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Кличко анонсировал ограничения на вход в метро в часы пик: Под особым контролем 5 станций. ВИДЕО

Ежедневно в столице увеличивается количество людей, которые пользуются общественным транспортом. - Как наземным, так и метро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Увеличился за последние дни пассажиропоток в метро. - Он уже составляет почти 800 тыс. пассажиров ежедневно. Напомню, сначала, после возобновления работы, метро перевозило в среднем до 500 тыс. человек. То есть, риск заразиться в транспорте - увеличивается", - отметил Кличко.

По словам мэра, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции. Не закрывают, а ограничивают - когда станция работает на одни или две двери на вход.

"На сегодняшний день количество пассажиров увеличилось на 5 станциях метрополитена. Поэтому они - под особым контролем. Это станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", и "Почайна". Именно на них растет пассажиропоток в последние дни ", - сказал Кличко.

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Также по его словам, увеличился и пассажиропоток в наземном общественном транспорте.

"Если в первые дни после возобновления работы, наземный общественный транспорт перевозил не более 200 тыс. пассажиров, то, например, вчера эта цифра составляла 575 тыс. человек. Ежедневно на маршруты выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпастранс". Работают и частные перевозчики", - сообщил мэр столицы.

По его словам, работники транспорта отмечают, что пассажиры начинают расслабляться. - Не все заходят в общественный транспорт в масках. Или же, зайдя, снимают их.

"Я призываю всех: во-первых, пользоваться общественным транспортом только по необходимости. И второе - не пренебрегать правилами! Иначе это приведет к всплеску заболевания и возвращению к ограничений! Помните об этом", - отметил Виталий Кличко.

карантин (16729) Киев (25511) Кличко Виталий (4640) Метрополитен (1014) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Можно так сделать:
Кличко анонсировал ограничения на вход в метро в часы пик: Под особым контролем 5 станций - Цензор.НЕТ 5248
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05.06.2020 13:08
+5
По словам мэра, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции. Не закрывают, а ограничивают - когда станция работает на одни или две двери на вход.

Молодец, Педаля. Это, как одна касса на весь супермаркет. Никакого, тебе, скопления.
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05.06.2020 13:10
+3
Кличко, чтобы не допустить скопления людей, нужно чаще пускать поезда. В часы пик - через минуту-две. Тогда не будет скопления.
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05.06.2020 13:17
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На Вокзальной в 7 утра штурм Перекопа. Странно что ее нет.
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05.06.2020 13:07 Ответить
Можно так сделать:
Кличко анонсировал ограничения на вход в метро в часы пик: Под особым контролем 5 станций - Цензор.НЕТ 5248
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05.06.2020 13:08 Ответить
там вроде Томенко баллотироваться хотел...
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05.06.2020 13:09 Ответить
По словам мэра, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции. Не закрывают, а ограничивают - когда станция работает на одни или две двери на вход.

Молодец, Педаля. Это, как одна касса на весь супермаркет. Никакого, тебе, скопления.
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05.06.2020 13:10 Ответить
Мы построим большой магазин. В нем будет все, что душа пожелает. В нем будет 100 касс, но работать будут только две. (с)
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05.06.2020 13:18 Ответить
На Институтской хоть бы еще один турникет поставили!
Там до карантина просто давка была, идущих с госслужбы. ))
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05.06.2020 13:15 Ответить
Кличко, чтобы не допустить скопления людей, нужно чаще пускать поезда. В часы пик - через минуту-две. Тогда не будет скопления.
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05.06.2020 13:17 Ответить
Для его мозга это тяжело.
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05.06.2020 13:19 Ответить
При социализме метро ходило с зазором 20-30 секунд.
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05.06.2020 14:32 Ответить
Виталька ЖГИ! Не весь мир ещё узнал о твоём слабоумии)))
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05.06.2020 13:34 Ответить
Ну пока весь цензор узнал, что ты слабоумный. Так что жги
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05.06.2020 13:54 Ответить
Привет брат Виталика..ВАС вместе в детстве роняли головой об пол...а потом до 40 лет дубасили...Сочувствую...
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11.06.2020 13:30 Ответить
кличко просто дурак, от слова совсем, полный и законченный дурак
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05.06.2020 13:42 Ответить
мозга нет, вместо того, чтобы изменить график работы хотя бы госучреждений, например с 10 до 19 - и тем самым просто уменьшить количество пассажиров в час пик, оно тупорылое одну дверь оставляет, просто дибил.
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05.06.2020 13:43 Ответить
Интересно, сколько продержится метрополитен до банкротства с такой работой, по 3 пенсионера в вагоне возить? Или сделают как в магазинах, где из за ничтожного потока покупателей задрали цены до безумия, чтобы того кто уже зайдет в магазин обобрать до нитки
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05.06.2020 14:16 Ответить
А Виталя не хочет встретится с Зебилом и потребовать закупить для метрополитена новые вагоны, чтобы уменьшить интервал в киевском метро? проще засунуть язык в попу и рассказывать про ограничения на вход, чем открыть рот и рискнуть нарваться на неприятности от зебилов
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05.06.2020 14:33 Ответить
Ага, супер!!!

На станцию вход ограничили и типа, все ок.

Виталя, а ты давки видел, чтобы попасть в эти одни-две двери?????

Там не только коронавирусом заразишься, там и СПИДом заразиться пару пустяков!!!!
Вы, чинуши, хоть раз в метро были, инкогнито? Посмотрите, что там творится в часы пик...
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05.06.2020 14:35 Ответить
главное показать типо заботу....
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05.06.2020 14:52 Ответить
 
 