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Аваков на предложение Совсун извиниться за преступления полицейских: "Я буду делать то, что должен, а не то, что вы хотите". ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался извиняться перед родителями убитого 5-летнего Кирилла Тлявова и изнасилованной в Кагарлыке девушкой.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ соответствующее извинения требовала во время отчета Авакова в парламенте народный депутат "Голоса" Инна Совсун.

"Я не буду делать то, что вы хотите, а то, что должен делать. И то, что должен делать - я сделаю. Вы сказали неправду о том, что люди, которые убили 5-летнего Тлявова - на свободе. Это не так. Один из них, бывший сотрудник полиции, сейчас задержан и находится в тюрьме. Двое отпущены судом под соответствующие обязанности два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения. Вчера была годовщина смерти мальчика и полиция вместе с той семьей всегда, в том числе вчера была. Поэтому не надо спекулировать, госпожа Совсун. И не вам меня учить, как говорят, как страну любить. Я патриот до мозга костей и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий", - сказал Аваков.

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Аваков Арсен (3444) Совсун Инна (76) Кирилл Тлявов (42)


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Топ комментарии
+38
Этот коррупционный ***** не научен жизнью извинятся !
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05.06.2020 11:22
+31
Не стал извияться - это все, что вы должны знать о начальнике милиции. Извиняться перед простыми людьми не царское дело. Мы для него быдло недостойное даже слова от царствующей особи.
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05.06.2020 11:23
+28
ахаха насцал в глаза всем причём и вования избирателям бугага
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05.06.2020 11:23
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Этот коррупционный ***** не научен жизнью извинятся !
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05.06.2020 11:22 Ответить
вот еще одни ******:

от партии «Солідарність» и «Єдність» которые продались... и походу чкаловский парк теперь будет придомовой территорией нового супер домища:
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
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05.06.2020 11:36 Ответить
Вибачатись за вчинки інших людей це звичайно "романтично", але дебільно.
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05.06.2020 14:01 Ответить
Начальник несе відповідальність за дії своїх підлеглих. Дебільно цього не розуміти. Але в Авакова, як і в прецедента нема ні краплини совісті. Вони не знають, що таке мораль.
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07.06.2020 13:17 Ответить
У відносно спокійних країнах можна говорити про це, а в нас тоді б потрібно було кожен день змінювати начальників.
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07.06.2020 14:09 Ответить
ахаха насцал в глаза всем причём и вования избирателям бугага
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05.06.2020 11:23 Ответить
Правильно: он не должен, а совести и желания сохранить лицо "полиции" у него нету.
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05.06.2020 11:23 Ответить
Не стал извияться - это все, что вы должны знать о начальнике милиции. Извиняться перед простыми людьми не царское дело. Мы для него быдло недостойное даже слова от царствующей особи.
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05.06.2020 11:23 Ответить
Вы сами виноваты что такое отношение к вам .
Вы не требуете элементарной справедливости .

Если бы вы как общество вышло на улицу в миллион человек , то Аваков не только бы извинился , а стал на коленях как это делает в США начальник полиции .

Вы заслужили такое к себе отношение.

Вы голосовали за таких как он .

Если вы как общество не уважаете себя , то почему такие как Аваков который даже не хочет выучить украинский язык должен уважать вас ?
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05.06.2020 11:42 Ответить
https://censor.net/user/456768, а от із цим погоджуся. ще б все це українською.
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05.06.2020 11:49 Ответить
Ви самі винні що таке ставлення до вас.
Ви не вимагаєте елементарної справедливості.

Якби ви як суспільство вийшло на вулицю в мільйон людей , то Аваков не тільки б вибачився, а став на колінах як це робить в США начальник поліції.

Ви заслужили таке до себе ставлення.

Ви голосували за таких як він.

Якщо ви як суспільство не поважаєте себе, то чому такі як Аваков який навіть не хоче вивчити українську мову повинен поважати вас?
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05.06.2020 12:03 Ответить
В США кучка маргиналов устриавает беспорядки и мародерствует.
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05.06.2020 13:02 Ответить
Та кучка маргіналов робить добру справу: доводить до плінтуса рейтинги дєрьмократів.
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05.06.2020 13:43 Ответить
Ничего она доброго не делает.
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06.06.2020 00:25 Ответить
Ты должен на коленях просить прощения и уйти в отставку
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05.06.2020 11:23 Ответить
Может Яценюк извиниться за своего одно партийца?
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05.06.2020 11:25 Ответить
и при чем тут Яценюк?
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05.06.2020 11:28 Ответить
Ну он же предложил от своей партии министра МВД при той коалиции.У нас так принято в Украине
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05.06.2020 11:34 Ответить
ну зебобе же он его не предлагал
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05.06.2020 11:46 Ответить
А как он может предложить ,ведь у Авакова целая армия под ружьём и он может сам кого хочешь предлагать
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05.06.2020 14:13 Ответить
С каких это буев и он единственный *однопартиец*?
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05.06.2020 13:26 Ответить
Как-то сразу вспомнилось как отец Онуфрий не захотел вставанием почтить память павших украинских воинов.
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05.06.2020 11:25 Ответить
Аваков оружие выдал добрбатам в 2014-ом, когда все остальные включая Турчинова ссались..
вот патриот Турчинов легко бы извинился....
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05.06.2020 11:32 Ответить
И что за это его на руках носить
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05.06.2020 11:33 Ответить
носить не нужно., но не было бы его то возможно моя Днепр-область была бы сейчас под сепарами...
Я это ценю...
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05.06.2020 11:37 Ответить
нуну сектор вч волна ?
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05.06.2020 11:37 Ответить
не було б українського суспільства, а не авакова.
аваков свою бездіяльність в 2014 цілком показав в багатьох містах, де поліція не робила ні-чо-го аж допоки не вийшли люди та не поразганяли все це прокацапське бидло.
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05.06.2020 11:52 Ответить
Ні. Просто реалістично мислити. Вам хочеться, щоби начальником міліції став сивоха? Чи ви наївно гадаєте, що зєлюки поставлять туди притомну людину? Якщо зєля захопить МВС, то він - без 5 хв. диктатор. І тоді його просто так не проженеш. Навіть на законних виборах.
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05.06.2020 13:47 Ответить
"Аваков оружие выдал добрбатам в 2014-ом, когда все остальные включая Турчинова ссались.."

Кто из очевидцев рассказал эту душещипательную историю?
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05.06.2020 11:37 Ответить
это все кроме тебя знают..
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05.06.2020 11:38 Ответить
Традиционный ответ от разносчиков фейков.
"Все" - это никто.
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05.06.2020 11:40 Ответить
ну и иди лесом дура...
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05.06.2020 11:41 Ответить
Трепло слилось ))
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05.06.2020 11:43 Ответить
Лео Кот забанен?
Докукарекаешься, что и could забанят.
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05.06.2020 11:44 Ответить
твой муж или кто там на тебя польстился кукарекает...
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05.06.2020 11:45 Ответить
* cloud
ох ці собачі поганяла...)
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05.06.2020 11:47 Ответить
вот не надо ляля
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05.06.2020 11:42 Ответить
Я понимаю, что ты недолюблюешь Турчинова, но зачем же так тупо гнать, когда они месте этим занимались?
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05.06.2020 18:00 Ответить
Чурка борзая, иди ***** черт
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05.06.2020 11:26 Ответить
А что вы хотели от вора в законе?
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05.06.2020 11:27 Ответить
"Я не буду делать то, что вы хотите, а то, что должен делать. И то, что должен делать - я сделаю."
Бе-бе-бе-бе-бе-бе
Источник: https://censor.net/n3200225
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05.06.2020 11:27 Ответить
Вчера была годовщина смерти мальчика и полиция вместе с той семьей всегда, в том числе вчера была. Источник: https://censor.net/n3200225
Или им приставили охрану МВД или выгнали с квартиры и они живут в полицейском участке.
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05.06.2020 11:39 Ответить
https://cripo.com.ua/news/society/arahamiya-u-avakova-est-nelegalnyj-igornyj-biznes-no-my-ego-legaliziruem/ Арахамия: у Авакова есть нелегальный игорный бизнес, но мы его… легализируем

Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.
Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает https://www.unn.com.ua/ru/news/1821715-arakhamiya-v-avakova-ye-nelegalniy-gralniy-biznes-ale-mi-yogo-legalizuyemo УНН .

Аваков не стал извиняться перед родителями убитого Тлявова и изнасилованной в Кагарлыке девушкой: "Я не должен делать то, что вы хотите" - Цензор.НЕТ 6953

«Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым - ред.), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем нелегальный игорный бизнес», - сказал Арахамия.
Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова в очередной раз оставили на должности министра внутренних дел.
Также новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.
Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу.
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05.06.2020 11:28 Ответить
в любой цивилизованной стране все МВД ушло б в отставку.... хотя о чем я? в цивилизованной стране такого б и не случилось - одно на одно и все невинные овечки
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05.06.2020 11:28 Ответить
Ага, особливо в США.
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05.06.2020 11:30 Ответить
так хто ти угер чи білий чи мародер чи свідомий громадянин
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05.06.2020 11:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1ww-Xq0yZfw
Покажи де тут нігер і білий?
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05.06.2020 11:41 Ответить
я вижу угера лезщего на копов при исполнении я тут фотко постил ты кто- тот что стоит или тот что от газа прячется
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05.06.2020 11:45 Ответить
аваков-мразь.
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05.06.2020 11:28 Ответить
Я не должен делать то, что вы хотите
(Аваков)
Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку
(Венедиктова)
Я вам ничего не должен
(один из величайших лидеров современности)
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05.06.2020 11:28 Ответить
Зелебобики, ничего не напоминает? - "Ні обіцянок, ні пробачень"
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05.06.2020 11:28 Ответить
Пусть идет в отставку!
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05.06.2020 11:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1ww-Xq0yZfw Video shows police in Buffalo, New York, shoving man to ground
Мусора вони і в Африці мусора.
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05.06.2020 11:29 Ответить
Так і до Майдану недалеко. Думай. Те.
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05.06.2020 11:30 Ответить
У чертов совести нету чтобы извенятся
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05.06.2020 11:30 Ответить
Извинится он или нет - абсолютно нет разницы. В первом случае - Цинічна потвора, во втором - бездушна тварюка! Всё извратиться и будет оболгано.

У нас нет будущего, мы на границе двух Миров и поэтому обречены. На количество порядочных будет вдвое больше негодяев и подонков. И втрое равнодушных.
Пора честно взглянуть на ситуацию. Майдан просрали.
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05.06.2020 11:34 Ответить
неукоснительное правило, обходить полицию со всех сторон, сегодня надо из формата 2D расширить на 3D.
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05.06.2020 11:34 Ответить
Вот вам и весь хер до копейки, который нужно знать про "слуг народа" и собакевича лично.
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05.06.2020 11:37 Ответить
Раз патриотизм пошел в ход, тот плохи дела у Авакова. Щас его уволят и волна публикаций о ментовских преступлениях моментально прекратится.
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05.06.2020 11:39 Ответить
Княжичи, Кривое Озеро, Кагарлык, Бровары, рюкзаки, дело Шеремета - только этих зашкваров хватит на десять отставок и три харакири. Но Арсена голыми руками не возьмешь, он предпочитает ссать в глаза с высокой колокольни трибуны Верховной Рады.
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05.06.2020 11:40 Ответить
Конечно неправду - это не люди, это мусора поганые!
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05.06.2020 11:41 Ответить
"не верь, не бойся, не проси" это постулаты криминалитета
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05.06.2020 11:44 Ответить
Хозяин псарни всегда может сказать недовольным: "Не вам меня учить, как мне псов кормить, и на кого натравливать!" И никто не посмеет вякнуть против. Даже народ, который этих псов кормит.
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05.06.2020 11:44 Ответить
Ну один у кого подозрение в убийстве реально уже сидит год в СИЗО, у других кто под домашним арестом - статьи хулиганство и незаконное обращение с оружием, не могли же они все трое стрелять в мальчика одновременно?
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05.06.2020 11:49 Ответить
Як швидко змінили заголовок щоб вірмена не злити.
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05.06.2020 12:02 Ответить
Какой-то вялый нынче цырк...
Без огонька.
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05.06.2020 12:17 Ответить
популізм багатьох громадян і деяких депутатів з приводу відставки Авакова не витримує ніякої критики... хочете відставки(прорахунків, непрофесійних, часто злочинних дій багато) - пропонуйте заміну, озвучуйте кандидатури, щоб суспільство розуміло, що є кращі і професійніші, а так.., получается словоблудие... сродне рукоблудию.... Аваков хоч і є формально член Зекоманди... до неї не належить.
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05.06.2020 12:54 Ответить
Кто там вопил изо всех сил, что он уйдет в отставку? Скорее вас закопают в могильнике, нежели это произойдет. Слава Україні!
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05.06.2020 12:56 Ответить
собаков нах с пляжа!!!)))))
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05.06.2020 13:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wQ2gCLN6mnc Як крадене авто киянина опинилось у братів-поліціянтів із Харкова ...
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05.06.2020 14:37 Ответить
Охренеть... Дна нет. Пробивать нечего.
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05.06.2020 14:54 Ответить
Извинится не позволяет ему его кавказская гордость....как и продолжать заниматься бизнесом будучи государственным служащим
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05.06.2020 15:37 Ответить
популізм багатьох громадян і деяких депутатів з приводу відставки Авакова не витримує ніякої критики... хочете відставки(прорахунків, непрофесійних, часто злочинних дій багато) - пропонуйте заміну, озвучуйте кандидатури, щоб суспільство розуміло, що є кращі і професійніші, а так.., получается словоблудие... сродне рукоблудию.... Аваков хоч і є формально член Зекоманди... до неї не належить.
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05.06.2020 16:20 Ответить
Верно ответил.
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05.06.2020 20:22 Ответить
 
 