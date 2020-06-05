Экс-беркутовец Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана, несет службу под Кабмином: "Выполняю свои обязанности досконально". ВИДЕО
Среди правоохранителей, которые несли сегодня службу во время акций протеста в центре Киева, был замечен бывший беркутовец Руслан Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана.
Об этом пишет в фейсбуке журналист hromadske Татьяна Безрук, передает Цензор.НЕТ.
"Пришла на акцию за отставку Арсена Авакова - бывший беркутовец Руслан Марчук, который сейчас работает в полку полиции особого назначения, пригласил на судебное заседание, где он обвиняеся по делу о разгоне Майдана в ноябре 2013 года", - написала она в комментарии к опубликованному видео.
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https://glavcom.ua/news/odioznogo-prokurora-yakiy-pyatiy-rik-perehovujetsya-u-krimu-ponovili-na-posadi-685041.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Так вот именно при Порошенко в 2015 году была http://chp.com.ua/all-news/item/32465-funktsii-registratsii-biznesa-peredadut-torgovo-promyishlennoy-palate идея отдать государственные функции регистрации абсолютно всего всего бизнеса Украины в руки негосударственной конторы - ТПП Украины!
Что такое ТПП Украины все знают? Это Пшонка. Тот, что сбежал вместе с Яныком и Захарченко. Тот, который фиктивно развелся и сделал бенефициаром ТПП свою жену. Нынешнее руководство из Краматорска сместило киевское в 2014. Сын Пшонки свободно приехал при Порошенко в 2015 в Украину и продал квартиры в Киеве и бизнес! Молимся дальше и можете спамить с "чистой" совестью.
І чому він не мав права продати свій бізнес ?
Те,що ви можете здогадуватись, повинні розслідувати правохоронці, а суд винести рішення з цього питання.
В нас же правова держава, а не казна що.
Зверніть увагу, зараз портнов майже впритул наблизився до управління судочинством.
І ви замовчуєте. Натомість згадали сина пшонки.
Все в масках.Хрен поймешь
хто їм дав право перевищувати власні інструкції ? порушувати закон ?
ви прямо натякнули на їхню розумову неповноцінність чи що ?
тоді нафіга вони там працюють ? ще і зброю використовують.
Во-вторых, до тех пор, пока вина не доказана, человек является невиновным.
В-третьих, половина из них прошли войну, включая бои за Славянск.
Хорошо людей гнобить ни за х.р.
Міг би і на зоні "виполнять своє обязаності" по пошиттю рукавиць, або виготовленню лопат