Кличко показал ход строительства Подольско-Воскресенского моста: Делаем все, чтобы к концу года запустить по нему автомобильное движение. ВИДЕО
Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается. Там уже начали устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Это нужно для стабилизации и прочности сооружения.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Кличко рассказал, что выезжал проверить, как идут работы на объекте. А также пригласил на экскурсию министра финансов Украины Сергея Марченко.
Также мэр Киева отметил, что Подольско-Воскресенский - крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе. Проложат также и трубопровод.
Сегодня на мосту идет процесс подготовки пешеходной части, которая будет проходить под аркой. Там устанавливают специальное ограждение. Продолжаются и работы по сооружению порталов для будущих станций метро.
Параллельно собирают большие металлические конструкции, которые станут основой части моста в направлении Подола. И уже скоро, с помощью больших домкратов и подъемных кранов их установят на опоры.
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В отличие от эфемерных фантазий ваших кормильцев Тищенко и Зели - дела Кличко РЕАЛЬНЫ. мы их видим и ими пользуемся каждый день.
Воровать мостами не каждому дано!
По твоей логике, я не вор, а вообще отличнейший мер буду!
Я бы еще ввел выборы прокуроров. Глядишь, и дела быстрее бы в суд передавались. А если начать выбирать судей - то еще и решения были бы честнее.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
Не знаю, що вони там встигли зробити у 1993, але тільки десь у 2004 було видно, що він будується. Я просто пам'ятаю, що вони якось майже синхронно з Дарницьким будувалися. А Дарницький почали називати мостом Кірпи після того як той застрелився після Помаранчевої революції.
Боюсь только что шансов у него так много (примерно процентов 80, кроме имбецилов), что на него просто могут уголовные дела завести - просто чтоб к выборам не допустить.
много можно перечислять.И впервые за много лет начали мыть дороги!
Участок от Дегтеревской мимо Кириловской церкви до Воскресенки делали в 2019 году! Какого сейчас опять все перерыли?
Земельна комісія Київради проголосувала за забудову Чкалівського скверу. Внаслідок забудови сквер фактично перетвориться на прибудинкову територію 14-поверхового будинку.
Пля..
Мэр Киева пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" примерно через год
https://focus.ua/politics/356230 2016-08-31
И вишенка на тортик: https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 Очередной развод власти: о метро на Виноградарь забудьте, несмотря на аванс в 95%