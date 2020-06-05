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Луценко о местных выборах: "Надо говорить о создании новых точек альтернативы действующей власти". ВИДЕО

Экс-Генпрокурор Юрий Луценко призвал несогласных с ситуацией в стране не давать на местных выборах голоса за представителей действующей власти.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть замечательный американский фильм "День сурка". У меня впечатление, что мы живем в стране сурка. К сожалению, все разворачивается назад, во времена Януковича. Когда я смотрю ваш канал, или другие каналы, я вижу этот цикл сурка. Посмотрите, что мы видим сейчас в темах. Снятие Пристайко, который смел громко говорить о вступлении в Евросоюз и НАТО. Мы видим банкротство "Энергоатома", как подрыв энергетической независимости. Мы видим, как спецназ ГБР врывается в музей, а следователи преследуют "Довженко-Центр". Видим подготовку к подаче воды оккупантам в Крым. Мы являемся свидетелями разрастания финансового дыры в Госбюджете и наступления на предпринимательство. Мы слышим о назначении министром образования верного последователя Партии регионов. Ежедневно страну погружают назад во времена Януковича", - заявил Луценко.

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"Я помню времена, когда миллионы людей трудно, с ошибками, не слишком хорошим поведением, но стремились к каким-то больших целям. Мы шли к членству в Евросоюзе. Мы хотели членства в НАТО. Мы шли за независимой церковью. Мы реализовывали децентрализацию, когда половина Госбюджета была передана городам. Мы вводили массу антикоррупционных мер. Мы возрождали украинский язык и культуру. Сегодня страна не живет большими целями. У меня такое впечатление, что единственное, что витает в воздухе, воняет и отравляет украинскую атмосферу - это капитуляция, ибо прекращение войны односторонне означает именно капитуляцию. У меня такое впечатление, что сегодняшняя политика нынешней власти имеет один секрет: они делают так, чтобы сегодняшний капец делал вчерашний капец меньше, то есть каждый день увеличиваются неприятные вещи, которые угрожают государственности Украины", - добавил Луценко.

"Очевидно, что страна нуждается в изменениях. Эти изменения в пока демократической стране лежат в одной плоскости и пока этот шанс не использован - выборы. В каждой нормальной стране именно выборы являются индикатором изменений. Я понимаю, что местные выборы, которые ждут нас осенью, не сильно влияют на политику государства. Но если вы не согласны с политикой, которая сейчас происходит в стране - с разгромом экономики, с финансовой катастрофой, с радикальным изменением внешнего курса, с капитуляцией и т.д. - просто не давайте голоса "зеленым". Если гарант проснется на второй день после выборов, выйдет из "теплой ванны" с подкорректированными результатам соцопросов, которые ему дают, и вдруг осознает, что у "зеленых" нет ни одного мэра областного центра, у них есть 15-20 процентов депутатов местных советов из всего массива, вот тогда, возможно, начнется общественная дискуссия - как правильно строить страну. При этом усилий исключительно "Европейской Солидарности" Порошенко недостаточно. Порошенко и "ЕС" одни не способны добиться такого результата. Надо говорить о создании новых точек альтернативы действующей власти", - акцентировал Луценко.

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"Национально-демократические силы - вместо того, чтобы ругаться в парламенте, кто как будет голосовать за тот или иной вопрос, должны объединяться. Местное самоуправление - вместо того, чтобы выживать по одному ценой передачи коммунальных денежных потоков на вверх, должны объединяться. Представители малого и среднего бизнеса также должны объединяться. Эти три составляющие осенью могут показать, что страна против нынешней ситуации в стране. Это мое кредо на нынешний год", - резюмировал Луценко.

Луценко о местных выборах: Надо говорить о создании новых точек альтернативы действующей власти 01
Луценко о местных выборах: Надо говорить о создании новых точек альтернативы действующей власти 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Луценко Юрий (7719) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+13
Я извиняюсь конечно, но Луценко, после всех его обосров в борьбе с преступностью и сидения ГОДАМИ во власти, пора уже забывать о политике. По специальности Юра, как козак Гаврилюк, вперде
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05.06.2020 12:22
+10
"Речь сурка" .
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05.06.2020 12:21
+8
Комсомольское алкоголическое воровитое уже выучило английский и из лондона вещает?
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05.06.2020 12:25
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"Речь сурка" .
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05.06.2020 12:21 Ответить
Я извиняюсь конечно, но Луценко, после всех его обосров в борьбе с преступностью и сидения ГОДАМИ во власти, пора уже забывать о политике. По специальности Юра, как козак Гаврилюк, вперде
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05.06.2020 12:22 Ответить
кстати козак Гаврилюк оказался чуть-ли не единственним нессученим нормальним дядей. На фоне слуг урода - дубинских ,герусов и прочего говна образец нормального депа...
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05.06.2020 12:41 Ответить
Ты видать одного уровня развития с козачком. Ты посмотри сколько ОНО накрысило за 5 лет, что строит, что прикупило.
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05.06.2020 12:55 Ответить
А ну расскажи, бобик? Просвети че там накрал козачек? ) Неужели больше чем герус.
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05.06.2020 12:58 Ответить
герус как и ты чмо
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05.06.2020 13:11 Ответить
Бгг) так де доказательства на козачка, чепушило зеленое?)))
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05.06.2020 13:20 Ответить
кто ты такое ущербное порохосрань чтоб тебе что то доказывать. петух под шконку брысь.
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05.06.2020 13:21 Ответить
Ой, даж не старайся ти слишком тупое для доказательств чего-либо)))
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05.06.2020 13:23 Ответить
я тебе лише одного підтримую на цій гілці.
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05.06.2020 14:37 Ответить
От така я "падлюка"...
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05.06.2020 14:49 Ответить
"Лапки" забув поставить... Вибач...
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05.06.2020 14:51 Ответить
і тебе також. Але досі тебе тут не було
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05.06.2020 16:10 Ответить
Де саме?...
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05.06.2020 17:10 Ответить
Комсомольское алкоголическое воровитое уже выучило английский и из лондона вещает?
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05.06.2020 12:25 Ответить
Лучше пусть обьяснит:
Луценко о местных выборах: "Надо говорить о создании новых точек альтернативы действующей власти" - Цензор.НЕТ 671
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05.06.2020 12:26 Ответить
Для того чтоб день сурка подошел к закату,такие как югик должны сидеть в тюрьме с конфискацией,а не интервью из Лондона давать,тратя там наворованные и коррупционные деньги нищего населения Украины !
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05.06.2020 12:28 Ответить
Юа с Днём сурка у меня ассоциируется только в качестве того бездомного забулдыги, что регулярно поминал.
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05.06.2020 12:31 Ответить
Помирал т.е.
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05.06.2020 12:32 Ответить
Молчало бы уже.
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05.06.2020 12:34 Ответить
Юга закликає до створення федералізації !?
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05.06.2020 12:40 Ответить
Генеральное Недоразумение будет создавать точки противления ? Тогда все обречено на провал.
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05.06.2020 12:41 Ответить
6 Великое приобретение - быть благочестивым и довольным.
7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.
8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, Библия Тим.10-6
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05.06.2020 12:43 Ответить
Опохмелиться не где? Новые точки ищет.
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05.06.2020 12:57 Ответить
О, Югу вивели з запою.
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05.06.2020 12:59 Ответить
Юга марить заколотами
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05.06.2020 13:15 Ответить
По поведінці зебілів їм вже зрозуміло, що за Порошенком за його каденцію на посаді Президента нема жодного криміналу. Їм вже зрозуміло, що за рік переслідування і риття у всі нори за Порохом знайти нічого не можуть - бо не було. Хіба що... адмінка... але тут питання: а який керівник за своє чиновниче життя не порушив жодного протоколу, наказу, пункту Постанови? Ну, може, і знайдуть - але Пороха вже так по беспредєлу, як Луценка - вже не посадять. Обійдеться максимум штрафом...

Але. Допоки народ не зрозуміє, що:
1.Президент Порошенко - найуспішніший президент в усій історії України періоду незалежності;
2.Верховна Рада VІІІ-го скликання навіть з ситуативною з коаліцією БПП+НФ - найрезультативніша і найдемократичніша парламентська інституція в усій історії України періоду незалежності;
3.Інші державні інституції, які існували, або були створені, або реформувались в 2014/19рр. - самі прогресивні, демократичні (та навіть та же МВС ім.Авакова!) в усій історії України періоду незалежності і найбільше за інші пероди дотримувались чинного законодавства та європейських демократичних норм;
4.І що переважна більшість керівників тих інституцій - найкращі в історії України (теоретично можна було би і ще кращих підібрати-призначити; але "краще ворог хорошого", відома істина) -

то доти в України будуть досить такі слабкі перспективи отримати в майбутньому владу ще кращу, яка пішла з посад в минулому 2019-му році. Влада зебільної моносрані це наочно доводить.

І ті, хто безпідставно щеняє одного з стовпів минулої влади Юрія Віталійовича Луценка (хоча: перелік одним Луценком не омежується; назову Гройсмана, Яценюка, Парубія...) - ті не будуть жити в європейській державі. За визначенням. Шкода, що таких - аж 73/43%зебілів... Так хотілось би перелічити їх всіх поіменно, і тих, які висрались на цій гілці... починаючи ніби з "Топ комментарии"... але - адміни забанять... Не буду...
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05.06.2020 14:36 Ответить
можно подумати, що коли ти мудило був у владі ми жили в іншій країні? ти такий же у..бок був зі своєю шкапою як і нинішня мерзота у владі!
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05.06.2020 16:35 Ответить
таке ж каГтаве непоГозуміння як і нинішні зелебобіки!
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05.06.2020 16:36 Ответить
 
 