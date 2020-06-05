Экс-беркутовец Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана, несет службу под Кабмином: "Выполняю свои обязанности досконально". ВИДЕО

Среди правоохранителей, которые несли сегодня службу во время акций протеста в центре Киева, был замечен бывший беркутовец Руслан Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана.

Об этом пишет в фейсбуке журналист hromadske Татьяна Безрук, передает Цензор.НЕТ.

"Пришла на акцию за отставку Арсена Авакова - бывший беркутовец Руслан Марчук, который сейчас работает в полку полиции особого назначения, пригласил на судебное заседание, где он обвиняеся по делу о разгоне Майдана в ноябре 2013 года", - написала она в комментарии к опубликованному видео.

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