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В Краматорске пограничники задержали наемника РФ, дежурившего на блок-посту в 2014 г. ВИДЕО

4 июня во время реализации оперативной информации пограничники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, задержали "народного ополченца".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Мужчина 1986 г.р., житель города Краматорск, в апреля 2014 года добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, которые тогда называли себя "народное ополчение Донбасса". Там он нес службу на одном из блокпостов, выполнял задачи по соблюдению так называемого пропускного режима, проверки документов и осмотра транспортных средств граждан", - говорится в сообщении.

В Краматорске пограничники задержали наемника РФ, дежурившего на блок-посту в 2014 г 01

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По данному факту Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Сведения внесены в ЕРДР.

Автор: 

боевик (16779) Госпогранслужба (6425) Краматорськ (2275) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
Блин. там одни повара и водовозы. А кто оттуда стреляет? С кем мы воюем?
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05.06.2020 21:30
+10
В верховной раде .... в бойковской партии 95% можно сразу в пункт обмена сдавать вместе с зелей ермаком и сивохо
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05.06.2020 21:41
+7
вимінять на полоненого
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05.06.2020 21:32
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Неправильно прочитал - показалось, что задержанный с 14 года на посту так и стоял))) и только сейчас его пограничники заметили...
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05.06.2020 21:30 Ответить
))) поставили одни а пришли снимать с караула другие
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06.06.2020 07:26 Ответить
Блин. там одни повара и водовозы. А кто оттуда стреляет? С кем мы воюем?
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05.06.2020 21:30 Ответить
Расстрелять!
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05.06.2020 21:31 Ответить
Зачем?Просто прикопать. И фото в вкшные паблики разослать.
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05.06.2020 21:32 Ответить
вимінять на полоненого
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05.06.2020 21:32 Ответить
...військового полоненого
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05.06.2020 22:02 Ответить
"Гопота за новоросію !"
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05.06.2020 21:33 Ответить
А где грандиозный проект ИТОГИ НЕДЕЛИ?

В Краматорске пограничники задержали наемника РФ, дежурившего на блок-посту в 2014 г. - Цензор.НЕТ 2366
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05.06.2020 21:33 Ответить
в мвс і нацгвардії покопайте(((
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05.06.2020 21:33 Ответить
В верховной раде .... в бойковской партии 95% можно сразу в пункт обмена сдавать вместе с зелей ермаком и сивохо
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05.06.2020 21:41 Ответить
путлеру они нужны здесь, в Украине. Им там цена три копейки. В лучшем случае у вечернего мудозвона на ток шоу будут Украины грязью поливать
В Краматорске пограничники задержали наемника РФ, дежурившего на блок-посту в 2014 г. - Цензор.НЕТ 676
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05.06.2020 21:49 Ответить
Именно поэтому все нефтедоллары идут на пиарщиков пропагандистов и агентов.... а типичный народ жил в дерьме и живёт,при этом мишка не стоит на коленях, он уже как 20 лет стоит раком
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05.06.2020 21:52 Ответить
почему же? на роиссюшке процвЯтание. народ только За, не ропщет...

У Краматорську прикордонники затримали найманця РФ, що чергував на блокпосту в 2014 р - Цензор.НЕТ 8620
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05.06.2020 22:03 Ответить
Цэ жертвы хайпа.как и наши 73% .контора разумкова имеет тоже фэбэсные корни
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05.06.2020 22:07 Ответить
Ху из эндьюти ту дэй?
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05.06.2020 21:35 Ответить
Так они все там "невинные" овечки. Пособник бандитов - тоже преступник
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05.06.2020 21:44 Ответить
По виду сзади - нарко-алкаш типичный
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05.06.2020 21:59 Ответить
От тільки подумала,щось давненько наблокпостустоящих не видно,а тут бац,і на тобі здрастє
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05.06.2020 22:02 Ответить
дежурил на посту...

все они на посту были только...ага. теперь подежурит у тюремной паРаши.))
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05.06.2020 22:05 Ответить
Неотвратимость наказания - лучший способ вернуть оккупированные территории Украине!
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05.06.2020 22:05 Ответить
Все на блок посту стояли,а кто же тогда стрелял и убивал?
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05.06.2020 22:09 Ответить
Не верят хейлопцы в неотвратимость со стороны Украины. А вот со стороны шайтаната-- вполне себе!
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05.06.2020 22:15 Ответить
Все в одной форме: шортики, носочки, резиновые тапочки - " дети донбаса".
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05.06.2020 23:01 Ответить
Придивіться добре, у нього штани на сраці жовті. Або обісрався або на сраку посадили.
Погранци молодці.
Бий сєпарску заразу !!!!!
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05.06.2020 23:24 Ответить
типа осознал свою ошибку и прошу понять и простить...нетушки, суд, приговор и "отпуск" годков на 15-20 за добровольную измену, за ошибки надо расплачиваться свободой
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06.06.2020 16:03 Ответить
Блин! теперь они-боевики, все или сторожа или санитары!! к стенке ******!!!
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06.06.2020 20:02 Ответить
 
 