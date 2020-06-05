Аваков на предложение Совсун извиниться за преступления полицейских: "Я буду делать то, что должен, а не то, что вы хотите". ВИДЕО
Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался извиняться перед родителями убитого 5-летнего Кирилла Тлявова и изнасилованной в Кагарлыке девушкой.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ соответствующее извинения требовала во время отчета Авакова в парламенте народный депутат "Голоса" Инна Совсун.
"Я не буду делать то, что вы хотите, а то, что должен делать. И то, что должен делать - я сделаю. Вы сказали неправду о том, что люди, которые убили 5-летнего Тлявова - на свободе. Это не так. Один из них, бывший сотрудник полиции, сейчас задержан и находится в тюрьме. Двое отпущены судом под соответствующие обязанности два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения. Вчера была годовщина смерти мальчика и полиция вместе с той семьей всегда, в том числе вчера была. Поэтому не надо спекулировать, госпожа Совсун. И не вам меня учить, как говорят, как страну любить. Я патриот до мозга костей и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий", - сказал Аваков.
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от партии «Солідарність» и «Єдність» которые продались... и походу чкаловский парк теперь будет придомовой территорией нового супер домища:
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
Вы не требуете элементарной справедливости .
Если бы вы как общество вышло на улицу в миллион человек , то Аваков не только бы извинился , а стал на коленях как это делает в США начальник полиции .
Вы заслужили такое к себе отношение.
Вы голосовали за таких как он .
Если вы как общество не уважаете себя , то почему такие как Аваков который даже не хочет выучить украинский язык должен уважать вас ?
Ви не вимагаєте елементарної справедливості.
Якби ви як суспільство вийшло на вулицю в мільйон людей , то Аваков не тільки б вибачився, а став на колінах як це робить в США начальник поліції.
Ви заслужили таке до себе ставлення.
Ви голосували за таких як він.
Якщо ви як суспільство не поважаєте себе, то чому такі як Аваков який навіть не хоче вивчити українську мову повинен поважати вас?
вот патриот Турчинов легко бы извинился....
Я это ценю...
аваков свою бездіяльність в 2014 цілком показав в багатьох містах, де поліція не робила ні-чо-го аж допоки не вийшли люди та не поразганяли все це прокацапське бидло.
Кто из очевидцев рассказал эту душещипательную историю?
"Все" - это никто.
Докукарекаешься, что и could забанят.
ох ці собачі поганяла...)
Бе-бе-бе-бе-бе-бе
Источник: https://censor.net/n3200225
Или им приставили охрану МВД или выгнали с квартиры и они живут в полицейском участке.
Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.
Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает https://www.unn.com.ua/ru/news/1821715-arakhamiya-v-avakova-ye-nelegalniy-gralniy-biznes-ale-mi-yogo-legalizuyemo УНН .
«Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым - ред.), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем нелегальный игорный бизнес», - сказал Арахамия.
Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова в очередной раз оставили на должности министра внутренних дел.
Также новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.
Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу.
Покажи де тут нігер і білий?
(Аваков)
Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку
(Венедиктова)
Я вам ничего не должен
(один из величайших лидеров современности)
Мусора вони і в Африці мусора.
У нас нет будущего, мы на границе двух Миров и поэтому обречены. На количество порядочных будет вдвое больше негодяев и подонков. И втрое равнодушных.
Пора честно взглянуть на ситуацию. Майдан просрали.
высокой колокольнитрибуны Верховной Рады.
Без огонька.