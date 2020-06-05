Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец. ВИДЕО

Сейчас на руководство Минзрава со стороны определенных партий идет значительное политическое и информационное давление.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге.

По его словам, попытки дискредитировать ведомство идут от экс-руководства Минздрава, которое на протяжении многих лет уничтожало украинскую медицину и сейчас недовольно тем, что команда министра Степанова начала настоящую медицинскую реформу.

"Некоторые представители партии "Голос" в течение 3-4 лет просто убивали украинскую медицину, проводя над ней эксперименты. А сейчас этому пришел конец - никто больше не будет убивать украинскую медицину. Ее надо реформировать. Поэтому понятно, почему я настолько неудобный министр для них. Понятно, почему они оказывают такое давление", - подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что попытки некоторых представителей политической партии "Голос" и других оппонентов Минздрава не остановят украинскую медицину на пути к развитию и действительной реформации.

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"У них ничего не получится. Нет разницы, что они делают. Мы настроены дать украинцам настоящую реформу, в результате которой мы получим качественную медицину", - резюмировал Степанов.

Как известно, 2 июня 2020 г. народные депутаты из фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Народный депутат Александра Устинова (фракция "Голоса") на своей странице в Facebook сообщила, что суд обязал СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины - по ее словам, за "диверсию против страны".







Кроме того, парламентарии из фракции "Голос" настаивают на увольнении с должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко в связи с избиением и изнасилованием задержанной женщины полицейскими в Кагарлыке Киевской области.