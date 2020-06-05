"Слуга народа" Верещук не исключает своего участия в выборах мэра Киева: Амбиция есть, а разговора с президентом еще не было. ВИДЕО
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук не отрицает возможность своего выдвижения кандидатом на мэры Киева от правящей партии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью журналисту программы "Свобода слова Савика Шустера" в перерыве ток-шоу.
Отвечая на вопрос о том, что партия "Слуга народа" выдвинет на должность мэра Киева женщину, Верещук сказала, что было бы удивительно если бы партия не делегировала на местные выборы женщин, которые имеют опыт управления, знают и понимают, что такое местное самоуправление.
Говоря о том, не ее ли выдвинут кандидатом в мэры, Верещук отметила: "Разговора с президентом по этом поводу еще не было и вопрос остается открытым"
Говоря о праймериз, после которых будет определен кандидат на мэра, она отметила, что еще не известны условия праймериз : "Не знаю условий и параметров".
Говоря о том, интересно ли ей место мэра Киева, Верещук заявила: "Да, у меня есть такая амбиция".
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Верещук
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https://twitter.com/ian_tanya НепоганаТетяна @ian_tanya
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Ирина Верещук
попала в список СН по квоте Суркова.
В 2014-2015гг у Суркова её использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир и дружбу, и за то, что "на Донбассе война между США и РФ"
https://web.facebook.com/100015411133731/videos/850074008849629?_rdc=1&_rdr
колись така собі леся оробець хотіла на мера києва...вона часто вживала слово "броніки", но це їй не помогло
а что еще...?
еще ЗЕльоная гиря на ногах
а разве зелень плохой фураж для нашего мудрого нарида...?
у блазня поддержка 40% до сих пор...
а у Белецкого никто не ездил ?
https://compromat.name/sluga-naroda-vereshchuk-irina-andreevna-okazalas-protezhe-tarasa-kozaka-i-viktora-medvedchuka
СН - это токсично. Это либо подлец, либо идиот, либо и то, и другое. Других в СН не держат.
Выбрать мэром столицы кого-то из СН - это практически то же самое, что выбрать кого-нить из Единой Роиси.
Тем более, что за год уже всем все стало ясно насчет ЗЕ и СН.
Тот, кто сейчас проголосует за СН - враг Украины. Не идиот, а именно осознанный враг.
А своих врагов надо знать...
А віх ворогів на цензорі - я заношу в кондуїт.
клоун прыйдэ, мэра у кыйив прывэдэ
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1268969245217640449 1 ч Грустно всё это.
Вам ЗЕленым МУДАКАМ надо выпускать последний резерв - БАБУ ДУНЮ - повариху из 95-Квартала - она и то больше голосов наберет, чем эта ДУРА.
Ей говорят, воруете, а она, а что вы предлагаете.
Амбиции млять у них!
Мэром должен быть человек знающий куда и как перетекают бюджетные деньги,умеющий подбирать кадры, и при этом имеющий какие-то моральные "стопы".