Кличко показал ход строительства Подольско-Воскресенского моста: Делаем все, чтобы к концу года запустить по нему автомобильное движение. ВИДЕО

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается. Там уже начали устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Это нужно для стабилизации и прочности сооружения.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Кличко рассказал, что выезжал проверить, как идут работы на объекте. А также пригласил на экскурсию министра финансов Украины Сергея Марченко.

Также мэр Киева отметил, что Подольско-Воскресенский - крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе. Проложат также и трубопровод.

Сегодня на мосту идет процесс подготовки пешеходной части, которая будет проходить под аркой. Там устанавливают специальное ограждение. Продолжаются и работы по сооружению порталов для будущих станций метро.

Параллельно собирают большие металлические конструкции, которые станут основой части моста в направлении Подола. И уже скоро, с помощью больших домкратов и подъемных кранов их установят на опоры.

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