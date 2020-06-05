Аваков на предложение Совсун извиниться за преступления полицейских: "Я буду делать то, что должен, а не то, что вы хотите". ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался извиняться перед родителями убитого 5-летнего Кирилла Тлявова и изнасилованной в Кагарлыке девушкой.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ соответствующее извинения требовала во время отчета Авакова в парламенте народный депутат "Голоса" Инна Совсун.

"Я не буду делать то, что вы хотите, а то, что должен делать. И то, что должен делать - я сделаю. Вы сказали неправду о том, что люди, которые убили 5-летнего Тлявова - на свободе. Это не так. Один из них, бывший сотрудник полиции, сейчас задержан и находится в тюрьме. Двое отпущены судом под соответствующие обязанности два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения. Вчера была годовщина смерти мальчика и полиция вместе с той семьей всегда, в том числе вчера была. Поэтому не надо спекулировать, госпожа Совсун. И не вам меня учить, как говорят, как страну любить. Я патриот до мозга костей и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий", - сказал Аваков.

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