твоей мусарни, иначе бы они так не распоясались. Естественно, насильники, в свою очередь, всегда прикроют других сволочей. И ты, гопник харьковский, это знаешь лучше всех. Иначе бы ты и твой блюдолиз не сцали таким крутым кипятком. "Мусора не люди!" - твои слова, рюкзаков. Твою гопоту не изменит даже Господь Бог, поэтому твой следующий зашквар не за горами, не сможет эта гопота жить по-другому.. И, чем раньше Зеленский поймет, что ты для него гиря на шее и выгонит тебя, как шелудивого пса, тем лучше будет для него самого.
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05.06.2020 13:04 Ответить
Заяву подали не колеги, які не могли не чути і не знати, а жертва ризикнула. Є підозра що, вона не перша була.
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05.06.2020 13:15 Ответить
А що там по Дніпру? Хоча, по "абілєчіваніє" злочинців чути кругом. Це, коли мусора кришують дрібних злодіїв та торговців наркотою.
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05.06.2020 13:23 Ответить
Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників

ну да

а тех кто голосовал по приколу в этом ******* зеленом
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05.06.2020 13:39 Ответить
Мерзенний брехун
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05.06.2020 14:05 Ответить
Может 8% элитных не обвинять, то что они поддерживают человека уничтожевшего страну?
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05.06.2020 14:09 Ответить
"Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких *ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ* негодяев."

Так будет правильнее...
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05.06.2020 14:16 Ответить
Жванецкого вспомнил - "А уж фраза: "Я вами руководил, я отвечу за все" - прямо колом в горле стоит. А такая: "Мне не дорого мое место, дорого наше дело" - получается только по частям."
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05.06.2020 14:41 Ответить
Аваков повинен піти.
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05.06.2020 15:14 Ответить
Потрібно назад повернути Деканоїдзе. Авакаф фсе запорол, падлюка.
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05.06.2020 15:46 Ответить
+ 5 Авакова в отставку! Деканоидзе министром МВД.
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05.06.2020 18:36 Ответить
Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев-Аваков депутатам. А на ділі в поліції тільки вбивці,гвалтівники та катівники.
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05.06.2020 16:23 Ответить
Тварюка аваківська! Невинних саджає, вбивць відпускає. Банду геть!
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05.06.2020 16:32 Ответить
В США гражданам рассказывают ту же сказку что и Аваков.
Если миллион хороших копов не могут найти одного плохого по факту мы имеем миллион и 1 плохих копов.
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05.06.2020 16:49 Ответить
Подивившись запис висновок один- ще один кровосіся...
За стільки років при владі Аваков, вів діловодство свого міністерства державною мовою і не спромігся вивчити українську мову...

І аваков називає себе патріотом?.. Таке враження, що ці всі роки він збирав на всіх компромат і тепер просто бояться цього "патріота" прибрати!.
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05.06.2020 18:02 Ответить
Авакян предатель, убийца Сашка Билого. 3 майдан стоит того хотя бы чтобы подвесить этого гаденыша
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05.06.2020 18:33 Ответить
Всё верно сказал.
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05.06.2020 20:03 Ответить
тобто він пропонує у бочці гівна шукати ягідки?
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05.06.2020 20:38 Ответить
Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев................весь коллектив слепой не видел этих негодяев......нет видел.... для кого эти сказки
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06.06.2020 06:57 Ответить
 
 