Несколько пассажиров избили водителя столичного трамвая из-за замечания об отсутствии масок. ВИДЕО

В Киеве компания мужчин избили водителя трамвая из-за того, что он отказался ехать, пока все пассажиры не наденут маски.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает "dtp.kiev.ua", информирует Цензор.НЕТ.

На остановке трамвай совершал посадку/высадку пассажиров, после окончания посадки несколько пассажиров (компания друзей) были без масок. Их водитель и кондуктор попросили надеть маски, на что в ответ получили отказ в грубой форме.

После этого водитель попытался обьяснить компании, что если они не наденут маску, то он дальше продолжать движение не имеет право и трамвай будет стоять пока не приедут сотрудники полиции.

На это компания отреагировала агрессивно и набросилась на водителя с кулаками.

Отмечается, что избили водителя сильно и он находится в больнице.

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