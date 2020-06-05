Несколько пассажиров избили водителя столичного трамвая из-за замечания об отсутствии масок. ВИДЕО
В Киеве компания мужчин избили водителя трамвая из-за того, что он отказался ехать, пока все пассажиры не наденут маски.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает "dtp.kiev.ua", информирует Цензор.НЕТ.
На остановке трамвай совершал посадку/высадку пассажиров, после окончания посадки несколько пассажиров (компания друзей) были без масок. Их водитель и кондуктор попросили надеть маски, на что в ответ получили отказ в грубой форме.
После этого водитель попытался обьяснить компании, что если они не наденут маску, то он дальше продолжать движение не имеет право и трамвай будет стоять пока не приедут сотрудники полиции.
На это компания отреагировала агрессивно и набросилась на водителя с кулаками.
Отмечается, что избили водителя сильно и он находится в больнице.
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Страдальцы по гейропе.
У себя стройте, а не к соседу заглядываете, чмыри.
Выбрали Зеленского, следующим выбирут Рабиновича с Медведчуком, гейропейцы сраные.
Друзья, я курящий человек, и я имею право курить. Но, моё право курить, заканчивается там, где начинается право другого человека дышать чистым воздухом. Так вот, ваше право не носить маски в общественном транспорте, заканчивается ровно там, где начинается право других людей, на скорейшее окончание короно-кипиша в Украине.
73% зебилов. И ничего с этим не поделаешь....
Они хотят заставить больного Ковидом глотать под маской свои заразные слюни и выделения, вместо того, чтобы свободно и гордо разврызгивать их на окружающих и поручни в трамвае!
Просто эгоистичные суки какие-то!!!!
Это удивительно в стране, в которой 73% выбрали быдло из Кривого Рога своим президентом?
В целом ты прав. И да - они самое, что ни на есть быдло. Пока другие граждане отстаивают их права, черномазые грабят магазины.
Цвет кожи другой, а суть та же.
И никто из пассажиров и спасибо не скажет....