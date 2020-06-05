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Несколько пассажиров избили водителя столичного трамвая из-за замечания об отсутствии масок. ВИДЕО

В Киеве компания мужчин избили водителя трамвая из-за того, что он отказался ехать, пока все пассажиры не наденут маски.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает "dtp.kiev.ua", информирует Цензор.НЕТ.

На остановке трамвай совершал посадку/высадку пассажиров, после окончания посадки несколько пассажиров (компания друзей) были без масок. Их водитель и кондуктор попросили надеть маски, на что в ответ получили отказ в грубой форме.

После этого водитель попытался обьяснить компании, что если они не наденут маску, то он дальше продолжать движение не имеет право и трамвай будет стоять пока не приедут сотрудники полиции.

На это компания отреагировала агрессивно и набросилась на водителя с кулаками.

Отмечается, что избили водителя сильно и он находится в больнице.

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Автор: 

избиение (9798) Киев (25518) маска (166)


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Топ комментарии
+66
Компанию осудить на реальные сроки....для профилактики...
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05.06.2020 17:14
+44
С президентом подкацапником это понятно что никакой Европы нам не светит
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05.06.2020 17:16
+40
Угадайте за кого они голосовали? ...
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05.06.2020 17:15
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Бидло повинно не по трамваях шаритись, а лежати рилом в землю!
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05.06.2020 17:57 Ответить
Та засуньте себе в жопу свою гейРопу с бездельниками арабами плодящимися как саранча и живущими на помощи и кормящими их местными...
Страдальцы по гейропе.

У себя стройте, а не к соседу заглядываете, чмыри.

Выбрали Зеленского, следующим выбирут Рабиновича с Медведчуком, гейропейцы сраные.
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05.06.2020 18:01 Ответить
При чем тут вогоноважатый? Пи...ть надо ЗЕленых, ведь это они своровали и продали маски из Госрезерва, а не вагоновожатый. Впрочем ежели вагоновожатый голосовал за ЗЕленых, то и правильно ему ввалили.
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05.06.2020 18:02 Ответить
Есть общие требования для всех-носить маски в общественном транспорте. У меня есть знакомые персонажи, которые тоже заявляют, что это их право НЕ носить маску.
Друзья, я курящий человек, и я имею право курить. Но, моё право курить, заканчивается там, где начинается право другого человека дышать чистым воздухом. Так вот, ваше право не носить маски в общественном транспорте, заканчивается ровно там, где начинается право других людей, на скорейшее окончание короно-кипиша в Украине.
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05.06.2020 18:06 Ответить
Ну да як шо людина не сповнене розумом то и ближний должен вести себя так. А если завтра трусы на голову скажут. Де критичне мислення? Докажи пользу от маски или трусов сначала. Потом требуй. Если ты ни из стада конечно.
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06.06.2020 00:47 Ответить
у пост от ВООЗа в новостях про ношение маски, это тоже для вас "трусы на голову"??
73% зебилов. И ничего с этим не поделаешь....
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06.06.2020 01:50 Ответить
Для здорового человека маска может и не нужна, я не ВООЗ , чтоб тебя в чём-то убеждать. Но руководствуясь логикой, можно вполне себе предположить, что инфицированный человек в маске, не так активно будет свои «слюни» на право и налево «разбрасывать», как инфицированный человек без маски. А так как Ковид19, в ряде случаев вообще бессимптомно проходит, то кто из нас здоров, а кто не очень, понять сложно. Как-то так.
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06.06.2020 06:49 Ответить
Значит все эти слюни и выделения ты будешь глотать назад и накапливать заразу если руководствываться вашей секстанской логикой.- Кроме ковид 19 ни каких чудес-
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06.06.2020 07:56 Ответить
Ну, конечно, это прям ограничение прав больного. Прикиньте!
Они хотят заставить больного Ковидом глотать под маской свои заразные слюни и выделения, вместо того, чтобы свободно и гордо разврызгивать их на окружающих и поручни в трамвае!
Просто эгоистичные суки какие-то!!!!
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06.06.2020 13:07 Ответить
В быдлохарькове все наоборот: с самого первого дня карантина водители и кондукторы внаглую носили маски на шее, а большинство пассажиров носили правильно. Сейчас практически 65%(как за уголовника кернеса голосовали...) вместе с кондукторами маски не носят, у каждого пятого на лбу КОВИД написано, у двух третей - дебил...
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05.06.2020 18:22 Ответить
Зато Авакяновские держиморды, герои разгона майдана перед ВРУ стоят. В трамваи их пусть бы там это бычье успокоили.
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05.06.2020 18:33 Ответить
Ага,донєцкіє.
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06.06.2020 21:14 Ответить
Пол страны конченных уродов! Чернобыль стал на мозги действовать?
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05.06.2020 19:24 Ответить
А где же полиция?
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05.06.2020 19:30 Ответить
А в Сумах навпаки - люди роблять зауваження водіям маршруток які їздять без масок і пускають пасажирів без масок. Сьогодні сам спостерігав таку какртину в маршрутці №11.
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05.06.2020 19:39 Ответить
В Беларусии пойди и раскажи про маски . Если они там идиоты то почему экономика не падает.
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05.06.2020 20:02 Ответить
Знову припинити рух громадського транспорту, нехай таке бидло пішки ходить, якщо простих правил не розуміє
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05.06.2020 20:13 Ответить
трусливые шакалы. на земле бьют. все на одного.
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05.06.2020 20:20 Ответить
Может чурки?армяне например-они смелые стаей...
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06.06.2020 18:05 Ответить
Это не обязанность водителя- слудить за масочным режимом. Сучья власть переложила свои обязанности на работяг- водителей.
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05.06.2020 20:21 Ответить
Мда, пачкой на одного. горбатого могила исправит. Бесполезная биомасса, закопать.
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05.06.2020 21:50 Ответить
как скушно я живу работать в говнотрамвае за пупельон и получить писдюлей
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05.06.2020 22:18 Ответить
Обыкновенное такое быдло...

Это удивительно в стране, в которой 73% выбрали быдло из Кривого Рога своим президентом?
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05.06.2020 22:35 Ответить
Герхард,ты ж себя быдлом не считаешь,ты ж за сывочолого?А как же США.Они как ?Магазины грабят,машины жгут,людей не то что избивают,а просто расстреливают.Они тоже быдло выбирали?Уж слышком у тебя рассуждения именно быдлячие.
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06.06.2020 08:23 Ответить
Про людей растреливают, кто тебе сказал ватник и ты скудава?
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06.06.2020 09:11 Ответить
Иван,ты уже стал Джоном?Любой новостной канал ТВ включи,умник .Число жертв при грабежах,беспорядках достигло уже 11 или 13 человек.Все огнестрелы,убили и полицейского
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07.06.2020 08:36 Ответить
Т.е. ты зебилов сравнил с черномазыми, ждущими пособий от государства и при удобном случае грабящими других граждан.
В целом ты прав. И да - они самое, что ни на есть быдло. Пока другие граждане отстаивают их права, черномазые грабят магазины.
Цвет кожи другой, а суть та же.
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06.06.2020 11:54 Ответить
С сотрясением мозга водитель поедет быстрее.
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06.06.2020 00:23 Ответить
водителя жалко. Делал все по правилам, теперь только на восстановление сколько времени уйдет.
И никто из пассажиров и спасибо не скажет....
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06.06.2020 01:52 Ответить
Это местная босота, по дворам пройтись они там где то бухают или курят, участковые нормальные их вычислят на раз
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06.06.2020 09:08 Ответить
Бидло малороське...
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06.06.2020 13:28 Ответить
Всеукраинский день мордобоя Зели.
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06.06.2020 15:03 Ответить
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