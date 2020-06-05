Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский "бобик". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под зданием Верховной Рады проходит акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Наталия Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Требующие отставки Авакова митингующие привезли под здание Рады старый милицейский "бобик" - памятник полицейской реформе. Они подожгли файеры и закидали ими милицейский "бобик". Потом автомобиль перевернули. Полицейские пытались затушить огонь, но потом отошли.
Фото: Наталия Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+32 Muron
показать весь комментарий05.06.2020 11:06
+28 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий05.06.2020 11:04
+27 Muron
показать весь комментарий05.06.2020 11:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/yapravvsegda
https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda/status/1268872247713959942 8 ч
Почалась пора "кишенькових керованих майданів", які будуть створювати ілюзію, що в Україні ще живий протестний рух і маси мають хоч якийсь вплив на владу. Малочисельність і оперетковість таких акцій остаточно може вбити віру у ефективність Майдану як такого. На це і розрахунок.
осінь покаже, який відсоток в країні народу, а якій - нарІду
Преступность в Украине сейчас превзошла уровень 90-х, скатилась до уровня бандитизма, но бороться с ней некому.
сегодня уровень организованной преступности в стране "поднялся до такой степени высоко, что он превзошел 90-е".
Также, Валерий Кур отметил, что справляться с ней некому, так как реальных профессионалов в правоохранительных органах МВД осталось очень мало.
"Их (профессионалов) очень мало и они еле-еле справляются. Я думаю, что некому делать, никакой реформы нет.
Некому справляться с борьбой с преступностью. А она упрощается. До примитивизма. Сегодня не классифицируется она, не превращается в очень изысканную, сложную, она упрощается. Бандитизм. Самый простой.
Есть два человека, есть оружие. Все, можно идти грабить что угодно. Население за двадцать долларов. Или какой-то банкомат за тысячу долларов".
або
В своїй хаті своя правда і сила і воля
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
(1857 рік, Нижній Новгород)
розпускав на весь "Кобзар".
"Нет" мусорскому беспределу!
Сейчас полезут из всех щелей зеленые тараканы с воплями "хулиганы зрения лишают", "это провокация расейских спецслужб против самава чилавечнава преЗедента", "руки прочь от незаменимава министра".
Потому и затеяли это гавно.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
На асфальте протестовать не прикольно?
его место на зоне а не в кабинете министра. ))))
Напрошується висновок, що ця "гра" спочатку розрахована на поразку.
Потрібно міняти "гру".
Для проведения акции показухи менты выделили бобик на сожжение.
Не будут же они выдавать на списание новую легковуху.