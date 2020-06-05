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Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец. ВИДЕО

Сейчас на руководство Минзрава со стороны определенных партий идет значительное политическое и информационное давление.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге.

По его словам, попытки дискредитировать ведомство идут от экс-руководства Минздрава, которое на протяжении многих лет уничтожало украинскую медицину и сейчас недовольно тем, что команда министра Степанова начала настоящую медицинскую реформу.

"Некоторые представители партии "Голос" в течение 3-4 лет просто убивали украинскую медицину, проводя над ней эксперименты. А сейчас этому пришел конец - никто больше не будет убивать украинскую медицину. Ее надо реформировать. Поэтому понятно, почему я настолько неудобный министр для них. Понятно, почему они оказывают такое давление", - подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что попытки некоторых представителей политической партии "Голос" и других оппонентов Минздрава не остановят украинскую медицину на пути к развитию и действительной реформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" призывает нардепов подписать проект постановления об отставке Степанова

"У них ничего не получится. Нет разницы, что они делают. Мы настроены дать украинцам настоящую реформу, в результате которой мы получим качественную медицину", - резюмировал Степанов.

Как известно, 2 июня 2020 г. народные депутаты из фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Народный депутат Александра Устинова (фракция "Голоса") на своей странице в Facebook сообщила, что суд обязал СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины - по ее словам, за "диверсию против страны".

Степанов объяснил, почему Голос инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец 01
Степанов объяснил, почему Голос инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец 02
Степанов объяснил, почему Голос инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец 03

Степанов объяснил, почему Голос инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец 04

Кроме того, парламентарии из фракции "Голос" настаивают на увольнении с должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко в связи с избиением и изнасилованием задержанной женщины полицейскими в Кагарлыке Киевской области.

Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) Голос партия (499) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+43
Ну да конечно. Только вот дело в том, что "Голос" - ровно столько у власти, скольки и вы, зеленые крысы.
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05.06.2020 13:57
+32
Ага, это значит папередники тупо не дали денег на медицину, а не зеленая пошесть?

Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное дело против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец - Цензор.НЕТ 2866
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05.06.2020 13:58
+21
новый анекдот... Степанов:' партия Голос ,в течение 3-4 лет ,просто убивала медицину,"
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05.06.2020 14:01
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Ну да конечно. Только вот дело в том, что "Голос" - ровно столько у власти, скольки и вы, зеленые крысы.
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05.06.2020 13:57 Ответить
ну голос это те же соросята
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05.06.2020 15:12 Ответить
Дебіл? Тоді зрозуміло.
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05.06.2020 16:19 Ответить
Ага, это значит папередники тупо не дали денег на медицину, а не зеленая пошесть?

Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное дело против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец - Цензор.НЕТ 2866
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05.06.2020 13:58 Ответить
Ну а шо, "відосіки" же потрібно якось оплачувати... Та ще й Коломойський біднесенький не нажерся))
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05.06.2020 14:00 Ответить
Ну да. И зарплату медикам зажать за 4 месяца. И средства защиты медиков загнать налево. Кстати, и о 300% все как-то вдруг уже затихло.
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05.06.2020 14:03 Ответить
- Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.(с)
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05.06.2020 14:00 Ответить
Есть ещё много доказательных слов, вместо аргументов, например - уничтожали, санитарка, довели до ручки, зрада...
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05.06.2020 14:01 Ответить
Цікаво, як можна знищити те, що було знищено вже давно пані Богатирьовою???
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05.06.2020 14:17 Ответить
Точно также, как и армию, оставленную убийцей-Януковичем, для этого достаточно произносить теми, кто её распродавал, несравненный "аргумент" вор и мародёр...
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05.06.2020 14:27 Ответить
новый анекдот... Степанов:' партия Голос ,в течение 3-4 лет ,просто убивала медицину,"
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05.06.2020 14:01 Ответить
Видимо в мыслях он Д`Артаньян, а вокруг 3,14дарасы.
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05.06.2020 14:31 Ответить
Это универсальная "отмазка":
"попытки дискредитировать ......... идут от экс-руководства ........, которое на протяжении многих лет уничтожало украинскую ......... и сейчас недовольно тем, что команда министра ....... начала настоящую ........... реформу." - применять в случае обвинений, открытия уголовных дел и т.д.
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05.06.2020 16:07 Ответить
Не зря, ой, не зря Порох эту гниду сраной метлой выгнал из Одессы...
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05.06.2020 14:01 Ответить
А вы ее возроджаете...

5 июня 2020 года.


В Минздраве заявили о выплате зарплат медикам ЗА МАРТ в полном объеме.



https://ukranews.com/news/706829-zarplaty-medikam-za-mart-vyplatili-v-polnom-obeme-minzdrav


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05.06.2020 14:02 Ответить
И то за счет обдирания других медучереждений и тупого влезания в бюджеты второй половины года.
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05.06.2020 14:12 Ответить
Сейчас пришел конец медицине.
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05.06.2020 14:03 Ответить
Кароче,мафия вернулась.
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05.06.2020 14:07 Ответить
Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец - Цензор.НЕТ 6165
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05.06.2020 14:07 Ответить
це "нове обличчя", раніше воно виглядало так
Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец - Цензор.НЕТ 9439
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05.06.2020 14:10 Ответить
побрился.
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05.06.2020 14:45 Ответить
чергові побрехенькі від зелених навозних мух
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05.06.2020 14:07 Ответить
Ну вот почему, как члнн ОПГ "Служанка урода", так сразу и моральный урод и ЗЕленый щур одновременно?
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05.06.2020 14:10 Ответить
Степанов - реформатор медицины в Украине. Запомните этот анекдот, чтоб рассказать его как-то совсем вскоре и повеселиться.
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05.06.2020 14:11 Ответить
лучшая защита - нападение.
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05.06.2020 14:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FFKkdbaT_xk РАШИЗМ и РУСОФОБИЯ
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05.06.2020 14:15 Ответить
Так степашка полный неадекват, наворовал на мерле немеряно, и решил, что он пуп земли, лучше суши сухари, устинова настырная, не успокоится пока не посадит вора.
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05.06.2020 14:25 Ответить
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05.06.2020 14:26 Ответить
И тут пригла Бубочка и сразу все пошло в рост. В отрицательный почему-то...

Все, что до Бубочки работало, с Бубчкой умерло.
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05.06.2020 14:32 Ответить
"Голос" три года убивал медицину? Это что-то новенькое.
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05.06.2020 14:28 Ответить
Авакову в штаны Деканоидзе насрала 6 лет назад.
Степанову в штаны Голос срал 4 года.

Просто пипец, как трудно жить зеленым бабуинам в таких недружественных условиях.
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05.06.2020 14:33 Ответить
Так убивали, что теперь в аптеке показываешь перецепт, а тебе отвечают: приходите в начале следующего месяца. Сейчас медицина просто ожила.
Я хоть пожил в те "3-4" года, когда попадались врачи, которые стеснялись шоколадку в качестве благодарности брать.
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05.06.2020 14:33 Ответить
где это ты пожил?
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05.06.2020 15:16 Ответить
В Киеве.
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05.06.2020 15:38 Ответить
Тю. Я думал ты заграницей был.
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05.06.2020 22:37 Ответить
О! Завдяки "попередникам" у мене є сімейний лікар... Я захворів, подзвонив - він прийшов і виписав безкоштовні ліки... А що зроби цей послідовник азірова?
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05.06.2020 14:33 Ответить
Гонит на поперечников потому что сам ничего не может
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05.06.2020 15:59 Ответить
Вся надежда зебилов теперь на величайшего реформатора всех времен.
Упс. Михо сказал, что конкретные дела - это не по его части.
Степанов пояснив, чому "Голос" ініціював кримінальне провадження проти нього: Вони протягом 3-4 років просто вбивали медицину, а зараз цьому настав кінець - Цензор.НЕТ 7131
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05.06.2020 14:36 Ответить
Все, что делает Стапанов, очень сильно что-то напоминает. Команда Богатыревой возвращается ?
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05.06.2020 14:39 Ответить
А сейчас этому пришел зеленый конец.
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05.06.2020 14:47 Ответить
Пістюк і корупціонер при владі але це не його провина.
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05.06.2020 14:53 Ответить
Ну наконец-то, раздуплился этот дятел. Так долго валял дурака, вместо того чтобы сказать прямо: "мы пришли чтобы убить реформы, которые провела Супрун".
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05.06.2020 15:26 Ответить
Степанов, ты обычный торговец арбузами и воздухом. Какой из тебя "министр здравоохранения" ?
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05.06.2020 15:27 Ответить
Наїзд на Ольгу Стефанишину (яка Анатоліївна, нардепка), яка в 2018/2019рр. була заступницею міністра охорони здоров'я України. Координувала такі напрямки роботи: виконання євроінтеграційних зобов'язань України у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація та громадське здоров'я. А до того, в 2014/2015 рр. - одна з ініціаторів впровадження прозорої процедури закупівель ліків та медичних виробів через міжнародні організації. Закупівлі препаратів для України почали здійснювати спеціалізовані організації: Програма розвитку ООН (ПРООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Crown Agents.
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05.06.2020 15:46 Ответить
Степанов пояснив, чому "Голос" ініціював кримінальне провадження проти нього: Вони протягом 3-4 років просто вбивали медицину, а зараз цьому настав кінець - Цензор.НЕТ 4072Річний план по падінню економіки виконали за чотири місяці, вітаю! - блогер
05.06.2020, 14:44 • 205 • https://uainfo.org/blognews/1591351546-richniy-plan-po-padinnyu-vikonali-za-chotiri-misyatsi-vitayu-.html#mc-container 0

Поки Кабмін з Радою грають між собою у футбол Програмою «Економічне відновлення 2020», падіння економіки України, за перші 4-и місяці, досягло 5%.
Так, на всяк випадок, для довідки, нагадаю, - вони нам розповідали, що річне падіння економіки складе 5%, а тут така невдача спіткала, - річний план по падінню виконали за 4-и місяці.
Турборежим, однако… Талановиті керівники…
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1591318067-skoro-v-ukraine-budet-ne-s-chego-platit-pensii-smotrite.html Скоро в Украине будет не с чего платить пенсии. Смотрите на цифры и думайТе - Береза
Якщо і далі підемо такими темпами, то до кінця року дот*ахаємся до мишей. Тих, що згризли пару тисяч вагонів з зерном. Чи, то довгоносик був?...
А ви, мої любі хлопчики й дівчатка, продовжуйте писати 35-ту версію Програми «Економічне відновлення».
Чтайте також: https://uainfo.org/blognews/1591184586-o-statistike-kak-instrumente-manipulirovaniya-nevidimoy-.html О статистике как инструменте манипулирования, "невидимой" бедности и парадоксе "условного коболева vs уборщицы" https://uainfo.org/blognews/1591184586-o-statistike-kak-instrumente-manipulirovaniya-nevidimoy-.html - https://uainfo.org/blognews/1591184586-o-statistike-kak-instrumente-manipulirovaniya-nevidimoy-.html эксперт
Але, на всяк випадок, попереджаю, - бронюйте на осінь квитки на теплохід до Антанти. Бо, коли почнеться, місць, вам усім, може не вистачити…
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05.06.2020 15:57 Ответить
Степанов розкидається звинуваченнями і не відповідає на претензії до нього самого.
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05.06.2020 17:14 Ответить
Степанов профессиональный вор пришедший из налоговой инспекции наводит порядок в МинЗдраве.... звучит сомнительно.
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05.06.2020 21:04 Ответить
 
 