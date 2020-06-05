В Краматорске пограничники задержали наемника РФ, дежурившего на блок-посту в 2014 г. ВИДЕО

4 июня во время реализации оперативной информации пограничники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, задержали "народного ополченца".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Мужчина 1986 г.р., житель города Краматорск, в апреля 2014 года добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, которые тогда называли себя "народное ополчение Донбасса". Там он нес службу на одном из блокпостов, выполнял задачи по соблюдению так называемого пропускного режима, проверки документов и осмотра транспортных средств граждан", - говорится в сообщении.

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По данному факту Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Сведения внесены в ЕРДР.