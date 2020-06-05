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Кличко показал ход строительства Подольско-Воскресенского моста: Делаем все, чтобы к концу года запустить по нему автомобильное движение. ВИДЕО

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается. Там уже начали устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Это нужно для стабилизации и прочности сооружения.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Кличко рассказал, что выезжал проверить, как идут работы на объекте. А также пригласил на экскурсию министра финансов Украины Сергея Марченко.

Также мэр Киева отметил, что Подольско-Воскресенский - крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе. Проложат также и трубопровод.

Сегодня на мосту идет процесс подготовки пешеходной части, которая будет проходить под аркой. Там устанавливают специальное ограждение. Продолжаются и работы по сооружению порталов для будущих станций метро.

Параллельно собирают большие металлические конструкции, которые станут основой части моста в направлении Подола. И уже скоро, с помощью больших домкратов и подъемных кранов их установят на опоры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко анонсировал ограничения на вход в метро в часы пик: Под особым контролем 5 станций. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25518) Кличко Виталий (4640) мост (1027) строительство (1997) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+24
Вот за это спасибо, Виталя!
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05.06.2020 14:59
+16
Та фігня це все! От коля Тищенко піску навалив - оце перемога!
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05.06.2020 14:59
+15
Не помню с каких годов этот мост строится, но бабла на нем разворовано, думаю на пару хватило бы.
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05.06.2020 15:04
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Дон Кихот киевский . Только тот с мельницами , а наш с мостами .
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05.06.2020 14:59 Ответить
С МАФами.
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05.06.2020 15:10 Ответить
и снесенные дебильные МАФы и мосты - реальны. По одному из них можно пройти уже сегодня - его уже так и называют "мост Кличко", он сократил время прогулки по Владимирской горки минут на 40, да еще не приходится спускаться на европейскую площадь а потом поднимать по Михайловской. Худжоники с аллери тоже ему благодарны, как и киевляне и гости города, за прекрасный ухоженный парк на запущенной в прошлом Владимирской горке. И то ли еще будет.

В отличие от эфемерных фантазий ваших кормильцев Тищенко и Зели - дела Кличко РЕАЛЬНЫ. мы их видим и ими пользуемся каждый день.
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05.06.2020 15:57 Ответить
Извините - вы инвалид ??? Не понимаю как можно идти там 40 минут.!!!??? Ну разве что на костылях. Да там наверно км 1,5-2. Максимум!
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05.06.2020 19:24 Ответить
Дон Кихот воевал с мельницами за идею, а этот за киевский бюджет!
Воровать мостами не каждому дано!
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05.06.2020 21:37 Ответить
Вот за это спасибо, Виталя!
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05.06.2020 14:59 Ответить
красавчик! лучший мэр Киева за те 25 лет что тут живу.
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05.06.2020 15:58 Ответить
Хочешь, я мост построю в 2 раза дороже, чем он стоит, а не в 3 раза, как строит Кличко?
По твоей логике, я не вор, а вообще отличнейший мер буду!
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05.06.2020 21:39 Ответить
Та фігня це все! От коля Тищенко піску навалив - оце перемога!
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05.06.2020 14:59 Ответить
Не помню с каких годов этот мост строится, но бабла на нем разворовано, думаю на пару хватило бы.
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05.06.2020 15:04 Ответить
Если бы не осенние выборы, то строился бы он ещё.
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05.06.2020 15:10 Ответить
Ну да,ну да ,конечно выборы. А то ,что этот мост активно строится последние два года это безусловно ерунда. Валом видео с хронологией стройки (например у стройблогера Павла Авдокушина)
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05.06.2020 15:33 Ответить
Його будівництво взагалі-то з 2018 року відновили...
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05.06.2020 15:45 Ответить
выборы - это то, что заставляет политиков работать активнее. Это нормально и это прекрасно.
Я бы еще ввел выборы прокуроров. Глядишь, и дела быстрее бы в суд передавались. А если начать выбирать судей - то еще и решения были бы честнее.
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05.06.2020 15:59 Ответить
Не читал, но знаю...пиши исчо..автор
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05.06.2020 15:11 Ответить
Ще в останні роки правління Кучми. Вони з Дарницьким почали будуватися майже одночасно. У цього були проблеми з дачами на Русанівських садах, бо дачники, чиї дачі мали знести, різко підвищили суми компенсацій, які вони хотіли отримати. Не знаю, як зараз вирішили цю проблему.
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05.06.2020 15:25 Ответить
Работы по сооружению моста начаты в 1993 году, однако в связи с отсутствием финансирования строительство через несколько лет было приостановлено.
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05.06.2020 18:22 Ответить
Роботи з будівництва моста були розпочаті в https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 році, але внаслідок відсутності фінансування будівництво одразу було зупинено. Фактично, спорудження мосту розпочате в грудні https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
Не знаю, що вони там встигли зробити у 1993, але тільки десь у 2004 було видно, що він будується. Я просто пам'ятаю, що вони якось майже синхронно з Дарницьким будувалися. А Дарницький почали називати мостом Кірпи після того як той застрелився після Помаранчевої революції.
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05.06.2020 18:55 Ответить
Проектно-техническую документацию на этот мост начали делать еще 43 года назад.
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05.06.2020 19:29 Ответить
Поочав Омеля будувати і добудував би, якби ідіоти Космоса не вибрали...
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05.06.2020 15:32 Ответить
ДВА РАЗА! киевляне гребаные.
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05.06.2020 16:00 Ответить
Пенсионеры во все времена голодали и гречка сделала свое дело.
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05.06.2020 19:31 Ответить
Просьба только не прыгайте как это было на стеклянном мосту.
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05.06.2020 15:15 Ответить
значит велосипедной дорожки не будет?
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05.06.2020 15:32 Ответить
будет, но только лично для тебя. чтоб заткнулся.
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05.06.2020 16:01 Ответить
Как же он хочет на второй срок.
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05.06.2020 15:37 Ответить
как же я и другие мудрые киевляне хотят, чтобы Кличко был мэром минимум еще один срок! ваша свора даже не представляет.
Боюсь только что шансов у него так много (примерно процентов 80, кроме имбецилов), что на него просто могут уголовные дела завести - просто чтоб к выборам не допустить.
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05.06.2020 16:02 Ответить
ты и Киевлянин это не совместимо. Ты скорее сбежавшееиз клиники по ул. Кирилловская.
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05.06.2020 16:13 Ответить
Почему сбежавший, это санитар не успел интернет отключить.
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05.06.2020 19:34 Ответить
Чудово.
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05.06.2020 15:44 Ответить
Реинкарнация Педалика.Специалист по долгостроям и скандалам.
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05.06.2020 15:48 Ответить
Какой нафиг долгострой?! Ты что там в тамбове куришь?
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05.06.2020 17:29 Ответить
Живу поруч з м. Шулявська. За часів Кличка переклали дороги на вул. Гетьмана, Теліги, прт Перемоги. Побудували новий Шулявський міст, Здійснили реставрацію зоопарка. І це лише те що зробили біля мене, і це все відбувалось прямо на моїх очах за останні роки з моменту коли обрали Кличка. Я не знаю як можна казати, що Кличко нічого не робе або краде, хоча може Шулявка таке унікальне місце і ніде більше по Києву нічого не робили за ці роки. Але ж робили. То чому ж знаходяться люди, саме люди а не боти, які бідкаються та скаржаться на Кличка? В чому проблема? Я не розумію.
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05.06.2020 15:59 Ответить
До речі, за планом новий Шулявський міст і новий асфальт на пр. Перемоги мали зробити до Євро-2012! Це про те, якими "супер-мерами" були Космос і Жопов...
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05.06.2020 16:03 Ответить
построили новый рынок Юность, в том районе проложили тротуары, скверы, парк Дружбы - как с иголочки, Васильковская, включая тротуары, Березняки, скверы вдоль всех дорог микрорайона ставки там же, дороги.. новый рынок Амстердам вместо гадюшника многолетнего в центре города, и т.д.
много можно перечислять.И впервые за много лет начали мыть дороги!
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05.06.2020 16:04 Ответить
Напомните сколько километров Шулявский мост ?)))). Та написали - вроде там что-то мега бомбическое))). Развязку только забыли сделать. А так мост замечательный.
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05.06.2020 19:26 Ответить
Вы по нему ездили? Там полоса препятствий. То ли лежачие полицейские, то ли это так сделан Шулявский мост. Весь Киев в пробках от этих ежегодных переделок за счет киевлян.
Участок от Дегтеревской мимо Кириловской церкви до Воскресенки делали в 2019 году! Какого сейчас опять все перерыли?
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05.06.2020 21:46 Ответить
Мост узкий. Проект устаревший. Поможет на какое-то время разгрузить Северный мост, но проблему не решит. А стоит херову тучу денег!
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05.06.2020 16:02 Ответить
А как ты предлагаешь решить этот вопрос? Построить двенадцати полосный мост?
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05.06.2020 17:33 Ответить
Три полоси в одну сторону узкий? А дороги которие он свяжет сколько полос имеют?
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05.06.2020 18:35 Ответить
Кличко показав хід будівництва Подільсько-Воскресенського моста: Робимо все, щоб до кінця року запустити через нього автомобільний рух - Цензор.НЕТ 8210
Земельна комісія Київради проголосувала за забудову Чкалівського скверу. Внаслідок забудови сквер фактично перетвориться на прибудинкову територію 14-поверхового будинку.
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05.06.2020 16:22 Ответить
Крайние президентские выборы доказывают простой факт: что избранием мэра распиаренного в продажных сми клоуна - это путь к катастрофе. Поэтому зеленые уроды с фамилиями пальчевский, дубинский идут нафиг. Киевляне голосуют за Кличко!
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05.06.2020 17:38 Ответить
6-7, Там работ ещё, мама не горюй!!
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05.06.2020 19:19 Ответить
В конце моей каденции мером Киева - метро на Троещину, и Горы, все мосты покрашены и деревья будут зеленые. Асфальт - к каждому лифту. И ни одного зеленого сквера!!! Только небаскребы !!
Пля..
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05.06.2020 19:42 Ответить
И куда, на подол , где яма на яме. На семьи Кульженко уже окружную вывели. Только нет продолжения.
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05.06.2020 21:06 Ответить
Кандидат в мэры Киева, лидер "УДАРа" https://ru.slovoidilo.ua/persony/klichko-vitalij-vladimirovich Виталий Кличко 16 мая 2014 г. обещает через 5 лет построить метро на Троещину. https://ru.slovoidilo.ua/promise/23483.html Сказано 16 мая 2014 г
Мэр Киева пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" примерно через год
https://focus.ua/politics/356230 2016-08-31
И вишенка на тортик: https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 Очередной развод власти: о метро на Виноградарь забудьте, несмотря на аванс в 95%
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05.06.2020 21:51 Ответить
давай, Кличко, старайся, если на второй срок хочешь, чтобы не растерять свое преимущество до осени
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05.06.2020 23:40 Ответить
 
 