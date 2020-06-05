"Враг не понимает, что происходит, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. И слышишь по перехвату их кипиш", - ВСУ используют на Донбассе украинские боевые роботы. ВИДЕО

Украинские бойцы на Донбассе используют не серийные образцы боевой роботизированной техники в борьбе с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, роботизированная техника украинского производства впечатлила военных специалистов на передовой.

В частности появилась информация об использовании на одном из участков фронта боевого самоходного комплекса, оснащенного танковым пулеметом.

"Враг немного не понимал, что происходит, где и как, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. В "теплак" видишь, как бойничку разбираешь или еще что-то. Если ребята с РЭБом приезжают, то слышишь перехват и их кипиш", - говорит замкомбата по вооружению одной из механизированных бригад ВСУ по имени Андрей.

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