5 июня 2014 года украинские воины освободили от российских оккупантов первый город - Красный Лиман. ВИДЕО
5 июня 2014 года украинские воины освободили от российских оккупантов первый город - Красный Лиман ( с 2016 года Лиман. - Ред.)
Как сообщает Цензор.НЕТ, о подробностях операции ВСУ рассказывается в разделе "Первый штурм" фильма "Слов‘янськ. Початок війни".
На тот момент в Красном Лимане дислоцировалась очень мощная группировка российских оккупантов и их приспешников. Ликвидация террористов полностью открывала путь на Славянск. Кроме того, Красный Лиман был ключевым пунктом в системе снабжения банды террориста Гиркина оружием, боеприпасами и живой силой.
Топ комментарии
+38 Виктор Степаненко
показать весь комментарий05.06.2020 16:30
+20 Богдан Сварга
показать весь комментарий05.06.2020 16:45
+13 metal35
показать весь комментарий05.06.2020 16:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
П.С. Такие "главкомы", как правило, в армии драят очко и постоянно стоят на тумбочке!
Петя за это ответил???
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady