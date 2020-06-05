Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец. ВИДЕО
Сейчас на руководство Минзрава со стороны определенных партий идет значительное политическое и информационное давление.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге.
По его словам, попытки дискредитировать ведомство идут от экс-руководства Минздрава, которое на протяжении многих лет уничтожало украинскую медицину и сейчас недовольно тем, что команда министра Степанова начала настоящую медицинскую реформу.
"Некоторые представители партии "Голос" в течение 3-4 лет просто убивали украинскую медицину, проводя над ней эксперименты. А сейчас этому пришел конец - никто больше не будет убивать украинскую медицину. Ее надо реформировать. Поэтому понятно, почему я настолько неудобный министр для них. Понятно, почему они оказывают такое давление", - подчеркнул Степанов.
Министр добавил, что попытки некоторых представителей политической партии "Голос" и других оппонентов Минздрава не остановят украинскую медицину на пути к развитию и действительной реформации.
"У них ничего не получится. Нет разницы, что они делают. Мы настроены дать украинцам настоящую реформу, в результате которой мы получим качественную медицину", - резюмировал Степанов.
Как известно, 2 июня 2020 г. народные депутаты из фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
Народный депутат Александра Устинова (фракция "Голоса") на своей странице в Facebook сообщила, что суд обязал СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины - по ее словам, за "диверсию против страны".
Кроме того, парламентарии из фракции "Голос" настаивают на увольнении с должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко в связи с избиением и изнасилованием задержанной женщины полицейскими в Кагарлыке Киевской области.
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"попытки дискредитировать ......... идут от экс-руководства ........, которое на протяжении многих лет уничтожало украинскую ......... и сейчас недовольно тем, что команда министра ....... начала настоящую ........... реформу." - применять в случае обвинений, открытия уголовных дел и т.д.
5 июня 2020 года.
В Минздраве заявили о выплате зарплат медикам ЗА МАРТ в полном объеме.
https://ukranews.com/news/706829-zarplaty-medikam-za-mart-vyplatili-v-polnom-obeme-minzdrav
Все, что до Бубочки работало, с Бубчкой умерло.
Степанову в штаны Голос срал 4 года.
Просто пипец, как трудно жить зеленым бабуинам в таких недружественных условиях.
Я хоть пожил в те "3-4" года, когда попадались врачи, которые стеснялись шоколадку в качестве благодарности брать.
Упс. Михо сказал, что конкретные дела - это не по его части.
05.06.2020, 14:44 • 205 • https://uainfo.org/blognews/1591351546-richniy-plan-po-padinnyu-vikonali-za-chotiri-misyatsi-vitayu-.html#mc-container 0
Поки Кабмін з Радою грають між собою у футбол Програмою «Економічне відновлення 2020», падіння економіки України, за перші 4-и місяці, досягло 5%.
Так, на всяк випадок, для довідки, нагадаю, - вони нам розповідали, що річне падіння економіки складе 5%, а тут така невдача спіткала, - річний план по падінню виконали за 4-и місяці.
Турборежим, однако… Талановиті керівники…
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Якщо і далі підемо такими темпами, то до кінця року дот*ахаємся до мишей. Тих, що згризли пару тисяч вагонів з зерном. Чи, то довгоносик був?...
А ви, мої любі хлопчики й дівчатка, продовжуйте писати 35-ту версію Програми «Економічне відновлення».
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Але, на всяк випадок, попереджаю, - бронюйте на осінь квитки на теплохід до Антанти. Бо, коли почнеться, місць, вам усім, може не вистачити…
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