Искать госизмену в записях разговора Байдена и Порошенко - глупо, они созданы для подрыва отношений между Украиной и США, - Хербст. ВИДЕО

Украина выглядит смешной, когда начинает разговоры о государственной измене пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Мне кажется, что Украина выглядит нелепо, когда начинает разговоры о государственной измене президента Порошенко. Это просто несправедливо и смешно, очевидно, что эти пленки были нарезаны, чтобы создать больший резонанс", - отметил экс-посол США.

По словам Хербста, опасность в том, что они созданы для подрыва отношений между Украиной и США.

"Это попытка сделать США сомнительной страной для Украины и наоборот Украину противоречивой для американцев. Мы знаем, что это выгодно Кремлю и отдельным украинским политикам, которые считают, что сфера интересов Украины находится в Москве, а не в Европе, а также это выгодно украинским коррупционерам, которые понимают, что США продвигают реформы в стране. И, к сожалению, все эти интересы активно лоббируют медиа, так как этим людям пренадлежат большие телевизионные ресурсы в Украине", - объяснил он.

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".

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