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Новости Видео Расследование преступлений на Майдане
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Экс-беркутовец Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана, несет службу под Кабмином: "Выполняю свои обязанности досконально". ВИДЕО

Среди правоохранителей, которые несли сегодня службу во время акций протеста в центре Киева, был замечен бывший беркутовец Руслан Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана.

Об этом пишет в фейсбуке журналист hromadske Татьяна Безрук, передает Цензор.НЕТ.

"Пришла на акцию за отставку Арсена Авакова - бывший беркутовец Руслан Марчук, который сейчас работает в полку полиции особого назначения, пригласил на судебное заседание, где он обвиняеся по делу о разгоне Майдана в ноябре 2013 года", - написала она в комментарии к опубликованному видео.

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Беркут (8689) Кабмин (14027) Нацполиция (16459) евромайдан (7835)


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Топ комментарии
+38
Всё логично - прокацапские ублюдки охраняют прокацапских ублюдских слуг народа
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05.06.2020 17:40
+28
И награждает откровенных сепаров

Ексберкутівець Марчук, який проходить у справі про розгін Євромайдану, несе службу під Кабміном: "Виконую свої обов'язки досконально" - Цензор.НЕТ 7961
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05.06.2020 17:51
+18
Не может двух слова связать, но выполнит любую команду казнокрадов, ценный кадр.
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05.06.2020 17:44
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Всё логично - прокацапские ублюдки охраняют прокацапских ублюдских слуг народа
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05.06.2020 17:40 Ответить
Одіозного прокурора, який п'ятий рік переховується у Криму, поновили на посаді - Главком:
https://glavcom.ua/news/odioznogo-prokurora-yakiy-pyatiy-rik-perehovujetsya-u-krimu-ponovili-na-posadi-685041.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Экс-беркутовец Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана, несет службу под Кабмином: "Выполняю свои обязанности досконально" - Цензор.НЕТ 2879
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05.06.2020 17:49 Ответить
Я так понимаю, что он вчера только восстановился на службе, а при Свыночолому был уволен после Майдана?
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05.06.2020 17:51 Ответить
Порошенко назначил по своей квоте Петренко. Надо объяснять как это делалось при Порошенко и какие квоты он имел?
Так вот именно при Порошенко в 2015 году была http://chp.com.ua/all-news/item/32465-funktsii-registratsii-biznesa-peredadut-torgovo-promyishlennoy-palate идея отдать государственные функции регистрации абсолютно всего всего бизнеса Украины в руки негосударственной конторы - ТПП Украины!
Что такое ТПП Украины все знают? Это Пшонка. Тот, что сбежал вместе с Яныком и Захарченко. Тот, который фиктивно развелся и сделал бенефициаром ТПП свою жену. Нынешнее руководство из Краматорска сместило киевское в 2014. Сын Пшонки свободно приехал при Порошенко в 2015 в Украину и продал квартиры в Киеве и бизнес! Молимся дальше и можете спамить с "чистой" совестью.
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05.06.2020 19:37 Ответить
А на яких підставах мали пресувати сина Пшонки ?
І чому він не мав права продати свій бізнес ?
Те,що ви можете здогадуватись, повинні розслідувати правохоронці, а суд винести рішення з цього питання.
В нас же правова держава, а не казна що.
Зверніть увагу, зараз портнов майже впритул наблизився до управління судочинством.
І ви замовчуєте. Натомість згадали сина пшонки.
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07.06.2020 09:40 Ответить
Це все шарійське лайно, зварене в кацапській конторі!
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08.06.2020 02:08 Ответить
Здохни вже , мерзота гнила! Як ви вже осточортіли! Більше року пройшло!
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08.06.2020 02:06 Ответить
А что при порохе он не охранял А наверное и порох прокацапский . Просто Украина поменяла шило на мыло , но признаю что зеля хуже пороха .
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07.06.2020 11:51 Ответить
Кусати Порошенка кацапам найбільше допомагають не шарії та різноманітні риги - їхні фанати то вже зовсім тупе бидло . Особливо небезпечні , це продажні "журналісти" та ті , хто їм вірить . Правильно хтось написав : треба в боротьбі за владу протягнути якесь лайно - запустять бігуса . Дивує , як нащадки тих , що вірили газетам "правда" та "труд" , вірять всьому , що московська пропаганда розповідає через "наших" запроданців . А потім можна не дивуватися коли вибирають в президенти не існуючий в реальному житті персонаж із серіалу .
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08.06.2020 10:15 Ответить
Так зеленский уже амнистировал всех преступников в погонах. Чему тут удивляться?!
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05.06.2020 17:40 Ответить
И награждает откровенных сепаров

Ексберкутівець Марчук, який проходить у справі про розгін Євромайдану, несе службу під Кабміном: "Виконую свої обов'язки досконально" - Цензор.НЕТ 7961
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05.06.2020 17:51 Ответить
а учасникам революції гадності навпаки.
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06.06.2020 22:04 Ответить
Не может двух слова связать, но выполнит любую команду казнокрадов, ценный кадр.
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05.06.2020 17:44 Ответить
А командир полка случайно не витя янукович?!
Все в масках.Хрен поймешь
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05.06.2020 17:44 Ответить
вас то дивує? мене ні. вова ж вітин учєнік
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05.06.2020 17:46 Ответить
Потрох не зря пять лет кресло президента продавливал,все беркутовцы и все регионалы жестко наказаны.
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05.06.2020 17:49 Ответить
Если ты считаешь, что президент отвечает за расследования, суды и наказания, то слуга соседнего народа уже себе на пожизненное интересов Украины сдал путлеру.
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05.06.2020 17:53 Ответить
Крым чей?
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05.06.2020 17:58 Ответить
Кто строил заводы в засрашке на заработанные в Украине средства,чьи сыновья не могут сказать ни одного слова по украински,у кого сваты питерские имперцы из путинского клана?и не забывай - путин педофил.
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05.06.2020 18:05 Ответить
чьи сыновья не могут сказать ни одного слова по украински,) - Як бачу, і у Вас з українською проблеми.
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05.06.2020 20:14 Ответить
Zеофил?)
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05.06.2020 18:31 Ответить
Шо в старом говне продолжаешь кацахол копаться,пора уже свежему дерьму предьявления составлять,очнись камсамолец ау....
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05.06.2020 18:03 Ответить
"Выполняю свои обязанности досконально.Прикажут бить студентов и стариков -буду бить.А чё?"
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05.06.2020 17:49 Ответить
3ЕНУКОВИЧ
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05.06.2020 17:50 Ответить
Клоун скоро загонит Украину в имперское стойло в качестве Малоросского федерального округа, а вы еще 100 будете дерьмом Пороха поливать.
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05.06.2020 17:56 Ответить
Есть причина и следствие. Зеленский есть следствие.
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05.06.2020 22:24 Ответить
Ось так кацапська контора і стелить через Шарія зараз!
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08.06.2020 02:14 Ответить
Якби повиганяти їх з того "стойла" ! Вчора в черговий раз опинившись в одній такій компанії , наслухався як їх обдурював Порошенко та щось в них крав . На запитання , що він вкрав і коли він їх дурив , вони тільки скриплять зубами і є одна відповідь : "Нє ! Проста ета ваабще !" .
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08.06.2020 10:28 Ответить
Это Хатия виновата! Это она его туда "назначила"!
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05.06.2020 17:53 Ответить
Стопудово!!!
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05.06.2020 17:55 Ответить
це сАбакову в отчьотє сьодні нада було вказати як досягнення міністра лічно
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05.06.2020 17:56 Ответить
станом на грудень 2017-го цей організм служив командиром взводу №1 роти №3 полку поліції особливого призначення №1 Головного управління Національної поліції у Києві..
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05.06.2020 18:03 Ответить
якій ще нахрін порох, ти хворий?
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05.06.2020 18:04 Ответить
Такие псы будут нужны при любой власти.
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05.06.2020 18:14 Ответить
100%
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07.06.2020 21:56 Ответить
вони не просто бички, а охоронці правопорядку та закону.
хто їм дав право перевищувати власні інструкції ? порушувати закон ?
ви прямо натякнули на їхню розумову неповноцінність чи що ?
тоді нафіга вони там працюють ? ще і зброю використовують.
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07.06.2020 09:44 Ответить
Во-первых, далеко не все в "Беркуте" участвовали в столкновениях на Майдане. Речь не только об Ивано-Франковских.
Во-вторых, до тех пор, пока вина не доказана, человек является невиновным.
В-третьих, половина из них прошли войну, включая бои за Славянск.
Хорошо людей гнобить ни за х.р.
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06.06.2020 01:10 Ответить
Але при всьому при цьому ACAB.
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06.06.2020 19:18 Ответить
Если бы такие неинтелектуалы избили сына или дочь Наталии Кравченко так как они били студентов, вот тогда я с удовольствием послушал бы её размышления о деструктивности.
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06.06.2020 01:12 Ответить
Что мешало им убить? В чем невероятность события?
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06.06.2020 21:27 Ответить
Кажется что-то видела или где-то, а может привиделось и полагаю там не били и не стреляли. Что там дальше - дети сами пострелялись? Вы объелись соловьиного помёта.
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07.06.2020 00:32 Ответить
після майдану цих гнид розформували .звідки вони знову зявилися?
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06.06.2020 16:44 Ответить
Среди правоохранителей, которые несли сегодня службу во время акций протеста в центре Киева, был замечен бывший беркутовец Руслан Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана. Источник: https://censor.net/v3200361

Міг би і на зоні "виполнять своє обязаності" по пошиттю рукавиць, або виготовленню лопат
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06.06.2020 22:08 Ответить
был цепным псом захарченка теперь пес авакова ...у меня знакомый из Полтавы после того как их командировали на разгон Майдана .а он работал экспертом и он тоже не понял как эксперту дать дубину для того что б бить людей ...так вот он через 2 месяца уволился и работает менеджером в агрохолдинге ..и знаете я ему всегда при встрече руку жму
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06.06.2020 22:48 Ответить
Аваков - выродок!
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07.06.2020 02:39 Ответить
Зеля боїться військових, а колишній беркут - то свої.
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07.06.2020 09:41 Ответить
"Виконую свої обов"язки досконально.Мрію розігнати ще по меншій мірі два майдани.Досвід є"
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07.06.2020 17:13 Ответить
Отвратительно когда оправдывают преступные действия сотрудников правоохранительных органов выполнением приказа. По такой логике гестапо - ангелы, виноват Гитлер. Кстати наша история времён СССР тоже не лучше - энкведисты остались безнаказаны, виновники только Сталин и Берия. Архивы, насколько мне известно, до сих пор засекречены. И хоть большинство тех нелюдов уже ушли из мира сего, нужно открыть их имена, чтобы каждый негодяй знал, что его потомки хотя бы морально будут отвечать за причинённое зло.
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07.06.2020 17:16 Ответить
Ну открывали архивы в конце 80х . Например , я смотрел и читал всё с ужасом и , для меня эти сралины , берии , жуковы и прочие черти хуже всяких гитлеров . А большинство потомственных рабов до сих пор готовы поклоняться палачам и извергам . Совки не вымирают и не перестраиваются , к сожалению , - они рождают новых ватных совков . Чего стоят одни поздравления с 23 февраля . У нас , в Украине !!!
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08.06.2020 10:38 Ответить
мусорило
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07.06.2020 20:24 Ответить
Скількі можна тих беркутівців шпиняти? Відправили б в окопи на 2 рокі, щоб хлопці іскупили кров'ю вину та дайте ще 2 роки умовно, але залиште рядових хлопців з села у спокої. Арештовуйте і судить офіцерів, та бувших чиновників як Портнов які віддавали злочинні накази отим рядовим!
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08.06.2020 10:40 Ответить
 
 