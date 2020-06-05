5 июня 2014 года украинские воины освободили от российских оккупантов первый город - Красный Лиман. ВИДЕО

5 июня 2014 года украинские воины освободили от российских оккупантов первый город - Красный Лиман ( с 2016 года Лиман. - Ред.)

Как сообщает Цензор.НЕТ, о подробностях операции ВСУ рассказывается в разделе "Первый штурм" фильма "Слов‘янськ. Початок війни".

На тот момент в Красном Лимане дислоцировалась очень мощная группировка российских оккупантов и их приспешников. Ликвидация террористов полностью открывала путь на Славянск. Кроме того, Красный Лиман был ключевым пунктом в системе снабжения банды террориста Гиркина оружием, боеприпасами и живой силой.

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