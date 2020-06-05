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"Враг не понимает, что происходит, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. И слышишь по перехвату их кипиш", - ВСУ используют на Донбассе украинские боевые роботы. ВИДЕО

Украинские бойцы на Донбассе используют не серийные образцы боевой роботизированной техники в борьбе с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, роботизированная техника украинского производства впечатлила военных специалистов на передовой.

В частности появилась информация об использовании на одном из участков фронта боевого самоходного комплекса, оснащенного танковым пулеметом.

"Враг немного не понимал, что происходит, где и как, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. В "теплак" видишь, как бойничку разбираешь или еще что-то. Если ребята с РЭБом приезжают, то слышишь перехват и их кипиш", - говорит замкомбата по вооружению одной из механизированных бригад ВСУ по имени Андрей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Автор: 

оружие (10215) россия (95515) робот (52) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+140
"Враг не понимает, что происходит, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. И слышишь по перехвату их кипиш", - ВСУ использует на Донбассе украинские боевые роботы - Цензор.НЕТ 4425"Враг не понимает, что происходит, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. И слышишь по перехвату их кипиш", - ВСУ использует на Донбассе украинские боевые роботы - Цензор.НЕТ 8246.
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05.06.2020 12:37
+84
Зачетный пепелац-кацаподав!
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05.06.2020 12:31
+62
За такими инициативными разработчиками будущие
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05.06.2020 12:36
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"Ворог не розуміє, що відбувається, а ти їх одиночними підкошмарюєш, валиш. І чуєш перехват їхній, кіпіш", - ЗСУ використовує на Донбасі українські бойові роботи - Цензор.НЕТ 1985. .
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05.06.2020 20:51 Ответить
К чему там такая высокая арматура? С ней легче обнаружить и уничтожить сей дивный уничтожитель ваты! Убрать все лишнее и будет песня.
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05.06.2020 22:09 Ответить
во-во...и диски с тракторных хотя бы на R14 поменять...ведь наверняка можно...не, с кацапами и такие прокатят, бо тупые мокшанские валенки, но ведь надо стремиться к миниатюризации...верю в украиньские высокие технологии...
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06.06.2020 07:27 Ответить
Наверное, чтобы турель ветками и прочей хренью не сбивало.
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06.06.2020 12:09 Ответить
а шо вин такий большэнький... этож цельный уаз-469...сепары и заметить могут...
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06.06.2020 07:22 Ответить
Воздушные дроны, наверное, все-таки эффективнее в локальных противостояниях. В крупномасштабном конфликте при наличии у противника стратегических вооружений вообще бесполезная вещь.
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06.06.2020 08:35 Ответить
Оно то конечно прикольно, но еффективней и смертоносный будет закупить несколько снайперских винтовок большого калибра вместо этих аппаратов психической атаки, но как тягач пойдет.
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06.06.2020 08:56 Ответить
В Украине как и в Кацапстане человеческая жизнь копейки стоит. Привыкли врага мясом заваливать. Наверное только в постсоветском пространстве есть такое выражение как *живая сила*.
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06.06.2020 10:29 Ответить
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