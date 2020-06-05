Кличко анонсировал ограничения на вход в метро в часы пик: Под особым контролем 5 станций. ВИДЕО

Ежедневно в столице увеличивается количество людей, которые пользуются общественным транспортом. - Как наземным, так и метро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Увеличился за последние дни пассажиропоток в метро. - Он уже составляет почти 800 тыс. пассажиров ежедневно. Напомню, сначала, после возобновления работы, метро перевозило в среднем до 500 тыс. человек. То есть, риск заразиться в транспорте - увеличивается", - отметил Кличко.

По словам мэра, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции. Не закрывают, а ограничивают - когда станция работает на одни или две двери на вход.

"На сегодняшний день количество пассажиров увеличилось на 5 станциях метрополитена. Поэтому они - под особым контролем. Это станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", и "Почайна". Именно на них растет пассажиропоток в последние дни ", - сказал Кличко.

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Также по его словам, увеличился и пассажиропоток в наземном общественном транспорте.

"Если в первые дни после возобновления работы, наземный общественный транспорт перевозил не более 200 тыс. пассажиров, то, например, вчера эта цифра составляла 575 тыс. человек. Ежедневно на маршруты выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпастранс". Работают и частные перевозчики", - сообщил мэр столицы.

По его словам, работники транспорта отмечают, что пассажиры начинают расслабляться. - Не все заходят в общественный транспорт в масках. Или же, зайдя, снимают их.

"Я призываю всех: во-первых, пользоваться общественным транспортом только по необходимости. И второе - не пренебрегать правилами! Иначе это приведет к всплеску заболевания и возвращению к ограничений! Помните об этом", - отметил Виталий Кличко.