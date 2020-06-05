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Искать госизмену в записях разговора Байдена и Порошенко - глупо, они созданы для подрыва отношений между Украиной и США, - Хербст. ВИДЕО

Украина выглядит смешной, когда начинает разговоры о государственной измене пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Мне кажется, что Украина выглядит нелепо, когда начинает разговоры о государственной измене президента Порошенко. Это просто несправедливо и смешно, очевидно, что эти пленки были нарезаны, чтобы создать больший резонанс", - отметил экс-посол США.

По словам Хербста, опасность в том, что они созданы для подрыва отношений между Украиной и США.

"Это попытка сделать США сомнительной страной для Украины и наоборот Украину противоречивой для американцев. Мы знаем, что это выгодно Кремлю и отдельным украинским политикам, которые считают, что сфера интересов Украины находится в Москве, а не в Европе, а также это выгодно украинским коррупционерам, которые понимают, что США продвигают реформы в стране. И, к сожалению, все эти интересы активно лоббируют медиа, так как этим людям пренадлежат большие телевизионные ресурсы в Украине", - объяснил он.

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".

Также читайте: Послы стран Евросоюза приехали в офис Порошенко: Обсудили усиление санкций против РФ и углубление интеграции Украины в ЕС. ФОТО

Автор: 

Порошенко Петр (19600) США (26637) Хербст Джон (124)


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Топ комментарии
+22
глупость - это синоним зеленой власти
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05.06.2020 12:27
+19
Искать госизмену в записях разговора Байдена и Порошенко - глупо, они созданы для подрыва отношений между Украиной и США, - Хербст - Цензор.НЕТ 9154
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05.06.2020 12:33
+16
"Украина выглядит смешной"
Для того ж і обрали кловуна. Зато посмєйомся, казали зебіли.
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05.06.2020 12:29
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глупость - это синоним зеленой власти
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05.06.2020 12:27 Ответить
Кто бы сомневался у петиков всегда готов ответ: " то Зинка сделала".
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05.06.2020 13:06 Ответить
Хербст, кстати, умнейший человек даже для американца
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05.06.2020 12:28 Ответить
А вы считаете американцев глупыми?
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05.06.2020 14:01 Ответить
наоборот я считаю американцев умными
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05.06.2020 23:01 Ответить
если бы я написал, что "он глупый даже для американца", тогда можно было бы понять, что я считаю американцев глупыми
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05.06.2020 23:04 Ответить
Может дело в том, что зеленые сами "на измене"?
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05.06.2020 12:28 Ответить
Т.е. виноват не тот, кто перданул, а тот, кто услышал?
Интересный подход...
Займитесь лучше амнистией протестующих.
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05.06.2020 12:28 Ответить
Емм, москалику, а вже проведено експертизу і визнано автентичність записів? Може треба спочатку експертизи дочекатися, а потім уже висновки робити?
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05.06.2020 12:30 Ответить
Я за!
Давай проведём.
Но Петр Алексеевич от своих слов не отказывается.
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05.06.2020 12:32 Ответить
Його проблеми, мене його думка не дуже цікавить! Для мене більш показовим є той факт, що Байден назвав записи змонтованими москалями. Він вважає, що із кусків справжніх розмов змонтували і ще щось додали - це в офіційному коментарі його прес-служби є...

І так, чомусь в США цим записам приділяють В РАЗИ менше уваги, ніж в Україні... Навіть республіканські ЗМІ!
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05.06.2020 12:40 Ответить
Всё гораздо проще.
Байден - лицо заинтересованное.
Выборы на носу.
Ему этот скандал не выгоден.
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05.06.2020 12:49 Ответить
Ще раз: в США про цей скандал майже не пишуть - це в нас його роздули.
А якщо в США і пишуть, то приблизно ось таке:

Andriy Derkach, an independent member of Ukraine's parliament who previously aligned with a pro-Russian faction, said at a news conference in Kyiv on Tuesday that he had received the tapes - which consist of edited fragments of phone conversations Biden and Poroshenko had while still in office - from "investigative journalists." He alleged they were made by Poroshenko.
Derkach has past links to Russian intelligence. He attended the Dzerzhinsky Higher School of the KGB in Moscow. His father served as a KGB officer for decades before becoming head of independent Ukraine's intelligence service in the late 1990s. His father was fired from that post amid a scandal over a Ukrainian journalist who was kidnapped and murdered.
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05.06.2020 12:51 Ответить
Пишут, дружок, пишут.
И не только в США.
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05.06.2020 12:56 Ответить
Москалику, ти мені будеш розповідати? Ти хоч англійською читати вмієш?
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05.06.2020 12:58 Ответить
А кто ты?
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05.06.2020 12:59 Ответить
Я той, хто ненавидить москалів!
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05.06.2020 13:01 Ответить
И я.
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05.06.2020 13:03 Ответить
Якщо Деркач aligned with a pro-Russian faction, has past links to Russian intelligence та attended the Dzerzhinsky Higher School of the KGB in Moscow, а His father served as a KGB officer, то неважко догадатися, як він отримав ті плівки!


І так, я не вірю ані Поршенку, ані Деркачу (який ще рік тому був порохоботом, а до того - ригіаналом)), але я вірю американцям... І якщо провідні американські ЗМІ скептично пишуть про ці плівки, то я їм довіряю!
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05.06.2020 13:18 Ответить
Шукати держзраду в записах розмови Байдена і Порошенка - нерозумно, вони створені для підриву відносин між Україною та США, - Гербст - Цензор.НЕТ 6893
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05.06.2020 13:19 Ответить
I? Так по плівках (якщо вони дійсно правдиві) можна лише за корупцію притягнути... Держзради там нема. Яким боком розслідування по Бурісмі - держзрада???

Держзрада - це якби був запис розмови з Х@йлом! А тут США, наш союзник №1!

От просте питання до тебе: в чому ти там бачиш держзраду? Невже Петя і Байден зговорилися, щоб змінити державний будуй і таким чином залишити Петю при владі??
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05.06.2020 13:28 Ответить
правильно, вилять хвостом- что изволите, это высшее проявление патриотизма, правда? ну а в нашем случае так как нет хвоста, то....
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05.06.2020 12:45 Ответить
Москалику, що ти такий безграмотний? Коми не навчили розставляти? Що за утворення в тебе? ПТУ?
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05.06.2020 12:50 Ответить
я ржу. метко сказано!!!! Настоящий огенд крымля
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05.06.2020 13:07 Ответить
Да Зесептиконам норм заходит, поздравление Путлера с НГ им норм, пленки ермаков ниче такого, 100% прокурор тоже хорошо, а тут караул - госизмена, картины еще шмаркли *********, но исключительно Пороха, гурманы)))
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05.06.2020 12:28 Ответить
ПреЗЕдент не может предложить жителям Украины никаких других способов улучшения уровня жизни, кроме ареста Порошенко...
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05.06.2020 12:28 Ответить
Не факт що життя покращиться з його арестом.
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05.06.2020 12:30 Ответить
"Украина выглядит смешной"
Для того ж і обрали кловуна. Зато посмєйомся, казали зебіли.
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05.06.2020 12:29 Ответить


Украина выглядит нелепо, когда начинает разговоры о государственной измене президента Порошенко
Как посмотреть.С точки зрения пересичного зебила Порошенко изменил козломордой расеюшке. Измена лютая - потому и подгорает у Кокаду и Ко.
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05.06.2020 12:32 Ответить
Искать госизмену в записях разговора Байдена и Порошенко - глупо, они созданы для подрыва отношений между Украиной и США, - Хербст - Цензор.НЕТ 9154
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05.06.2020 12:33 Ответить
Даже без внимания к очередной отмазке бывшего посла-демократа, думаю, все американцы не против чтобы президент какой-то страны слушал и выполнял телефонные указания по внутренним вопроса от американского чиновника. Другое дело что украинцы должны ставить свою независимость выше.
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05.06.2020 12:33 Ответить
Какие "указания", мартишка козлоиордая?) И не надо називать "независимостью" беспредел скоморохов олигофренов.
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05.06.2020 12:36 Ответить
Москалику, чо ховаєшся під піндоським стягом?
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05.06.2020 12:37 Ответить
Кацапе, ти ще розкажи мені про гамериканські валянки (досі ношу) і наколоті апельсини (виростив цілу плантацію). Важка в тебе робота - за руплі виставлятися 3,14**расом.
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05.06.2020 15:00 Ответить
глупость - кредо нынешней власти
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05.06.2020 12:33 Ответить
Это логичное умозаключение слишком сложно для артистов 95 квартала. Булавоносца трудно остановить ,ежели он на велосипеде .....да с горки ! Как отобрать у пациента "треуголку" ? Даже главврач не знает.
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05.06.2020 12:35 Ответить
На пути следования лисапета натянуть трос на уровне шеи.
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05.06.2020 14:08 Ответить
Навіщо так складно? Чи не простіше зробити муляж лісапетного сідла з тонкого поролону?
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05.06.2020 15:01 Ответить
Нашему "горячо" любимому *********** даже на ум не пришло, что пройдет не так уж много времени и опубликуют его РЕАЛЬНЫЕ разговоры с ****** по телефону. И с трампушкой. И это будет мега бомба дерьма и последний гвоздь в его гроб. И все "подельнички" его со вкусом сдадут, не испытывая никаких угрызений совести, как сейчас рябошапка и гончарук рассказывают правду-матку о вЯликом тактике и стратеге осле оманском.
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05.06.2020 12:39 Ответить
Глупо - это для умных людей; для агентов ФСБ, предателей, сепаратистов и дебилов - любимое занятие!
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05.06.2020 12:40 Ответить
Мені от цікаво, а що Зе робитиме, якщо Байден виграє? Зараз Байден має рейтинг 53%, а Трамп - 43%! І рейтинг Трампа продовжує падати через заворушення і епідемію...
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05.06.2020 12:41 Ответить
Смотается на РФ снимать сериал "Янки" ......
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05.06.2020 12:46 Ответить
молишся, зебіл, щоб тобі тут робота знайшлась?
Даремно. Тобі доведеться разом з усіма своїми зебілами - на Ростов. Або в лугандон, для початку.
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05.06.2020 13:39 Ответить
Пётр Алексеевич аналогично подсчитывал рейтинги Трампа и Клинтон.
И ничего. Облизался.
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05.06.2020 12:53 Ответить
Між Клінтон і Трампом був розрив у кілька %, а тут уже 10 і росте далі!

І так, Зе не учиться на помилках папєрєдніков - теж ставить на одного кандидата і топить іншого...
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05.06.2020 12:58 Ответить
Цель всей этой истории - сделать Украину токсичной, и не только для США. Если эта власть вот так легко и просто сливает записи разговоров фсб, с вами просто не будут иметь дел.
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05.06.2020 15:28 Ответить
Не отождествляй Украину с порошенко.
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05.06.2020 18:18 Ответить
Не отождествляю. Слив секретной информации спецслужбам страны-агрессора - гос.измена. Моника очень хочет стать гауляйтером.
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05.06.2020 18:23 Ответить
пока шо подгаулятерик, но с перспективами и задатками....
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05.06.2020 18:35 Ответить
Привет. Как у вас, все тихо?
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05.06.2020 18:37 Ответить
А что?
Протестующих ещё не амнистировали?
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05.06.2020 18:39 Ответить
Чи Пан дурне?
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05.06.2020 18:49 Ответить
на работе уже и updates перестали шлепать типа "extending no come to the office policy for 2 weeks" - если ты про грабилово? - то вроде нет, от в филе дограбят, и тогда уже к нам припруться... - пока нет.
как твои?

наилучшие пожелания всем....
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05.06.2020 18:45 Ответить
Дякую Пану. Норм, шодо карантину. Шодо мародерства - громада организовала патрули, пока без оружия.
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05.06.2020 18:50 Ответить
сейф перенесен, но открыт и доступен для взрослых....

а на нас он соседушка емаил наклал - внуки - мелком на асфальте чуть ето пропертю не задели - тот мелок не тока дождем - слезами смывается за 3 сек - детский такой мелок в "Toy's are us" еще покупался... - мелочь, но неприятно очень.....
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05.06.2020 19:03 Ответить
Соседи дело такое...с соседями надо жить в мире. Мой сосед вон добермана завел год назад, так той доберман с моим котом до сих пор территорию поделить не могут. Мойша уверен, шо их backyard - его собственность.
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05.06.2020 19:22 Ответить
та не мойша у меня - Tony ....

думаю с мойшей как раз все было бы проще
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05.06.2020 19:30 Ответить
Я про токсичность.
Порошенко - не Украина.
Порошенко - только Порошенко.
Натоксичил, пусть сам и позорится.
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05.06.2020 18:38 Ответить
А я про гос.измену на самом высшем уровне среди зеленой слизи. И курс зеленой слизи на порчу отношений с США.
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05.06.2020 18:48 Ответить
правильно, вилять хвостом-что изволите , это найвысшая точка патриотизма
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05.06.2020 12:43 Ответить
Лучше вилять хвостом перед Америкой, чем подставлять очко России.
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05.06.2020 13:01 Ответить
Лахта, даже упоротые начинают понимать, что приведение законодательства Украины к международным нормам не есть предательство.
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05.06.2020 13:38 Ответить
та канешна...а что лучше искать коррупцию в записях брата ермака... что ли?????
(это сарказм, если шо)))))
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05.06.2020 12:51 Ответить
А давай и там, и там?
Ты против?
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05.06.2020 12:54 Ответить
Правильно, і там і там треба! Тільки чомусь проти Лероса порушено справу за поширення плівок Єрмака, а проти Деркача такої справи немає...
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05.06.2020 12:59 Ответить
обязательно! и там и тут... но... но каждому овощу свой фрукт!
не по бывшим и эксам...бегать и искать-выискивать вину папередников, чтоб прикрыть свои проё или потешить эго своё .... а по нынешним, зашкваривающимся тут и теперь и сейчас...
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05.06.2020 13:02 Ответить
Не по эксам и не эксам.
По всем!
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05.06.2020 13:05 Ответить
по всем! по всем, кто нарушает любой закон Украины или ее Конституцию......
(это даже не обсуждается! но только одним (врагам) - законы, а другим (друзьям) - всё)
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05.06.2020 13:09 Ответить
Пане Гербст, ідіоти розуму не мають.
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05.06.2020 14:41 Ответить
Смішними в даному випадку виглядять наші дебільні керманичи,а не держава Україна.
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05.06.2020 14:57 Ответить
Не впевнена, що це ''рука кремля'', хоча це йому на руку. Комплекси зеленського дуже шкодять Україні.
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05.06.2020 17:24 Ответить
 
 