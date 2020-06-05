Луценко о местных выборах: "Надо говорить о создании новых точек альтернативы действующей власти". ВИДЕО

Экс-Генпрокурор Юрий Луценко призвал несогласных с ситуацией в стране не давать на местных выборах голоса за представителей действующей власти.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть замечательный американский фильм "День сурка". У меня впечатление, что мы живем в стране сурка. К сожалению, все разворачивается назад, во времена Януковича. Когда я смотрю ваш канал, или другие каналы, я вижу этот цикл сурка. Посмотрите, что мы видим сейчас в темах. Снятие Пристайко, который смел громко говорить о вступлении в Евросоюз и НАТО. Мы видим банкротство "Энергоатома", как подрыв энергетической независимости. Мы видим, как спецназ ГБР врывается в музей, а следователи преследуют "Довженко-Центр". Видим подготовку к подаче воды оккупантам в Крым. Мы являемся свидетелями разрастания финансового дыры в Госбюджете и наступления на предпринимательство. Мы слышим о назначении министром образования верного последователя Партии регионов. Ежедневно страну погружают назад во времена Януковича", - заявил Луценко.

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"Я помню времена, когда миллионы людей трудно, с ошибками, не слишком хорошим поведением, но стремились к каким-то больших целям. Мы шли к членству в Евросоюзе. Мы хотели членства в НАТО. Мы шли за независимой церковью. Мы реализовывали децентрализацию, когда половина Госбюджета была передана городам. Мы вводили массу антикоррупционных мер. Мы возрождали украинский язык и культуру. Сегодня страна не живет большими целями. У меня такое впечатление, что единственное, что витает в воздухе, воняет и отравляет украинскую атмосферу - это капитуляция, ибо прекращение войны односторонне означает именно капитуляцию. У меня такое впечатление, что сегодняшняя политика нынешней власти имеет один секрет: они делают так, чтобы сегодняшний капец делал вчерашний капец меньше, то есть каждый день увеличиваются неприятные вещи, которые угрожают государственности Украины", - добавил Луценко.

"Очевидно, что страна нуждается в изменениях. Эти изменения в пока демократической стране лежат в одной плоскости и пока этот шанс не использован - выборы. В каждой нормальной стране именно выборы являются индикатором изменений. Я понимаю, что местные выборы, которые ждут нас осенью, не сильно влияют на политику государства. Но если вы не согласны с политикой, которая сейчас происходит в стране - с разгромом экономики, с финансовой катастрофой, с радикальным изменением внешнего курса, с капитуляцией и т.д. - просто не давайте голоса "зеленым". Если гарант проснется на второй день после выборов, выйдет из "теплой ванны" с подкорректированными результатам соцопросов, которые ему дают, и вдруг осознает, что у "зеленых" нет ни одного мэра областного центра, у них есть 15-20 процентов депутатов местных советов из всего массива, вот тогда, возможно, начнется общественная дискуссия - как правильно строить страну. При этом усилий исключительно "Европейской Солидарности" Порошенко недостаточно. Порошенко и "ЕС" одни не способны добиться такого результата. Надо говорить о создании новых точек альтернативы действующей власти", - акцентировал Луценко.

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"Национально-демократические силы - вместо того, чтобы ругаться в парламенте, кто как будет голосовать за тот или иной вопрос, должны объединяться. Местное самоуправление - вместо того, чтобы выживать по одному ценой передачи коммунальных денежных потоков на вверх, должны объединяться. Представители малого и среднего бизнеса также должны объединяться. Эти три составляющие осенью могут показать, что страна против нынешней ситуации в стране. Это мое кредо на нынешний год", - резюмировал Луценко.



